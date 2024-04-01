DEVA Partisi SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %74.79
|HAMZA MİLLİ
|
%0.15|1.326
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %95.74
|MEHMET AYAZ
|
%0.34|331
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %98.46
|TARIK TUNÇ
|
%0.09|116
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %97.01
|AYTEN ERAT
|
%0.65|312
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %99.61
|NECATİ COŞKUNER
|
%0.34|382
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %98.00
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %82.89
|CELAL MÜMTAZ AKINCI
|
%0.10|2.823
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %85.44
|KIVANÇ ÇETİNKAYA
|
%0.11|1.379
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL KAÇAR
|
%6.03|693
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %76.38
|BÜLENT ÇAM
|
%0.10|503
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %91.03
|
%0|0
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %98.94
|ZAFER BULUR
|
%0.29|122
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %93.20
|ERDİ IŞIK
|
%0.58|1.016
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %94.62
|CAN KURBAN ARSLAN
|
%0.40|70
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KADİR EMRE
|
%0.10|37
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MESUT GÜNAYDIN
|
%2.03|938
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %96.49
|FİKRET BAKIR
|
%1.58|346
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %85.28
|NADİR GÜRKAN YETKİN
|
%0.16|136
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECEP OĞUZ
|
%0.22|109
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %86.34
|ZEKİ KAHRAMAN
|
%0.16|2.499
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %92.93
|DAVUT GAZİ BENLİ
|
%0.13|97
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %93.68
|KASIM GÜMÜŞ
|
%0.34|138
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %95.61
|YUNUS EMRE ÖZDEMİR
|
%0.31|393
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %78.01
|MEHMET MİRZA
|
%0.25|1.228
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %92.40
|CENAP EKİNCİ
|
%1.13|7.507
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT CAYMAZ
|
%0.75|768
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %96.92
|HANIM HÜLYA GÖÇER
|
%0.07|69
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %98.65
|RECEP CEYLAN
|
%0.34|579
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %77.78
|MEHMET SAİT BAŞARAN
|
%0.35|199
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %93.06
|YUSUF TÜRKMEN
|
%1.00|3.179
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %91.57
|ÇELİK ERİMEZ
|
%0.10|476
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %95.17
|EKREM KURT
|
%0.30|2.600
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %98.12
|HACI OSMAN UÇAR
|
%0.07|46
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAMZA ÇAKIR
|
%0.24|40
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MİRZA ÖZBEG
|
%0.41|122
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %92.21
|MURAT ÇELİK
|
%0.14|990
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TANER GENÇER
|
%0.27|133
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %96.32
|TUNA TOKUÇ
|
%0.19|235
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %91.11
|İDRİS ŞAHİN
|
%0.07|5.789
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %90.47
|SERAP KARAOSMANOĞLU
|
%0.12|2.910
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %89.71
|TANER BARIŞIK
|
%0.58|3.032
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %97.62
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MÜSLÜM DOĞAN
|
%0.10|93
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %98.97
|LALAN PARILTI
|
%0.85|397
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %90.37
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %87.11
|İBRAHİM GÖZ
|
%0.37|2.489
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %92.65
|ABDULLAH SAKAR
|
%0.30|155
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %96.55
|ADEM ATMANİ
|
%0.20|193
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %89.00
|RIFAT RAFAEL HALEVA
|
%0.13|59
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.34
|BAYRAM YILDIZ
|
%0.11|77
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %88.29
|İSMAİL ENSAR BATURMAN
|
%0.28|2.762
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %89.88
|SEYİT KARACA
|
%0.51|5.441
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %91.80
|RECEP GERÇEK
|
%0.17|212
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %96.27
|
%0|0
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %82.60
|
%0|0
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %92.02
|ABDULKADİR KERİMOĞLU
|
%0.62|2.175
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %80.57
|GÜRAN DİNÇER
|
%0.27|2.306
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %73.50
|MUHSİN ERDEM
|
%0.22|1.016
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %84.55
|EBUBEKİR AKARSU
|
%1.06|428
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %82.33
|FATMA ALTUNTAŞ
|
%0.11|55
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜMİT GÜNGÖR
|
%0.24|190
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %94.03
|SEZER YETGİN
|
%0.08|337
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %92.89
|YUNUS BAYAZİT
|
%0.34|351
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|PINAR KUK İSLAMOĞLU
|
%2.10|1.143
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %92.21
|MEHMET ERDOĞAN
|
%0.43|2.365
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %86.76
|KEBİRE BİRER TÜRK
|
%0.17|1.115
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %89.72
|HASAN KAPLAN
|
%0.28|2.254
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %92.64
|RIDVAN ÇELİK
|
%0.72|491
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %99.19
|METİN KANDEMİR
|
%0.06|17
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %98.06
|SEYFEDDİN NESLİNEBİ
|
%0.30|111
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %84.55
|SERDAR İNCE
|
%0.31|409
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %91.02
|
%0|0
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %95.51
|SEDAT AY
|
%0.35|286
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %91.05
|SELÇUK KESKİN
|
%0.25|1.010
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %81.25
|VEYSEL GÜLER
|
%0.29|39
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.81
|AHMET RENÇBER
|
%0.05|69
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %87.11
|ERKAN İRVEN
|
%0.81|3.071
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %96.58
|ASLI ÜRESİN
|
%0.38|212
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %86.17
|MESUT YILDIRIM
|
%0.23|92
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %97.90
|FATİH KELEŞ
|
%0.09|50
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %65.70
|
%0.43|3.213
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %96.90
|
%0.84|2.390
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %89.57
|
%0.09|366
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %94.00
|
%1.83|3.446
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %92.18
|
%0.38|762
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %86.73
|
%0.08|145
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %75.11
|
%0.29|6.925
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %79.47
|
%0.21|2.432
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %92.33
|
%2.92|1.310
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.24
|
%0.06|66
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %71.53
|
%0.16|760
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %85.82
|
%0.21|1.378
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %90.91
|
%0.69|753
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %93.68
|
%0.73|1.852
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %89.80
|
%0.51|182
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.28|380
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %97.77
|
%4.68|5.543
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %90.79
|
%0.51|716
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %87.36
|
%0.22|354
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %89.97
|
%0.23|347
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %79.92
|
%0.26|3.722
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %91.50
|
%0.18|574
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %94.57
|
%0.46|515
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %92.36
|
%0.29|830
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %69.16
|
%0.33|1.434
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %91.44
|
%1.26|8.170
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %97.09
|
%0.53|1.222
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %87.99
|
%0|0
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %96.34
|
%0.79|2.278
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %86.21
|
%0.37|371
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %92.16
|
%0.90|2.872
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %67.64
|
%0.14|474
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %93.65
|
%0.38|3.225
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %86.55
|
%0.16|386
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %82.48
|
%0.30|175
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %89.82
|
%0.19|226
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %84.62
|
%0.41|2.659
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.96|963
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %91.08
|
%0.22|505
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %79.27
|
%0.18|12.003
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %84.36
|
%0.18|3.928
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %88.50
|
%0.68|3.443
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %94.56
|
%0.13|176
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.09|136
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %98.22
|
%1.27|1.684
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %90.66
|
%0.11|240
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %84.53
|
%0.49|3.198
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %90.82
|
%0.60|406
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %90.75
|
%0.31|446
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %77.48
|
%0.14|258
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %97.93
|
%0.18|232
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %82.29
|
%0.39|3.538
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %88.74
|
%0.51|5.273
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %85.04
|
%0.24|695
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %95.12
|
%0.20|725
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %76.18
|
%0.19|1.244
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %91.19
|
%1.08|3.675
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %73.88
|
%0.42|3.209
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %66.53
|
%0.44|1.818
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %84.83
|
%1.96|2.674
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %86.25
|
%0.05|79
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %94.38
|
%0.18|352
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %91.48
|
%0.05|208
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %88.85
|
%0.12|300
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %98.50
|
%0.57|1.135
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %88.92
|
%0.55|2.892
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %80.58
|
%0.18|1.080
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %87.49
|
%0.37|2.845
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %88.02
|
%2.56|3.325
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %90.84
|
%0.36|437
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %84.15
|
%0.40|804
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %82.85
|
%0.26|691
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %86.91
|
%0.36|2.042
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %81.44
|
%0.24|701
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %89.01
|
%0.22|881
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %97.67
|
%0.53|254
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %95.41
|
%0.22|466
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %85.92
|
%0.92|3.380
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %70.41
|
%0.63|648
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %80.38
|
%0.31|541
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %85.40
|
%0.11|347
|