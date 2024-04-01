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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 61
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%46.28 4
İL GENEL MECLİSİ
%34.54
Burdur Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AĞLASUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜLSÜM GÜÇLÜ 69 %2.42 Detay
ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BUCAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜLYA GÜMÜŞ 11094 %40.39 Detay
ÇAVDIR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ OKAN YÜCEL 1894 %53.08 Detay
ÇELTİKÇİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ŞENGİL 117 %6.88 Detay
GÖLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM BÜTÜN 707 %7.50 Detay
KARAMANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ HACIBEYOĞLU 1184 %29.45 Detay
KEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ORKUN ERCENGİZ 23007 %46.28 Detay
TEFENNİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YEŞİLOVA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
OKAN KURD 1897 %58.33 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
KIZILKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞEREF COŞAR 458 %21.88 Detay
KOCAALİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YUSUFÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜMMÜHAN SİNEM ULUKAN 71 %4.71 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı