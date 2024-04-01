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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:25
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.89
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 118
  • Kazandığı Belde Sayısı 54
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%92.65
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

MHP SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %82.46
%0|0
0 0 4/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %99.79
%0|0
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %99.42
SEZER KÜÇÜKKURT
%10.95|14.548
0 0 3/18 6/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %98.29
%0|0
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %99.80
İRFAN ÇITAK
%28.97|33.084
0 0 3/8 4/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %98.80
BAYRAM ÇELİK
%22.37|14.138
0 0 1/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %88.03
%0|0
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %90.74
%0|0
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %81.67
%0|0
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %94.57
%0|0
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %98.94
HÜSEYİN FAHRİ FIRINCIOĞLU
%36.77|15.628
0 0 0/4 2/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %98.73
%0|0
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %96.77
HÜKMÜ PEKMEZCİ
%38.33|6.858
0 0 1/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 2/8 1/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 1/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %97.37
%0|0
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %93.40
İLHAN DURAK
%12.12|11.511
0 0 0/9 1/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 3/11 3/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %92.45
%0|0
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %97.75
%0|0
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %97.13
İSMAİL HAKKI ESEN
%59.95|25.061
0 1 6/12 2/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %98.07
%0|0
0 0 4/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %84.50
%0|0
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %95.47
%0|0
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
YILMAZ ESER
%3.99|4.097
0 0 2/8 1/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.74
%0|0
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %99.63
MURAT AYGEN
%10.90|18.687
0 0 2/11 0/9
ERZİNCAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %84.88
BEKİR AKSUN
%41.37|25.750
0 1 7/9 2/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %95.41
%0|0
0 0 1/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %92.93
%0|0
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %97.71
%0|0
0 0 1/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 2/16 0/8
GÜMÜŞHANE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEDAT SONER BAŞER
%40.88|6.691
0 1 3/6 2/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %96.32
%0|0
0 0 1/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 1/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %98.07
YUSUF ZİYA GÜNAYDIN
%10.10|12.855
0 0 1/13 4/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %94.05
%0|0
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %95.05
%0|0
0 0 1/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %93.93
%0|0
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.60
RAFET VERGİLİ
%26.67|15.909
0 0 1/6 0/1
KARAMAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAVAŞ KALAYCI
%48.92|44.767
0 1 2/6 1/5
KARS Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖTÜKEN SENGER
%34.39|16.014
0 1 2/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %94.44
YÜKSEL AYDIN
%7.10|4.336
0 0 8/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %92.94
%0|0
0 0 3/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %94.69
HASAN KARA
%23.45|12.381
0 0 1/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %99.75
HARUN ULUSOY
%18.52|18.404
0 0 1/9 1/2
KIRKLARELİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %96.50
DERYA BULUT
%41.48|20.560
0 1 2/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.67
%0|0
0 0 1/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %93.81
%0|0
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %95.09
%0|0
0 0 1/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %93.99
ALİM IŞIK
%28.89|37.058
0 0 6/13 7/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %98.01
%0|0
0 0 1/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %88.21
CENGİZ ERGÜN
%29.48|229.892
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %94.83
%0|0
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %87.41
SERDAR SOYDAN
%30.44|280.326
0 0 3/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %79.59
%0|0
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %85.91
%0|0
0 0 1/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %90.76
ADNAN DOĞU
%6.13|3.534
0 0 3/8 4/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAMDİ DOĞAN
%19.04|15.118
0 0 0/6 6/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %96.19
%0|0
0 0 2/19 0/0
OSMANİYE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %95.53
İBRAHİM ÇENET
%40.19|42.197
0 1 2/7 1/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 1/12 1/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %96.14
%0|0
0 0 1/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %93.05
%0|0
0 0 3/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %92.05
%0|0
0 0 1/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %93.25
%0|0
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 1/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %98.06
%0|0
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %86.82
REHA KARS
%10.89|15.169
0 0 7/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %96.16
%0|0
0 0 0/11 0/0
TOKAT Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %96.71
MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU
%54.16|44.850
0 1 6/12 2/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %96.10
%0|0
0 0 2/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %85.00
%0|0
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.81
SEZER ATEŞ
%12.52|16.749
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %91.39
%0|0
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %98.48
%0|0
0 0 0/6 1/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %89.89
