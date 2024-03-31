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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:10
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%39.39
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 22
  • Kazandığı İlçe Sayısı 288
  • Kazandığı Belde Sayısı 22
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%24.75
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%17.18 1
İL GENEL MECLİSİ
%18.24
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKYAKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABAMÜSLÜM DENİZ 288 %25.00 Detay
ARPAÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHİR DEMİRBAŞ 154 %11.32 Detay
DİGOR
Açılan Sandık Oranı %66.67
HAYRETTİN DİNLER 191 %22.60 Detay
KAĞIZMAN
Açılan Sandık Oranı %76.47
SERGÜL KESKİN 323 %4.26 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %24.10
DİNDAR GÜLTEKİN 1810 %17.18 Detay
SARIKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %97.06
BÜLENT ARTAÇ 228 %3.29 Detay
SELİM Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %61.54
İLYAS BARIŞ KOÇ 1224 %61.32 Detay
SUSUZ
Açılan Sandık Oranı %0
OĞUZ YANTEMUR 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
DAĞPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı