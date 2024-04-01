Zafer Partisi SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %85.74
|UMUT YANAR
|
%1.24|12.539
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET GÖKÇEN
|
%0.20|203
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %99.61
|BURKAHAN İNGEÇ
|
%0.63|841
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %99.15
|BEYCAN TANIRĞAN
|
%1.37|675
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %99.80
|NEVİN YÜCE
|
%0.84|960
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %98.80
|MURAT KÖSE
|
%0.63|401
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %91.45
|HÜSEYİN BARTU SORAL
|
%1.27|38.134
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %94.61
|OĞUZ ERSÖZ
|
%1.53|20.985
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKHAN AKTAN
|
%0.70|102
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %84.49
|MUHARREM DEMİRBİLEK
|
%1.48|8.417
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %95.76
|MUTLU AKSOY
|
%0.81|6.201
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %98.94
|YUSUF AKSOY
|
%1.94|825
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %99.19
|FERHAT SEZGİN
|
%0.44|835
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %97.85
|HAKAN TURAN
|
%0.90|163
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEMAL BİGE
|
%1.26|450
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET UÇAR
|
%0.74|344
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %98.25
|ŞEYHMUS ÖZKAPLAN
|
%0.94|212
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %94.92
|İLKAY BAYRAK
|
%0.51|489
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEMAL KARLI
|
%2.60|1.294
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %95.88
|BAYRAM KAZANCI
|
%1.92|33.078
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %99.36
|BİLGE GÜNDÜZ
|
%1.47|1.143
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %98.28
|TOLGA BULUGAN
|
%0.54|228
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %99.12
|BEDİİ ONAN
|
%1.83|2.429
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %89.59
|NURİ DALYAN
|
%1.61|9.190
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %96.27
|MAHMUT TATAR
|
%0.51|3.532
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEMİH VURUŞ
|
%1.37|1.410
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.74
|SERKAN KONAK
|
%1.89|1.868
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %99.88
|MUHAMMED ONUR OMRAK
|
%1.02|1.751
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %87.04
|CENGİZ TÜRK
|
%1.40|896
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %96.61
|FATİH AYGÜN
|
%5.18|17.262
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %94.41
|OĞUZ BEKİ
|
%2.45|12.424
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %99.14
|MEHMET PAMUK
|
%2.16|19.574
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEDRETTİN ÖZDEMİR
|
%0.83|541
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKTUĞ GÜRLER
|
%0.44|71
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MELİS YILDIZ AKIN
|
%0.73|218
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %98.02
|ÖMER ÇAKIR
|
%1.22|9.334
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %98.26
|GÖKMEN HAKKI GÖKMENOĞLU
|
%3.24|4.138
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %95.76
|AZMİ KARAMAHMUTOĞLU
|
%1.65|136.623
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %96.52
|NAŞİT BİRGÜVİ
|
%1.90|48.353
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %96.42
|GÖKHAN CANLI
|
%1.46|8.251
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ AYHAN ŞENSOY
|
%1.23|734
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN İÇEL
|
%1.06|977
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %94.44
|MUSTAFA BOSTANCI
|
%1.06|649
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %95.90
|İSMAİL TANRIÖVEN
|
%3.66|27.188
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %95.51
|MEHMET EMİN ERTUĞRUL
|
%0.95|505
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %99.75
|EMİN ERKEÇ
|
%0.67|661
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %99.00
|ÖZER AKYOL
|
%0.69|350
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHARREM KÖYSÜREN
|
%1.28|907
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %96.61
|NERMİN TOL
|
%3.18|34.678
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %97.12
|AYHAN MİLCİ
|
%3.44|39.511
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %96.17
|SİNAN AŞAN
|
%1.10|1.448
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %98.61
|SIDDIK AKTAŞ
|
%0.40|1.510
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %91.26
|GÖKHAN PARLAK
|
%0.93|7.524
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %96.55
|KADİR GÖKÇEN
|
%0.56|2.038
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %92.05
|EMİRCAN ÇATIKKAŞ
|
%1.03|9.990
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %82.56
|ÜNAL YİĞİT
|
%1.73|9.045
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %87.27
|MEHMET BEŞİR KARA
|
%0.38|155
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %95.58
|BURAK AŞIKOĞLU
|
%0.85|515
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AZİZ DOĞAN
|
%1.06|846
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %97.76
|SEVİNÇ BAŞARAN
|
%0.71|3.189
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %96.34
|AHMET ATAKAN ERTUĞ
|
%2.62|2.774
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKHAN AKYILDIZ
|
%2.02|1.103
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %97.58
|CİHAN KOLİP
|
%2.68|15.672
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %96.06
|BOZKURT OĞUZ SINAR
|
%1.31|9.846
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %94.17
|SUPHİ KAYA
|
%0.30|2.489
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %94.17
|ENES BALAMAN
|
%1.44|1.002
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SİNAN KORKUT
|
%1.04|315
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %98.06
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %89.88
|UMUT ÜREDİ
|
%1.12|1.663
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %98.15
|FATİH ALTINTAŞ
|
%1.86|11.928
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %99.10
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %98.23
|FERHAT TÜYSÜZ
|
%1.61|7.191
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %92.50
