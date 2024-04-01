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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:15
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.76
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 5
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%91.89
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

İYİ PARTİ SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %80.70
AYYÜCE TÜRKEŞ TAŞ
%4.29|40.784
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %99.36
İZ YÜCEDAĞ
%0.81|827
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %99.04
ALPER YAĞCI
%1.51|1.998
0 0 1/18 1/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %97.86
METİN AYDEMİR
%1.05|510
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %99.80
MUSTAFA TUĞRUL KARACAER
%20.37|23.230
0 0 1/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %98.40
ERHAN ÇİGER
%0.64|405
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %87.76
CENGİZ TOPEL YILDIRIM
%0.82|23.525
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %89.21
NESRİN ÜNAL
%2.71|35.029
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
OKTAY DURSUN
%0.53|61
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
DEMİRHAN ELÇİN
%5.95|863
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %80.19
ÖZER KAYALI
%4.58|24.696
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %93.97
TURHAN ÇÖMEZ
%3.05|22.851
0 0 1/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %98.94
ATINÇ GÜNAL
%2.49|1.058
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %97.24
ABDULLAH POLAT
%0.37|679
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %95.70
YILMAZ KIRICI
%1.30|229
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKSEL AYDIN
%2.79|994
0 0 1/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERKAN TÜMEN
%0.36|166
0 0 1/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %97.37
NESLİHAN ÇELİKTENYILDIZ
%1.45|322
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %90.61
MANSUR ŞEN
%0.85|781
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAMIK KEMAL ÖZKAN
%3.34|1.658
0 0 0/11 1/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %91.40
YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU
%2.22|36.413
0 0 2/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %96.78
ALAADDİN BURAK KUNT
%36.79|27.826
0 0 1/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %95.40
MEHMET ALİ KARAMEMİŞ
%1.97|807
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %98.07
AHMET ERTEKİN
%1.74|2.280
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %83.33
YASİN ÖZTÜRK
%4.37|23.208
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %94.86
AHMET ÇAKIR
%0.42|2.902
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KELEŞ
%5.74|5.891
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %98.97
HAMDİ SEDEFÇİ
%5.45|5.346
0 0 1/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %99.63
BURAK ÖZGÜL
%0.58|1.000
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %82.41
VEDA BİNGÖL
%1.59|961
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %94.90
FATMA CANAN UÇAR
%22.60|73.833
0 0 1/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %92.55
MELİH AYDIN
%3.77|18.709
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %96.98
YAŞAR SAĞLAM
%1.70|15.204
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %98.87
HARUN CİCİ
%1.15|733
0 0 1/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ATEŞ
%1.26|207
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAŞAR YORULMAZ
%0.42|124
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %95.21
NÜSRET CÖMERT
%1.81|13.413
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜNDÜZ GÜNEŞ
%4.43|2.169
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %98.07
AHMET TURAL
%17.58|22.379
0 0 2/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %93.51
MEHMET SATUK BUĞRA KAVUNCU
%0.64|51.228
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %94.09
ÜMİT ÖZLALE
%3.42|84.987
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %92.80
MESUT DEDEOĞLU
%3.51|19.029
0 0 1/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.60
ABDULLAH ADATEPE
%1.04|623
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİHAL TÜMENE
%1.09|998
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN ÖZAD
%8.99|4.223
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %93.70
KADİR YALÇIN
%0.82|497
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %92.47
KAZIM YÜCEL
%14.37|102.930
0 0 2/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %94.69
YASİN TOPALOĞLU
%1.20|636
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %99.75
YAVUZ KUZUCU
%1.24|1.235
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %93.50
ALİ DERMENCİ
%5.46|2.633
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.67
UFUK CENGİZ
%2.82|1.986
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %92.10
GENÇAY YILDIZTEKİN
%4.90|51.008
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %94.03
ABDULLAH YILDIRIM
%2.95|32.822
0 0 1/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %93.99
AHMET TEKDEMİR
%1.78|2.287
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %97.56
ŞEYHMUS GÖÇMEZ
%0.50|1.898
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %87.42
GÜRHAN ÖZCAN
%4.70|36.357
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %94.44
SÜLEYMAN AKAR
%0.65|2.316
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %86.49
MAHMUT BÜLENT ÖZKAN
%3.31|30.130
0 0 2/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %78.56
METİN ERGUN
%5.57|27.585
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %85.91
ŞEREFETTİN YATCİ
%4.44|1.812
0 0 0/6 1/17
NEVŞEHİR İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %87.95
RASİM ARI
%52.07|29.060
0 1 1/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAİM OSMAN EREM
%11.60|9.214
0 0 0/6 1/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %95.74
ENVER YILMAZ
%36.22|158.010
0 0 1/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %95.53
ALPASLAN KOCA
%23.94|25.133
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
KÖKSAL TOPTAN
%6.42|3.499
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %95.42
SELÇUK KILIÇASLAN
%4.03|22.934
0 0 1/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %92.20
İMREN NİLAY TÜFEKCİ
%14.10|101.579
0 0 1/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %91.55
SİNAN ÇELİK
%0.54|4.369
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %93.25
OSMAN AYDAR
%0.68|472
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %99.19
SERPİL ÜNLÜTÜRK
%4.88|1.460
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %98.06
%0|0
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %86.82
MERVE YILDIZ YARAY
%0.83|1.163
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %95.30
MEHMET İLKER ATASEVER
%3.08|19.204
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %96.71
HAKAN KARAGÖLLÜ
%1.28|1.057
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %94.82
MUHAMMET ERKAN
%4.22|18.145
0 0 1/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %85.00
ESER KÖSE
%0.70|99
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.81
MUHAMMET GÜR
%16.63|22.245
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %89.76
ABDULLAH AKBAŞ
%0.65|2.565
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %98.48
HALİL İBRAHİM TOKAY
%1.58|904
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %89.89
MUSTAFA GÖRKEM TAŞTAN
%1.61|671
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %97.90
KAYA ADANIR
%0.81|438
0 0 0/8 1/17
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %73.43
%6.85|57.417
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %98.74
%1.50|4.369
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %93.15
%6.43|26.171
0 0 1/18 1/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %95.72
%1.86|3.561
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %94.44
%13.79|28.393
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %89.95
%3.14|5.869
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %80.83
%2.43|62.801
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %85.01
%6.25|76.036
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %94.60
%2.89|1.314
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.39
%4.27|4.486
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %76.27
%8.55|43.033
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %90.32
%5.59|39.710
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %92.86
%1.83|2.049
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %96.98
%0.52|1.377
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %90.79
%3.92|1.410
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%13.29|17.954
0 0 1/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %98.88
%1.09|1.305
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %93.02
%2.68|3.903
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %91.73
%2.01|3.456
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %93.19
%4.74|7.321
0 0 0/11 1/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %87.40
%4.79|73.897
0 0 1/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %94.27
%13.01|42.772
0 0 1/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %96.33
%3.62|4.168
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %95.37
%3.67|10.781
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %76.45
%6.78|32.357
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %93.91
%0.34|2.286
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %98.03
%5.31|12.422
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %93.08
%8.54|20.456
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %98.26
%1.19|3.527
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %88.51
%1.67|1.734
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %94.17
%12.58|41.057
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %70.65
%3.02|10.996
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %96.23
%2.22|19.452
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %91.10
%5.11|12.854
0 0 1/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %84.69
%3.82|2.332
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %92.55
%0.20|255
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %89.46
%3.23|22.288
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%3.20|3.215
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %96.02
%13.07|32.138
0 0 1/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %84.40
%1.40|101.515
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %90.20
%3.88|91.258
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %92.01
%4.83|25.539
0 0 1/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %98.28
%2.51|3.464
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%2.14|3.167
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %99.49
%7.15|9.631
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %94.03
%2.51|5.587
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %90.25
%14.11|97.844
0 0 1/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %92.75
%4.20|2.905
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %94.72
%2.64|3.921
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %82.08
%5.50|10.601
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %98.90
%4.94|6.540
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %88.14
%6.45|63.542
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %93.54
%3.78|41.537
0 0 1/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %90.41
%4.09|12.585
0 0 0/13 1/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %97.11
%1.32|4.892
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %81.97
%6.16|44.614
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %93.80
%0.74|2.592
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %81.63
%6.40|54.251
0 0 1/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %73.80
%8.08|37.213
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %87.47
%3.75|5.317
0 0 0/6 1/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %91.82
%14.85|24.400
0 0 1/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %96.97
%5.00|10.082
0 0 0/6 1/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %94.35
%19.88|83.973
0 0 1/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %93.64
%11.60|31.579
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %99.06
%3.66|7.304
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %93.38
%5.33|29.444
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %88.13
%12.51|84.366
0 0 1/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %89.97
%0.75|5.930
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %88.02
%2.23|2.894
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %91.82
%4.29|5.255
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %87.06
%0|0
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %86.71
%1.87|5.335
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %92.90
%5.92|35.655
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %87.47
%4.19|13.227
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %93.62
%6.80|28.494
0 0 1/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %98.26
%0.82|398
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.60
%11.34|25.476
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %88.62
%0.58|2.230
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %76.63
%2.26|2.562
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %84.99
%5.01|9.576
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %90.61
%5.58|17.997
0 0 0/8 1/17
Kaynak: Anadolu Ajansı