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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 00:20
ANAP

  • KISALTMA

    ANAP

  • GENEL BAŞKAN

    İbrahim Çelebi

  • KURULUŞ TARİHİ

    07/09/2011
ANAP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.03
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%85.15
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

ANAP SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %69.42
%0|0
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %94.89
%0|0
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %96.15
%0|0
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %94.87
%0|0
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %99.41
%0|0
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %98.00
%0|0
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %79.38
TUVANA NAZ KETENE
%0.05|1.321
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %79.97
%0|0
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %72.76
NAİL KAPLI
%0.12|591
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %87.92
%0|0
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %98.41
%0|0
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %90.78
%0|0
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %94.62
%0|0
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %95.61
%0|0
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %79.70
%0|0
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %99.52
%0|0
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %82.51
%0|0
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %88.42
%0|0
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %87.36
%0|0
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %91.56
HASAN KABAK
%0.11|139
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %71.36
%0|0
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %89.95
%0|0
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
NACİ KAPLAN
%0.09|90
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %94.09
%0|0
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %97.91
%0|0
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %75.31
%0|0
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %90.78
FARUK GÖZÜBÜYÜK
%0.35|1.081
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %90.26
%0|0
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %91.97
ÖNDER BEŞE
%0.08|643
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %97.74
SEMİH NEFES
%0.07|46
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %98.75
%0|0
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %99.17
%0|0
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %88.70
%0|0
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %91.68
%0|0
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %88.98
UMUT ÇINAR
%0.02|1.511
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %87.83
ALİ SUNGUR
%0.04|823
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %85.15
%0|0
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %96.43
%0|0
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %92.31
%0|0
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %81.85
%0|0
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %82.98
%0|0
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %91.84
AHMET AKTAŞ
%0.04|22
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %89.66
ŞERAFETTİN GÜREL
%0.05|41
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %83.50
%0|0
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %97.70
%0|0
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %83.52
MURAT DURAN
%0.15|1.422
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %85.49
ERKAN ESKİLER
%0.12|1.257
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %86.70
%0|0
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %94.57
MUTTALİP ÇAPKAN
%0.10|366
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %78.42
%0|0
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %89.36
%0|0
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %74.01
%0|0
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %69.19
%0|0
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %82.73
%0|0
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %75.50
%0|0
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %91.97
%0|0
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %90.24
AKİF DÖNDÜ
%0.11|106
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %87.90
HARUN AYKUL
%0.09|454
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %81.29
İBRAHİM GÜNAL
%0.07|441
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %87.53
HALİL GÜNEŞ
%0.07|561
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %92.64
%0|0
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %97.56
%0|0
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %98.06
%0|0
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %82.96
%0|0
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %86.80
%0|0
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %93.41
MUSTAFA HİMMETBEYOĞLU
%0.04|33
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %87.73
%0|0
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %81.25
%0|0
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %97.88
%0|0
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %83.88
%0|0
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %95.44
%0|0
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %84.57
%0|0
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %97.90
%0|0
0 0 0/8 0/17
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %58.31
%0.12|766
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %96.21
%0|0
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %86.20
%0|0
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %92.37
%0|0
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %90.49
%0|0
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %84.78
%0|0
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %70.55
%0.09|1.910
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %71.65
%0.07|754
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %88.92
%0|0
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.24
%0|0
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %67.64
%0|0
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %81.66
%0|0
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %87.18
%0|0
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %92.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %89.47
%0|0
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %96.15
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %88.68
%0|0
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %84.03
%0|0
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %87.15
%0|0
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %74.60
%0|0
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %87.70
%0|0
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %92.26
%0|0
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %88.29
%0|0
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %61.98
%0|0
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %88.87
%0|0
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %95.78
%0|0
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %83.89
%0|0
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %95.01
%0.13|359
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %84.72
%0|0
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %89.80
%0.12|356
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %62.69
%0.01|18
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %90.26
%0.07|576
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %83.24
%0.07|156
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %80.95
%0|0
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %87.69
%0|0
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %78.05
%0|0
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %86.93
%0|0
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %74.28
%0.02|1.344
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %79.78
%0.01|236
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %83.79
%0|0
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %91.25
%0|0
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %98.04
%0|0
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %94.02
%0|0
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %87.77
%0|0
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %78.00
%0|0
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %89.86
%0|0
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %84.02
%0.05|67
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %71.77
%0|0
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %95.32
%0|0
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %75.75
%0.57|4.825
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %83.98
%0.08|777
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %81.06
%0|0
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %93.08
%0|0
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %70.94
%0.05|288
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %87.94
%0|0
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %66.31
%0|0
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %62.30
%0|0
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %81.06
%0|0
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %77.82
%0|0
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %92.36
%0|0
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %88.60
%0|0
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %83.90
%0|0
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %97.94
%0|0
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %83.32
%0|0
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %73.28
%0.02|126
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %84.12
%0.14|1.042
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %87.54
%0|0
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %88.64
%0|0
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %83.12
%0|0
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %81.04
%0|0
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %81.07
%0|0
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %77.16
%0.02|63
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %84.94
%0|0
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %96.90
%0|0
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %90.33
%0|0
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %82.50
%0|0
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %65.10
%0|0
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %77.53
%0|0
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %79.89
%0|0
0 0 0/8 0/17
Kaynak: Anadolu Ajansı