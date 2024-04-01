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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 00:55
GELECEK

  • KISALTMA

    GELECEK

  • GENEL BAŞKAN

    Ahmet Davutoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    12/12/2019
GELECEK TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.07
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%89.83
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

GELECEK SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %76.45
%0|0
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %97.02
%0|0
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %98.65
%0|0
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %97.86
MURAT GÖK
%0.87|422
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %99.80
%0|0
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %98.40
TEVHİDE İLKİM ARPACIOĞLU
%0.45|285
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %85.04
%0|0
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %86.89
%0|0
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %77.92
%0|0
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %92.22
%0|0
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %98.94
YASEMİN DORA KURTKAYA
%0.60|254
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %95.39
%0|0
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %94.62
%0|0
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %96.49
%0|0
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %87.31
%0|0
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %88.60
%0|0
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %94.86
VAHAP ÖZSÜER
%0.27|198
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %94.25
%0|0
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %96.84
İSMAİL BARIŞ COŞGUNSU
%0.12|159
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %79.72
SEMA SİLKİN ÜN
%0.29|1.497
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %93.40
%0|0
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %97.17
HAVA AKSOY
%0.24|230
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %99.14
%0|0
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %79.01
%0|0
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %93.91
%0|0
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %92.08
%0|0
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %95.69
HÜSEYİN ÖZCAN
%0.08|719
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %98.87
%0|0
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %93.05
%0|0
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %97.29
%0|0
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %91.85
%0|0
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %91.64
%0|0
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %90.80
%0|0
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.21
%0|0
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
ONURCAN HİLMİ ULUSOY
%0.38|181
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %91.11
%0|0
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %88.69
MUHAMMED TOSUN
%0.06|412
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %93.06
%0|0
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %98.28
%0|0
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %90.50
%0|0
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.67
%0|0
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %89.75
%0|0
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %91.68
%0|0
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %92.35
%0|0
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %97.01
%0|0
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %84.53
SELÇUK ÖZDAĞ
%0.38|2.798
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %93.45
%0|0
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %82.23
%0|0
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %76.01
%0|0
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %85.91
MEDENİ ZENGİN
%0.51|210
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %85.14
%0|0
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %94.44
%0|0
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %93.70
%0|0
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %93.61
%0|0
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %88.68
MUSTAFA YEŞİLYURT
%0.15|1.029
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %90.49
FERİT ÇEVİK
%0.24|1.897
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %92.94
%0|0
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %99.19
%0|0
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %98.06
%0|0
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %85.49
%0|0
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %92.68
AHMET AKÇAY
%0.34|2.085
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %95.81
%0|0
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %92.60
%0|0
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %83.75
%0|0
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.81
%0|0
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %88.00
%0|0
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %98.48
KÜRŞAT EMRE ÇANDIR
%0.48|277
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %88.30
%0|0
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %97.90
ŞENDOĞAN YAVUZ
%0.31|170
0 0 0/8 0/17
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %68.39
%0.10|810
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %97.79
%0.46|1.315
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %90.96
%0|0
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %95.09
%0.41|773
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %92.75
%0|0
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %88.29
%0.14|260
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %77.65
%0.02|411
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %81.40
%0.05|526
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %93.75
%0|0
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.39
%0|0
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %73.45
%0|0
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %87.29
%0.04|247
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %92.05
%0.49|545
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %95.79
%0|0
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %89.80
%0.12|41
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %98.64
%0.19|226
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %92.17
%1.07|1.539
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %89.16
%0|0
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %91.77
%0|0
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %82.70
%0.12|1.802
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %92.65
%0.06|182
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %95.65
%0|0
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %93.53
%0.11|314
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %71.59
%0.03|127
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %92.45
%0|0
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %97.28
%0|0
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %90.17
%0.12|268
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %97.74
%0|0
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %87.41
%0|0
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %93.14
%0|0
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %68.45
%0|13
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %94.42
%0.10|844
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %89.86
%0.08|207
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %83.84
%0|0
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %90.43
%0.32|392
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %86.25
%0.08|529
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.29|288
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %93.25
%0|0
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %80.91
%0.07|5.078
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %86.33
%0.03|715
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %89.75
%0.10|541
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %97.08
%0.06|84
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %98.98
%0.75|1.011
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %92.61
%0|0
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %86.15
%0.10|667
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %91.79
%0|0
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %93.53
%0|0
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %78.98
%0|0
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %98.62
%0|0
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %84.88
%0.01|76
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %90.73
%0.22|2.325
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %87.49
%0|0
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %96.17
%0|0
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %78.37
%0.08|584
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %92.57
%0.11|386
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %76.40
%0.12|989
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %69.73
%0|0
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %86.46
%0|0
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %89.10
%0|0
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %95.39
%0|0
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %92.15
%0.04|170
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %91.20
%0.08|206
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %98.69
%0|0
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %90.70
%0.07|360
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %82.88
%0.11|721
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %88.30
%0.25|1.926
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %88.02
%0|0
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %91.33
%0|0
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %85.95
%4.53|9.386
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %84.82
%0.14|375
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %89.06
%0.26|1.523
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %84.48
%0.05|140
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %90.65
%0|0
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %97.87
%0|0
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %97.21
%0|0
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %86.74
%0.39|1.458
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %74.36
%0.19|208
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %82.87
%0.04|76
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %86.74
%0.17|510
0 0 0/8 0/17
Kaynak: Anadolu Ajansı