|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKYAKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABAMÜSLÜM DENİZ
|288
|%25.00
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ARPAÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHİR DEMİRBAŞ
|154
|%11.32
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DİGOR
Açılan Sandık Oranı %66.67
|HAYRETTİN DİNLER
|191
|%22.60
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KAĞIZMAN
Açılan Sandık Oranı %76.47
|SERGÜL KESKİN
|323
|%4.26
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %24.10
|DİNDAR GÜLTEKİN
|1810
|%17.18
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SARIKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %97.06
|BÜLENT ARTAÇ
|228
|%3.29
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SELİM
Açılan Sandık Oranı %61.54
|İLYAS BARIŞ KOÇ
|1224
|%61.32
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SUSUZ
Açılan Sandık Oranı %0
|OĞUZ YANTEMUR
|0
|%0
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