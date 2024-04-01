HKP SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %77.17
|
%0|0
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %97.02
|GÜLSÜM SARIOĞLU
|
%0.04|36
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %98.65
|BÜŞRA NUR ARSLANTÜRK
|
%0.03|40
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %97.86
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %99.80
|FETİ BEYAZELMA
|
%0.03|32
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %98.40
|SEYİT ALİ ATILGAN
|
%0.01|7
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %85.20
|
%0|0
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %87.93
|
%0|0
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %78.61
|
%0|0
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %92.64
|
%0|0
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %98.94
|GÜRSEL GERİN
|
%0.13|55
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %95.39
|BAYRAM KOCA
|
%0.06|104
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %94.62
|YÜKSEL BEDİR
|
%0.03|6
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM İNİŞ
|
%0.11|50
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %96.49
|HALİL MAŞA
|
%0.06|14
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %87.56
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %89.13
|
%0|0
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %95.82
|HALİL AĞIRGÖL
|
%0.03|21
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %94.83
|MEHMET OFLAZ
|
%0.04|17
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %97.36
|ADNAN OKUR
|
%0.03|36
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %81.39
|
%0|0
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %93.83
|ABDURRAHMAN KAYA
|
%0.11|725
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZGE KASAP
|
%0.03|31
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %97.17
|AYLA ŞAHBAZ
|
%0.08|80
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %99.14
|ÖZCAN BOZKUŞ
|
%0.05|84
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %79.01
|MUHAMMED AYDIN
|
%0.07|42
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %94.13
|ALİ KAAN EVCÜMEN
|
%0.10|313
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %92.33
|
%0|0
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %96.73
|DENİZ KORKMAZ
|
%0.04|339
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %98.87
|NİHAT GÜLDEMİR
|
%0.04|23
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DURAN KOÇ
|
%0.01|2
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ RIZA ŞAHBAZ
|
%0.09|26
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %93.70
|
%0|0
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %97.87
|HAMZA PEHLİVAN
|
%0.03|35
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %92.35
|
%0|0
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %92.14
|ÖZLER ÇAKIR
|
%0.06|1.487
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %91.59
|DİLAVER ORUNCAK
|
%0.07|387
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.60
|CEMALETTİN ERDEMCİ
|
%0.02|9
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET OKUR
|
%0.03|29
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEMAL GENÇER
|
%0.04|17
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %91.85
|SELİM YÜCEL
|
%0.05|29
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %90.36
|NUH YAVUZ
|
%0.06|405
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %93.06
|HASAN BAYESEN
|
%0.04|22
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %98.77
|GÜLAY ERDEM
|
%0.04|38
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %91.00
|SACİT ERKAN
|
%0.04|20
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.67
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %90.49
|TUNYA KIZILTAŞ
|
%0.09|894
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %92.15
|NURGÜL KUŞÇU
|
%0.07|776
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %92.71
|SÜRMELİ SELÇUK SÖĞÜT
|
%0.05|64
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %97.01
|SEMİH KEKLİK
|
%0.04|135
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %85.08
|
%0|0
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %93.65
|MEHRALİ YÜCEDAĞ
|
%0.07|257
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %83.65
|
%0|0
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %76.47
|
%0|0
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %85.91
|HATİCE KARA
|
%0.09|35
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %85.54
|BAYRAM KARKIN
|
%0.02|10
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BATUHAN KUŞÇU
|
%0.03|21
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %94.71
|NECATİ KALENDER
|
%0.07|296
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %94.92
|MEHMET ALİ AYGÜN
|
%0.10|100
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DENİZ SARIKAYA
|
%0.03|17
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %94.06
|RAMAZAN KAP
|
%0.09|500
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %89.63
|REYCAN CANTAŞ ÇAKIR
|
%0.05|382
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %90.51
|MEHMET KUŞCU
|
%0.06|513
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %92.94
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %99.19
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %98.06
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %85.49
|HÜSEYİN ÖZLEM
|
%0.02|33
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %93.46
|
%0|0
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %95.81
|BURCU ADEKA KALKAN
|
%0.04|30
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %93.40
|HACER EFE
|
%0.07|279
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %83.75
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.81
|NURHAYAT ÖZEL
|
%0.01|16
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %88.82
|SAİT KIRAN
|
%0.11|443
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %98.48
|
%0|0
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %88.30
|EROL KIYAK
|
%0.01|5
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %97.90
|
%0|0
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %69.50
|
%0|0
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %97.79
|
%0|0
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %90.96
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %95.09
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %92.94
|
%0|0
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %88.29
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %78.00
|
%0.04|961
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %82.91
|
%0|0
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %93.75
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.39
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %74.42
|
%0|0
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %87.80
|
%0|0
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %92.05
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %95.79
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %89.80
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %98.64
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %92.17
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %89.35
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %91.77
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %83.91
|
%0.01|115
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %92.83
|
%0|0
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %95.79
|
%0|0
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %93.75
|
%0|0
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %73.38
|
%0|0
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %92.95
|
%0|0
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %97.47
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %91.08
|
%0|0
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %97.74
|
%0|0
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %87.41
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %93.44
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %69.80
|
%0.03|120
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %95.85
|
%0|0
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %90.14
|
%0|0
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %83.84
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %90.43
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %86.95
|
%0|0
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %94.03
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %81.88
|
%0.02|1.464
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %87.10
|
%0|0
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %90.65
|
%0|0
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %97.48
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %99.11
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %92.79
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %88.34
|
%0|0
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %91.79
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %93.66
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %79.58
|
%0|0
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %98.62
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %85.62
|
%0.03|332
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %91.35
|
%0|0
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %87.78
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %96.17
|
%0|0
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %79.36
|
%0|0
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %92.91
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %78.54
|
%0|0
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %70.34
|
%0|0
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %86.46
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %89.47
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %95.39
|
%0|0
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %92.64
|
%0|0
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %91.59
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %98.69
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %91.23
|
%0|0
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %84.46
|
%0|0
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %88.46
|
%0|0
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %88.02
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %91.33
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %85.95
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %84.82
|
%0|0
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %90.46
|
%0|0
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %84.48
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %91.67
|
%0|0
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %97.87
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.60
|
%0|0
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %87.60
|
%0|0
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %74.51
|
%0|0
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %82.87
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %87.89
|
%0|0
|