ÖMER AÇIKEL
%30.04|12.486
0 0 6/14 2/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %97.90
%0|0
0 0 0/8 1/17
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %75.91
%13.11|113.854
0 0 5/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %99.12
%4.91|14.326
0 0 0/9 1/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %94.24
%21.87|90.276
0 0 5/18 5/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %96.73
%2.29|4.432
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %94.92
%29.11|60.380
0 0 4/8 5/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %90.05
%20.55|38.424
0 0 1/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %81.45
%4.56|118.959
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %86.99
%6.28|78.279
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %96.02
%12.48|5.782
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.39
%11.63|12.214
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %78.06
%12.17|62.831
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %91.85
%1.43|10.328
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %93.34
%16.08|18.085
0 0 0/4 1/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %97.96
%1.45|3.902
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %93.09
%28.45|10.588
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%11.00|14.911
0 0 2/8 1/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %98.88
%3.24|3.878
0 0 1/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %93.23
%3.83|5.595
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %93.35
%19.31|34.051
0 0 0/9 2/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %94.22
%17.25|27.018
0 0 3/11 2/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %88.84
%1.87|29.349
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %95.30
%9.71|32.323
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %96.74
%42.27|49.122
0 1 6/12 2/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %95.82
%19.88|58.838
0 0 7/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %77.93
%2.30|11.222
0 0 1/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %94.66
%0.01|98
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %98.41
%13.55|31.830
0 0 1/8 1/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %93.63
%4.43|10.670
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %98.26
%14.18|42.067
0 0 2/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %89.91
%28.57|30.509
0 0 6/9 2/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %94.73
%2.26|7.419
0 0 2/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %71.83
%1.86|6.908
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %97.21
%1.69|14.914
0 0 2/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %92.14
%16.98|43.354
0 0 4/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %85.37
%34.29|21.214
0 0 3/6 1/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %93.01
%1.32|1.653
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %91.10
%5.67|39.918
0 0 1/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%11.14|11.222
0 0 1/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %96.19
%18.21|44.835
0 0 3/13 4/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %85.70
%0.52|38.136
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %91.86
%2.41|57.660
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %93.44
%1.56|8.395
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %98.67
%21.41|29.647
0 0 1/6 0/1
KARAMAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.72|54.312
0 1 1/6 1/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %99.49
%17.63|23.760
0 0 2/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %94.68
%24.82|55.662
0 0 9/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %91.92
%2.28|16.127
0 0 3/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %92.75
%22.52|15.585
0 0 1/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %94.72
%20.25|30.112
0 0 2/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %84.18
%10.54|20.870
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %98.90
%14.77|19.567
0 0 1/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %90.19
%0|0
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %94.94
%3.83|42.687
0 0 1/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %90.71
%25.18|77.763
0 0 5/13 5/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %97.56
%1.67|6.211
0 0 1/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %83.04
%13.03|95.673
0 0 1/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %94.14
%0.01|49
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %82.80
%21.37|183.833
0 0 4/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %75.36
%6.01|28.334
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %88.29
%3.95|5.678
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %93.43
%24.30|40.743
0 0 2/8 2/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %97.30
%23.47|47.533
0 0 0/6 6/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %94.84
%1.95|8.293
0 0 2/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %94.58
%26.27|72.310
0 0 2/7 1/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %99.16
%14.15|28.292
0 0 0/12 1/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %94.36
%2.94|16.418
0 0 2/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %89.74
%1.83|12.581
0 0 3/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %90.58
%2.00|15.782
0 0 1/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %88.14
%7.79|10.106
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %92.31
%17.11|21.125
0 0 1/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %88.17
%0.91|1.954
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %87.00
%18.44|52.783
0 0 6/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %94.60
%1.68|10.312
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %88.39
%32.35|103.342
0 0 6/12 2/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %94.82
%2.41|10.261
0 0 2/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %98.26
%3.91|1.901
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.70
%12.19|27.416
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %90.41
%0|0
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %76.93
%6.83|7.775
0 0 0/6 1/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %85.94
%32.87|63.650
0 0 7/14 2/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %91.28
%7.90|25.699
0 0 0/8 1/17
Kaynak: Anadolu Ajansı