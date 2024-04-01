DSP SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %75.76
|HAKAN BULDU
|
%0.10|862
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %97.02
|OSMAN KAYA
|
%0.16|159
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %98.65
|AHMET OLCAY AKINCI
|
%0.03|38
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %97.86
|AYDA NUR GÜL
|
%0.11|54
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %99.61
|ÖNCÜ UYSAL
|
%0.06|69
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %98.40
|ERCAN TURAN
|
%0.01|7
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %84.13
|MEHMET SELİM ÇETİN
|
%0.04|1.193
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %86.26
|HAKAN ŞAKLAR
|
%0.08|957
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AZİZE YİLDIRIM
|
%0.13|15
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜMİT KOÇAK
|
%0.02|3
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %77.24
|CEMİL KÖROĞLU
|
%0.08|412
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %91.91
|EJDER ONURSAL
|
%0.07|496
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %98.94
|HASAN BEKŞEN
|
%0.08|36
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %95.39
|ŞÜKRÜ AYDIN
|
%0.07|124
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %94.62
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERKAN NAMLIOĞLU
|
%0.04|15
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KAYA
|
%0.14|65
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %96.49
|ÇİĞDEM MERCAN
|
%0.17|37
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %87.31
|SEVİL DEĞİRMENCİ
|
%0.04|39
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET MUTLU
|
%0.13|63
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %87.36
|MAHMUT BAYRAM
|
%0.10|1.591
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %94.21
|DOĞUKAN ÇETİN
|
%0.03|25
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %93.68
|NAMIK KAYA
|
%0.05|19
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %96.66
|NACİYE AKDOĞAN
|
%0.05|69
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %78.62
|AHMET GEÇİM
|
%0.07|371
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %93.15
|ALİ ARTUN
|
%0.24|1.583
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEKİR YILDIZ
|
%0.08|80
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %97.17
|ÇETİN ATLA
|
%0.14|138
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %98.65
|HİKMET AYDEMİR
|
%0.12|199
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %79.01
|ÜMİT ŞAHBAZ
|
%0.04|24
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %93.36
|ABDULBAKİ YILDIZ
|
%0.26|839
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %91.74
|FEVZİ ÖNER
|
%0.24|1.191
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %95.44
|MEHMET BOZKURT
|
%0.11|945
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %98.87
|KOREL KARADAĞ
|
%0.02|13
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İREM GAMZE DEMİRCİ
|
%0.05|8
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AZİZ YİLDIRIM
|
%0.06|18
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %92.64
|TUĞÇE BABUÇÇU
|
%0.08|543
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZİLAN KARAKUŞ
|
%0.32|157
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %96.71
|EFE BEDİRHAN ÖZBİLGE
|
%0.04|50
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %91.48
|NESİM PAKIR
|
%0.04|2.955
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %91.14
|KEMAL CEM PÜLTEN
|
%0.06|1.405
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %90.09
|AHMET ARSLAN
|
%0.30|1.572
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %98.41
|ELA SOYLU
|
%0.07|40
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SİBEL İMAMOĞLU
|
%0.05|50
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %99.49
|RUKİYE DİLARA ÜNSAL
|
%0.12|55
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %90.74
|SELAHATTİN BULANIKOĞLU
|
%0.11|67
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %87.96
|DAVUT OCAK
|
%0.10|683
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %93.06
|KEZBAN UZUNTEPE
|
%0.03|15
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %97.54
|TUĞÇE SEVİL
|
%0.06|55
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %89.50
|METİN KAYALI
|
%0.08|37
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.67
|ÖZKAN KOÇAK
|
%0.04|29
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %89.45
|SERAP BİLMEZ
|
%0.09|954
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %90.92
|ALİYE CANSU
|
%0.14|1.556
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %92.17
|YUNUS EMRE ERGAMALIOĞLU
|
%0.07|92
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %96.67
|
%0|0
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %83.41
|TURGAY AKBABA
|
%0.10|755
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %92.66
|HASAN ERÇELEBİ
|
%0.11|380
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %81.11
|EMRAH KÜÇÜKKAPDAN
|
%0.10|816
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %75.06
|SEVİNÇ ERENCAN
|
%0.08|402
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %85.91
|SELİM BIYIK
|
%0.07|30
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %84.34
|AHMET MÜMTAZ MADEN
|
%0.08|44
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YONCA FATMA DEMİRCİ
|
%0.04|35
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %94.12
|ADEM BAŞ
|
%0.17|721
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %93.29
|ARİF YİĞİT
|
%0.09|88
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERSAN YILMAZ
|
%0.09|47
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %92.97
|FATMA İP
|
%0.13|720
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %87.61
|MUSTAFA ARLI
|
%0.11|778
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %89.95
|METİN KAPLAN
|
%0.17|1.338
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %92.64
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %99.19
|YAŞAR TÜRKEŞ
|
%0.05|16
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %98.06
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %84.55
|
%0|0
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %92.01
|İLHAN GÜZELGÜN
|
%0.20|1.208
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %95.81
|ZAFER GALİP ÖZBERK
|
%0.01|12
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %91.80
|UĞUR ERDEN
|
%0.16|645
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %81.25
|MEHMET ÖNDER İŞTUTAN
|
%0.11|15
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.81
|İNAN ÜNSAL
|
%0.04|54
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %87.76
|TUĞÇE TEKÇE ERMİŞ
|
%0.13|489
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %96.58
|ALPER YÜKSEL
|
%0.05|26
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %86.17
|ZEHRA ATAKAN
|
%0.29|115
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %97.90
|SEVGİ EMİÇ DELİALİOĞLU KARADAĞ
|
%0.09|50
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %67.17
|
%0.11|865
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %97.79
|
%0|0
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %90.81
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %94.70
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %92.66
|
%0.08|167
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %87.02
|
%0.03|62
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %76.00
|
%0.05|1.240
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %80.61
|
%0.14|1.648
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %92.90
|
%0.12|53
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.24
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %72.66
|
%0.11|547
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %86.76
|
%0.01|60
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %91.40
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %95.30
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %89.80
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %97.77
|
%0.09|107
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %91.32
|
%0.08|115
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %88.88
|
%0.05|89
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %91.00
|
%0.18|274
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %81.24
|
%0.15|2.154
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %92.53
|
%0.11|356
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %95.65
|
%0.03|31
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %92.92
|
%0.07|205
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %70.00
|
%0.05|219
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %92.25
|
%0.53|3.492
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %97.09
|
%0.21|475
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %89.54
|
%0.11|256
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %96.34
|
%0|0
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %86.71
|
%0.62|617
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %92.58
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %68.06
|
%0.83|2.920
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %94.05
|
%0.15|1.309
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %88.28
|
%0.02|44
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %83.67
|
%0.03|17
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %89.82
|
%0.48|584
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %85.67
|
%0.02|162
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %91.95
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %80.08
|
%0.07|4.810
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %85.51
|
%0.10|2.285
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %89.14
|
%0.18|900
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %96.02
|
%0.05|67
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %98.60
|
%0.12|157
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %91.90
|
%0.13|270
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %85.56
|
%0|0
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %91.79
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %92.47
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %78.38
|
%0.52|957
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %98.48
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %84.22
|
%0.04|348
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %89.84
|
%0|0
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %86.62
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %95.57
|
%0|0
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %76.91
|
%0.04|252
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %91.73
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %74.65
|
%0.03|269
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %68.70
|
%0.05|228
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %85.64
|
%0.19|261
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %88.48
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %95.17
|
%0|0
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %91.75
|
%0.05|213
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %89.71
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %98.69
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %90.05
|
%0.10|545
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %81.84
|
%0.08|516
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %87.73
|
%0.09|693
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %88.02
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %91.33
|
%0.04|43
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %85.09
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %83.18
|
%0.11|302
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %88.17
|
%0.32|1.820
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %82.91
|
%0.02|56
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %89.99
|
%0.05|186
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %97.67
|
%0.27|131
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %96.21
|
%0.04|97
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %86.54
|
%0|0
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %71.47
|
%0|0
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %80.89
|
%0.10|177
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %86.13
|
%0.06|187
|