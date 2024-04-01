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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:35
TKH

  • KISALTMA

    TKH

  • GENEL BAŞKAN

    Aysel Tekerek

  • KURULUŞ TARİHİ

    21/08/2015
TKH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.04
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%93.52
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

TKH SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %83.55
SERDAR DOĞAN
%0.02|242
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZER ÇELİK
%0.01|14
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %99.42
CEREN SONER
%0.02|27
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %98.29
JİNDA DAŞ
%0.05|22
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %99.80
TANER GÜNAYDIN
%0.02|22
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %98.80
CENKER ERTUŞ
%0.03|18
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %89.61
FİGEN TOPAL
%0.05|1.465
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %92.17
NİMET ÇAKILKAYA
%0.06|790
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZCAN ÇATALTEPE
%0.11|13
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
EFKAN DUMAN
%0.04|6
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %82.81
ROJDA DOLGUN
%0.07|410
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %94.91
GİZEM KURTYİĞİT
%0.04|311
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %98.94
GÜLCAN KARADAŞ
%0.08|35
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %98.73
YUSUF IŞIK
%0.05|90
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %96.77
BURAK HANBEYOĞLU
%0.01|1
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERAP BAYRAKTUTAN
%0.01|5
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
BURAK MASAT
%0.10|46
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %97.37
ENGİN ÇAYDAN
%0.04|8
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %94.42
GÜRSELİ KARA
%0.02|22
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
GAZİ CAN
%0.17|83
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %94.03
MEHMET EMİN TÜRKMEN
%0.02|393
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %98.39
ATİLLA ŞENOL
%0.03|20
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %98.28
MÜJGAN KILIÇ
%0.04|19
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %98.59
ŞEYMA KAYHAN
%0.01|19
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %87.12
ALİ KASAP
%0.03|151
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %95.75
SİBEL ALTINTAŞ
%0.06|424
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KILINÇ
%0.03|31
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.74
GÖKDENİZ ALTUNTAŞ
%0.04|36
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %99.63
AHMET KARADAŞ
%0.02|42
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %84.88
BAHAR İZDAL ÇAYDAN
%0.04|22
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %95.93
MAHİR MERTCAN KIZILIRMAK
%0.13|423
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %93.43
ÖZGE ALTAY DEDE
%0.02|100
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %98.25
ABDULLAH TUTUŞ
%0.03|310
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
EFE AHMET ASLAN
%0.01|9
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
BORA ÇOLAKOĞLU
%0.05|8
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH ÜNAL
%0.16|48
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %96.88
NURAY YENİL
%0.36|2.690
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULHAKİM POYRAZ
%0.20|100
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %98.07
TAHSİN ERBAŞ
%0.02|20
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %94.66
ZİYA İNCEDERE
%0.02|1.491
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %95.74
DENİZ ÇELİK
%0.04|1.070
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %94.80
TİLBE SU ASLANPAY
%0.04|206
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURSEL KARARLI
%0.03|17
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEMAL GÜRBÜZ
%0.02|19
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
OGÜN DURAN
%0.03|13
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %94.44
MUHAMMED CEMİL BALTA
%0.03|20
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %94.35
BENGİSU İÇTEN
%0.04|272
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %94.69
UĞUR KAYA
%0.03|16
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %99.75
DİLARA KARA
%0.03|29
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %98.50
METEHAN ARSLAN
%0.02|9
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULHALİM YILDIRIM
%0.06|39
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %94.66
TAMER ERİK
%0.04|450
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %95.92
MUHAMMED ALİ COPLAN
%0.04|496
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %95.63
BERFİN GÜLSOY
%0.11|138
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %98.31
SUAT ERDEM
%0.01|52
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %89.69
ÇAYAN DEMİR
%0.04|296
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %95.77
HAKAN KAZAN
%0.08|276
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %89.51
BERKAY ÇELEN
%0.05|514
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %80.69
CİHAN TAN
%0.05|261
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %86.82
ARJİN AVCİ
%0.03|11
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %92.77
AYŞE GÜMÜŞ
%0.02|13
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
DAVUT SİNAN ALTUNTAŞ
%0.01|8
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %96.59
ALEV DOĞAN
%0.03|132
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %95.73
AHMET ÖZGÜR KESKİN
%0.03|36
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
YETER TÜRKEŞ ÇEVİK
%0.10|53
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %96.33
MURAT TAKSİM
%0.05|266
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %94.45
MEHMET GÖKTEPE
%0.04|263
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %92.79
ALİ TUTUŞ
%0.03|240
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %94.17
SELİN AKSOY DURU
%0.09|65
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERİMCAN YILMAZ
%0.06|17
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %98.06
FULYA DURAK ASLAN
%0.25|95
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %88.02
MEHMET CERAN
%0.05|72
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %97.15
CEM SOLMAZ
%0.06|374
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %97.31
GÖKHAN ERBİL
%0.05|41
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %96.99
BAYRAM İPEKÇİ
%0.04|162
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %87.50
%0|0
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.81
MELİS ÖZPİRİÇÇİ
%0.02|28
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %92.62
MEHMET ALTINTAŞ
%0.07|268
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %98.48
DİLAN KARATAY
%0.02|10
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %90.96
SEMİH GÜLDALI
%0.03|12
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %98.32
YAKUP DALKIÇ
%0.06|32
0 0 0/8 0/17
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %77.36
%0.05|399
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %99.12
%0|0
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %94.49
%0|0
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %97.04
%0.13|254
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %95.10
%0|0
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %91.22
%0|0
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %83.91
%0.05|1.322
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %88.84
%0.05|600
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %96.02
%0|0
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.39
%0|0
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %79.57
%0.02|127
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %92.50
%0.02|153
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %93.67
%0|0
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %98.11
%0|0
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %93.09
%0|0
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %99.13
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %93.86
%0|0
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %93.82
%0|0
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %94.47
%0|0
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %91.00
%0.03|481
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %95.72
%0|0
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %97.42
%0|0
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %96.37
%0|0
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %81.85
%0.02|122
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %94.89
%0.05|314
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %98.50
%0|0
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %93.72
%0|0
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %99.13
%0|0
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %90.21
%0|0
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %95.29
%0.03|111
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %73.15
%0.04|139
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %97.91
%0.05|438
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %92.41
%0|0
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %85.37
%0|0
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %93.62
%0|0
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %91.89
%0.28|1.972
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %96.80
%0.01|16
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %87.21
%0.05|4.040
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %92.99
%0.09|2.119
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %94.38
%0.02|102
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %98.94
%0|0
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %99.75
%0|0
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %95.15
%0|0
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %93.61
%0.04|283
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %93.48
%0|0
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %95.38
%0|0
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %86.19
%0|0
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.04
%0|0
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %91.80
%0.04|452
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %95.76
%0.04|415
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %92.17
%0|0
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %97.86
%0.05|168
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %85.36
%0.01|71
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %94.98
%0.02|64
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %85.63
%0.05|427
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %76.43
%0.01|46
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %88.59
%0|0
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %94.67
%0|0
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %97.42
%0|0
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %95.60
%0.01|55
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %95.37
%0|0
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %99.16
%0|0
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %94.70
%0.04|213
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %91.93
%0.02|139
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %91.46
%0.03|215
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %88.38
%0|0
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %92.31
%0|0
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %88.69
%0|0
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %88.32
%0|5
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %95.86
%0.05|318
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %89.91
%0|0
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %95.97
%0.02|69
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %98.64
%0|0
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.70
%0|0
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %92.04
%0.05|211
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %80.88
%0|0
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %87.48
%0|0
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %92.19
%0|0
0 0 0/8 0/17
Kaynak: Anadolu Ajansı