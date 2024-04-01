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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 61
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%47.62 6
İL GENEL MECLİSİ
%39.04
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İLÇE ADAY OY ORAN
BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA OKTAY 691 %9.62 Detay
GEMLİK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞÜKRÜ DEVİREN 36156 %51.41 Detay
GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAŞİM ÖZTÜRK 12862 %25.63 Detay
HARMANCIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAŞİM ALİ ARIKAN 1999 %43.56 Detay
İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ DOĞAN 19055 %12.07 Detay
İZNİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYAN ÖZER 6384 %21.59 Detay
KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖNÜL AVİL 11474 %22.18 Detay
KELES
Açılan Sandık Oranı %100.00
ORHAN ASLAN 553 %6.58 Detay
KESTEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
AKAN AYAZ 10428 %23.61 Detay
MUDANYA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
DENİZ DALGIÇ 38265 %54.99 Detay
MUSTAFAKEMALPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞÜKRÜ ERDEM 32295 %49.38 Detay
NİLÜFER Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞADİ ÖZDEMİR 181033 %59.67 Detay
ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
VİLDAN KOÇ 825 %5.98 Detay
ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞABAN ÇETİN ÇOKLAR 14809 %30.63 Detay
OSMANGAZİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERKAN AYDIN 227876 %46.36 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
SADİ AKTAŞ 7599 %22.03 Detay
YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ÖNDER MUTLU 118536 %34.51 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı