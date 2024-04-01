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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:00
HKP

  • KISALTMA

    HKP

  • GENEL BAŞKAN

    Nurullah Ankut

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/06/2005
HKP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.02
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%90.32
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

HKP SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %77.17
%0|0
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %97.02
GÜLSÜM SARIOĞLU
%0.04|36
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %98.65
BÜŞRA NUR ARSLANTÜRK
%0.03|40
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %97.86
%0|0
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %99.80
FETİ BEYAZELMA
%0.03|32
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %98.40
SEYİT ALİ ATILGAN
%0.01|7
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %85.20
%0|0
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %87.93
%0|0
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %78.61
%0|0
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %92.64
%0|0
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %98.94
GÜRSEL GERİN
%0.13|55
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %95.39
BAYRAM KOCA
%0.06|104
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %94.62
YÜKSEL BEDİR
%0.03|6
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM İNİŞ
%0.11|50
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %96.49
HALİL MAŞA
%0.06|14
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %87.56
%0|0
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %89.13
%0|0
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %95.82
HALİL AĞIRGÖL
%0.03|21
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %94.83
MEHMET OFLAZ
%0.04|17
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %97.36
ADNAN OKUR
%0.03|36
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %81.39
%0|0
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %93.83
ABDURRAHMAN KAYA
%0.11|725
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZGE KASAP
%0.03|31
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %97.17
AYLA ŞAHBAZ
%0.08|80
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %99.14
ÖZCAN BOZKUŞ
%0.05|84
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %79.01
MUHAMMED AYDIN
%0.07|42
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %94.13
ALİ KAAN EVCÜMEN
%0.10|313
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %92.33
%0|0
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %96.73
DENİZ KORKMAZ
%0.04|339
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %98.87
NİHAT GÜLDEMİR
%0.04|23
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
DURAN KOÇ
%0.01|2
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ RIZA ŞAHBAZ
%0.09|26
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %93.70
%0|0
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %97.87
HAMZA PEHLİVAN
%0.03|35
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %92.35
%0|0
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %92.14
ÖZLER ÇAKIR
%0.06|1.487
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %91.59
DİLAVER ORUNCAK
%0.07|387
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.60
CEMALETTİN ERDEMCİ
%0.02|9
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET OKUR
%0.03|29
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEMAL GENÇER
%0.04|17
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %91.85
SELİM YÜCEL
%0.05|29
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %90.36
NUH YAVUZ
%0.06|405
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %93.06
HASAN BAYESEN
%0.04|22
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %98.77
GÜLAY ERDEM
%0.04|38
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %91.00
SACİT ERKAN
%0.04|20
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.67
%0|0
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %90.49
TUNYA KIZILTAŞ
%0.09|894
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %92.15
NURGÜL KUŞÇU
%0.07|776
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %92.71
SÜRMELİ SELÇUK SÖĞÜT
%0.05|64
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %97.01
SEMİH KEKLİK
%0.04|135
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %85.08
%0|0
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %93.65
MEHRALİ YÜCEDAĞ
%0.07|257
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %83.65
%0|0
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %76.47
%0|0
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %85.91
HATİCE KARA
%0.09|35
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %85.54
BAYRAM KARKIN
%0.02|10
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
BATUHAN KUŞÇU
%0.03|21
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %94.71
NECATİ KALENDER
%0.07|296
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %94.92
MEHMET ALİ AYGÜN
%0.10|100
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
DENİZ SARIKAYA
%0.03|17
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %94.06
RAMAZAN KAP
%0.09|500
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %89.63
REYCAN CANTAŞ ÇAKIR
%0.05|382
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %90.51
MEHMET KUŞCU
%0.06|513
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %92.94
%0|0
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %99.19
%0|0
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %98.06
%0|0
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %85.49
HÜSEYİN ÖZLEM
%0.02|33
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %93.46
%0|0
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %95.81
BURCU ADEKA KALKAN
%0.04|30
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %93.40
HACER EFE
%0.07|279
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %83.75
%0|0
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.81
NURHAYAT ÖZEL
%0.01|16
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %88.82
SAİT KIRAN
%0.11|443
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %98.48
%0|0
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %88.30
EROL KIYAK
%0.01|5
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %97.90
%0|0
0 0 0/8 0/17
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %69.50
%0|0
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %97.79
%0|0
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %90.96
%0|0
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %95.09
%0|0
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %92.94
%0|0
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %88.29
%0|0
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %78.00
%0.04|961
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %82.91
%0|0
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %93.75
%0|0
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.39
%0|0
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %74.42
%0|0
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %87.80
%0|0
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %92.05
%0|0
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %95.79
%0|0
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %89.80
%0|0
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %98.64
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %92.17
%0|0
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %89.35
%0|0
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %91.77
%0|0
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %83.91
%0.01|115
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %92.83
%0|0
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %95.79
%0|0
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %93.75
%0|0
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %73.38
%0|0
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %92.95
%0|0
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %97.47
%0|0
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %91.08
%0|0
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %97.74
%0|0
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %87.41
%0|0
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %93.44
%0|0
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %69.80
%0.03|120
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %95.85
%0|0
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %90.14
%0|0
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %83.84
%0|0
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %90.43
%0|0
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %86.95
%0|0
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %94.03
%0|0
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %81.88
%0.02|1.464
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %87.10
%0|0
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %90.65
%0|0
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %97.48
%0|0
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %99.11
%0|0
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %92.79
%0|0
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %88.34
%0|0
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %91.79
%0|0
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %93.66
%0|0
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %79.58
%0|0
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %98.62
%0|0
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %85.62
%0.03|332
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %91.35
%0|0
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %87.78
%0|0
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %96.17
%0|0
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %79.36
%0|0
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %92.91
%0|0
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %78.54
%0|0
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %70.34
%0|0
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %86.46
%0|0
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %89.47
%0|0
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %95.39
%0|0
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %92.64
%0|0
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %91.59
%0|0
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %98.69
%0|0
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %91.23
%0|0
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %84.46
%0|0
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %88.46
%0|0
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %88.02
%0|0
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %91.33
%0|0
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %85.95
%0|0
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %84.82
%0|0
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %90.46
%0|0
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %84.48
%0|0
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %91.67
%0|0
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %97.87
%0|0
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.60
%0|0
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %87.60
%0|0
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %74.51
%0|0
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %82.87
%0|0
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %87.89
%0|0
0 0 0/8 0/17
Kaynak: Anadolu Ajansı