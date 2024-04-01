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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:40
TKP

  • KISALTMA

    TKP

  • GENEL BAŞKAN

    Kemal Okuyan

  • KURULUŞ TARİHİ

    16/06/1993
TKP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.10
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%93.76
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

TKP SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %84.48
KUBİLAY ALTUNTAŞ
%0.12|1.165
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ BEREKET
%0.09|88
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %99.61
%0|0
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %99.15
SEDAT ŞAHBAL
%0.28|138
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %99.80
SALİHA ATMACA
%0.07|76
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %98.80
%0|0
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %89.72
ALİ UFUK ARİKAN
%0.12|3.541
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %92.79
NAZLI ECE MUTLU
%0.17|2.304
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %82.87
SİBEL YENİOCAK
%0.22|1.214
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %95.02
TUĞHAN ÇAĞLAYAN
%0.08|601
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %98.94
%0|0
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %98.73
FERHAT KONUK
%0.29|544
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %97.85
%0|0
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %98.25
CİHAN MERT
%0.31|69
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %94.92
AZİZE ERGÜN
%0.10|98
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %94.31
AYHAN KESER
%0.06|1.000
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %98.71
HATEM SU BAYAR
%0.36|280
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %98.28
%0|0
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %98.59
EROL CELEP
%0.08|100
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %87.39
ÖZGÜR DAĞ
%0.06|352
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %95.92
DAVUT ŞANLI
%0.42|2.878
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.74
EMRE GEBEŞ
%0.22|214
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %99.63
DİDEM KURTULMAZ
%0.08|140
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %84.88
DİLEK AYDOĞDU
%0.10|65
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %96.06
%0|0
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %93.48
DURSUN ALKAN
%0.08|386
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %98.48
FATMA YÜCETAŞ
%0.12|1.049
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ANIL ÇINAR
%0.08|51
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %96.99
%0|0
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %98.07
ÖZKAN BARAN OKTAY
%0.07|87
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %94.85
ORHAN GÖKDEMİR
%0.07|5.521
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %95.89
SAVAŞ SARI
%0.25|6.227
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %95.10
EREN LADİKLİ
%0.08|449
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA BAŞ
%0.05|50
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ AYTAÇ MEHMETOĞLU
%0.23|105
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %94.44
%0|0
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %94.43
MUSTAFA ARSLAN
%0.11|813
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %94.69
%0|0
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %99.75
%0|0
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %98.50
SELÇUK BAĞIŞ
%0.05|26
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %95.19
AYDANER AKTAŞ
%0.19|2.044
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %96.30
DAMLA NUR ÇARMIZOL
%0.12|1.345
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %95.81
%0|0
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %98.36
HÜSNE YAŞAR
%0.05|187
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %90.03
BARAN ETİK
%0.11|895
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %95.91
%0|0
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %89.71
DERYA DEMİR
%0.15|1.429
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %81.00
İSMAİL BOZKAYA
%0.23|1.180
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %86.82
LEVENT TUNÇEL
%0.16|67
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %93.17
ERSEL GÜRBÜZ
%0.06|33
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERDAR POLAT
%0.07|53
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %96.64
DAMLA BAYTEKİN
%0.08|347
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %95.73
MURAT KÖKEN
%0.07|70
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %96.37
FİRDEVS YILDIRIM
%0.09|511
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %94.94
İSA ŞAHİN
%0.09|667
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %92.91
HALİL ÇALIŞKAN
%0.15|1.242
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %94.17
%0|0
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMİNE ARZU KAYHAN
%0.20|61
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %98.06
%0|0
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %88.02
%0|0
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %97.49
EMİR AHMET ARDA
%0.15|979
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %97.31
%0|0
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %97.30
AHMET BİRİNCİ
%0.09|389
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %87.50
ÖZCAN SARISALTIK
%0.46|67
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.81
%0|0
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %92.66
ONUR YILMAZ
%0.36|1.475
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
KAMİL BEYHAN GÜLEÇ
%0.08|48
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %90.96
%0|0
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %98.32
%0|0
0 0 0/8 0/17
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %78.88
%0.24|2.130
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %99.12
%0.09|277
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %95.43
%0|0
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %97.66
%0|0
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %95.57
%0|0
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %91.51
%0|0
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %84.18
%0.20|5.324
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %89.47
%0.20|2.515
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %96.59
%0|0
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.39
%0|0
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %79.68
%0.25|1.298
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %92.64
%0.15|1.104
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %93.83
%0|0
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %98.11
%0|0
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %94.74
%0|0
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %99.13
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %94.07
%0|0
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %94.49
%0|0
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %94.47
%0|0
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %91.48
%0.10|1.640
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %95.96
%0|0
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %97.42
%0|0
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %96.77
%0|0
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %82.11
%0.09|449
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %95.12
%0.30|2.042
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %98.69
%0|0
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %93.72
%0|0
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %99.13
%0|0
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %90.21
%0|0
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %95.37
%0.31|1.032
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %73.32
%0.13|496
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %98.25
%0.12|1.062
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %92.62
%0|0
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %85.37
%0|0
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %93.62
%0|0
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %92.09
%3.09|22.003
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %96.88
%0|0
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %87.63
%0.27|20.185
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %93.29
%0.36|8.816
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %94.76
%0.14|747
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %98.94
%0|0
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %95.15
%0|0
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %93.73
%0.18|1.304
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %93.48
%0|0
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %95.38
%0|0
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %86.89
%0|0
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.04
%0|0
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %92.27
%0.25|2.567
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %96.13
%0.12|1.401
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %92.29
%0|0
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %97.91
%0.12|457
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %85.81
%0.14|1.054
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %95.13
%0.27|969
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %85.77
%0.22|1.985
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %76.77
%0.38|1.837
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %88.59
%0|0
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %94.67
%0|0
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %97.53
%0.09|192
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %95.74
%0.10|440
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %95.52
%0|0
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %99.34
%0|0
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %95.01
%0.16|893
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %92.67
%0.18|1.270
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %91.78
%0.15|1.177
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %88.38
%0|0
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %92.55
%0.03|32
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %89.37
%0|0
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %88.32
%0|0
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %96.23
%0.16|1.000
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %90.23
%0|0
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %96.32
%0.12|520
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %98.64
%1.24|607
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.70
%0|0
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %92.08
%0.35|1.412
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %81.03
%0.07|90
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %88.21
%0|0
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %92.55
%0|0
0 0 0/8 0/17
Kaynak: Anadolu Ajansı