HaberlerGaleriSSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına 17.750 TL'Lik muhteşem ödeme! Liste saat 06.40'da yayımlandı: TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına 17.750 TL'Lik muhteşem ödeme! Liste saat 06.40'da yayımlandı: TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...
2024 Nisan ayının sonlarına yaklaşırken, bankalar emeklilere yönelik cazip promosyonlar sunmaya başladılar. Bu promosyonlar, emeklilerin finansal durumlarına katkı sağlamak amacıyla özel olarak tasarlanmış avantajlar içeriyor. Farklı bankalar, emeklilerin tercihlerine göre özelleştirilmiş promosyonlar ve fırsatlar sunarak dikkat çekiyorlar. Ancak bu avantajlardan faydalanmak isteyen emeklilerin, Nisan ayının sonuna kadar harekete geçmeleri ve bankaların belirlediği koşulları yerine getirmeleri gerekiyor.