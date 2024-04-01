60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 61
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%2.35 0
İL GENEL MECLİSİ
%4.39
Bingöl Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ADAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
YILDIRIM GÜRLÜK 600 %29.27 Detay
GENÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
FERHAT TAŞDEMİR 88 %0.98 Detay
KARLIOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
YASİN KARTAL 18 %0.53 Detay
KİĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM KUDİŞ 579 %37.26 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YÜCEL DARA GÖKEL 1087 %2.35 Detay
SOLHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADİL ÇAKAR 83 %1.01 Detay
YAYLADERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SABRİ AKYÜREK 229 %42.17 Detay
YEDİSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ŞERİF MEMİOĞLU 97 %11.05 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ARAKONAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ILICALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SANCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı