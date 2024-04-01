İYİ PARTİ SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %80.70
|AYYÜCE TÜRKEŞ TAŞ
|
%4.29|40.784
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %99.36
|İZ YÜCEDAĞ
|
%0.81|827
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %99.04
|ALPER YAĞCI
|
%1.51|1.998
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %97.86
|METİN AYDEMİR
|
%1.05|510
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %99.80
|MUSTAFA TUĞRUL KARACAER
|
%20.37|23.230
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %98.40
|ERHAN ÇİGER
|
%0.64|405
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %87.76
|CENGİZ TOPEL YILDIRIM
|
%0.82|23.525
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %89.21
|NESRİN ÜNAL
|
%2.71|35.029
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OKTAY DURSUN
|
%0.53|61
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DEMİRHAN ELÇİN
|
%5.95|863
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %80.19
|ÖZER KAYALI
|
%4.58|24.696
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %93.97
|TURHAN ÇÖMEZ
|
%3.05|22.851
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %98.94
|ATINÇ GÜNAL
|
%2.49|1.058
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %97.24
|ABDULLAH POLAT
|
%0.37|679
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %95.70
|YILMAZ KIRICI
|
%1.30|229
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKSEL AYDIN
|
%2.79|994
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERKAN TÜMEN
|
%0.36|166
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %97.37
|NESLİHAN ÇELİKTENYILDIZ
|
%1.45|322
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %90.61
|MANSUR ŞEN
|
%0.85|781
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAMIK KEMAL ÖZKAN
|
%3.34|1.658
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %91.40
|YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU
|
%2.22|36.413
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %96.78
|ALAADDİN BURAK KUNT
|
%36.79|27.826
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %95.40
|MEHMET ALİ KARAMEMİŞ
|
%1.97|807
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %98.07
|AHMET ERTEKİN
|
%1.74|2.280
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %83.33
|YASİN ÖZTÜRK
|
%4.37|23.208
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %94.86
|AHMET ÇAKIR
|
%0.42|2.902
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KELEŞ
|
%5.74|5.891
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %98.97
|HAMDİ SEDEFÇİ
|
%5.45|5.346
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %99.63
|BURAK ÖZGÜL
|
%0.58|1.000
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %82.41
|VEDA BİNGÖL
|
%1.59|961
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %94.90
|FATMA CANAN UÇAR
|
%22.60|73.833
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %92.55
|MELİH AYDIN
|
%3.77|18.709
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %96.98
|YAŞAR SAĞLAM
|
%1.70|15.204
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %98.87
|HARUN CİCİ
|
%1.15|733
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ ATEŞ
|
%1.26|207
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAŞAR YORULMAZ
|
%0.42|124
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %95.21
|NÜSRET CÖMERT
|
%1.81|13.413
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜNDÜZ GÜNEŞ
|
%4.43|2.169
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %98.07
|AHMET TURAL
|
%17.58|22.379
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %93.51
|MEHMET SATUK BUĞRA KAVUNCU
|
%0.64|51.228
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %94.09
|ÜMİT ÖZLALE
|
%3.42|84.987
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %92.80
|MESUT DEDEOĞLU
|
%3.51|19.029
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.60
|ABDULLAH ADATEPE
|
%1.04|623
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NİHAL TÜMENE
|
%1.09|998
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN ÖZAD
|
%8.99|4.223
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %93.70
|KADİR YALÇIN
|
%0.82|497
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %92.47
|KAZIM YÜCEL
|
%14.37|102.930
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %94.69
|YASİN TOPALOĞLU
|
%1.20|636
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %99.75
|YAVUZ KUZUCU
|
%1.24|1.235
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %93.50
|ALİ DERMENCİ
|
%5.46|2.633
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.67
|UFUK CENGİZ
|
%2.82|1.986
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %92.10
|GENÇAY YILDIZTEKİN
|
%4.90|51.008
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %94.03
|ABDULLAH YILDIRIM
|
%2.95|32.822
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %93.99
|AHMET TEKDEMİR
|
%1.78|2.287
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %97.56
|ŞEYHMUS GÖÇMEZ
|
%0.50|1.898
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %87.42
|GÜRHAN ÖZCAN
|
%4.70|36.357
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %94.44
|SÜLEYMAN AKAR
|
%0.65|2.316
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %86.49
|MAHMUT BÜLENT ÖZKAN
|
%3.31|30.130
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %78.56
|METİN ERGUN
|
%5.57|27.585
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %85.91
|ŞEREFETTİN YATCİ
|
%4.44|1.812
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %87.95
|RASİM ARI
|
%52.07|29.060
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAİM OSMAN EREM
|
%11.60|9.214
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %95.74
|ENVER YILMAZ
|
%36.22|158.010
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %95.53
|ALPASLAN KOCA
|
%23.94|25.133
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KÖKSAL TOPTAN
|
%6.42|3.499
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %95.42
|SELÇUK KILIÇASLAN
|
%4.03|22.934
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %92.20
|İMREN NİLAY TÜFEKCİ
|
%14.10|101.579
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %91.55
|SİNAN ÇELİK
|
%0.54|4.369
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %93.25
|OSMAN AYDAR
|
%0.68|472
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %99.19
|SERPİL ÜNLÜTÜRK
|
%4.88|1.460
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %98.06
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %86.82
|MERVE YILDIZ YARAY
|
%0.83|1.163
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %95.30
|MEHMET İLKER ATASEVER
|
%3.08|19.204
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %96.71
|HAKAN KARAGÖLLÜ
|
%1.28|1.057
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %94.82
|MUHAMMET ERKAN
|
%4.22|18.145
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %85.00
|ESER KÖSE
|
%0.70|99
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.81
|MUHAMMET GÜR
|
%16.63|22.245
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %89.76
|ABDULLAH AKBAŞ
|
%0.65|2.565
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %98.48
|HALİL İBRAHİM TOKAY
|
%1.58|904
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %89.89
|MUSTAFA GÖRKEM TAŞTAN
|
%1.61|671
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %97.90
|KAYA ADANIR
|
%0.81|438
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %73.43
|
%6.85|57.417
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %98.74
|
%1.50|4.369
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %93.15
|
%6.43|26.171
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %95.72
|
%1.86|3.561
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %94.44
|
%13.79|28.393
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %89.95
|
%3.14|5.869
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %80.83
|
%2.43|62.801
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %85.01
|
%6.25|76.036
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %94.60
|
%2.89|1.314
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.39
|
%4.27|4.486
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %76.27
|
%8.55|43.033
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %90.32
|
%5.59|39.710
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %92.86
|
%1.83|2.049
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %96.98
|
%0.52|1.377
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %90.79
|
%3.92|1.410
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%13.29|17.954
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %98.88
|
%1.09|1.305
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %93.02
|
%2.68|3.903
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %91.73
|
%2.01|3.456
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %93.19
|
%4.74|7.321
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %87.40
|
%4.79|73.897
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %94.27
|
%13.01|42.772
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %96.33
|
%3.62|4.168
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %95.37
|
%3.67|10.781
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %76.45
|
%6.78|32.357
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %93.91
|
%0.34|2.286
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %98.03
|
%5.31|12.422
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %93.08
|
%8.54|20.456
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %98.26
|
%1.19|3.527
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %88.51
|
%1.67|1.734
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %94.17
|
%12.58|41.057
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %70.65
|
%3.02|10.996
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %96.23
|
%2.22|19.452
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %91.10
|
%5.11|12.854
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %84.69
|
%3.82|2.332
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %92.55
|
%0.20|255
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %89.46
|
%3.23|22.288
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%3.20|3.215
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %96.02
|
%13.07|32.138
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %84.40
|
%1.40|101.515
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %90.20
|
%3.88|91.258
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %92.01
|
%4.83|25.539
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %98.28
|
%2.51|3.464
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%2.14|3.167
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %99.49
|
%7.15|9.631
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %94.03
|
%2.51|5.587
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %90.25
|
%14.11|97.844
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %92.75
|
%4.20|2.905
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %94.72
|
%2.64|3.921
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %82.08
|
%5.50|10.601
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %98.90
|
%4.94|6.540
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %88.14
|
%6.45|63.542
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %93.54
|
%3.78|41.537
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %90.41
|
%4.09|12.585
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %97.11
|
%1.32|4.892
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %81.97
|
%6.16|44.614
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %93.80
|
%0.74|2.592
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %81.63
|
%6.40|54.251
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %73.80
|
%8.08|37.213
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %87.47
|
%3.75|5.317
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %91.82
|
%14.85|24.400
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %96.97
|
%5.00|10.082
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %94.35
|
%19.88|83.973
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %93.64
|
%11.60|31.579
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %99.06
|
%3.66|7.304
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %93.38
|
%5.33|29.444
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %88.13
|
%12.51|84.366
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %89.97
|
%0.75|5.930
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %88.02
|
%2.23|2.894
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %91.82
|
%4.29|5.255
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %87.06
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %86.71
|
%1.87|5.335
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %92.90
|
%5.92|35.655
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %87.47
|
%4.19|13.227
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %93.62
|
%6.80|28.494
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %98.26
|
%0.82|398
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.60
|
%11.34|25.476
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %88.62
|
%0.58|2.230
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %76.63
|
%2.26|2.562
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %84.99
|
%5.01|9.576
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %90.61
|
%5.58|17.997
|