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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:40
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%38.91
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 22
  • Kazandığı İlçe Sayısı 310
  • Kazandığı Belde Sayısı 24
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%32.21
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%2.11 1
İL GENEL MECLİSİ
%4.71
Iğdır Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ARALIK
Açılan Sandık Oranı %42.86
BİRGÜL BAYAT 20 %1.67 Detay
KARAKOYUNLU
Açılan Sandık Oranı %40.00
CAFER DALGA 147 %28.16 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %89.10
VOLKAN KAYLAN 912 %2.11 Detay
TUZLUCA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %50.00
CEMAL KURNAZ 855 %34.00 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
HALFELİ
Açılan Sandık Oranı %11.11
HAKAN ALINMAZ 1 %0.23 Detay
HOŞHABER
Açılan Sandık Oranı %16.67
0 %0 Detay
MELEKLİ
Açılan Sandık Oranı %25.00
MURAT BEKEM 3 %0.49 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı