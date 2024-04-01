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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 00:25
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.20
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%85.83
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BTP SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %70.45
MELEK ÇATALBAŞ
%0.11|888
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %94.89
MAHMUT GEZER
%0.25|243
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %96.53
YUSUF ÖZÇAM
%0.09|114
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %95.30
ŞAHİN BOZDOĞAN
%0.17|78
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %99.41
VAHİT BELGE
%0.33|376
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %98.00
ŞÜKRÜ CONKAR
%0.14|89
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %79.83
%0|0
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %81.55
MEHMET İLTEBER BAHADIR
%0.29|3.443
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
OZAN KAYA
%0.22|25
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURİ KESKİN
%0.26|38
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %74.28
SEÇİL MUMCUOĞLU
%0.25|1.245
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %88.88
ARİF DENİZ
%0.25|1.761
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %98.41
SELAHATTİN ARDIÇ
%0.14|60
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %91.36
ADNAN ŞAHİN
%0.26|445
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %94.62
HASAN SABRİ ÇELİK
%0.03|6
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ALTIN
%0.09|32
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET FATİH AY
%0.18|85
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %95.61
MERTCAN ERİBOL
%0.32|69
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %79.70
MUSTAFA YAĞCI
%0.22|179
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %99.52
EMRECAN ERÇİN
%0.24|119
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %82.98
HASAN AYDIN
%0.12|1.778
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %89.39
EMRE KOCABIYIK
%0.09|60
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %89.66
MUSTAFA KÖROĞLU
%0.10|40
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %91.92
MUSTAFA PAK
%0.27|325
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %72.69
TURGAY URGAN
%0.13|618
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %90.53
ŞEYHMUS ELÇİ
%0.18|1.158
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT ATASEVEN
%0.13|132
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %94.60
CEM ÖZCAN
%0.25|232
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %97.91
MUHAMMED TAHA OMAÇ
%0.16|271
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %75.31
ERCAN KÜÇÜK
%0.94|513
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %91.47
AZİZ KARACA
%0.29|893
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %90.68
FAHRİ GÜRGENBURAN
%0.09|441
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %93.33
ÖMER FARUK BOZTEPE
%0.17|1.447
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %97.74
RÜSTEM DERYA ERZİNCAN
%0.15|90
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %98.75
AYTAÇ GÜNDÜZ
%0.06|10
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %99.17
BURHAN SEVGİ
%0.18|53
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %89.87
YUSUF GÜL
%0.17|1.181
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN ASANOĞLU
%0.31|152
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %91.88
ABDURRAHMAN ŞİMŞEK
%0.11|130
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %89.45
CİHAN ERDOĞANYILMAZ
%0.06|4.230
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %88.50
YÜKSEL ODABAŞI
%0.15|3.606
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %86.58
ALİ TÜRK
%0.37|1.847
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %96.43
MEHMET FURKAN AYDIN
%0.14|82
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDURRAHMAN KAPLAN
%0.14|130
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %93.85
TALİP BORA
%0.28|126
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %83.70
MURAT GÜLEN
%0.22|117
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %83.45
BATTAL ÇETİNE
%0.29|1.849
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %91.84
ALAİDDİN ÖZKAR
%0.69|351
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %90.15
AHMET TONBAZ
%0.15|134
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %84.00
HALİT ELİFBAŞ
%0.13|56
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %97.70
ADEM ÖZHAN
%0.14|97
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %84.77
MUHARREM CAN
%0.23|2.190
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %86.42
HASAN ÖZTÜRK
%0.24|2.446
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %87.61
TALİP AY
%0.17|198
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %94.82
HAKAN ŞİRECİ
%0.15|566
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %79.42
AYHAN BAŞ
%0.12|807
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %90.50
ARZEN ARAS GÜLER
%0.18|626
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %76.09
GARİP CAN COŞKUN
%0.14|1.092
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %70.14
ÖZNUR ATAYETER
%0.18|814
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %83.18
AHMET KADİR AKTACİR
%0.39|153
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %75.90
IŞIL ÖZDEMİR
%0.10|47
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HİMMET GÖKTAŞ
%0.07|52
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %92.37
MUAMMER BELEN
%0.15|636
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %90.85
ALPARSLAN KAYA
%0.41|412
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN PEÇE
%0.29|158
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %88.88
EROL SAK
%0.30|1.556
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %82.82
LİSAN YOLAY
%0.21|1.377
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %87.76
MUZAFER YAĞMUR
%0.09|739
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %92.64
EMİR KAPLAN
%0.29|197
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %97.56
ŞENOL ŞENSOY
%0.33|98
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %98.06
ABDULMUTTALİP ÖRPEK
%0.35|132
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %82.96
NECATİ KILINÇ
%0.19|245
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %88.06
İLYAS SABANCI
