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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:35
Sol Parti

  • KISALTMA

    SOL PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Önder İşleyen

  • KURULUŞ TARİHİ

    08/06/1994
SOL PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.05
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%93.52
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

Sol Parti SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %83.55
%0|0
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %99.42
%0|0
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %98.29
%0|0
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %99.80
%0|0
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %98.80
%0|0
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %89.61
%0|0
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %92.17
%0|0
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %82.81
%0|0
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %94.91
%0|0
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %98.94
%0|0
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %98.73
%0|0
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %96.77
%0|0
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %97.37
%0|0
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %94.42
%0|0
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %94.03
%0|0
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %98.39
%0|0
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %98.28
%0|0
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %98.59
%0|0
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %87.12
%0|0
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %95.75
%0|0
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.74
%0|0
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %99.63
%0|0
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %84.88
%0|0
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %95.93
%0|0
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %93.43
%0|0
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %98.25
%0|0
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %96.88
%0|0
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %98.07
%0|0
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %94.66
%0|0
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %95.74
%0|0
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %94.80
%0|0
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %94.44
%0|0
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %94.35
%0|0
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %94.69
%0|0
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %99.75
%0|0
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %98.50
%0|0
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %94.66
İLKAY DENİZ TORUN YÜCE
%0.10|1.080
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %95.92
%0|0
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %95.63
%0|0
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %98.31
ALİ OSMAN İZCİ
%0.08|297
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %89.69
%0|0
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %95.77
%0|0
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %89.51
%0|0
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %80.69
%0|0
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %86.82
%0|0
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %92.77
%0|0
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %96.59
%0|0
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %95.73
%0|0
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %96.33
KAZIM BİBİNOĞLU
%0.11|612
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %94.45
%0|0
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %92.79
%0|0
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %94.17
%0|0
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %98.06
%0|0
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %88.02
%0|0
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %97.15
%0|0
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %97.31
%0|0
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %96.99
%0|0
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %87.50
%0|0
0 0 1/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.81
%0|0
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %92.62
%0|0
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %98.48
%0|0
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %90.96
%0|0
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %98.32
%0|0
0 0 0/8 0/17
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %77.36
%0.11|964
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %99.12
%0.14|420
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %94.49
%0.07|307
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %97.04
%0.14|272
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %95.10
%0.48|1.002
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %91.22
%0.25|468
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %83.91
%0.09|2.352
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %88.84
%0.09|1.191
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %96.02
%1.05|487
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.39
%1.62|1.697
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %79.57
%0.19|1.003
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %92.50
%0.16|1.153
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %93.67
%0.27|309
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %98.11
%0.20|543
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %93.09
%0.07|27
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.12|168
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %99.13
%0.14|164
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %93.86
%0|0
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %93.82
%0.11|203
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %94.47
%0.07|103
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %91.00
%0.08|1.241
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %95.72
%0.12|412
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %97.42
%0.12|138
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %96.37
%0|0
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %81.85
%0.08|402
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %94.89
%0.15|983
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %98.50
%0.21|502
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %93.72
%0.38|911
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %99.13
%0.11|332
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %90.21
%0.09|99
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %95.29
%0.11|377
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %73.15
%0.08|315
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %97.91
%0.08|688
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %92.41
%0.19|477
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %85.37
%0.16|102
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %93.62
%0.18|226
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %91.89
%0.21|1.509
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.22|217
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %96.80
%0.03|84
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %87.21
%0.13|9.868
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %92.99
%0.10|2.388
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %94.38
%0.12|634
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %98.94
%0.21|289
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.18|263
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %99.75
%0.42|573
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %95.15
%0.07|149
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %93.61
%0.10|719
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %93.48
%0.06|40
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %95.38
%0.06|88
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %86.19
%0.23|469
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.04
%0.15|196
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %91.80
%0.15|1.575
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %95.76
%0.08|930
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %92.17
%0.08|249
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %97.86
%0.09|324
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %85.36
%0.10|792
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %94.98
%0.26|922
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %85.63
%0.25|2.206
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %76.43
%0.30|1.442
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %88.59
%0.25|358
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %94.67
%0|0
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %97.42
%0.08|169
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %95.60
%0.28|1.186
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %95.37
%0.21|574
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %99.16
%0.43|857
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %94.70
%0.14|764
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %91.93
%0.13|921
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %91.46
%0.14|1.089
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %88.38
%0.09|121
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %92.31
%0.09|106
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %88.69
%0.30|652
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %88.32
%0.32|942
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %95.86
%0.04|247
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %89.91
%0.13|412
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %95.97
%0.22|936
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %98.64
%0.60|292
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.70
%0.26|590
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %92.04
%0.03|131
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %80.88
%0.19|229
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %87.48
%0.09|182
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %92.19
%0.22|712
0 0 0/8 0/17
Kaynak: Anadolu Ajansı