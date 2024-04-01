HÜDA PAR SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %78.84
|SALİH DEMİR
|
%0.49|4.515
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %99.36
|MUSTAFA YETİŞ
|
%1.23|1.262
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %99.04
|ÖMER TARIM
|
%0.08|103
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %97.86
|MUHAMMET ARİF YILMAZ
|
%1.93|937
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %99.80
|NİHAT ÖZDEMİR
|
%0.27|312
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %98.40
|HAMİT KAPLAN
|
%0.13|82
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %85.63
|
%0|0
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %88.33
|ABDULBAKİ ÖZDEMİR
|
%0.10|1.327
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUĞDAT TURAN
|
%0.15|17
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OKAN KURT
|
%0.08|12
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %79.40
|CENBELİ GÜLER
|
%0.09|477
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %93.12
|ABDULHALİM KOÇ
|
%0.07|485
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %98.94
|YASİN BAŞARAN
|
%0.14|58
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %95.39
|SERKAN RAMANLI
|
%15.66|28.177
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %95.70
|MAŞALLAH ORUÇOĞLU
|
%0.10|17
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TAHİR KARAASLAN
|
%0.15|53
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUNUS EMİROĞLU
|
%11.54|5.341
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %97.37
|CENGİZ KARAKAYA
|
%4.92|1.090
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %89.34
|ŞÜKRÜ DENİZ
|
%0.21|189
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FEHMİ GÖNÜL
|
%0.09|45
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %89.63
|
%0|0
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %96.46
|MUHAMMED YUSUF OKTUAY
|
%0.06|43
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %95.40
|MAHMUT YİĞİT
|
%0.02|10
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %97.89
|İBRAHİM ÇEVİK
|
%0.07|93
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %81.85
|YUNUS AKBAY
|
%0.12|608
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %94.41
|FARUK DİNÇ
|
%7.27|49.446
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM ACET
|
%0.09|95
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %97.43
|TOLGA ZÜLKA
|
%0.14|138
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %99.14
|YASİN KAVAKLI
|
%1.22|2.076
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %79.01
|YUSUF SEZGİN
|
%0.20|116
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %94.38
|KERBELA ŞANLI
|
%0.60|1.943
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %92.38
|M. ZÜLFİKAR FIRAT
|
%0.03|167
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %96.85
|MEHMET NAKŞİ ERAT
|
%0.86|7.653
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %98.87
|RIDVAN CEYLAN
|
%0.08|52
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KABAYEL
|
%0.22|37
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HARUN DUMAN
|
%0.14|43
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %94.28
|FIRAT GÜLTEKİN
|
%0.10|733
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YENER AKŞİ
|
%0.22|106
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %97.87
|HASAN KOÇ
|
%0.11|146
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %92.63
|
%0|0
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %92.97
|
%0|0
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %91.82
|ADEM KILINÇ
|
%0.20|1.073
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.60
|AHMET URAL
|
%0.06|37
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUNUS YILMAZ
|
%0.17|154
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT ÖZTÜRK
|
%0.15|71
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %92.22
|ZAHİR KELEŞ
|
%0.11|66
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %90.80
|MEHMET ÇALHAN
|
%0.17|1.167
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %93.06
|ALİ KİRİŞ
|
%0.40|209
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %99.26
|YASİN DURSUN
|
%0.10|100
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %92.00
|MUHAMMED SALİH KARAYNİR
|
%0.05|26
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.67
|MURAT KIRĞIL
|
%0.10|74
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %90.72
|MEHMET EŞİN
|
%0.16|1.658
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %92.87
|ÇETİN ACU
|
%0.30|3.249
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %92.90
|AYHAN KARAPÇİN
|
%0.06|80
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %97.21
|MEHMET İLKER DÖNMEZER
|
%0.32|1.211
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %85.44
|YAHYA SAMİHSAN
|
%0.20|1.511
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %93.65
|İSMAİL ÇEVİK
|
%2.94|10.443
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %84.19
|TAHİR UYSAL
|
%0.52|4.642
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %77.30
|KAMURAN CENGİZ
|
%0.07|335
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %85.91
|CESİM YILMAZ
|
%4.13|1.693
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %85.54
|YAHYA AYDIN
|
%0.05|29
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FERHAT UZUN
|
%0.08|62
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %94.89
|BÜLENT DİNÇ
|
%0.11|465
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %95.12
|İSMAİL KUTLU
|
%0.90|939
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASBİ KARABULUT
|
%0.14|74
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %94.86
|VEYSEL YAVUZ
|
%0.14|782
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %90.26
|KENAN ÇİL
|
%0.13|891
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %91.10
|EMİN ÖZASLAN
|
%1.40|11.357
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %92.94
|ABDURRAHMAN ÖZCAN
|
%2.20|1.513
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %99.19
|NAİL YALÇIN
|
%0.10|31
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %98.06
|MUSTAFA ÇİMEN
|
%1.80|672
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %85.49
|YUNUS KAYA
|
%0.04|57
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %94.16
|CEMAL ÇINAR
|
%0.12|710
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %95.81
|HALİS ADIGÜZEL
|
%0.04|35
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %93.84
|RIDVAN YILDIRIM
