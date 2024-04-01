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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:55
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.53
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%94.84
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

Zafer Partisi SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %85.74
UMUT YANAR
%1.24|12.539
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET GÖKÇEN
%0.20|203
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %99.61
BURKAHAN İNGEÇ
%0.63|841
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %99.15
BEYCAN TANIRĞAN
%1.37|675
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %99.80
NEVİN YÜCE
%0.84|960
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %98.80
MURAT KÖSE
%0.63|401
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %91.45
HÜSEYİN BARTU SORAL
%1.27|38.134
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %94.61
OĞUZ ERSÖZ
%1.53|20.985
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKHAN AKTAN
%0.70|102
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %84.49
MUHARREM DEMİRBİLEK
%1.48|8.417
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %95.76
MUTLU AKSOY
%0.81|6.201
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %98.94
YUSUF AKSOY
%1.94|825
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %99.19
FERHAT SEZGİN
%0.44|835
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %97.85
HAKAN TURAN
%0.90|163
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEMAL BİGE
%1.26|450
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET UÇAR
%0.74|344
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %98.25
ŞEYHMUS ÖZKAPLAN
%0.94|212
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %94.92
İLKAY BAYRAK
%0.51|489
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEMAL KARLI
%2.60|1.294
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %95.88
BAYRAM KAZANCI
%1.92|33.078
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %99.36
BİLGE GÜNDÜZ
%1.47|1.143
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %98.28
TOLGA BULUGAN
%0.54|228
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %99.12
BEDİİ ONAN
%1.83|2.429
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %89.59
NURİ DALYAN
%1.61|9.190
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %96.27
MAHMUT TATAR
%0.51|3.532
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEMİH VURUŞ
%1.37|1.410
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.74
SERKAN KONAK
%1.89|1.868
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %99.88
MUHAMMED ONUR OMRAK
%1.02|1.751
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %87.04
CENGİZ TÜRK
%1.40|896
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %96.61
FATİH AYGÜN
%5.18|17.262
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %94.41
OĞUZ BEKİ
%2.45|12.424
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %99.14
MEHMET PAMUK
%2.16|19.574
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEDRETTİN ÖZDEMİR
%0.83|541
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKTUĞ GÜRLER
%0.44|71
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MELİS YILDIZ AKIN
%0.73|218
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %98.02
ÖMER ÇAKIR
%1.22|9.334
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %98.26
GÖKMEN HAKKI GÖKMENOĞLU
%3.24|4.138
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %95.76
AZMİ KARAMAHMUTOĞLU
%1.65|136.623
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %96.52
NAŞİT BİRGÜVİ
%1.90|48.353
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %96.42
GÖKHAN CANLI
%1.46|8.251
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ AYHAN ŞENSOY
%1.23|734
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN İÇEL
%1.06|977
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %94.44
MUSTAFA BOSTANCI
%1.06|649
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %95.90
İSMAİL TANRIÖVEN
%3.66|27.188
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %95.51
MEHMET EMİN ERTUĞRUL
%0.95|505
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %99.75
EMİN ERKEÇ
%0.67|661
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %99.00
ÖZER AKYOL
%0.69|350
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHARREM KÖYSÜREN
%1.28|907
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %96.61
NERMİN TOL
%3.18|34.678
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %97.12
AYHAN MİLCİ
%3.44|39.511
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %96.17
SİNAN AŞAN
%1.10|1.448
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %98.61
SIDDIK AKTAŞ
%0.40|1.510
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %91.26
GÖKHAN PARLAK
%0.93|7.524
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %96.55
KADİR GÖKÇEN
%0.56|2.038
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %92.05
EMİRCAN ÇATIKKAŞ
%1.03|9.990
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %82.56
ÜNAL YİĞİT
%1.73|9.045
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %87.27
MEHMET BEŞİR KARA
%0.38|155
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %95.58
BURAK AŞIKOĞLU
%0.85|515
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AZİZ DOĞAN
%1.06|846
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %97.76
SEVİNÇ BAŞARAN
%0.71|3.189
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %96.34
AHMET ATAKAN ERTUĞ
%2.62|2.774
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKHAN AKYILDIZ
%2.02|1.103
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %97.58
CİHAN KOLİP
%2.68|15.672
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %96.06
BOZKURT OĞUZ SINAR
%1.31|9.846
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %94.17
SUPHİ KAYA
%0.30|2.489
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %94.17
ENES BALAMAN
%1.44|1.002
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
SİNAN KORKUT
%1.04|315
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %98.06
%0|0
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %89.88
UMUT ÜREDİ
%1.12|1.663
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %98.15
FATİH ALTINTAŞ
%1.86|11.928
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %99.10
%0|0
