MHP SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %82.46
|
%0|0
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %99.79
|
%0|0
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %99.42
|SEZER KÜÇÜKKURT
|
%10.95|14.548
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %98.29
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %99.80
|İRFAN ÇITAK
|
%28.97|33.084
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %98.80
|BAYRAM ÇELİK
|
%22.37|14.138
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %88.03
|
%0|0
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %90.74
|
%0|0
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %81.67
|
%0|0
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %94.57
|
%0|0
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %98.94
|HÜSEYİN FAHRİ FIRINCIOĞLU
|
%36.77|15.628
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %98.73
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %96.77
|HÜKMÜ PEKMEZCİ
|
%38.33|6.858
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %97.37
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %93.40
|İLHAN DURAK
|
%12.12|11.511
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %92.45
|
%0|0
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %97.75
|
%0|0
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %97.13
|İSMAİL HAKKI ESEN
|
%59.95|25.061
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %98.07
|
%0|0
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %84.50
|
%0|0
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %95.47
|
%0|0
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YILMAZ ESER
|
%3.99|4.097
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.74
|
%0|0
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %99.63
|MURAT AYGEN
|
%10.90|18.687
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %84.88
|BEKİR AKSUN
|
%41.37|25.750
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %95.41
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %92.93
|
%0|0
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %97.71
|
%0|0
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEDAT SONER BAŞER
|
%40.88|6.691
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %96.32
|
%0|0
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %98.07
|YUSUF ZİYA GÜNAYDIN
|
%10.10|12.855
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %94.05
|
%0|0
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %95.05
|
%0|0
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %93.93
|
%0|0
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.60
|RAFET VERGİLİ
|
%26.67|15.909
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAVAŞ KALAYCI
|
%48.92|44.767
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖTÜKEN SENGER
|
%34.39|16.014
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %94.44
|YÜKSEL AYDIN
|
%7.10|4.336
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %92.94
|
%0|0
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %94.69
|HASAN KARA
|
%23.45|12.381
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %99.75
|HARUN ULUSOY
|
%18.52|18.404
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %96.50
|DERYA BULUT
|
%41.48|20.560
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.67
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %93.81
|
%0|0
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %95.09
|
%0|0
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %93.99
|ALİM IŞIK
|
%28.89|37.058
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %98.01
|
%0|0
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %88.21
|CENGİZ ERGÜN
|
%29.48|229.892
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %94.83
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %87.41
|SERDAR SOYDAN
|
%30.44|280.326
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %79.59
|
%0|0
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %85.91
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %90.76
|ADNAN DOĞU
|
%6.13|3.534
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAMDİ DOĞAN
|
%19.04|15.118
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %96.19
|
%0|0
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %95.53
|İBRAHİM ÇENET
|
%40.19|42.197
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %96.14
|
%0|0
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %93.05
|
%0|0
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %92.05
|
%0|0
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %93.25
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %98.06
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %86.82
|REHA KARS
|
%10.89|15.169
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %96.16
|
%0|0
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %96.71
|MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU
|
%54.16|44.850
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %96.10
|
%0|0
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %85.00
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.81
|SEZER ATEŞ
|
%12.52|16.749
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %91.39
|
%0|0
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %98.48
|
%0|0
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %89.89
|ÖMER AÇIKEL
|
%30.04|12.486
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %97.90
|
%0|0
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %75.91
|
%13.11|113.854
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %99.12
|
%4.91|14.326
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %94.24
|
%21.87|90.276
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %96.73
|
%2.29|4.432
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %94.92
|
%29.11|60.380
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %90.05
|
%20.55|38.424
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %81.45
|
%4.56|118.959
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %86.99
|
%6.28|78.279
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %96.02
|
%12.48|5.782
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.39
|
%11.63|12.214
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %78.06
|
%12.17|62.831
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %91.85
|
%1.43|10.328
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %93.34
|
%16.08|18.085
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %97.96
|
%1.45|3.902
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %93.09
|
%28.45|10.588
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%11.00|14.911
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %98.88
|
%3.24|3.878
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %93.23
|
%3.83|5.595
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %93.35
|
%19.31|34.051
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %94.22
|
%17.25|27.018
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %88.84
|
%1.87|29.349
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %95.30
|
%9.71|32.323
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %96.74
|
%42.27|49.122
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %95.82
|
%19.88|58.838
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %77.93
|
%2.30|11.222
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %94.66
|
%0.01|98
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %98.41
|
%13.55|31.830
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %93.63
|
%4.43|10.670
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %98.26
|
%14.18|42.067
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %89.91
|
%28.57|30.509
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %94.73
|
%2.26|7.419
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %71.83
|
%1.86|6.908
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %97.21
|
%1.69|14.914
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %92.14
|
%16.98|43.354
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %85.37
|
%34.29|21.214
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %93.01
|
%1.32|1.653
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %91.10
|
%5.67|39.918
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%11.14|11.222
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %96.19
|
%18.21|44.835
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %85.70
|
%0.52|38.136
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %91.86
|
%2.41|57.660
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %93.44
|
%1.56|8.395
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %98.67
|
%21.41|29.647
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%36.72|54.312
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %99.49
|
%17.63|23.760
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %94.68
|
%24.82|55.662
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %91.92
|
%2.28|16.127
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %92.75
|
%22.52|15.585
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %94.72
|
%20.25|30.112
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %84.18
|
%10.54|20.870
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %98.90
|
%14.77|19.567
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %90.19
|
%0|0
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %94.94
|
%3.83|42.687
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %90.71
|
%25.18|77.763
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %97.56
|
%1.67|6.211
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %83.04
|
%13.03|95.673
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %94.14
|
%0.01|49
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %82.80
|
%21.37|183.833
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %75.36
|
%6.01|28.334
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %88.29
|
%3.95|5.678
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %93.43
|
%24.30|40.743
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %97.30
|
%23.47|47.533
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %94.84
|
%1.95|8.293
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %94.58
|
%26.27|72.310
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %99.16
|
%14.15|28.292
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %94.36
|
%2.94|16.418
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %89.74
|
%1.83|12.581
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %90.58
|
%2.00|15.782
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %88.14
|
%7.79|10.106
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %92.31
|
%17.11|21.125
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %88.17
|
%0.91|1.954
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %87.00
|
%18.44|52.783
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %94.60
|
%1.68|10.312
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %88.39
|
%32.35|103.342
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %94.82
|
%2.41|10.261
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %98.26
|
%3.91|1.901
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.70
|
%12.19|27.416
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %90.41
|
%0|0
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %76.93
|
%6.83|7.775
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %85.94
|
%32.87|63.650
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %91.28
|
%7.90|25.699
|