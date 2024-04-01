TKH SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %83.55
|SERDAR DOĞAN
|
%0.02|242
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZER ÇELİK
|
%0.01|14
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %99.42
|CEREN SONER
|
%0.02|27
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %98.29
|JİNDA DAŞ
|
%0.05|22
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %99.80
|TANER GÜNAYDIN
|
%0.02|22
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %98.80
|CENKER ERTUŞ
|
%0.03|18
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %89.61
|FİGEN TOPAL
|
%0.05|1.465
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %92.17
|NİMET ÇAKILKAYA
|
%0.06|790
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZCAN ÇATALTEPE
|
%0.11|13
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EFKAN DUMAN
|
%0.04|6
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %82.81
|ROJDA DOLGUN
|
%0.07|410
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %94.91
|GİZEM KURTYİĞİT
|
%0.04|311
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %98.94
|GÜLCAN KARADAŞ
|
%0.08|35
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %98.73
|YUSUF IŞIK
|
%0.05|90
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %96.77
|BURAK HANBEYOĞLU
|
%0.01|1
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERAP BAYRAKTUTAN
|
%0.01|5
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BURAK MASAT
|
%0.10|46
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %97.37
|ENGİN ÇAYDAN
|
%0.04|8
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %94.42
|GÜRSELİ KARA
|
%0.02|22
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GAZİ CAN
|
%0.17|83
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %94.03
|MEHMET EMİN TÜRKMEN
|
%0.02|393
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %98.39
|ATİLLA ŞENOL
|
%0.03|20
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %98.28
|MÜJGAN KILIÇ
|
%0.04|19
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %98.59
|ŞEYMA KAYHAN
|
%0.01|19
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %87.12
|ALİ KASAP
|
%0.03|151
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %95.75
|SİBEL ALTINTAŞ
|
%0.06|424
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KILINÇ
|
%0.03|31
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.74
|GÖKDENİZ ALTUNTAŞ
|
%0.04|36
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %99.63
|AHMET KARADAŞ
|
%0.02|42
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %84.88
|BAHAR İZDAL ÇAYDAN
|
%0.04|22
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %95.93
|MAHİR MERTCAN KIZILIRMAK
|
%0.13|423
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %93.43
|ÖZGE ALTAY DEDE
|
%0.02|100
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %98.25
|ABDULLAH TUTUŞ
|
%0.03|310
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EFE AHMET ASLAN
|
%0.01|9
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BORA ÇOLAKOĞLU
|
%0.05|8
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH ÜNAL
|
%0.16|48
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %96.88
|NURAY YENİL
|
%0.36|2.690
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULHAKİM POYRAZ
|
%0.20|100
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %98.07
|TAHSİN ERBAŞ
|
%0.02|20
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %94.66
|ZİYA İNCEDERE
|
%0.02|1.491
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %95.74
|DENİZ ÇELİK
|
%0.04|1.070
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %94.80
|TİLBE SU ASLANPAY
|
%0.04|206
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURSEL KARARLI
|
%0.03|17
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEMAL GÜRBÜZ
|
%0.02|19
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OGÜN DURAN
|
%0.03|13
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %94.44
|MUHAMMED CEMİL BALTA
|
%0.03|20
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %94.35
|BENGİSU İÇTEN
|
%0.04|272
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %94.69
|UĞUR KAYA
|
%0.03|16
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %99.75
|DİLARA KARA
|
%0.03|29
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %98.50
|METEHAN ARSLAN
|
%0.02|9
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULHALİM YILDIRIM
|
%0.06|39
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %94.66
|TAMER ERİK
|
%0.04|450
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %95.92
|MUHAMMED ALİ COPLAN
|
%0.04|496
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %95.63
|BERFİN GÜLSOY
|
%0.11|138
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %98.31
|SUAT ERDEM
|
%0.01|52
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %89.69
|ÇAYAN DEMİR
|
%0.04|296
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %95.77
|HAKAN KAZAN
|
%0.08|276
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %89.51
|BERKAY ÇELEN
|
%0.05|514
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %80.69
|CİHAN TAN
|
%0.05|261
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %86.82
|ARJİN AVCİ
|
%0.03|11
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %92.77
|AYŞE GÜMÜŞ
|
%0.02|13
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DAVUT SİNAN ALTUNTAŞ
|
%0.01|8
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %96.59
|ALEV DOĞAN
|
%0.03|132
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %95.73
|AHMET ÖZGÜR KESKİN
|
%0.03|36
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YETER TÜRKEŞ ÇEVİK
|
%0.10|53
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %96.33
|MURAT TAKSİM
|
%0.05|266
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %94.45
|MEHMET GÖKTEPE
|
%0.04|263
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %92.79
|ALİ TUTUŞ
|
%0.03|240
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %94.17
|SELİN AKSOY DURU
|
%0.09|65
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERİMCAN YILMAZ
|
%0.06|17
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %98.06
