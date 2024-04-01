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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 61
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%43.03 4
İL GENEL MECLİSİ
%35.13
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İLÇE ADAY OY ORAN
GÖYNÜCEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSA ATILGAN 131 %6.71 Detay
GÜMÜŞHACIKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEHRA ÖZYOL 4388 %45.58 Detay
HAMAMÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HANDAN CANDEMİR AY 129 %11.78 Detay
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
TURGAY SEVİNDİ 27352 %43.03 Detay
MERZİFON Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALP KARGI 16433 %43.80 Detay
SULUOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEDAT GÜDEK 2440 %10.05 Detay
TAŞOVA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER ÖZALP 3203 %45.86 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ZİYARET
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRE DEDEOĞLU 332 %12.22 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı