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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:15
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%38.55
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 318
  • Kazandığı Belde Sayısı 30
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%42.49
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%6.37 2
İL GENEL MECLİSİ
%6.23
Erzurum Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %51.49
MUSTAFA EMRE ŞENKOĞLU 185 %4.13 Detay
AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %45.71
AHMET ULUSOY 250 %2.21 Detay
ÇAT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %63.79
ARİF HİKMET KILIÇ 2186 %50.79 Detay
HINIS
Açılan Sandık Oranı %58.62
ALİ MURAT KARABEY 510 %10.63 Detay
HORASAN
Açılan Sandık Oranı %64.06
ÇETİN YALÇIN 88 %0.87 Detay
İSPİR
Açılan Sandık Oranı %68.03
ADEM UMUT EFE 76 %1.54 Detay
KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %35.59
MAŞUK IŞIK 400 %14.22 Detay
KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %78.22
MARUF ALACA 173 %2.10 Detay
KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %54.72
ATİLLAH UZUN 23 %0.61 Detay
NARMAN
Açılan Sandık Oranı %86.21
VARBİL ATEŞ 8 %0.14 Detay
OLTU
Açılan Sandık Oranı %59.20
NUH BEKTAŞ 208 %2.66 Detay
OLUR
Açılan Sandık Oranı %55.32
FERUDUN KAPLAN 31 %1.32 Detay
PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %41.27
CEMAL KOÇAK 1315 %4.34 Detay
PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %37.89
İLHAMİ ÇİFTÇİ 91 %2.35 Detay
PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %80.00
ENES BEKİROĞLU 18 %0.99 Detay
ŞENKAYA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %49.44
GÖRBİL ÖZCAN 1773 %49.83 Detay
TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %32.95
MEHMET OĞUZ 82 %2.75 Detay
TORTUM
Açılan Sandık Oranı %62.03
HÜSAMETTİN KARADAĞLI 49 %0.89 Detay
UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %72.41
MUSTAFA ÜNALDI 26 %0.78 Detay
YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %48.84
ADNAN ATALAY 2093 %5.82 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı