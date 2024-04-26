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Haberler Galeri ÇAYKUR beklenen işçi alımına başladı! KPSS şartı olmaksızın ilkokul mezunu 1.072 aday kadrolara girecek

ÇAYKUR beklenen işçi alımına başladı! KPSS şartı olmaksızın ilkokul mezunu 1.072 aday kadrolara girecek

ÇAYKUR en az ilkokul mezunu adaylar arasından 1.072 işçi alımı yapacağını ilan etti. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum, kadrolar için KPSS puan şartı aramıyor. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 26.04.2024 10:29 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 10:29
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ÇAYKUR beklenen işçi alımına başladı! KPSS şartı olmaksızın ilkokul mezunu 1.072 aday kadrolara girecek

ÇAYKUR işçi alımı başladı. 4 farklı ilde 930 beden işçisi 70 çay eksperi, 55 engelli işçi, 17 eski hükümlü olmak üzere toplamda 1072 mevsimlik işçi alımı yapılacak olan kurum, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden başvuruları kabul etmeye başladı.

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ÇAYKUR beklenen işçi alımına başladı! KPSS şartı olmaksızın ilkokul mezunu 1.072 aday kadrolara girecek

En az ilkokul mezunu adayların başvuruda bulunabileceği kadrolar için KPSS puan şartı aranmıyor. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detaylar ise yayınlanan ilanlar ile tek tek duyuruldu. İşte ayrıntılar…

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ÇAYKUR beklenen işçi alımına başladı! KPSS şartı olmaksızın ilkokul mezunu 1.072 aday kadrolara girecek

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

ÇAYKUR işçi alımı 26 Nisan 2024 tarifinde başlayıp 30 Nisan 2024 tarihine kadar devam edecek.

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ÇAYKUR beklenen işçi alımına başladı! KPSS şartı olmaksızın ilkokul mezunu 1.072 aday kadrolara girecek

Adaylar İŞKUR Açık İlanlar esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx sayfası üzerinden başvurularını online olarak gerçekleştirebilecek.

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ÇAYKUR beklenen işçi alımına başladı! KPSS şartı olmaksızın ilkokul mezunu 1.072 aday kadrolara girecek

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

18 - 50 yaş aralığında olmak,

Erkek,

En az İlkokul mezunu,