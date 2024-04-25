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Haberler Galeri SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına 17.750 TL'Lik muhteşem ödeme! Liste saat 06.40'da yayımlandı: TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına 17.750 TL'Lik muhteşem ödeme! Liste saat 06.40'da yayımlandı: TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

2024 Nisan ayının sonlarına yaklaşırken, bankalar emeklilere yönelik cazip promosyonlar sunmaya başladılar. Bu promosyonlar, emeklilerin finansal durumlarına katkı sağlamak amacıyla özel olarak tasarlanmış avantajlar içeriyor. Farklı bankalar, emeklilerin tercihlerine göre özelleştirilmiş promosyonlar ve fırsatlar sunarak dikkat çekiyorlar. Ancak bu avantajlardan faydalanmak isteyen emeklilerin, Nisan ayının sonuna kadar harekete geçmeleri ve bankaların belirlediği koşulları yerine getirmeleri gerekiyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2024 06:31
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SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına 17.750 TL’Lik muhteşem ödeme! Liste saat 06.40’da yayımlandı: TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

Banka promosyonlarında yeni bir döneme giriliyor. Taban tutarlar artık yükseltilirken, özel bankalar da çeşitli kampanyalarla bu miktarları daha da artırıyorlar. Bazı bankalar hiçbir koşula bağlı olmaksızın ödemeleri artırırken, bazıları ise ek ürün talep ediyorlar. Emekli promosyonları da bu değişimden nasibini alıyor ve artık 18 bin liraya kadar çıkıyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Yapı Kredi, ING, Akbank gibi önde gelen bankalar da kampanyalarını duyurdu.

HANGİ BANKA NE VERİYOR?

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SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına 17.750 TL’Lik muhteşem ödeme! Liste saat 06.40’da yayımlandı: TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

AKBANK: Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 lira. Buna ilaveten her otomatik fatura talimatına 500, toplamda 2.500 lira chip para.

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SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına 17.750 TL’Lik muhteşem ödeme! Liste saat 06.40’da yayımlandı: TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

ALBARAKA TÜRK: Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira. Ayrıca 2 otomatik fatura ödeme talimatına 1.000 lira, emekli maaş müşterisi getirene her kişi için 500, toplamda en çok 3.000 lira ek ödül.

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SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına 17.750 TL’Lik muhteşem ödeme! Liste saat 06.40’da yayımlandı: TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

DENİZBANK: Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira.

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SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına 17.750 TL’Lik muhteşem ödeme! Liste saat 06.40’da yayımlandı: TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

FİBABANKA: Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira.