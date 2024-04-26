Terör devleti İsrail’in insanlık dışı zulmü! Camiler, evler yıkılıyor, kadınlar, çocuklar ve yaşlılar katlediliyor

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'ndan göçmek zorunda kalan Ratib Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "7 ay önce Refah'a göç ettik ancak savaş, ölümler, yıkımlar, acılar, yerinden edilmeler ve korkularla devam ediyor." dedi.

Salih, "Koşullar çok trajik; su yok, elektrik yok, yiyecek yok, her yerde yıkım ve ölüm var. Gazze Şeridi'nde güvenli alan yok; İsrail ordusu camileri, evleri yıkıyor, kadınları, çocukları ve yaşlıları katlediyor." diye konuştu.