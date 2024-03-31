|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇAYIRLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEMAL BEGEN
|38
|%2.13
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İLİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET TAŞ
|60
|%1.78
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KEMAH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SİNAN KARAALP
|31
|%2.88
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KEMALİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET SEZAİ ERCANTÜRK
|22
|%2.22
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %64.51
|ÖZGE VATANER ÖZEGE
|9400
|%20.21
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OTLUKBELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ELİF BUDAK
|4
|%0.47
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REFAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATMA KAYA
|29
|%1.25
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TERCAN
Açılan Sandık Oranı %75.00
|NEJDET KARAHAN
|386
|%21.69
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ÜZÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %79.17
|CEM ÖZKAYA
|44
|%1.13
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINBAŞAK
Açılan Sandık Oranı %12.50
|KENAN BEKTAŞ
|36
|%25.71
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ÇADIRKAYA
Açılan Sandık Oranı %66.67
|ÇETİN ÖZBEY
|15
|%2.53
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ÇAĞLAYAN
Açılan Sandık Oranı %75.00
|ÇETİN ÇAY
|436
|%47.91
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KARGIN
Açılan Sandık Oranı %14.29
|VOLKAN ARSLAN
|2
|%5.56
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MERCAN
Açılan Sandık Oranı %40.00
|0
|%0
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MOLLAKÖY
Açılan Sandık Oranı %50.00
|CİHANGİR KAYA
|230
|%43.64
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