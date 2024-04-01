Sol Parti SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %83.55
|
%0|0
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %99.42
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %98.29
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %99.80
|
%0|0
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %98.80
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %89.61
|
%0|0
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %92.17
|
%0|0
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %82.81
|
%0|0
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %94.91
|
%0|0
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %98.94
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %98.73
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %96.77
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %97.37
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %94.42
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %94.03
|
%0|0
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %98.39
|
%0|0
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %98.28
|
%0|0
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %98.59
|
%0|0
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %87.12
|
%0|0
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %95.75
|
%0|0
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.74
|
%0|0
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %99.63
|
%0|0
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %84.88
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %95.93
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %93.43
|
%0|0
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %98.25
|
%0|0
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %96.88
|
%0|0
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %98.07
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %94.66
|
%0|0
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %95.74
|
%0|0
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %94.80
|
%0|0
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %94.44
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %94.35
|
%0|0
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %94.69
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %99.75
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %98.50
|
%0|0
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %94.66
|İLKAY DENİZ TORUN YÜCE
|
%0.10|1.080
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %95.92
|
%0|0
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %95.63
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %98.31
|ALİ OSMAN İZCİ
|
%0.08|297
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %89.69
|
%0|0
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %95.77
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %89.51
|
%0|0
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %80.69
|
%0|0
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %86.82
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %92.77
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %96.59
|
%0|0
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %95.73
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %96.33
|KAZIM BİBİNOĞLU
|
%0.11|612
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %94.45
|
%0|0
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %92.79
|
%0|0
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %94.17
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %98.06
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %88.02
|
%0|0
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %97.15
|
%0|0
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %97.31
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %96.99
|
%0|0
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %87.50
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.81
|
%0|0
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %92.62
|
%0|0
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %98.48
|
%0|0
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %90.96
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %98.32
|
%0|0
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %77.36
|
%0.11|964
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %99.12
|
%0.14|420
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %94.49
|
%0.07|307
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %97.04
|
%0.14|272
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %95.10
|
%0.48|1.002
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %91.22
|
%0.25|468
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %83.91
|
%0.09|2.352
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %88.84
|
%0.09|1.191
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %96.02
|
%1.05|487
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.39
|
%1.62|1.697
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %79.57
|
%0.19|1.003
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %92.50
|
%0.16|1.153
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %93.67
|
%0.27|309
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %98.11
|
%0.20|543
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %93.09
|
%0.07|27
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.12|168
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %99.13
|
%0.14|164
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %93.86
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %93.82
|
%0.11|203
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %94.47
|
%0.07|103
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %91.00
|
%0.08|1.241
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %95.72
|
%0.12|412
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %97.42
|
%0.12|138
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %96.37
|
%0|0
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %81.85
|
%0.08|402
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %94.89
|
%0.15|983
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %98.50
|
%0.21|502
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %93.72
|
%0.38|911
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %99.13
|
%0.11|332
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %90.21
|
%0.09|99
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %95.29
|
%0.11|377
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %73.15
|
%0.08|315
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %97.91
|
%0.08|688
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %92.41
|
%0.19|477
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %85.37
|
%0.16|102
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %93.62
|
%0.18|226
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %91.89
|
%0.21|1.509
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.22|217
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %96.80
|
%0.03|84
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %87.21
|
%0.13|9.868
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %92.99
|
%0.10|2.388
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %94.38
|
%0.12|634
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %98.94
|
%0.21|289
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.18|263
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %99.75
|
%0.42|573
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %95.15
|
%0.07|149
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %93.61
|
%0.10|719
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %93.48
|
%0.06|40
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %95.38
|
%0.06|88
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %86.19
|
%0.23|469
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.04
|
%0.15|196
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %91.80
|
%0.15|1.575
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %95.76
|
%0.08|930
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %92.17
|
%0.08|249
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %97.86
|
%0.09|324
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %85.36
|
%0.10|792
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %94.98
|
%0.26|922
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %85.63
|
%0.25|2.206
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %76.43
|
%0.30|1.442
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %88.59
|
%0.25|358
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %94.67
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %97.42
|
%0.08|169
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %95.60
|
%0.28|1.186
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %95.37
|
%0.21|574
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %99.16
|
%0.43|857
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %94.70
|
%0.14|764
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %91.93
|
%0.13|921
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %91.46
|
%0.14|1.089
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %88.38
|
%0.09|121
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %92.31
|
%0.09|106
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %88.69
|
%0.30|652
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %88.32
|
%0.32|942
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %95.86
|
%0.04|247
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %89.91
|
%0.13|412
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %95.97
|
%0.22|936
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %98.64
|
%0.60|292
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.70
|
%0.26|590
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %92.04
|
%0.03|131
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %80.88
|
%0.19|229
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %87.48
|
%0.09|182
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %92.19
|
%0.22|712
|