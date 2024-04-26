Almanya’da Steinmeier’in Ankara ziyareti değerlendirildi: Türkiye’nin konumunu daha iyi anladılar

"GAZZE'DE İŞBİRLİĞİ GEREKECEK"



Özoğuz, Almanya ile Türkiye'nin birçok konuda ve özellikle süren savaşlar ve çatışmalar konusunda farklı bakış açılarına sahip olduğunu herkesin bildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye hem Ukrayna hem de Rusya ile konuşuyor. Biz (Almanya), Ukrayna'da Rusya'nın girip kendine oradan bir yer almasını kabul etmiyoruz. Gazze'de esas birçok insanın bilmediği bir şey, biz Filistinlilere en büyük yardımları yaptık son yıllarda. Ve hala da yapmaya hazırız. Ama tabii bizim İsrail'in yanında da olmamızı Türkiye'de birçok insan anlamıyor. Gazze'de evler, hastaneler ve birçok yer yıkıldı. Baktığınızda hiçbir şey kalmadı. İki taraf da bunu çok güzel bir şekilde açıkladı ve yine de beraber kalmamız gerektiğini vurguladılar. Mesela Gazze'de çatışmanın durduğu bir noktaya, duruma getirmeye ve orayı yeniden inşa için iki ülkeye de ihtiyaç olacak. Türkiye ile Almanya arasında bir iş birliği gerekecek."