CHP SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %73.59
|ZEYDAN KARALAR
|
%46.76|402.851
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %95.74
|ABDURRAHMAN TUTDERE
|
%49.42|48.678
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %97.30
|BURCU KÖKSAL
|
%50.67|66.133
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %97.01
|ERKAN BULUT
|
%2.39|1.154
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %99.61
|PELİNSU YILDIRIM DEMİR
|
%7.91|8.970
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %98.00
|TURGAY SEVİNDİ
|
%41.95|26.570
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %82.46
|MANSUR YAVAŞ
|
%59.28|1.597.588
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %84.63
|MUHİTTİN BÖCEK
|
%48.62|596.123
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FARUK DEMİR
|
%43.59|5.049
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BİLGEHAN ERDEM
|
%44.62|6.467
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %76.13
|ÖZLEM ÇERÇİOĞLU
|
%50.96|259.929
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %90.66
|AHMET AKIN
|
%50.52|363.839
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %98.41
|MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA
|
%51.61|21.815
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %93.20
|HASAN SÜNÜK
|
%1.79|3.148
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %94.62
|KUBİLAY EREL
|
%4.10|708
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MELEK MIZRAK SUBAŞI
|
%49.11|17.450
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YÜCEL DARA GÖKEL
|
%2.35|1.088
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %96.49
|SELİM SOYUGÜZEL
|
%1.97|432
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %84.26
|TANJU ÖZCAN
|
%53.26|45.351
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ ORKUN ERCENGİZ
|
%46.34|23.007
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %85.52
|MUSTAFA BOZBEY
|
%47.69|731.500
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %92.28
|MUHARREM ERKEK
|
%39.18|28.225
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %93.10
|İLHAN TEKİN
|
%2.69|1.076
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %94.73
|HASAN LEVENT ÇÖPHÜSEYİNOĞLU
|
%37.02|46.847
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %75.88
|BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU
|
%47.18|228.085
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %91.82
|CAFER PEKDEMİR
|
%3.43|22.716
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEDAT ÇELİKEL
|
%12.69|13.018
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %96.40
|FİLİZ GENCAN AKIN
|
%46.51|44.388
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %98.65
|COŞKUN ÇAĞLAR DURAN
|
%16.47|27.979
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %77.78
|ÖZGE VATANER ÖZEGE
|
%20.47|11.578
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %92.88
|ATLIHAN ATİLA
|
%6.18|19.684
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %91.53
|AYŞE ÜNLÜCE
|
%50.18|246.482
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %94.89
|MUZAFFER ERTÜRK
|
%28.44|249.271
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %97.74
|FUAT KÖSE
|
%55.81|34.650
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEDRİ AĞAÇ
|
%11.96|1.993
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CÜNEYT ÖZBEK
|
%1.42|422
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %91.94
|LÜTFÜ SAVAŞ
|
%44.18|315.480
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VOLKAN KAYLAN
|
%2.62|1.284
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %95.36
|ATAKAN YAZGAN
|
%21.11|26.110
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %90.73
|EKREM İMAMOĞLU
|
%50.84|3.966.859
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %90.11
|CEMİL TUGAY
|
%48.71|1.155.674
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %88.84
|MUKADDES ZEYNEP ARIKAN
|
%15.29|79.046
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %96.83
|BAYRAM KARADAĞ
|
%10.86|6.272
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECEP SERTÇELİK
|
%17.51|15.958
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %97.95
|DİNDAR GÜLTEKİN
|
%16.22|7.522
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %88.52
|HASAN BALTACI
|
%48.48|27.731
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %86.73
|MURAT MOLU
|
%14.07|94.454
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %92.65
|HAKAN BİLECEN
|
%41.77|21.569
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %96.31
|AHMET ÖNAL
|
%48.82|47.076
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %87.50
|MEHMET SİYAM KESİMOĞLU
|
%40.40|18.249
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.34
|SELAHATTİN EKİCİOĞLU
|
%52.78|37.067
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %87.63
|ATASOY BİLGİN
|
%28.71|284.203
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %89.21
|İSMAİL SONKAYA
|
%12.60|132.654
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %91.26
|EYÜP KAHVECİ
|
%29.36|36.538
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %95.82
|VELİ AĞBABA
|
%37.34|138.325
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %82.08
|FERDİ ZEYREK
|
%57.28|414.272
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %91.58
|ÖMER DURAK
|
%2.51|8.674
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %80.05
|VAHAP SEÇER
|
%59.15|499.697
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %72.96
|AHMET ARAS
|
%55.34|254.230
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %83.64
|TUNCAY ÇANGA
|
%1.37|546
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %81.93
|MEHMET BİLGİN
|
%3.18|1.650
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HULUS ÖZEN
|
%25.65|20.331
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %93.94
|ZEKAİ SANA
|
%16.37|69.907
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %92.48
|SERKAN KARAYİĞİT
|
%22.04|22.406
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NECATİ TOPALOĞLU
|
%12.25|6.680
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %91.41
|AZİZE ÇEROĞLU
|
%16.78|91.109
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %85.89
|CEVAT ÖNCÜ
|
%26.89|179.697
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %89.02
|MUSTAFA KOYUNCU
|
%1.41|11.144
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %92.64
|ZAKİR EKİNCİ
|
%1.76|1.206
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %99.19
|METİN GÜRBÜZ
|
%49.63|14.876
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %98.06
|ÖZLEM BARAN
|
%3.83|1.429
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %84.55
|TACETTİN KEPENEK
|
%8.10|10.531
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %90.50
|CANDAN YÜCEER
|
%50.22|296.375
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %94.91
|MURAT YAZICI
|
%9.28|7.580
