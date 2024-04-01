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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:05
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.53
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%90.81
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

HÜDA PAR SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %78.84
SALİH DEMİR
%0.49|4.515
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %99.36
MUSTAFA YETİŞ
%1.23|1.262
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %99.04
ÖMER TARIM
%0.08|103
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %97.86
MUHAMMET ARİF YILMAZ
%1.93|937
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %99.80
NİHAT ÖZDEMİR
%0.27|312
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %98.40
HAMİT KAPLAN
%0.13|82
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %85.63
%0|0
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %88.33
ABDULBAKİ ÖZDEMİR
%0.10|1.327
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUĞDAT TURAN
%0.15|17
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
OKAN KURT
%0.08|12
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %79.40
CENBELİ GÜLER
%0.09|477
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %93.12
ABDULHALİM KOÇ
%0.07|485
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %98.94
YASİN BAŞARAN
%0.14|58
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %95.39
SERKAN RAMANLI
%15.66|28.177
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %95.70
MAŞALLAH ORUÇOĞLU
%0.10|17
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
TAHİR KARAASLAN
%0.15|53
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUNUS EMİROĞLU
%11.54|5.341
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %97.37
CENGİZ KARAKAYA
%4.92|1.090
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %89.34
ŞÜKRÜ DENİZ
%0.21|189
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
FEHMİ GÖNÜL
%0.09|45
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %89.63
%0|0
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %96.46
MUHAMMED YUSUF OKTUAY
%0.06|43
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %95.40
MAHMUT YİĞİT
%0.02|10
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %97.89
İBRAHİM ÇEVİK
%0.07|93
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %81.85
YUNUS AKBAY
%0.12|608
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %94.41
FARUK DİNÇ
%7.27|49.446
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADEM ACET
%0.09|95
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %97.43
TOLGA ZÜLKA
%0.14|138
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %99.14
YASİN KAVAKLI
%1.22|2.076
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %79.01
YUSUF SEZGİN
%0.20|116
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %94.38
KERBELA ŞANLI
%0.60|1.943
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %92.38
M. ZÜLFİKAR FIRAT
%0.03|167
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %96.85
MEHMET NAKŞİ ERAT
%0.86|7.653
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %98.87
RIDVAN CEYLAN
%0.08|52
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KABAYEL
%0.22|37
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HARUN DUMAN
%0.14|43
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %94.28
FIRAT GÜLTEKİN
%0.10|733
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
YENER AKŞİ
%0.22|106
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %97.87
HASAN KOÇ
%0.11|146
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %92.63
%0|0
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %92.97
%0|0
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %91.82
ADEM KILINÇ
%0.20|1.073
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.60
AHMET URAL
%0.06|37
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUNUS YILMAZ
%0.17|154
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT ÖZTÜRK
%0.15|71
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %92.22
ZAHİR KELEŞ
%0.11|66
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %90.80
MEHMET ÇALHAN
%0.17|1.167
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %93.06
ALİ KİRİŞ
%0.40|209
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %99.26
YASİN DURSUN
%0.10|100
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %92.00
MUHAMMED SALİH KARAYNİR
%0.05|26
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.67
MURAT KIRĞIL
%0.10|74
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %90.72
MEHMET EŞİN
%0.16|1.658
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %92.87
ÇETİN ACU
%0.30|3.249
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %92.90
AYHAN KARAPÇİN
%0.06|80
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %97.21
MEHMET İLKER DÖNMEZER
%0.32|1.211
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %85.44
YAHYA SAMİHSAN
%0.20|1.511
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %93.65
İSMAİL ÇEVİK
%2.94|10.443
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %84.19
TAHİR UYSAL
%0.52|4.642
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %77.30
KAMURAN CENGİZ
%0.07|335
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %85.91
CESİM YILMAZ
%4.13|1.693
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %85.54
YAHYA AYDIN
%0.05|29
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
FERHAT UZUN
%0.08|62
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %94.89
BÜLENT DİNÇ
%0.11|465
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %95.12
İSMAİL KUTLU
%0.90|939
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASBİ KARABULUT
%0.14|74
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %94.86
VEYSEL YAVUZ
%0.14|782
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %90.26
KENAN ÇİL
%0.13|891
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %91.10
EMİN ÖZASLAN
%1.40|11.357
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %92.94
ABDURRAHMAN ÖZCAN
%2.20|1.513
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %99.19
NAİL YALÇIN
%0.10|31
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %98.06
MUSTAFA ÇİMEN
%1.80|672
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %85.49
YUNUS KAYA
%0.04|57
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %94.16
CEMAL ÇINAR
%0.12|710
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %95.81
