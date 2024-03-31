|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %13.33
|NECATİ KAVUKCU
|0
|%0
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BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %57.98
|NECMİ SIBIÇ
|7275
|%44.79
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ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %0
|UĞUR NAZLI
|0
|%0
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ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
DERELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZLEM UZUNER
|243
|%7.79
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DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %45.45
|İRFAN TÜFEKCİ
|64
|%6.38
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ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %21.57
|EROL KARADERE
|968
|%44.53
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EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %4.55
|AHMET LATİF KARADENİZ
|87
|%33.85
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GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %2.27
|HASBİ DEDE
|48
|%64.86
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GÜCE
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET SALİH BAL
|0
|%0
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KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN ÖZTÜRK
|1364
|%24.18
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %83.83
|FUAT KÖSE
|29234
|%56.97
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PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %13.64
|HÜSEYİN GÖRGÜLÜOĞLU
|245
|%32.62
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ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT KÖMBE
|0
|%0
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TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %46.67
|BURHAN TAKIR
|1243
|%24.30
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YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİT TEMÜR
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AYDINDERE
Açılan Sandık Oranı %11.11
|0
|%0
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|
ÇAVUŞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞENOL HAMZA
|0
|%0
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DUROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|YAHYA ÇALCALI
|0
|%0
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KOVANLIK
Açılan Sandık Oranı %22.22
|0
|%0
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ÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
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SOĞUKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA EYİCE
|0
|%0
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ÜÇTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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YAVUZKEMAL
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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