|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BAŞMAKÇI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELÇUK GÖNÜLLÜ
|1399
|%41.27
|Detay
|
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN ÖZAKTAN
|1109
|%41.03
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|
BOLVADİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MARİYE BUSE NAZ ANASIZ
|2267
|%12.49
|Detay
|
ÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ SELVİ
|788
|%8.84
|Detay
|
ÇOBANLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
DAZKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL TAYLAN
|1608
|%40.55
|Detay
|
DİNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEYSEL TOPÇU
|7727
|%48.48
|Detay
|
EMİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BARIŞ CAN
|1739
|%15.36
|Detay
|
EVCİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BERRİN UĞURLU
|1136
|%50.09
|Detay
|
HOCALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA YİĞİT
|22
|%1.44
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|
İHSANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TUNAY TÜRKMEN
|910
|%33.51
|Detay
|
İSCEHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
KIZILÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BURCU KÖKSAL
|68072
|%50.73
|Detay
|
SANDIKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATMA DOĞRU
|703
|%3.63
|Detay
|
SİNANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENDER OĞUZ
|236
|%9.41
|Detay
|
ŞUHUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KAHRAMAN
|1070
|%12.24
|Detay
|
SULTANDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UÇAR HURMA
|693
|%20.56
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AHMETPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RÜŞTÜ ÖNEY
|386
|%18.63
|Detay
|
AKHARIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NEVZAT DEMİREL
|16
|%0.92
|Detay
|
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ÇETİNÖZ
|31
|%1.54
|Detay
|
BEYYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET GÖKTAŞ
|59
|%2.64
|Detay
|
ÇAYIRBAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURAN ALBAYRAK
|35
|%1.27
|Detay
|
ÇIKRIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İDRİS ERUSLU
|33
|%2.04
|Detay
|
DAVULGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ÇİMEN
|259
|%27.55
|Detay
|
DEĞİRMENAYVALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
DEREÇİNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER YILDIZ
|530
|%31.97
|Detay
|
DİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
DÖĞER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ESER KESKİN
|18
|%0.45
|Detay
|
DÜZAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
ERKMEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞÜKRÜ PANCAR
|1152
|%24.30
|Detay
|
FETHİBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜLEYMAN KOÇ
|847
|%42.76
|Detay
|
GAZLIGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM YILMAZ
|17
|%1.07
|Detay
|
GEBECELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA SATILMIŞ
|36
|%1.62
|Detay
|
GÖMÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HATİCE ÖNDER
|30
|%2.05
|Detay
|
HAYDARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
IŞIKLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KADİR ÇETİNKAYA
|203
|%4.47
|Detay
|
KARAADİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN ŞAHİN
|946
|%53.87
|Detay
|
KARAMIKKARACAÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT AVCI
|17
|%1.05
|Detay
|
KAYIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN DENİZ BARLAK
|17
|%0.92
|Detay
|
KILIÇARSLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
KIRKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
KOCAÖZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
KOCATEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET DALYAN
|15
|%0.72
|Detay
|
KÜÇÜKHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEYLAN KOCATÜRK
|30
|%2.29
|Detay
|
NURİBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
ÖZBURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FETHİ KIZILASLAN
|235
|%20.80
|Detay
|
PAZARAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
SALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
SERBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
SÜLÜMENLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET SÜRGÜ
|38
|%1.54
|Detay
|
SÜLÜN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SİBEL ÖZEN TAŞKIN
|22
|%1.12
|Detay
|
SUSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
TAŞOLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAVUZ KOÇKAN
|102
|%4.42
|Detay
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TATARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
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TINAZTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
YAYLABAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CAFER KOCAER
|23
|%1.42
|Detay
|
YEŞİLÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DEVRİM ÖLMEZ
|717
|%45.90
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