|FULYA DURAK ASLAN
|
%0.25|95
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %88.02
|MEHMET CERAN
|
%0.05|72
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %97.15
|CEM SOLMAZ
|
%0.06|374
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %97.31
|GÖKHAN ERBİL
|
%0.05|41
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %96.99
|BAYRAM İPEKÇİ
|
%0.04|162
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %87.50
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.81
|MELİS ÖZPİRİÇÇİ
|
%0.02|28
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %92.62
|MEHMET ALTINTAŞ
|
%0.07|268
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %98.48
|DİLAN KARATAY
|
%0.02|10
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %90.96
|SEMİH GÜLDALI
|
%0.03|12
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %98.32
|YAKUP DALKIÇ
|
%0.06|32
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %77.36
|
%0.05|399
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %99.12
|
%0|0
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %94.49
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %97.04
|
%0.13|254
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %95.10
|
%0|0
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %91.22
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %83.91
|
%0.05|1.322
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %88.84
|
%0.05|600
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %96.02
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.39
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %79.57
|
%0.02|127
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %92.50
|
%0.02|153
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %93.67
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %98.11
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %93.09
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %99.13
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %93.86
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %93.82
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %94.47
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %91.00
|
%0.03|481
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %95.72
|
%0|0
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %97.42
|
%0|0
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %96.37
|
%0|0
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %81.85
|
%0.02|122
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %94.89
|
%0.05|314
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %98.50
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %93.72
|
%0|0
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %99.13
|
%0|0
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %90.21
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %95.29
|
%0.03|111
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %73.15
|
%0.04|139
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %97.91
|
%0.05|438
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %92.41
|
%0|0
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %85.37
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %93.62
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %91.89
|
%0.28|1.972
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %96.80
|
%0.01|16
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %87.21
|
%0.05|4.040
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %92.99
|
%0.09|2.119
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %94.38
|
%0.02|102
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %98.94
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %99.75
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %95.15
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %93.61
|
%0.04|283
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %93.48
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %95.38
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %86.19
|
%0|0
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.04
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %91.80
|
%0.04|452
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %95.76
|
%0.04|415
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %92.17
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %97.86
|
%0.05|168
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %85.36
|
%0.01|71
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %94.98
|
%0.02|64
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %85.63
|
%0.05|427
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %76.43
|
%0.01|46
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %88.59
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %94.67
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %97.42
|
%0|0
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %95.60
|
%0.01|55
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %95.37
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %99.16
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %94.70
|
%0.04|213
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %91.93
|
%0.02|139
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %91.46
|
%0.03|215
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %88.38
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %92.31
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %88.69
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %88.32
|
%0|5
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %95.86
|
%0.05|318
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %89.91
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %95.97
|
%0.02|69
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %98.64
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.70
|
%0|0
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %92.04
|
%0.05|211
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %80.88
|
%0|0
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %87.48
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %92.19
|
%0|0
|