%0.14|785
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %93.41
FATMA MUMCUOĞLU
%0.09|73
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %88.39
ÖMER TURAN
%0.95|3.778
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %81.25
METİN GEYİK
%0.58|79
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %98.27
ORHAN UĞUR
%0.08|104
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %84.50
ZEYNEP SELİM KELEŞ
%0.29|1.050
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %95.44
SEVGİ MEMİŞ
%0.19|103
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %84.57
BEYZANUR KONUK
%0.10|38
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %97.90
SERKAN ORAL
%0.08|41
0 0 0/8 0/17
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %59.69
%0.26|1.767
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %96.21
%0.31|871
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %86.40
%0.24|899
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %92.45
%0.69|1.274
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %90.68
%0.42|828
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %84.88
%0.31|546
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %71.06
%0.24|5.461
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %73.59
%0.34|3.561
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %88.92
%0.53|226
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.24
%0.39|405
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %69.12
%0.34|1.563
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %82.57
%0.31|2.019
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %87.50
%0.38|396
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %92.21
%0.31|764
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %89.47
%0.07|25
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.32|434
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %96.15
%0.34|392
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %88.68
%0.53|722
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %84.22
%0.35|528
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %87.28
%0.31|449
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %75.59
%0.27|3.597
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %88.07
%0.31|943
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %92.66
%0.25|278
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %88.96
%0.36|975
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %63.58
%0.38|1.522
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %89.58
%0.21|1.353
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %95.78
%0.24|549
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %84.62
%0.29|636
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %95.01
%0.34|971
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %84.72
%0.80|766
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %90.57
%0.29|914
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %64.93
%0.21|700
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %91.56
%0.22|1.839
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %83.38
%0.39|888
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %80.95
%0.20|113
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %87.99
%0.39|462
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %79.74
%0.33|2.036
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.47|473
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %87.45
%0.33|724
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %75.47
%0.17|10.708
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %81.05
%0.22|4.637
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %85.56
%0.53|2.610
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %91.78
%0.54|672
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %99.02
%0.35|511
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %94.66
%0.61|774
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %88.18
%0.51|1.019
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %79.96
%0.34|2.095
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %89.86
%1.11|738
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %84.94
%0.22|286
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %73.07
%0.76|1.306
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %95.45
%0.50|625
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %77.23
%0.39|3.369
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %85.06
%0.27|2.698
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %81.18
%0.31|838
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %93.28
%0.50|1.762
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %71.98
%0.31|1.954
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %89.07
%0.27|898
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %68.63
%0.37|2.631
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %62.83
%0.33|1.282
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %81.67
%0.56|722
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %78.44
%0.35|478
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %92.47
%0.37|700
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %89.01
%0.33|1.313
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %84.45
%0.55|1.345
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %98.13
%0.52|1.024
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %84.27
%0.45|2.242
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %75.36
%0.53|3.046
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %84.66
%0.17|1.221
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %87.54
%0.32|416
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %88.89
%0.46|534
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %83.12
%0.57|1.130
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %81.04
%0.41|1.046
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %83.03
%0.32|1.713
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %77.27
%0.28|765
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %85.95
%1.58|6.017
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %96.90
%0.81|382
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %90.83
%0.36|739
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %83.27
%0.35|1.244
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %65.86
%0.22|213
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %77.53
%0.21|351
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %81.28
%0.31|894
0 0 0/8 0/17
Kaynak: Anadolu Ajansı