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %98.23
FERHAT TÜYSÜZ
%1.61|7.191
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %92.50
KENAN AHMET TAYŞUN
%0.89|138
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.81
FURKAN KAYA
%0.35|470
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %94.41
MEHMET EMİN ÖZBEY
%0.72|2.985
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEVLÜT YILDIRIM
%1.85|1.082
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %93.62
MUSTAFA KEMAL MASARİFOĞLU
%0.49|214
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %99.16
NİLGÜN SADIKOĞLU DANIŞMAN
%1.15|634
0 0 0/8 0/17
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %81.22
%1.97|18.354
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %99.30
%0.14|410
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %95.93
%1.06|4.459
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %98.13
%0.52|1.009
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %95.57
%0.86|1.791
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %92.49
%0.53|1.028
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %86.67
%3.17|88.481
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %92.12
%2.33|30.809
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %97.16
%0|0
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.39
%0.08|85
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %81.98
%1.65|8.963
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %93.60
%1.41|10.362
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %93.99
%1.90|2.153
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %98.95
%0.42|1.146
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %94.74
%0|0
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.65|890
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %99.26
%0.43|523
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %94.60
%0.20|301
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %94.87
%1.28|2.312
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %95.89
%1.09|1.747
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %93.91
%3.61|60.080
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %96.81
%1.68|5.705
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %98.10
%0.06|67
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %97.60
%1.59|4.829
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %84.58
%2.26|12.010
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %95.64
%0.27|1.823
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %98.87
%1.57|3.713
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %94.45
%1.98|4.828
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %99.77
%1.02|3.092
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %91.21
%0.09|97
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %96.10
%3.78|12.615
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %75.39
%2.65|10.368
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %99.07
%2.19|19.508
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %93.52
%0.45|1.170
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %86.56
%0.97|612
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %94.22
%0.85|1.077
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %93.70
%1.49|10.798
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.67|679
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %97.58
%2.50|6.236
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %89.44
%2.85|219.077
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %94.33
%2.48|61.026
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %96.27
%1.62|8.949
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.07
%1.80|2.515
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.31|1.940
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %96.10
%0.73|1.681
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %95.37
%4.07|29.903
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %93.96
%1.29|909
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %96.30
%1.00|1.516
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %88.69
%1.71|3.570
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.17
%1.80|2.393
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %94.58
%3.60|37.943
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %97.15
%3.46|39.497
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %93.80
%0.77|2.488
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %98.16
%0.77|2.898
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %88.10
%1.61|12.567
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %96.06
%0.24|861
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %88.90
%1.84|17.005
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %78.90
%2.04|10.081
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %89.10
%0.23|330
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %96.41
%1.49|2.587
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %98.43
%0.89|1.833
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %96.86
%1.01|4.408
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %95.99
%1.79|5.021
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %99.63
%1.44|2.896
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %96.79
%2.58|14.845
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %94.15
%1.81|13.129
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %92.97
%0|0
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %88.74
%0.49|639
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %92.67
%0|0
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %90.23
%1.80|3.948
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %90.29
%0.90|2.732
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %97.56
%2.37|15.010
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %92.78
%0.22|749
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %97.30
%1.63|7.162
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %99.03
%0.46|228
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.70
%0.76|1.715
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %93.92
%0.70|2.835
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %83.76
%2.63|3.277
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %90.19
%0.09|182
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %94.37
%1.47|4.976
0 0 0/8 0/17
Kaynak: Anadolu Ajansı