HALİS ADIGÜZEL
%0.04|35
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %93.84
RIDVAN YILDIRIM
%0.14|593
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %83.75
MUHAMMED ATA YÜKSEL
%0.20|28
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.81
MEHMET SALİH TOSUN
%0.05|72
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %89.31
MEHMET MEHDİ OĞUZ
%1.85|7.229
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %98.48
AYATULLAH UYAR
%0.30|170
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %88.30
RAMAZAN ZORLU
%0.04|17
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %97.90
MEHMET ÖZDEMİR
%0.07|38
0 0 0/8 0/17
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %70.89
%0.73|5.931
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %98.74
%4.54|13.164
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %92.60
%0.10|422
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %95.56
%1.80|3.437
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %93.97
%0.35|711
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %88.39
%0.07|132
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %78.48
%0.09|2.199
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %83.65
%0.18|2.096
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %94.60
%0.37|169
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.39
%0.21|217
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %75.24
%0.18|915
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %88.68
%0.11|780
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %92.37
%0.19|212
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %95.79
%12.74|33.333
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %90.79
%0.24|87
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.25|342
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %98.64
%12.46|14.910
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %92.38
%2.44|3.519
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %90.59
%0.13|216
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %92.93
%0.16|244
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %84.73
%0.25|3.733
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %93.73
%0.14|469
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %96.06
%0.10|111
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %94.81
%0.08|232
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %74.21
%0.13|594
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %93.58
%7.60|50.527
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %97.75
%0.13|295
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %91.81
%0.19|437
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %97.74
%3.19|9.393
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %87.41
%0.29|299
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %93.66
%0.31|1.000
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %70.01
%0.05|168
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %96.01
%1.01|8.827
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %90.83
%0.22|542
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %83.84
%0.88|526
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %90.58
%0.98|1.191
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %87.62
%0.22|1.520
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.39|390
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %95.32
%0.11|272
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %82.49
%0.18|12.852
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %88.22
%0.10|2.324
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %91.03
%0.24|1.281
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %97.61
%0.11|148
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.12|176
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %99.24
%0.31|415
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %93.20
%0.20|437
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %88.87
%0.24|1.670
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %91.79
%0.75|515
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %93.66
%0.11|169
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %80.08
%0.12|229
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %98.62
%0.11|143
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %86.06
%0.23|2.237
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %92.17
%0.32|3.507
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %88.37
%0.10|306
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %96.47
%0.51|1.880
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %79.70
%0.20|1.380
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %92.91
%3.79|13.212
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %79.06
%0.54|4.469
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %71.74
%0.10|448
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %86.46
%2.79|3.895
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %90.33
%0.26|422
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %96.18
%0.11|227
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %92.96
%0.13|528
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %92.07
%0.44|1.188
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %98.97
%0.19|376
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %92.32
%0.20|1.098
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %85.64
%0.13|879
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %89.34
%2.00|15.572
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %88.02
%1.79|2.329
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %91.82
%0.21|252
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %86.46
%3.64|7.602
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %85.03
%0.10|285
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %91.13
%0.20|1.187
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %85.51
%0.15|455
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %92.20
%0.19|766
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %97.87
%0.24|116
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.60
%0.08|178
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %88.21
%2.07|7.860
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %74.66
%0.35|383
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %83.75
%0.11|211
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %88.61
%0.18|568
0 0 0/8 0/17
Kaynak: Anadolu Ajansı