|KENAN AHMET TAYŞUN
|
%0.89|138
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.81
|FURKAN KAYA
|
%0.35|470
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %94.41
|MEHMET EMİN ÖZBEY
|
%0.72|2.985
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEVLÜT YILDIRIM
|
%1.85|1.082
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %93.62
|MUSTAFA KEMAL MASARİFOĞLU
|
%0.49|214
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %99.16
|NİLGÜN SADIKOĞLU DANIŞMAN
|
%1.15|634
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %81.22
|
%1.97|18.354
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %99.30
|
%0.14|410
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %95.93
|
%1.06|4.459
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %98.13
|
%0.52|1.009
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %95.57
|
%0.86|1.791
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %92.49
|
%0.53|1.028
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %86.67
|
%3.17|88.481
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %92.12
|
%2.33|30.809
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %97.16
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.39
|
%0.08|85
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %81.98
|
%1.65|8.963
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %93.60
|
%1.41|10.362
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %93.99
|
%1.90|2.153
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %98.95
|
%0.42|1.146
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %94.74
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.65|890
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %99.26
|
%0.43|523
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %94.60
|
%0.20|301
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %94.87
|
%1.28|2.312
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %95.89
|
%1.09|1.747
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %93.91
|
%3.61|60.080
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %96.81
|
%1.68|5.705
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %98.10
|
%0.06|67
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %97.60
|
%1.59|4.829
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %84.58
|
%2.26|12.010
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %95.64
|
%0.27|1.823
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %98.87
|
%1.57|3.713
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %94.45
|
%1.98|4.828
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %99.77
|
%1.02|3.092
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %91.21
|
%0.09|97
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %96.10
|
%3.78|12.615
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %75.39
|
%2.65|10.368
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %99.07
|
%2.19|19.508
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %93.52
|
%0.45|1.170
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %86.56
|
%0.97|612
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %94.22
|
%0.85|1.077
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %93.70
|
%1.49|10.798
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.67|679
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %97.58
|
%2.50|6.236
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %89.44
|
%2.85|219.077
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %94.33
|
%2.48|61.026
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %96.27
|
%1.62|8.949
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.07
|
%1.80|2.515
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.31|1.940
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %96.10
|
%0.73|1.681
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %95.37
|
%4.07|29.903
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %93.96
|
%1.29|909
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %96.30
|
%1.00|1.516
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %88.69
|
%1.71|3.570
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.17
|
%1.80|2.393
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %94.58
|
%3.60|37.943
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %97.15
|
%3.46|39.497
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %93.80
|
%0.77|2.488
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %98.16
|
%0.77|2.898
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %88.10
|
%1.61|12.567
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %96.06
|
%0.24|861
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %88.90
|
%1.84|17.005
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %78.90
|
%2.04|10.081
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %89.10
|
%0.23|330
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %96.41
|
%1.49|2.587
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %98.43
|
%0.89|1.833
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %96.86
|
%1.01|4.408
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %95.99
|
%1.79|5.021
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %99.63
|
%1.44|2.896
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %96.79
|
%2.58|14.845
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %94.15
|
%1.81|13.129
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %92.97
|
%0|0
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %88.74
|
%0.49|639
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %92.67
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %90.23
|
%1.80|3.948
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %90.29
|
%0.90|2.732
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %97.56
|
%2.37|15.010
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %92.78
|
%0.22|749
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %97.30
|
%1.63|7.162
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %99.03
|
%0.46|228
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.70
|
%0.76|1.715
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %93.92
|
%0.70|2.835
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %83.76
|
%2.63|3.277
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %90.19
|
%0.09|182
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %94.37
|
%1.47|4.976
|