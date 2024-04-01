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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 00:50
DSP

  • KISALTMA

    DSP

  • GENEL BAŞKAN

    Önder Aksakal

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/11/1985
DSP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.08
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%89.18
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

DSP SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %75.76
HAKAN BULDU
%0.10|862
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %97.02
OSMAN KAYA
%0.16|159
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %98.65
AHMET OLCAY AKINCI
%0.03|38
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %97.86
AYDA NUR GÜL
%0.11|54
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %99.61
ÖNCÜ UYSAL
%0.06|69
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %98.40
ERCAN TURAN
%0.01|7
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %84.13
MEHMET SELİM ÇETİN
%0.04|1.193
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %86.26
HAKAN ŞAKLAR
%0.08|957
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
AZİZE YİLDIRIM
%0.13|15
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜMİT KOÇAK
%0.02|3
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %77.24
CEMİL KÖROĞLU
%0.08|412
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %91.91
EJDER ONURSAL
%0.07|496
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %98.94
HASAN BEKŞEN
%0.08|36
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %95.39
ŞÜKRÜ AYDIN
%0.07|124
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %94.62
%0|0
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERKAN NAMLIOĞLU
%0.04|15
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KAYA
%0.14|65
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %96.49
ÇİĞDEM MERCAN
%0.17|37
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %87.31
SEVİL DEĞİRMENCİ
%0.04|39
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET MUTLU
%0.13|63
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %87.36
MAHMUT BAYRAM
%0.10|1.591
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %94.21
DOĞUKAN ÇETİN
%0.03|25
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %93.68
NAMIK KAYA
%0.05|19
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %96.66
NACİYE AKDOĞAN
%0.05|69
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %78.62
AHMET GEÇİM
%0.07|371
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %93.15
ALİ ARTUN
%0.24|1.583
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEKİR YILDIZ
%0.08|80
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %97.17
ÇETİN ATLA
%0.14|138
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %98.65
HİKMET AYDEMİR
%0.12|199
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %79.01
ÜMİT ŞAHBAZ
%0.04|24
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %93.36
ABDULBAKİ YILDIZ
%0.26|839
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %91.74
FEVZİ ÖNER
%0.24|1.191
0 0 1/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %95.44
MEHMET BOZKURT
%0.11|945
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %98.87
KOREL KARADAĞ
%0.02|13
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
İREM GAMZE DEMİRCİ
%0.05|8
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AZİZ YİLDIRIM
%0.06|18
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %92.64
TUĞÇE BABUÇÇU
%0.08|543
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZİLAN KARAKUŞ
%0.32|157
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %96.71
EFE BEDİRHAN ÖZBİLGE
%0.04|50
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %91.48
NESİM PAKIR
%0.04|2.955
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %91.14
KEMAL CEM PÜLTEN
%0.06|1.405
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %90.09
AHMET ARSLAN
%0.30|1.572
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %98.41
ELA SOYLU
%0.07|40
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SİBEL İMAMOĞLU
%0.05|50
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %99.49
RUKİYE DİLARA ÜNSAL
%0.12|55
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %90.74
SELAHATTİN BULANIKOĞLU
%0.11|67
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %87.96
DAVUT OCAK
%0.10|683
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %93.06
KEZBAN UZUNTEPE
%0.03|15
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %97.54
TUĞÇE SEVİL
%0.06|55
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %89.50
METİN KAYALI
%0.08|37
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.67
ÖZKAN KOÇAK
%0.04|29
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %89.45
SERAP BİLMEZ
%0.09|954
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %90.92
ALİYE CANSU
%0.14|1.556
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %92.17
YUNUS EMRE ERGAMALIOĞLU
%0.07|92
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %96.67
%0|0
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %83.41
TURGAY AKBABA
%0.10|755
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %92.66
HASAN ERÇELEBİ
%0.11|380
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %81.11
EMRAH KÜÇÜKKAPDAN
%0.10|816
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %75.06
SEVİNÇ ERENCAN
%0.08|402
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %85.91
SELİM BIYIK
%0.07|30
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %84.34
AHMET MÜMTAZ MADEN
%0.08|44
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
YONCA FATMA DEMİRCİ
%0.04|35
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %94.12
ADEM BAŞ
%0.17|721
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %93.29
ARİF YİĞİT
%0.09|88
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERSAN YILMAZ
%0.09|47
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %92.97
FATMA İP
%0.13|720
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %87.61
MUSTAFA ARLI
%0.11|778
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %89.95
METİN KAPLAN
%0.17|1.338
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %92.64
%0|0
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %99.19
YAŞAR TÜRKEŞ
%0.05|16
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %98.06
