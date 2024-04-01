60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 00:45
DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.26
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%88.46
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

DEVA Partisi SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %74.79
HAMZA MİLLİ
%0.15|1.326
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %95.74
MEHMET AYAZ
%0.34|331
0 0 1/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %98.46
TARIK TUNÇ
%0.09|116
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %97.01
AYTEN ERAT
%0.65|312
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %99.61
NECATİ COŞKUNER
%0.34|382
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %98.00
%0|0
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %82.89
CELAL MÜMTAZ AKINCI
%0.10|2.823
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %85.44
KIVANÇ ÇETİNKAYA
%0.11|1.379
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL KAÇAR
%6.03|693
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %76.38
BÜLENT ÇAM
%0.10|503
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %91.03
%0|0
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %98.94
ZAFER BULUR
%0.29|122
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %93.20
ERDİ IŞIK
%0.58|1.016
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %94.62
CAN KURBAN ARSLAN
%0.40|70
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
KADİR EMRE
%0.10|37
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
MESUT GÜNAYDIN
%2.03|938
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %96.49
FİKRET BAKIR
%1.58|346
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %85.28
NADİR GÜRKAN YETKİN
%0.16|136
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECEP OĞUZ
%0.22|109
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %86.34
ZEKİ KAHRAMAN
%0.16|2.499
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %92.93
DAVUT GAZİ BENLİ
%0.13|97
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %93.68
KASIM GÜMÜŞ
%0.34|138
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %95.61
YUNUS EMRE ÖZDEMİR
%0.31|393
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %78.01
MEHMET MİRZA
%0.25|1.228
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %92.40
CENAP EKİNCİ
%1.13|7.507
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT CAYMAZ
%0.75|768
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %96.92
HANIM HÜLYA GÖÇER
%0.07|69
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %98.65
RECEP CEYLAN
%0.34|579
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %77.78
MEHMET SAİT BAŞARAN
%0.35|199
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %93.06
YUSUF TÜRKMEN
%1.00|3.179
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %91.57
ÇELİK ERİMEZ
%0.10|476
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %95.17
EKREM KURT
%0.30|2.600
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %98.12
HACI OSMAN UÇAR
%0.07|46
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAMZA ÇAKIR
%0.24|40
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MİRZA ÖZBEG
%0.41|122
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %92.21
MURAT ÇELİK
%0.14|990
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
TANER GENÇER
%0.27|133
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %96.32
TUNA TOKUÇ
%0.19|235
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %91.11
İDRİS ŞAHİN
%0.07|5.789
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %90.47
SERAP KARAOSMANOĞLU
%0.12|2.910
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %89.71
TANER BARIŞIK
%0.58|3.032
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %97.62
%0|0
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MÜSLÜM DOĞAN
%0.10|93
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %98.97
LALAN PARILTI
%0.85|397
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %90.37
%0|0
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %87.11
İBRAHİM GÖZ
%0.37|2.489
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %92.65
ABDULLAH SAKAR
%0.30|155
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %96.55
ADEM ATMANİ
%0.20|193
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %89.00
RIFAT RAFAEL HALEVA
%0.13|59
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.34
BAYRAM YILDIZ
%0.11|77
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %88.29
İSMAİL ENSAR BATURMAN
%0.28|2.762
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %89.88
SEYİT KARACA
%0.51|5.441
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %91.80
RECEP GERÇEK
%0.17|212
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %96.27
%0|0
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %82.60
%0|0
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %92.02
ABDULKADİR KERİMOĞLU
%0.62|2.175
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %80.57
GÜRAN DİNÇER
%0.27|2.306
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %73.50
MUHSİN ERDEM
%0.22|1.016
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %84.55
EBUBEKİR AKARSU
%1.06|428
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %82.33
FATMA ALTUNTAŞ
%0.11|55
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜMİT GÜNGÖR
%0.24|190
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %94.03
SEZER YETGİN
%0.08|337
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %92.89
YUNUS BAYAZİT
%0.34|351
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
PINAR KUK İSLAMOĞLU
%2.10|1.143
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %92.21
MEHMET ERDOĞAN
%0.43|2.365
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %86.76
KEBİRE BİRER TÜRK
%0.17|1.115
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %89.72
HASAN KAPLAN
%0.28|2.254
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %92.64
RIDVAN ÇELİK
%0.72|491
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %99.19
METİN KANDEMİR
%0.06|17
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %98.06
SEYFEDDİN NESLİNEBİ
%0.30|111
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %84.55
SERDAR İNCE
%0.31|409
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %91.02
%0|0
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %95.51
SEDAT AY
%0.35|286
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %91.05
SELÇUK KESKİN
%0.25|1.010
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %81.25
VEYSEL GÜLER
%0.29|39
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.81
AHMET RENÇBER
%0.05|69
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %87.11
ERKAN İRVEN
%0.81|3.071
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %96.58
ASLI ÜRESİN
%0.38|212
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %86.17
MESUT YILDIRIM
%0.23|92
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %97.90
FATİH KELEŞ
%0.09|50
0 0 0/8 0/17
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %65.70
%0.43|3.213
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %96.90
%0.84|2.390
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %89.57
%0.09|366
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %94.00
%1.83|3.446
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %92.18
%0.38|762
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %86.73
%0.08|145
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %75.11
%0.29|6.925
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %79.47
%0.21|2.432
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %92.33
%2.92|1.310
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.24
%0.06|66
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %71.53
%0.16|760
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %85.82
%0.21|1.378
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %90.91
%0.69|753
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %93.68
%0.73|1.852
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %89.80
%0.51|182
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.28|380
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %97.77
%4.68|5.543
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %90.79
%0.51|716
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %87.36
%0.22|354
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %89.97
%0.23|347
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %79.92
%0.26|3.722
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %91.50
%0.18|574
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %94.57
%0.46|515
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %92.36
%0.29|830
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %69.16
%0.33|1.434
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %91.44
%1.26|8.170
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %97.09
%0.53|1.222
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %87.99
%0|0
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %96.34
%0.79|2.278
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %86.21
%0.37|371
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %92.16
%0.90|2.872
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %67.64
%0.14|474
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %93.65
%0.38|3.225
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %86.55
%0.16|386
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %82.48
%0.30|175
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %89.82
%0.19|226
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %84.62
%0.41|2.659
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.96|963
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %91.08
%0.22|505
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %79.27
%0.18|12.003
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %84.36
%0.18|3.928
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %88.50
%0.68|3.443
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %94.56
%0.13|176
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.09|136
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %98.22
%1.27|1.684
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %90.66
%0.11|240
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %84.53
%0.49|3.198
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %90.82
%0.60|406
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %90.75
%0.31|446
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %77.48
%0.14|258
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %97.93
%0.18|232
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %82.29
%0.39|3.538
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %88.74
%0.51|5.273
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %85.04
%0.24|695
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %95.12
%0.20|725
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %76.18
%0.19|1.244
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %91.19
%1.08|3.675
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %73.88
%0.42|3.209
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %66.53
%0.44|1.818
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %84.83
%1.96|2.674
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %86.25
%0.05|79
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %94.38
%0.18|352
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %91.48
%0.05|208
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %88.85
%0.12|300
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %98.50
%0.57|1.135
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %88.92
%0.55|2.892
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %80.58
%0.18|1.080
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %87.49
%0.37|2.845
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %88.02
%2.56|3.325
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %90.84
%0.36|437
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %84.15
%0.40|804
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %82.85
%0.26|691
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %86.91
%0.36|2.042
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %81.44
%0.24|701
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %89.01
%0.22|881
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %97.67
%0.53|254
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %95.41
%0.22|466
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %85.92
%0.92|3.380
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %70.41
%0.63|648
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %80.38
%0.31|541
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %85.40
%0.11|347
0 0 0/8 0/17
Kaynak: Anadolu Ajansı