SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına 17.750 TL’Lik muhteşem ödeme! Liste saat 06.40’da yayımlandı: TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

Banka promosyonlarında yeni bir döneme giriliyor. Taban tutarlar artık yükseltilirken, özel bankalar da çeşitli kampanyalarla bu miktarları daha da artırıyorlar. Bazı bankalar hiçbir koşula bağlı olmaksızın ödemeleri artırırken, bazıları ise ek ürün talep ediyorlar. Emekli promosyonları da bu değişimden nasibini alıyor ve artık 18 bin liraya kadar çıkıyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Yapı Kredi, ING, Akbank gibi önde gelen bankalar da kampanyalarını duyurdu.

HANGİ BANKA NE VERİYOR?