%0|0
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %84.55
%0|0
0 0 0/17 1/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %92.01
İLHAN GÜZELGÜN
%0.20|1.208
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %95.81
ZAFER GALİP ÖZBERK
%0.01|12
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %91.80
UĞUR ERDEN
%0.16|645
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %81.25
MEHMET ÖNDER İŞTUTAN
%0.11|15
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.81
İNAN ÜNSAL
%0.04|54
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %87.76
TUĞÇE TEKÇE ERMİŞ
%0.13|489
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %96.58
ALPER YÜKSEL
%0.05|26
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %86.17
ZEHRA ATAKAN
%0.29|115
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %97.90
SEVGİ EMİÇ DELİALİOĞLU KARADAĞ
%0.09|50
0 0 0/8 0/17
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %67.17
%0.11|865
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %97.79
%0|0
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %90.81
%0|0
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %94.70
%0|0
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %92.66
%0.08|167
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %87.02
%0.03|62
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %76.00
%0.05|1.240
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %80.61
%0.14|1.648
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %92.90
%0.12|53
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.24
%0|0
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %72.66
%0.11|547
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %86.76
%0.01|60
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %91.40
%0|0
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %95.30
%0|0
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %89.80
%0|0
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %97.77
%0.09|107
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %91.32
%0.08|115
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %88.88
%0.05|89
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %91.00
%0.18|274
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %81.24
%0.15|2.154
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %92.53
%0.11|356
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %95.65
%0.03|31
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %92.92
%0.07|205
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %70.00
%0.05|219
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %92.25
%0.53|3.492
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %97.09
%0.21|475
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %89.54
%0.11|256
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %96.34
%0|0
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %86.71
%0.62|617
0 0 0/9 1/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %92.58
%0|0
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %68.06
%0.83|2.920
0 0 1/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %94.05
%0.15|1.309
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %88.28
%0.02|44
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %83.67
%0.03|17
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %89.82
%0.48|584
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %85.67
%0.02|162
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %91.95
%0|0
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %80.08
%0.07|4.810
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %85.51
%0.10|2.285
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %89.14
%0.18|900
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %96.02
%0.05|67
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %98.60
%0.12|157
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %91.90
%0.13|270
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %85.56
%0|0
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %91.79
%0|0
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %92.47
%0|0
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %78.38
%0.52|957
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %98.48
%0|0
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %84.22
%0.04|348
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %89.84
%0|0
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %86.62
%0|0
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %95.57
%0|0
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %76.91
%0.04|252
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %91.73
%0|0
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %74.65
%0.03|269
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %68.70
%0.05|228
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %85.64
%0.19|261
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %88.48
%0|0
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %95.17
%0|0
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %91.75
%0.05|213
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %89.71
%0|0
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %98.69
%0|0
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %90.05
%0.10|545
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %81.84
%0.08|516
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %87.73
%0.09|693
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %88.02
%0|0
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %91.33
%0.04|43
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %85.09
%0|0
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %83.18
%0.11|302
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %88.17
%0.32|1.820
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %82.91
%0.02|56
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %89.99
%0.05|186
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %97.67
%0.27|131
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %96.21
%0.04|97
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %86.54
%0|0
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %71.47
%0|0
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %80.89
%0.10|177
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %86.13
%0.06|187
0 0 0/8 0/17
Kaynak: Anadolu Ajansı