TKP SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %84.48
|KUBİLAY ALTUNTAŞ
|
%0.12|1.165
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ BEREKET
|
%0.09|88
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %99.61
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %99.15
|SEDAT ŞAHBAL
|
%0.28|138
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %99.80
|SALİHA ATMACA
|
%0.07|76
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %98.80
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %89.72
|ALİ UFUK ARİKAN
|
%0.12|3.541
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %92.79
|NAZLI ECE MUTLU
|
%0.17|2.304
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %82.87
|SİBEL YENİOCAK
|
%0.22|1.214
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %95.02
|TUĞHAN ÇAĞLAYAN
|
%0.08|601
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %98.94
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %98.73
|FERHAT KONUK
|
%0.29|544
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %97.85
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %98.25
|CİHAN MERT
|
%0.31|69
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %94.92
|AZİZE ERGÜN
|
%0.10|98
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %94.31
|AYHAN KESER
|
%0.06|1.000
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %98.71
|HATEM SU BAYAR
|
%0.36|280
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %98.28
|
%0|0
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %98.59
|EROL CELEP
|
%0.08|100
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %87.39
|ÖZGÜR DAĞ
|
%0.06|352
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %95.92
|DAVUT ŞANLI
|
%0.42|2.878
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.74
|EMRE GEBEŞ
|
%0.22|214
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %99.63
|DİDEM KURTULMAZ
|
%0.08|140
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %84.88
|DİLEK AYDOĞDU
|
%0.10|65
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %96.06
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %93.48
|DURSUN ALKAN
|
%0.08|386
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %98.48
|FATMA YÜCETAŞ
|
%0.12|1.049
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ANIL ÇINAR
|
%0.08|51
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %96.99
|
%0|0
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %98.07
|ÖZKAN BARAN OKTAY
|
%0.07|87
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %94.85
|ORHAN GÖKDEMİR
|
%0.07|5.521
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %95.89
|SAVAŞ SARI
|
%0.25|6.227
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %95.10
|EREN LADİKLİ
|
%0.08|449
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA BAŞ
|
%0.05|50
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ AYTAÇ MEHMETOĞLU
|
%0.23|105
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %94.44
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %94.43
|MUSTAFA ARSLAN
|
%0.11|813
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %94.69
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %99.75
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %98.50
|SELÇUK BAĞIŞ
|
%0.05|26
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %95.19
|AYDANER AKTAŞ
|
%0.19|2.044
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %96.30
|DAMLA NUR ÇARMIZOL
|
%0.12|1.345
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %95.81
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %98.36
|HÜSNE YAŞAR
|
%0.05|187
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %90.03
|BARAN ETİK
|
%0.11|895
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %95.91
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %89.71
|DERYA DEMİR
|
%0.15|1.429
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %81.00
|İSMAİL BOZKAYA
|
%0.23|1.180
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %86.82
|LEVENT TUNÇEL
|
%0.16|67
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %93.17
|ERSEL GÜRBÜZ
|
%0.06|33
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERDAR POLAT
|
%0.07|53
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %96.64
|DAMLA BAYTEKİN
|
%0.08|347
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %95.73
|MURAT KÖKEN
|
%0.07|70
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %96.37
|FİRDEVS YILDIRIM
|
%0.09|511
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %94.94
|İSA ŞAHİN
|
%0.09|667
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %92.91
|HALİL ÇALIŞKAN
|
%0.15|1.242
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %94.17
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMİNE ARZU KAYHAN
|
%0.20|61
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %98.06
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %88.02
|
%0|0
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %97.49
|EMİR AHMET ARDA
|
%0.15|979
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %97.31
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %97.30
|AHMET BİRİNCİ
|
%0.09|389
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %87.50
|ÖZCAN SARISALTIK
|
%0.46|67
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.81
|
%0|0
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %92.66
|ONUR YILMAZ
|
%0.36|1.475
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KAMİL BEYHAN GÜLEÇ
|
%0.08|48
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %90.96
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %98.32
|
%0|0
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %78.88
|
%0.24|2.130
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %99.12
|
%0.09|277
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %95.43
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %97.66
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %95.57
|
%0|0
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %91.51
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %84.18
|
%0.20|5.324
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %89.47
|
%0.20|2.515
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %96.59
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.39
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %79.68
|
%0.25|1.298
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %92.64
|
%0.15|1.104
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %93.83
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %98.11
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %94.74
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %99.13
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %94.07
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %94.49
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %94.47
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %91.48
|
%0.10|1.640
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %95.96
|
%0|0
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %97.42
|
%0|0
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %96.77
|
%0|0
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %82.11
|
%0.09|449
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %95.12
|
%0.30|2.042
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %98.69
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %93.72
|
%0|0
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %99.13
|
%0|0
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %90.21
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %95.37
|
%0.31|1.032
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %73.32
|
%0.13|496
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %98.25
|
%0.12|1.062
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %92.62
|
%0|0
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %85.37
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %93.62
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %92.09
|
%3.09|22.003
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %96.88
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %87.63
|
%0.27|20.185
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %93.29
|
%0.36|8.816
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %94.76
|
%0.14|747
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %98.94
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %95.15
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %93.73
|
%0.18|1.304
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %93.48
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %95.38
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %86.89
|
%0|0
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.04
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %92.27
|
%0.25|2.567
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %96.13
|
%0.12|1.401
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %92.29
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %97.91
|
%0.12|457
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %85.81
|
%0.14|1.054
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %95.13
|
%0.27|969
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %85.77
|
%0.22|1.985
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %76.77
|
%0.38|1.837
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %88.59
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %94.67
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %97.53
|
%0.09|192
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %95.74
|
%0.10|440
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %95.52
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %99.34
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %95.01
|
%0.16|893
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %92.67
|
%0.18|1.270
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %91.78
|
%0.15|1.177
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %88.38
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %92.55
|
%0.03|32
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %89.37
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %88.32
|
%0|0
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %96.23
|
%0.16|1.000
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %90.23
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %96.32
|
%0.12|520
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %98.64
|
%1.24|607
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.70
|
%0|0
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %92.08
|
%0.35|1.412
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %81.03
|
%0.07|90
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %88.21
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %92.55
|
%0|0
|