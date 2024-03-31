|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARABAN
Açılan Sandık Oranı %31.87
|HÜSEYİN KILIÇ
|904
|%20.57
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İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %43.21
|OKAN ÖZTÜRK
|3699
|%27.44
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KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %65.22
|MUSTAFA GÜZEL
|1824
|%55.59
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NİZİP
Açılan Sandık Oranı %21.74
|ALİ DOĞAN
|4676
|%38.36
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NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %35.24
|MUSTAFA ÇETİN
|158
|%2.31
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OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %55.91
|AHMET BOZGEYİK
|1983
|%19.88
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ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %15.05
|ARKIN BEREKETOĞLU
|14304
|%25.36
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ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %33.37
|UMUT YILMAZ
|46286
|%40.80
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YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %76.19
|BEKİR SAKAR
|2953
|%34.71
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