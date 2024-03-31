|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %36.82
|MUSTAFA AKYÜZ
|1644
|%3.24
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BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %22.18
|MEHMET SOYLU
|126
|%1.55
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ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %33.81
|NURETTİN AKDAĞ
|1062
|%17.00
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ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %24.02
|HALİT KAYA
|34
|%0.54
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ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %27.08
|GÜLER KOÇYİĞİT
|20
|%2.18
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DİCLE
Açılan Sandık Oranı %14.29
|MEHMET SELİM AKBAŞ
|7
|%0.35
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EĞİL
Açılan Sandık Oranı %13.56
|AHMET AKTAY
|7
|%0.52
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ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %20.70
|CEVDET AKDEMİR
|448
|%4.13
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HANİ
Açılan Sandık Oranı %28.17
|MEHMET İLHAMİ ÜNAL
|36
|%1.09
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HAZRO
Açılan Sandık Oranı %76.09
|0
|%0
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KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %15.68
|CANAN DEMİR
|961
|%4.06
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KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %17.07
|VEYSİ KILIÇ
|11
|%1.44
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KULP
Açılan Sandık Oranı %21.36
|SERDAL KOÇ
|90
|%2.64
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LİCE
Açılan Sandık Oranı %24.47
|0
|%0
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SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %16.35
|ÖMER ERASLAN
|39
|%0.73
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SUR
Açılan Sandık Oranı %24.24
|ABDULKADİR BEDİR
|141
|%1.74
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %21.95
|CEVHER SÖNMEZ
|791
|%4.58
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