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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:00
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%39.24
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 22
  • Kazandığı İlçe Sayısı 284
  • Kazandığı Belde Sayısı 22
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%22.17
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%56.97 3
İL GENEL MECLİSİ
%27.14
Giresun Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %13.33
NECATİ KAVUKCU 0 %0 Detay
BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %57.98
NECMİ SIBIÇ 7275 %44.79 Detay
ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %0
UĞUR NAZLI 0 %0 Detay
ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DERELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZLEM UZUNER 243 %7.79 Detay
DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %45.45
İRFAN TÜFEKCİ 64 %6.38 Detay
ESPİYE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %21.57
EROL KARADERE 968 %44.53 Detay
EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %4.55
AHMET LATİF KARADENİZ 87 %33.85 Detay
GÖRELE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %2.27
HASBİ DEDE 48 %64.86 Detay
GÜCE
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET SALİH BAL 0 %0 Detay
KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN ÖZTÜRK 1364 %24.18 Detay
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %83.83
FUAT KÖSE 29234 %56.97 Detay
PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %13.64
HÜSEYİN GÖRGÜLÜOĞLU 245 %32.62 Detay
ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT KÖMBE 0 %0 Detay
TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %46.67
BURHAN TAKIR 1243 %24.30 Detay
YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
HALİT TEMÜR 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AYDINDERE
Açılan Sandık Oranı %11.11
0 %0 Detay
ÇAVUŞLU
Açılan Sandık Oranı %0
ŞENOL HAMZA 0 %0 Detay
DUROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
YAHYA ÇALCALI 0 %0 Detay
KOVANLIK
Açılan Sandık Oranı %22.22
0 %0 Detay
ÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SOĞUKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA EYİCE 0 %0 Detay
ÜÇTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YAVUZKEMAL
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı