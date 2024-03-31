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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:20
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.15
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 15
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 41
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%73.62
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%20.21 2
İL GENEL MECLİSİ
%29.46
Erzincan Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ÇAYIRLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEMAL BEGEN 38 %2.13 Detay
İLİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET TAŞ 60 %1.78 Detay
KEMAH
Açılan Sandık Oranı %100.00
SİNAN KARAALP 31 %2.88 Detay
KEMALİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET SEZAİ ERCANTÜRK 22 %2.22 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %64.51
ÖZGE VATANER ÖZEGE 9400 %20.21 Detay
OTLUKBELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ELİF BUDAK 4 %0.47 Detay
REFAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATMA KAYA 29 %1.25 Detay
TERCAN
Açılan Sandık Oranı %75.00
NEJDET KARAHAN 386 %21.69 Detay
ÜZÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %79.17
CEM ÖZKAYA 44 %1.13 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ALTINBAŞAK
Açılan Sandık Oranı %12.50
KENAN BEKTAŞ 36 %25.71 Detay
ÇADIRKAYA
Açılan Sandık Oranı %66.67
ÇETİN ÖZBEY 15 %2.53 Detay
ÇAĞLAYAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %75.00
ÇETİN ÇAY 436 %47.91 Detay
KARGIN
Açılan Sandık Oranı %14.29
VOLKAN ARSLAN 2 %5.56 Detay
MERCAN
Açılan Sandık Oranı %40.00
0 %0 Detay
MOLLAKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %50.00
CİHANGİR KAYA 230 %43.64 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı