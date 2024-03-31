|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %51.49
|MUSTAFA EMRE ŞENKOĞLU
|185
|%4.13
|Detay
|
AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %45.71
|AHMET ULUSOY
|250
|%2.21
|Detay
|
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %63.79
|ARİF HİKMET KILIÇ
|2186
|%50.79
|Detay
|
HINIS
Açılan Sandık Oranı %58.62
|ALİ MURAT KARABEY
|510
|%10.63
|Detay
|
HORASAN
Açılan Sandık Oranı %64.06
|ÇETİN YALÇIN
|88
|%0.87
|Detay
|
İSPİR
Açılan Sandık Oranı %68.03
|ADEM UMUT EFE
|76
|%1.54
|Detay
|
KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %35.59
|MAŞUK IŞIK
|400
|%14.22
|Detay
|
KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %78.22
|MARUF ALACA
|173
|%2.10
|Detay
|
KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %54.72
|ATİLLAH UZUN
|23
|%0.61
|Detay
|
NARMAN
Açılan Sandık Oranı %86.21
|VARBİL ATEŞ
|8
|%0.14
|Detay
|
OLTU
Açılan Sandık Oranı %59.20
|NUH BEKTAŞ
|208
|%2.66
|Detay
|
OLUR
Açılan Sandık Oranı %55.32
|FERUDUN KAPLAN
|31
|%1.32
|Detay
|
PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %41.27
|CEMAL KOÇAK
|1315
|%4.34
|Detay
|
PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %37.89
|İLHAMİ ÇİFTÇİ
|91
|%2.35
|Detay
|
PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %80.00
|ENES BEKİROĞLU
|18
|%0.99
|Detay
|
ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %49.44
|GÖRBİL ÖZCAN
|1773
|%49.83
|Detay
|
TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %32.95
|MEHMET OĞUZ
|82
|%2.75
|Detay
|
TORTUM
Açılan Sandık Oranı %62.03
|HÜSAMETTİN KARADAĞLI
|49
|%0.89
|Detay
|
UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %72.41
|MUSTAFA ÜNALDI
|26
|%0.78
|Detay
|
YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %48.84
|ADNAN ATALAY
|2093
|%5.82
|Detay