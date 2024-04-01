GELECEK SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %76.45
|
%0|0
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %97.02
|
%0|0
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %98.65
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %97.86
|MURAT GÖK
|
%0.87|422
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %99.80
|
%0|0
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %98.40
|TEVHİDE İLKİM ARPACIOĞLU
|
%0.45|285
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %85.04
|
%0|0
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %86.89
|
%0|0
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %77.92
|
%0|0
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %92.22
|
%0|0
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %98.94
|YASEMİN DORA KURTKAYA
|
%0.60|254
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %95.39
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %94.62
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %96.49
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %87.31
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %88.60
|
%0|0
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %94.86
|VAHAP ÖZSÜER
|
%0.27|198
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %94.25
|
%0|0
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %96.84
|İSMAİL BARIŞ COŞGUNSU
|
%0.12|159
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %79.72
|SEMA SİLKİN ÜN
|
%0.29|1.497
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %93.40
|
%0|0
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %97.17
|HAVA AKSOY
|
%0.24|230
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %99.14
|
%0|0
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %79.01
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %93.91
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %92.08
|
%0|0
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %95.69
|HÜSEYİN ÖZCAN
|
%0.08|719
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %98.87
|
%0|0
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %93.05
|
%0|0
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %97.29
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %91.85
|
%0|0
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %91.64
|
%0|0
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %90.80
|
%0|0
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.21
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ONURCAN HİLMİ ULUSOY
|
%0.38|181
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %91.11
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %88.69
|MUHAMMED TOSUN
|
%0.06|412
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %93.06
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %98.28
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %90.50
|
%0|0
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.67
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %89.75
|
%0|0
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %91.68
|
%0|0
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %92.35
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %97.01
|
%0|0
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %84.53
|SELÇUK ÖZDAĞ
|
%0.38|2.798
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %93.45
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %82.23
|
%0|0
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %76.01
|
%0|0
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %85.91
|MEDENİ ZENGİN
|
%0.51|210
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %85.14
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %94.44
|
%0|0
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %93.70
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %93.61
|
%0|0
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %88.68
|MUSTAFA YEŞİLYURT
|
%0.15|1.029
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %90.49
|FERİT ÇEVİK
|
%0.24|1.897
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %92.94
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %99.19
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %98.06
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %85.49
|
%0|0
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %92.68
|AHMET AKÇAY
|
%0.34|2.085
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %95.81
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %92.60
|
%0|0
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %83.75
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.81
|
%0|0
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %88.00
|
%0|0
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %98.48
|KÜRŞAT EMRE ÇANDIR
|
%0.48|277
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %88.30
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %97.90
|ŞENDOĞAN YAVUZ
|
%0.31|170
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %68.39
|
%0.10|810
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %97.79
|
%0.46|1.315
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %90.96
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %95.09
|
%0.41|773
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %92.75
|
%0|0
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %88.29
|
%0.14|260
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %77.65
|
%0.02|411
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %81.40
|
%0.05|526
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %93.75
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.39
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %73.45
|
%0|0
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %87.29
|
%0.04|247
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %92.05
|
%0.49|545
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %95.79
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %89.80
|
%0.12|41
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %98.64
|
%0.19|226
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %92.17
|
%1.07|1.539
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %89.16
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %91.77
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %82.70
|
%0.12|1.802
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %92.65
|
%0.06|182
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %95.65
|
%0|0
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %93.53
|
%0.11|314
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %71.59
|
%0.03|127
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %92.45
|
%0|0
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %97.28
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %90.17
|
%0.12|268
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %97.74
|
%0|0
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %87.41
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %93.14
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %68.45
|
%0|13
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %94.42
|
%0.10|844
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %89.86
|
%0.08|207
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %83.84
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %90.43
|
%0.32|392
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %86.25
|
%0.08|529
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.29|288
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %93.25
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %80.91
|
%0.07|5.078
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %86.33
|
%0.03|715
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %89.75
|
%0.10|541
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %97.08
|
%0.06|84
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %98.98
|
%0.75|1.011
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %92.61
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %86.15
|
%0.10|667
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %91.79
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %93.53
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %78.98
|
%0|0
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %98.62
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %84.88
|
%0.01|76
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %90.73
|
%0.22|2.325
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %87.49
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %96.17
|
%0|0
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %78.37
|
%0.08|584
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %92.57
|
%0.11|386
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %76.40
|
%0.12|989
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %69.73
|
%0|0
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %86.46
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %89.10
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %95.39
|
%0|0
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %92.15
|
%0.04|170
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %91.20
|
%0.08|206
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %98.69
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %90.70
|
%0.07|360
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %82.88
|
%0.11|721
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %88.30
|
%0.25|1.926
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %88.02
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %91.33
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %85.95
|
%4.53|9.386
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %84.82
|
%0.14|375
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %89.06
|
%0.26|1.523
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %84.48
|
%0.05|140
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %90.65
|
%0|0
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %97.87
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %97.21
|
%0|0
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %86.74
|
%0.39|1.458
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %74.36
|
%0.19|208
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %82.87
|
%0.04|76
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %86.74
|
%0.17|510
|