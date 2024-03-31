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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:15
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%39.23
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 22
  • Kazandığı İlçe Sayısı 294
  • Kazandığı Belde Sayısı 23
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%25.87
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%3.14 0
İL GENEL MECLİSİ
%3.78
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %36.82
MUSTAFA AKYÜZ 1644 %3.24 Detay
BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %22.18
MEHMET SOYLU 126 %1.55 Detay
ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %33.81
NURETTİN AKDAĞ 1062 %17.00 Detay
ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %24.02
HALİT KAYA 34 %0.54 Detay
ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %27.08
GÜLER KOÇYİĞİT 20 %2.18 Detay
DİCLE
Açılan Sandık Oranı %14.29
MEHMET SELİM AKBAŞ 7 %0.35 Detay
EĞİL
Açılan Sandık Oranı %13.56
AHMET AKTAY 7 %0.52 Detay
ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %20.70
CEVDET AKDEMİR 448 %4.13 Detay
HANİ
Açılan Sandık Oranı %28.17
MEHMET İLHAMİ ÜNAL 36 %1.09 Detay
HAZRO
Açılan Sandık Oranı %76.09
0 %0 Detay
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %15.68
CANAN DEMİR 961 %4.06 Detay
KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %17.07
VEYSİ KILIÇ 11 %1.44 Detay
KULP
Açılan Sandık Oranı %21.36
SERDAL KOÇ 90 %2.64 Detay
LİCE
Açılan Sandık Oranı %24.47
0 %0 Detay
SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %16.35
ÖMER ERASLAN 39 %0.73 Detay
SUR
Açılan Sandık Oranı %24.24
ABDULKADİR BEDİR 141 %1.74 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %21.95
CEVHER SÖNMEZ 791 %4.58 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı