ÇAYKUR beklenen işçi alımına başladı! KPSS şartı olmaksızın ilkokul mezunu 1.072 aday kadrolara girecek

ÇAYKUR en az ilkokul mezunu adaylar arasından 1.072 işçi alımı yapacağını ilan etti. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum, kadrolar için KPSS puan şartı aramıyor. İşte detaylar…