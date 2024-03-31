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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:25
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%39.04
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 22
  • Kazandığı İlçe Sayısı 302
  • Kazandığı Belde Sayısı 24
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%28.09
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%30.19 3
İL GENEL MECLİSİ
%32.16
Gaziantep Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %31.87
HÜSEYİN KILIÇ 904 %20.57 Detay
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %43.21
OKAN ÖZTÜRK 3699 %27.44 Detay
KARKAMIŞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %65.22
MUSTAFA GÜZEL 1824 %55.59 Detay
NİZİP Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %21.74
ALİ DOĞAN 4676 %38.36 Detay
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %35.24
MUSTAFA ÇETİN 158 %2.31 Detay
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %55.91
AHMET BOZGEYİK 1983 %19.88 Detay
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %15.05
ARKIN BEREKETOĞLU 14304 %25.36 Detay
ŞEHİTKAMİL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %33.37
UMUT YILMAZ 46286 %40.80 Detay
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %76.19
BEKİR SAKAR 2953 %34.71 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı