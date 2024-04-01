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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 00:40
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.24
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 15
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 336
  • Kazandığı Belde Sayısı 44
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%87.94
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

CHP SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %73.59
ZEYDAN KARALAR
%46.76|402.851
1 0 10/15 0/0
ADIYAMAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %95.74
ABDURRAHMAN TUTDERE
%49.42|48.678
0 1 2/9 0/14
AFYONKARAHİSAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %97.30
BURCU KÖKSAL
%50.67|66.133
0 1 4/18 1/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %97.01
ERKAN BULUT
%2.39|1.154
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %99.61
PELİNSU YILDIRIM DEMİR
%7.91|8.970
0 0 0/8 2/14
AMASYA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %98.00
TURGAY SEVİNDİ
%41.95|26.570
0 1 4/7 0/1
ANKARA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %82.46
MANSUR YAVAŞ
%59.28|1.597.588
1 0 16/25 0/0
ANTALYA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %84.63
MUHİTTİN BÖCEK
%48.62|596.123
1 0 15/19 0/0
ARDAHAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
FARUK DEMİR
%43.59|5.049
0 1 5/6 1/1
ARTVİN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
BİLGEHAN ERDEM
%44.62|6.467
0 1 6/9 0/0
AYDIN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %76.13
ÖZLEM ÇERÇİOĞLU
%50.96|259.929
1 0 12/17 0/0
BALIKESİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %90.66
AHMET AKIN
%50.52|363.839
1 0 15/20 0/0
BARTIN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %98.41
MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA
%51.61|21.815
0 1 3/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %93.20
HASAN SÜNÜK
%1.79|3.148
0 0 1/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %94.62
KUBİLAY EREL
%4.10|708
0 0 0/3 0/2
BİLECİK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MELEK MIZRAK SUBAŞI
%49.11|17.450
0 1 2/8 1/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
YÜCEL DARA GÖKEL
%2.35|1.088
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %96.49
SELİM SOYUGÜZEL
%1.97|432
0 0 0/7 0/6
BOLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %84.26
TANJU ÖZCAN
%53.26|45.351
0 1 5/9 1/3
BURDUR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ORKUN ERCENGİZ
%46.34|23.007
0 1 4/11 0/4
BURSA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %85.52
MUSTAFA BOZBEY
%47.69|731.500
1 0 6/17 0/0
ÇANAKKALE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %92.28
MUHARREM ERKEK
%39.18|28.225
0 1 8/12 3/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %93.10
İLHAN TEKİN
%2.69|1.076
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %94.73
HASAN LEVENT ÇÖPHÜSEYİNOĞLU
%37.02|46.847
0 0 3/14 0/2
DENİZLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %75.88
BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU
%47.18|228.085
1 0 15/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %91.82
CAFER PEKDEMİR
%3.43|22.716
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEDAT ÇELİKEL
%12.69|13.018
0 0 1/8 0/2
EDİRNE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %96.40
FİLİZ GENCAN AKIN
%46.51|44.388
0 1 6/9 2/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %98.65
COŞKUN ÇAĞLAR DURAN
%16.47|27.979
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %77.78
ÖZGE VATANER ÖZEGE
%20.47|11.578
0 0 0/9 2/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %92.88
ATLIHAN ATİLA
%6.18|19.684
0 0 2/20 0/0
ESKİŞEHİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %91.53
AYŞE ÜNLÜCE
%50.18|246.482
1 0 8/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %94.89
MUZAFFER ERTÜRK
%28.44|249.271
0 0 3/9 0/0
GİRESUN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %97.74
FUAT KÖSE
%55.81|34.650
0 1 4/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEDRİ AĞAÇ
%11.96|1.993
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CÜNEYT ÖZBEK
%1.42|422
0 0 0/5 0/3
HATAY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %91.94
LÜTFÜ SAVAŞ
%44.18|315.480
1 0 4/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
VOLKAN KAYLAN
%2.62|1.284
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %95.36
ATAKAN YAZGAN
%21.11|26.110
0 0 1/13 2/9
İSTANBUL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %90.73
EKREM İMAMOĞLU
%50.84|3.966.859
1 0 26/39 0/0
İZMİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %90.11
CEMİL TUGAY
%48.71|1.155.674
1 0 28/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %88.84
MUKADDES ZEYNEP ARIKAN
%15.29|79.046
0 0 4/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %96.83
BAYRAM KARADAĞ
%10.86|6.272
0 0 1/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECEP SERTÇELİK
%17.51|15.958
0 0 1/6 2/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %97.95
DİNDAR GÜLTEKİN
%16.22|7.522
0 0 2/8 0/1
KASTAMONU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %88.52
HASAN BALTACI
%48.48|27.731
0 1 2/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %86.73
MURAT MOLU
%14.07|94.454
0 0 3/16 0/0
KİLİS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %92.65
HAKAN BİLECEN
%41.77|21.569
0 1 2/4 0/0
KIRIKKALE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %96.31
AHMET ÖNAL
%48.82|47.076
0 1 1/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %87.50
MEHMET SİYAM KESİMOĞLU
%40.40|18.249
0 0 2/8 5/13
KIRŞEHİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.34
SELAHATTİN EKİCİOĞLU
%52.78|37.067
0 1 2/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %87.63
ATASOY BİLGİN
%28.71|284.203
0 0 3/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %89.21
İSMAİL SONKAYA
%12.60|132.654
0 0 5/31 0/0
KÜTAHYA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %91.26
EYÜP KAHVECİ
%29.36|36.538
0 1 4/13 1/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %95.82
VELİ AĞBABA
%37.34|138.325
0 0 5/13 0/0
MANİSA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %82.08
FERDİ ZEYREK
%57.28|414.272
1 0 14/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %91.58
ÖMER DURAK
%2.51|8.674
0 0 0/10 0/0
MERSİN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %80.05
VAHAP SEÇER
%59.15|499.697
1 0 7/13 0/0
MUĞLA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %72.96
AHMET ARAS
%55.34|254.230
1 0 11/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %83.64
TUNCAY ÇANGA
%1.37|546
0 0 0/6 1/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %81.93
MEHMET BİLGİN
%3.18|1.650
0 0 3/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HULUS ÖZEN
%25.65|20.331
0 0 1/6 5/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %93.94
ZEKAİ SANA
%16.37|69.907
0 0 4/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %92.48
SERKAN KARAYİĞİT
%22.04|22.406
0 0 1/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECATİ TOPALOĞLU
%12.25|6.680
0 0 3/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %91.41
AZİZE ÇEROĞLU
%16.78|91.109
0 0 1/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %85.89
CEVAT ÖNCÜ
%26.89|179.697
0 0 1/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %89.02
MUSTAFA KOYUNCU
%1.41|11.144
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %92.64
ZAKİR EKİNCİ
%1.76|1.206
0 0 0/7 0/5
SİNOP Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.19
METİN GÜRBÜZ
%49.63|14.876
0 1 3/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %98.06
ÖZLEM BARAN
%3.83|1.429
0 0 0/7 1/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %84.55
TACETTİN KEPENEK
%8.10|10.531
0 0 1/17 1/7
TEKİRDAĞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %90.50
CANDAN YÜCEER
%50.22|296.375
1 0 9/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %94.91
MURAT YAZICI
%9.28|7.580
0 0 2/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %90.34
HASAN SÜHA SARAL
%27.92|113.495
0 0 2/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %81.25
ALİ MUSTAFA ÇELİK
%33.47|4.553
0 0 4/8 1/1
UŞAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.62
ÖZKAN YALIM
%40.75|54.311
0 1 3/6 4/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %86.45
ŞÜKRÜ ŞAHAR
%2.63|9.899
0 0 0/13 0/0
YALOVA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %96.58
MEHMET GÜREL
%46.65|26.177
0 1 4/6 3/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %86.17
ÖZKAN ŞENGÜL
%1.86|735
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %97.90
TAHSİN ERDEM
%54.30|29.474
0 1 6/8 5/17
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %64.22
%41.94|304.621
1 0 10/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %96.90
%25.89|73.437
0 0 2/9 1/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %88.38
%25.93|99.585
0 0 5/18 1/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %93.93
%5.60|10.522
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %92.18
%8.64|17.251
0 0 0/8 0/14
AMASYA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %86.34
%35.40|63.017
0 1 4/7 0/1
ANKARA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %74.52
%48.76|1.157.868
1 0 16/25 0/0
ANTALYA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %78.31
%46.92|524.052
1 0 16/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %91.76
%27.70|12.280
0 0 4/6 1/1
ARTVİN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.24
%37.43|39.306
0 1 5/9 0/0
AYDIN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %71.25
%47.63|223.356
1 0 13/17 0/0
BALIKESİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %85.29
%44.93|299.016
1 0 15/20 0/0
BARTIN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %89.61
%33.64|36.118
0 1 3/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %93.68
%4.00|10.181
0 0 1/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %89.47
%5.81|2.047
0 0 0/3 0/2
BİLECİK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.53|45.180
0 1 2/8 1/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %97.77
%4.28|5.073
0 0 1/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %90.69
%2.53|3.560
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %86.98
%32.42|51.426
0 0 5/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %89.20
%35.37|52.203
0 0 4/11 0/4
BURSA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %78.97
%39.29|546.005
1 0 6/17 0/0
ÇANAKKALE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %90.84
%39.40|123.704
0 1 10/12 4/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %94.43
%7.18|8.055
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %91.41
%26.02|72.368
0 0 3/14 0/2
DENİZLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %66.81
%47.56|197.706
1 0 13/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %90.84
%3.82|24.628
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %96.72
%13.14|30.320
0 0 1/8 0/2
EDİRNE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %87.26
%48.23|107.804
0 1 8/9 2/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %96.23
%13.70|39.661
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %86.21
%28.60|28.350
0 1 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %91.98
%5.89|18.703
0 0 1/20 0/0
ESKİŞEHİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %67.56
%50.41|175.444
1 0 7/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %93.49
%28.74|244.839
0 0 3/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %86.07
%28.75|67.656
0 0 3/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %82.48
%8.06|4.716
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %89.82
%2.34|2.829
0 0 0/5 0/3
HATAY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %83.95
%37.15|240.091
1 0 5/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%4.72|4.731
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %90.39
%21.59|49.673
0 0 2/13 1/9
İSTANBUL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %78.49
%45.48|3.046.062
1 0 26/39 0/0
İZMİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %83.73
%48.11|1.045.203
1 0 29/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %87.79
%12.70|63.963
0 0 4/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %93.63
%19.31|24.866
0 0 1/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%20.47|30.214
0 0 2/6 2/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %97.46
%17.89|23.604
0 0 2/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %90.01
%23.80|49.410
0 0 2/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %83.89
%15.20|97.639
0 0 3/16 0/0
KİLİS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %90.82
%33.14|22.286
0 1 2/4 0/0
KIRIKKALE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %89.83
%36.97|51.950
0 1 1/9 0/2
KIRKLARELİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %76.48
%51.44|92.281
0 1 5/8 5/13
KIRŞEHİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %97.93
%37.44|48.921
0 1 2/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %81.59
%29.98|272.699
0 0 3/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %88.03
%14.31|147.415
0 0 5/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %84.34
%18.35|51.810
0 0 2/13 2/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %94.72
%27.91|100.615
0 0 4/13 0/0
MANİSA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %75.53
%46.80|311.021
1 0 14/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %90.45
%2.77|9.350
0 0 0/10 0/0
MERSİN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %73.41
%49.49|378.007
1 0 7/13 0/0
MUĞLA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %66.03
%50.15|206.087
1 0 11/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %83.91
%4.05|5.444
0 0 0/6 1/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %84.76
%17.65|26.350
0 0 4/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %93.93
%24.03|46.670
0 0 1/6 3/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %91.25
%25.23|102.591
0 0 3/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %88.22
%24.68|63.224
0 0 1/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %98.41
%17.16|33.964
0 0 3/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %88.24
%19.12|99.203
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %79.57
%23.18|140.204
0 0 1/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %86.54
%2.07|15.658
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %87.66
%2.34|3.032
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %90.23
%30.75|36.778
0 0 4/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %84.15
%4.61|9.318
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %82.85
%17.01|45.235
0 0 1/17 0/7
TEKİRDAĞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %86.10
%46.89|261.345
1 0 11/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %81.01
%20.95|60.461
0 0 1/12 1/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %88.39
%24.74|96.932
0 0 2/18 0/0
TUNCELİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %97.67
%35.18|16.867
0 1 5/8 1/1
UŞAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %94.02
%39.38|83.242
0 1 3/6 3/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %85.15
%2.93|10.678
0 0 0/13 0/0
YALOVA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %69.65
%41.31|42.351
0 1 3/6 3/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %79.94
%11.65|20.487
0 0 1/14 0/22
ZONGULDAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %85.16
%38.88|117.172
0 1 6/8 6/17
Kaynak: Anadolu Ajansı