|
%0.14|593
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %83.75
|MUHAMMED ATA YÜKSEL
|
%0.20|28
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.81
|MEHMET SALİH TOSUN
|
%0.05|72
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %89.31
|MEHMET MEHDİ OĞUZ
|
%1.85|7.229
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %98.48
|AYATULLAH UYAR
|
%0.30|170
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %88.30
|RAMAZAN ZORLU
|
%0.04|17
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %97.90
|MEHMET ÖZDEMİR
|
%0.07|38
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %70.89
|
%0.73|5.931
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %98.74
|
%4.54|13.164
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %92.60
|
%0.10|422
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %95.56
|
%1.80|3.437
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %93.97
|
%0.35|711
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %88.39
|
%0.07|132
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %78.48
|
%0.09|2.199
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %83.65
|
%0.18|2.096
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %94.60
|
%0.37|169
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.39
|
%0.21|217
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %75.24
|
%0.18|915
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %88.68
|
%0.11|780
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %92.37
|
%0.19|212
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %95.79
|
%12.74|33.333
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %90.79
|
%0.24|87
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.25|342
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %98.64
|
%12.46|14.910
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %92.38
|
%2.44|3.519
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %90.59
|
%0.13|216
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %92.93
|
%0.16|244
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %84.73
|
%0.25|3.733
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %93.73
|
%0.14|469
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %96.06
|
%0.10|111
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %94.81
|
%0.08|232
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %74.21
|
%0.13|594
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %93.58
|
%7.60|50.527
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %97.75
|
%0.13|295
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %91.81
|
%0.19|437
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %97.74
|
%3.19|9.393
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %87.41
|
%0.29|299
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %93.66
|
%0.31|1.000
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %70.01
|
%0.05|168
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %96.01
|
%1.01|8.827
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %90.83
|
%0.22|542
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %83.84
|
%0.88|526
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %90.58
|
%0.98|1.191
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %87.62
|
%0.22|1.520
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.39|390
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %95.32
|
%0.11|272
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %82.49
|
%0.18|12.852
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %88.22
|
%0.10|2.324
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %91.03
|
%0.24|1.281
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %97.61
|
%0.11|148
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.12|176
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %99.24
|
%0.31|415
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %93.20
|
%0.20|437
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %88.87
|
%0.24|1.670
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %91.79
|
%0.75|515
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %93.66
|
%0.11|169
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %80.08
|
%0.12|229
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %98.62
|
%0.11|143
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %86.06
|
%0.23|2.237
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %92.17
|
%0.32|3.507
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %88.37
|
%0.10|306
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %96.47
|
%0.51|1.880
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %79.70
|
%0.20|1.380
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %92.91
|
%3.79|13.212
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %79.06
|
%0.54|4.469
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %71.74
|
%0.10|448
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %86.46
|
%2.79|3.895
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %90.33
|
%0.26|422
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %96.18
|
%0.11|227
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %92.96
|
%0.13|528
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %92.07
|
%0.44|1.188
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %98.97
|
%0.19|376
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %92.32
|
%0.20|1.098
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %85.64
|
%0.13|879
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %89.34
|
%2.00|15.572
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %88.02
|
%1.79|2.329
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %91.82
|
%0.21|252
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %86.46
|
%3.64|7.602
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %85.03
|
%0.10|285
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %91.13
|
%0.20|1.187
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %85.51
|
%0.15|455
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %92.20
|
%0.19|766
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %97.87
|
%0.24|116
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.60
|
%0.08|178
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %88.21
|
%2.07|7.860
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %74.66
|
%0.35|383
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %83.75
|
%0.11|211
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %88.61
|
%0.18|568
|