|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARALIK
Açılan Sandık Oranı %42.86
|BİRGÜL BAYAT
|20
|%1.67
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KARAKOYUNLU
Açılan Sandık Oranı %40.00
|CAFER DALGA
|147
|%28.16
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %89.10
|VOLKAN KAYLAN
|912
|%2.11
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TUZLUCA
Açılan Sandık Oranı %50.00
|CEMAL KURNAZ
|855
|%34.00
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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HALFELİ
Açılan Sandık Oranı %11.11
|HAKAN ALINMAZ
|1
|%0.23
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HOŞHABER
Açılan Sandık Oranı %16.67
|0
|%0
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MELEKLİ
Açılan Sandık Oranı %25.00
|MURAT BEKEM
|3
|%0.49
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