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %90.34
|HASAN SÜHA SARAL
|
%27.92|113.495
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %81.25
|ALİ MUSTAFA ÇELİK
|
%33.47|4.553
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.62
|ÖZKAN YALIM
|
%40.75|54.311
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %86.45
|ŞÜKRÜ ŞAHAR
|
%2.63|9.899
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %96.58
|MEHMET GÜREL
|
%46.65|26.177
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %86.17
|ÖZKAN ŞENGÜL
|
%1.86|735
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %97.90
|TAHSİN ERDEM
|
%54.30|29.474
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %64.22
|
%41.94|304.621
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %96.90
|
%25.89|73.437
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %88.38
|
%25.93|99.585
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %93.93
|
%5.60|10.522
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %92.18
|
%8.64|17.251
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %86.34
|
%35.40|63.017
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %74.52
|
%48.76|1.157.868
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %78.31
|
%46.92|524.052
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %91.76
|
%27.70|12.280
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.24
|
%37.43|39.306
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %71.25
|
%47.63|223.356
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %85.29
|
%44.93|299.016
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %89.61
|
%33.64|36.118
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %93.68
|
%4.00|10.181
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %89.47
|
%5.81|2.047
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%33.53|45.180
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %97.77
|
%4.28|5.073
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %90.69
|
%2.53|3.560
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %86.98
|
%32.42|51.426
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %89.20
|
%35.37|52.203
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %78.97
|
%39.29|546.005
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %90.84
|
%39.40|123.704
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %94.43
|
%7.18|8.055
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %91.41
|
%26.02|72.368
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %66.81
|
%47.56|197.706
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %90.84
|
%3.82|24.628
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %96.72
|
%13.14|30.320
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %87.26
|
%48.23|107.804
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %96.23
|
%13.70|39.661
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %86.21
|
%28.60|28.350
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %91.98
|
%5.89|18.703
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %67.56
|
%50.41|175.444
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %93.49
|
%28.74|244.839
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %86.07
|
%28.75|67.656
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %82.48
|
%8.06|4.716
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %89.82
|
%2.34|2.829
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %83.95
|
%37.15|240.091
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%4.72|4.731
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %90.39
|
%21.59|49.673
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %78.49
|
%45.48|3.046.062
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %83.73
|
%48.11|1.045.203
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %87.79
|
%12.70|63.963
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %93.63
|
%19.31|24.866
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%20.47|30.214
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %97.46
|
%17.89|23.604
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %90.01
|
%23.80|49.410
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %83.89
|
%15.20|97.639
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %90.82
|
%33.14|22.286
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %89.83
|
%36.97|51.950
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %76.48
|
%51.44|92.281
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %97.93
|
%37.44|48.921
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %81.59
|
%29.98|272.699
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %88.03
|
%14.31|147.415
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %84.34
|
%18.35|51.810
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %94.72
|
%27.91|100.615
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %75.53
|
%46.80|311.021
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %90.45
|
%2.77|9.350
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %73.41
|
%49.49|378.007
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %66.03
|
%50.15|206.087
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %83.91
|
%4.05|5.444
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %84.76
|
%17.65|26.350
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %93.93
|
%24.03|46.670
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %91.25
|
%25.23|102.591
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %88.22
|
%24.68|63.224
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %98.41
|
%17.16|33.964
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %88.24
|
%19.12|99.203
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %79.57
|
%23.18|140.204
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %86.54
|
%2.07|15.658
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %87.66
|
%2.34|3.032
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %90.23
|
%30.75|36.778
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %84.15
|
%4.61|9.318
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %82.85
|
%17.01|45.235
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %86.10
|
%46.89|261.345
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %81.01
|
%20.95|60.461
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %88.39
|
%24.74|96.932
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %97.67
|
%35.18|16.867
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %94.02
|
%39.38|83.242
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %85.15
|
%2.93|10.678
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %69.65
|
%41.31|42.351
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %79.94
|
%11.65|20.487
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %85.16
|
%38.88|117.172
|