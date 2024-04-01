ANAP SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %69.42
|
%0|0
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %94.89
|
%0|0
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %96.15
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %94.87
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %99.41
|
%0|0
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %98.00
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %79.38
|TUVANA NAZ KETENE
|
%0.05|1.321
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %79.97
|
%0|0
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %72.76
|NAİL KAPLI
|
%0.12|591
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %87.92
|
%0|0
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %98.41
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %90.78
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %94.62
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %95.61
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %79.70
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %99.52
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %82.51
|
%0|0
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %88.42
|
%0|0
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %87.36
|
%0|0
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %91.56
|HASAN KABAK
|
%0.11|139
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %71.36
|
%0|0
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %89.95
|
%0|0
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NACİ KAPLAN
|
%0.09|90
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %94.09
|
%0|0
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %97.91
|
%0|0
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %75.31
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %90.78
|FARUK GÖZÜBÜYÜK
|
%0.35|1.081
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %90.26
|
%0|0
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %91.97
|ÖNDER BEŞE
|
%0.08|643
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %97.74
|SEMİH NEFES
|
%0.07|46
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %98.75
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %99.17
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %88.70
|
%0|0
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %91.68
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %88.98
|UMUT ÇINAR
|
%0.02|1.511
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %87.83
|ALİ SUNGUR
|
%0.04|823
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %85.15
|
%0|0
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %96.43
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %92.31
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %81.85
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %82.98
|
%0|0
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %91.84
|AHMET AKTAŞ
|
%0.04|22
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %89.66
|ŞERAFETTİN GÜREL
|
%0.05|41
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %83.50
|
%0|0
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %97.70
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %83.52
|MURAT DURAN
|
%0.15|1.422
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %85.49
|ERKAN ESKİLER
|
%0.12|1.257
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %86.70
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %94.57
|MUTTALİP ÇAPKAN
|
%0.10|366
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %78.42
|
%0|0
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %89.36
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %74.01
|
%0|0
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %69.19
|
%0|0
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %82.73
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %75.50
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %91.97
|
%0|0
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %90.24
|AKİF DÖNDÜ
|
%0.11|106
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %87.90
|HARUN AYKUL
|
%0.09|454
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %81.29
|İBRAHİM GÜNAL
|
%0.07|441
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %87.53
|HALİL GÜNEŞ
|
%0.07|561
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %92.64
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %97.56
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %98.06
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %82.96
|
%0|0
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %86.80
|
%0|0
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %93.41
|MUSTAFA HİMMETBEYOĞLU
|
%0.04|33
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %87.73
|
%0|0
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %81.25
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %97.88
|
%0|0
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %83.88
|
%0|0
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %95.44
|
%0|0
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %84.57
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %97.90
|
%0|0
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %58.31
|
%0.12|766
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %96.21
|
%0|0
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %86.20
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %92.37
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %90.49
|
%0|0
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %84.78
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %70.55
|
%0.09|1.910
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %71.65
|
%0.07|754
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %88.92
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.24
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %67.64
|
%0|0
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %81.66
|
%0|0
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %87.18
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %92.00
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %89.47
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %96.15
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %88.68
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %84.03
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %87.15
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %74.60
|
%0|0
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %87.70
|
%0|0
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %92.26
|
%0|0
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %88.29
|
%0|0
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %61.98
|
%0|0
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %88.87
|
%0|0
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %95.78
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %83.89
|
%0|0
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %95.01
|
%0.13|359
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %84.72
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %89.80
|
%0.12|356
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %62.69
|
%0.01|18
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %90.26
|
%0.07|576
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %83.24
|
%0.07|156
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %80.95
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %87.69
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %78.05
|
%0|0
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %86.93
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %74.28
|
%0.02|1.344
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %79.78
|
%0.01|236
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %83.79
|
%0|0
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %91.25
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %98.04
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %94.02
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %87.77
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %78.00
|
%0|0
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %89.86
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %84.02
|
%0.05|67
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %71.77
|
%0|0
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %95.32
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %75.75
|
%0.57|4.825
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %83.98
|
%0.08|777
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %81.06
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %93.08
|
%0|0
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %70.94
|
%0.05|288
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %87.94
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %66.31
|
%0|0
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %62.30
|
%0|0
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %81.06
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %77.82
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %92.36
|
%0|0
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %88.60
|
%0|0
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %83.90
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %97.94
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %83.32
|
%0|0
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %73.28
|
%0.02|126
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %84.12
|
%0.14|1.042
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %87.54
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %88.64
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %83.12
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %81.04
|
%0|0
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %81.07
|
%0|0
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %77.16
|
%0.02|63
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %84.94
|
%0|0
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %96.90
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %90.33
|
%0|0
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %82.50
|
%0|0
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %65.10
|
%0|0
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %77.53
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %79.89
|
%0|0
|