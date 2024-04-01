BTP SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %70.45
|MELEK ÇATALBAŞ
|
%0.11|888
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %94.89
|MAHMUT GEZER
|
%0.25|243
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %96.53
|YUSUF ÖZÇAM
|
%0.09|114
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %95.30
|ŞAHİN BOZDOĞAN
|
%0.17|78
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %99.41
|VAHİT BELGE
|
%0.33|376
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %98.00
|ŞÜKRÜ CONKAR
|
%0.14|89
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %79.83
|
%0|0
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %81.55
|MEHMET İLTEBER BAHADIR
|
%0.29|3.443
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OZAN KAYA
|
%0.22|25
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURİ KESKİN
|
%0.26|38
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %74.28
|SEÇİL MUMCUOĞLU
|
%0.25|1.245
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %88.88
|ARİF DENİZ
|
%0.25|1.761
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %98.41
|SELAHATTİN ARDIÇ
|
%0.14|60
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %91.36
|ADNAN ŞAHİN
|
%0.26|445
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %94.62
|HASAN SABRİ ÇELİK
|
%0.03|6
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ALTIN
|
%0.09|32
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET FATİH AY
|
%0.18|85
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %95.61
|MERTCAN ERİBOL
|
%0.32|69
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %79.70
|MUSTAFA YAĞCI
|
%0.22|179
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %99.52
|EMRECAN ERÇİN
|
%0.24|119
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %82.98
|HASAN AYDIN
|
%0.12|1.778
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %89.39
|EMRE KOCABIYIK
|
%0.09|60
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %89.66
|MUSTAFA KÖROĞLU
|
%0.10|40
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %91.92
|MUSTAFA PAK
|
%0.27|325
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %72.69
|TURGAY URGAN
|
%0.13|618
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %90.53
|ŞEYHMUS ELÇİ
|
%0.18|1.158
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT ATASEVEN
|
%0.13|132
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %94.60
|CEM ÖZCAN
|
%0.25|232
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %97.91
|MUHAMMED TAHA OMAÇ
|
%0.16|271
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %75.31
|ERCAN KÜÇÜK
|
%0.94|513
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %91.47
|AZİZ KARACA
|
%0.29|893
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %90.68
|FAHRİ GÜRGENBURAN
|
%0.09|441
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %93.33
|ÖMER FARUK BOZTEPE
|
%0.17|1.447
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %97.74
|RÜSTEM DERYA ERZİNCAN
|
%0.15|90
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %98.75
|AYTAÇ GÜNDÜZ
|
%0.06|10
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %99.17
|BURHAN SEVGİ
|
%0.18|53
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %89.87
|YUSUF GÜL
|
%0.17|1.181
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN ASANOĞLU
|
%0.31|152
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %91.88
|ABDURRAHMAN ŞİMŞEK
|
%0.11|130
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %89.45
|CİHAN ERDOĞANYILMAZ
|
%0.06|4.230
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %88.50
|YÜKSEL ODABAŞI
|
%0.15|3.606
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %86.58
|ALİ TÜRK
|
%0.37|1.847
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %96.43
|MEHMET FURKAN AYDIN
|
%0.14|82
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDURRAHMAN KAPLAN
|
%0.14|130
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %93.85
|TALİP BORA
|
%0.28|126
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %83.70
|MURAT GÜLEN
|
%0.22|117
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %83.45
|BATTAL ÇETİNE
|
%0.29|1.849
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %91.84
|ALAİDDİN ÖZKAR
|
%0.69|351
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %90.15
|AHMET TONBAZ
|
%0.15|134
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %84.00
|HALİT ELİFBAŞ
|
%0.13|56
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %97.70
|ADEM ÖZHAN
|
%0.14|97
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %84.77
|MUHARREM CAN
|
%0.23|2.190
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %86.42
|HASAN ÖZTÜRK
|
%0.24|2.446
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %87.61
|TALİP AY
|
%0.17|198
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %94.82
|HAKAN ŞİRECİ
|
%0.15|566
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %79.42
|AYHAN BAŞ
|
%0.12|807
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %90.50
|ARZEN ARAS GÜLER
|
%0.18|626
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %76.09
|GARİP CAN COŞKUN
|
%0.14|1.092
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %70.14
|ÖZNUR ATAYETER
|
%0.18|814
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %83.18
|AHMET KADİR AKTACİR
|
%0.39|153
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %75.90
|IŞIL ÖZDEMİR
|
%0.10|47
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HİMMET GÖKTAŞ
|
%0.07|52
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %92.37
|MUAMMER BELEN
|
%0.15|636
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %90.85
|ALPARSLAN KAYA
|
%0.41|412
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN PEÇE
|
%0.29|158
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %88.88
|EROL SAK
|
%0.30|1.556
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %82.82
|LİSAN YOLAY
|
%0.21|1.377
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %87.76
|MUZAFER YAĞMUR
|
%0.09|739
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %92.64
|EMİR KAPLAN
|
%0.29|197
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %97.56
|ŞENOL ŞENSOY
|
%0.33|98
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %98.06
|ABDULMUTTALİP ÖRPEK
|
%0.35|132
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %82.96
|NECATİ KILINÇ
|
%0.19|245
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %88.06
|İLYAS SABANCI
|
%0.14|785
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %93.41
|FATMA MUMCUOĞLU
|
%0.09|73
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %88.39
|ÖMER TURAN
|
%0.95|3.778
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %81.25
|METİN GEYİK
|
%0.58|79
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %98.27
|ORHAN UĞUR
|
%0.08|104
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %84.50
|ZEYNEP SELİM KELEŞ
|
%0.29|1.050
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %95.44
|SEVGİ MEMİŞ
|
%0.19|103
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %84.57
|BEYZANUR KONUK
|
%0.10|38
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %97.90
|SERKAN ORAL
|
%0.08|41
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %59.69
|
%0.26|1.767
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %96.21
|
%0.31|871
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %86.40
|
%0.24|899
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %92.45
|
%0.69|1.274
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %90.68
|
%0.42|828
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %84.88
|
%0.31|546
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %71.06
|
%0.24|5.461
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %73.59
|
%0.34|3.561
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %88.92
|
%0.53|226
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.24
|
%0.39|405
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %69.12
|
%0.34|1.563
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %82.57
|
%0.31|2.019
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %87.50
|
%0.38|396
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %92.21
|
%0.31|764
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %89.47
|
%0.07|25
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.32|434
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %96.15
|
%0.34|392
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %88.68
|
%0.53|722
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %84.22
|
%0.35|528
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %87.28
|
%0.31|449
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %75.59
|
%0.27|3.597
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %88.07
|
%0.31|943
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %92.66
|
%0.25|278
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %88.96
|
%0.36|975
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %63.58
|
%0.38|1.522
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %89.58
|
%0.21|1.353
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %95.78
|
%0.24|549
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %84.62
|
%0.29|636
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %95.01
|
%0.34|971
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %84.72
|
%0.80|766
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %90.57
|
%0.29|914
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %64.93
|
%0.21|700
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %91.56
|
%0.22|1.839
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %83.38
|
%0.39|888
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %80.95
|
%0.20|113
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %87.99
|
%0.39|462
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %79.74
|
%0.33|2.036
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.47|473
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %87.45
|
%0.33|724
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %75.47
|
%0.17|10.708
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %81.05
|
%0.22|4.637
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %85.56
|
%0.53|2.610
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %91.78
|
%0.54|672
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %99.02
|
%0.35|511
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %94.66
|
%0.61|774
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %88.18
|
%0.51|1.019
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %79.96
|
%0.34|2.095
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %89.86
|
%1.11|738
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %84.94
|
%0.22|286
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %73.07
|
%0.76|1.306
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %95.45
|
%0.50|625
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %77.23
|
%0.39|3.369
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %85.06
|
%0.27|2.698
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %81.18
|
%0.31|838
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %93.28
|
%0.50|1.762
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %71.98
|
%0.31|1.954
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %89.07
|
%0.27|898
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %68.63
|
%0.37|2.631
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %62.83
|
%0.33|1.282
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %81.67
|
%0.56|722
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %78.44
|
%0.35|478
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %92.47
|
%0.37|700
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %89.01
|
%0.33|1.313
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %84.45
|
%0.55|1.345
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %98.13
|
%0.52|1.024
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %84.27
|
%0.45|2.242
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %75.36
|
%0.53|3.046
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %84.66
|
%0.17|1.221
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %87.54
|
%0.32|416
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %88.89
|
%0.46|534
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %83.12
|
%0.57|1.130
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %81.04
|
%0.41|1.046
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %83.03
|
%0.32|1.713
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %77.27
|
%0.28|765
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %85.95
|
%1.58|6.017
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %96.90
|
%0.81|382
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %90.83
|
%0.36|739
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %83.27
|
%0.35|1.244
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %65.86
|
%0.22|213
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %77.53
|
%0.21|351
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %81.28
|
%0.31|894
|