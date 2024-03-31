|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKSU
Açılan Sandık Oranı %22.22
|MEHMET ÇETİN
|175
|%41.37
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ATABEY
Açılan Sandık Oranı %80.00
|MEHMET ATICI
|352
|%11.73
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EĞİRDİR
Açılan Sandık Oranı %13.04
|NECATİ SAVAŞ
|125
|%12.15
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GELENDOST
Açılan Sandık Oranı %33.33
|0
|%0
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GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN KESMEN
|0
|%0
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KEÇİBORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET YILDIZ
|1139
|%24.54
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %22.63
|ATAKAN YAZGAN
|6534
|%22.52
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ŞARKİKARAAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %84.62
|KAMİL KAPCI
|947
|%19.02
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SENİRKENT
Açılan Sandık Oranı %73.33
|0
|%0
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SÜTÇÜLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEYNEP KESİKTAŞ
|36
|%2.55
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ULUBORLU
Açılan Sandık Oranı %93.33
|HÜSEYİN PEHLİVAN
|463
|%17.22
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YALVAÇ
Açılan Sandık Oranı %57.14
|HAKİ ALLAR
|272
|%4.18
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YENİŞARBADEMLİ
Açılan Sandık Oranı %42.86
|SELAMİ ÖZTAŞ
|103
|%24.12
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BÜYÜKKABACA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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ÇARIKSARAYLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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ÇİÇEKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KEMAL ÖZDEMİR
|0
|%0
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GÜNEYKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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HÜYÜKLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ DURAK
|0
|%0
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KULEÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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SARIİDRİS
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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SAV
Açılan Sandık Oranı %11.11
|AYŞENUR TOZUR
|11
|%3.64
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SENİR
Açılan Sandık Oranı %0
|FERİT DÜNDER
|0
|%0
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