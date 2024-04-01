|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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GÖYNÜCEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSA ATILGAN
|131
|%6.71
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GÜMÜŞHACIKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEHRA ÖZYOL
|4388
|%45.58
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HAMAMÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HANDAN CANDEMİR AY
|129
|%11.78
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TURGAY SEVİNDİ
|27352
|%43.03
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MERZİFON
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALP KARGI
|16433
|%43.80
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SULUOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEDAT GÜDEK
|2440
|%10.05
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TAŞOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER ÖZALP
|3203
|%45.86
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