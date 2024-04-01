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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 00:10
AB PARTİ

  • KISALTMA

    AB PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    İrfan Uzun

  • KURULUŞ TARİHİ

    06/06/2018
AB PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.02
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%83.35
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

AB PARTİ SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %67.50
SEZGİN DOĞAN GÜROCAK
%0.04|332
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %94.04
%0|0
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %95.18
MEHMET AKYOL
%0.02|22
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %93.59
%0|0
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %98.62
%0|0
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %98.00
%0|0
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %76.68
ABDULLAH DEMİRYÜREK
%0.02|517
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %78.26
AYHAN UZUN
%0.04|409
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %70.46
%0|0
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %86.22
%0|0
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %98.41
%0|0
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %88.82
%0|0
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %94.62
%0|0
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %95.61
%0|0
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %78.93
BURCU KURTOĞLU
%0.05|39
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %99.52
KADER ÜNAL
%0.08|38
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %80.50
%0|0
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %85.53
%0|0
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %83.33
%0|0
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %90.16
%0|0
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %68.93
KAMİL YILMAZ
%0.04|196
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %88.47
MUSTAFA MALKOÇ
%0.06|370
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %99.53
MUHAMMET ALİ AKSOY
%0.02|23
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %92.80
CEMİL MURAT DODANLI
%0.03|24
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %96.92
%0|0
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %73.46
ULAŞ ERGÜL
%0.14|74
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %89.76
ELİF KIZILKAYA
%0.09|290
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %89.62
%0|0
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %90.60
HÜSEYİN İNCE
%0.04|365
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %97.74
%0|0
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %98.75
%0|0
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %99.17
%0|0
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %86.60
FATİH ÇAĞAN
%0.03|213
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %90.14
%0|0
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %88.07
MUHARREM MUTLU
%0.01|626
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %86.28
AYPERİ KÖSEOĞLU
%0.02|431
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %83.60
ÖMER KAYA
%0.07|316
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %96.43
%0|0
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %90.26
%0|0
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %79.26
%0|0
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %80.02
%0|0
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %91.02
%0|0
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %87.93
%0|0
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %82.50
EMRE CAN YAVUZ
%0.04|19
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %96.05
%0|0
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %81.21
%0|0
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %83.07
HALİS ÇEÇEN
%0.07|689
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %83.42
%0|0
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %93.33
%0|0
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %75.71
BAHTİYAR AKSOY
%0.21|1.399
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %88.43
%0|0
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %71.92
FEYYAZ AKTAŞ
%0.13|1.004
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %66.30
%0|0
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %82.27
%0|0
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %73.49
%0|0
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT TÜYLÜ
%0.02|14
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %91.16
%0|0
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %88.41
%0|0
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %85.97
%0|0
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %78.20
%0|0
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %86.29
MEHMET AY
%0.04|320
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %92.64
KEMAL TAYLAN
%0.07|48
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %96.75
%0|0
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %97.42
%0|0
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %80.96
%0|0
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %85.18
%0|0
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %91.92
%0|0
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %86.35
RECEP KADI
%0.18|712
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %76.25
%0|0
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %97.69
%0|0
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %83.07
%0|0
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %95.44
MURAT KALAYCI
%0.03|14
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %83.51
%0|0
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %97.48
%0|0
0 0 0/8 0/17
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %55.23
%0.02|121
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %94.69
%0.05|151
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %83.76
%0|0
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %91.20
%0|0
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %87.76
%0|0
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %82.83
%0|0
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %67.05
%0|0
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %69.19
%0.01|77
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %87.78
%0|0
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.24
%0|0
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %64.79
%0|0
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %79.97
%0|0
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %84.42
%0|0
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %89.26
%0|0
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %89.14
%0|0
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %93.92
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %86.46
%0|0
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %82.70
%0|0
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %85.09
%0|0
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %71.45
%0|0
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %84.93
%0|0
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %90.22
%0|0
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %86.34
%0|0
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %58.37
%0|0
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %87.61
%0|0
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %95.22
%0|0
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %82.17
%0|0
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %93.67
%0|0
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %83.52
%0|0
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %88.56
%0|0
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %60.95
%0|0
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %88.70
%0|0
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %80.62
%0|0
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %78.91
%0|0
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %86.32
%0|0
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %75.25
%0|0
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %85.11
%0|0
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %71.94
%0.01|512
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %76.92
%0|0
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %82.17
%0|0
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %89.66
%0|0
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %95.80
%0|0
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %93.26
%0|0
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %85.64
%0|0
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %75.63
%0|0
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %88.89
%0|0
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %80.58
%0|0
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %68.87
%0|0
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %92.29
%0|0
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %72.02
%0|0
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %81.32
%0|0
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %78.26
%0|0
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %91.39
%0|0
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %67.41
%0|0
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %85.82
%0|0
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %63.75
%0|0
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %58.91
%0|0
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %78.82
%0|0
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %74.35
%0|0
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %91.35
%0|0
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %87.21
%0|0
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %79.73
%0|0
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %97.38
%0|0
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %80.90
%0|0
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %69.75
%0|0
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %82.99
%0.01|70
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %87.54
%0|0
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %87.30
%0|0
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %81.83
%0|0
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %78.61
%0|0
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %78.78
%0|0
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %74.44
%0|0
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %83.07
%0|0
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %94.96
%0|0
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %87.64
%0|0
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %80.82
%0|16
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %61.00
%0|0
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %74.45
%0|0
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %77.53
%0|0
0 0 0/8 0/17
Kaynak: Anadolu Ajansı