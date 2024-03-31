60
Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 19:45
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%38.20
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 22
  • Kazandığı İlçe Sayısı 264
  • Kazandığı Belde Sayısı 18
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%17.45
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%22.52 0
İL GENEL MECLİSİ
%17.78
Isparta Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKSU
Açılan Sandık Oranı %22.22
MEHMET ÇETİN 175 %41.37 Detay
ATABEY
Açılan Sandık Oranı %80.00
MEHMET ATICI 352 %11.73 Detay
EĞİRDİR
Açılan Sandık Oranı %13.04
NECATİ SAVAŞ 125 %12.15 Detay
GELENDOST
Açılan Sandık Oranı %33.33
0 %0 Detay
GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN KESMEN 0 %0 Detay
KEÇİBORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET YILDIZ 1139 %24.54 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %22.63
ATAKAN YAZGAN 6534 %22.52 Detay
ŞARKİKARAAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %84.62
KAMİL KAPCI 947 %19.02 Detay
SENİRKENT
Açılan Sandık Oranı %73.33
0 %0 Detay
SÜTÇÜLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEYNEP KESİKTAŞ 36 %2.55 Detay
ULUBORLU
Açılan Sandık Oranı %93.33
HÜSEYİN PEHLİVAN 463 %17.22 Detay
YALVAÇ
Açılan Sandık Oranı %57.14
HAKİ ALLAR 272 %4.18 Detay
YENİŞARBADEMLİ
Açılan Sandık Oranı %42.86
SELAMİ ÖZTAŞ 103 %24.12 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BÜYÜKKABACA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÇARIKSARAYLAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÇİÇEKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA KEMAL ÖZDEMİR 0 %0 Detay
GÜNEYKENT
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
HÜYÜKLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ DURAK 0 %0 Detay
KULEÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SARIİDRİS
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SAV
Açılan Sandık Oranı %11.11
AYŞENUR TOZUR 11 %3.64 Detay
SENİR
Açılan Sandık Oranı %0
FERİT DÜNDER 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı