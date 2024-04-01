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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:30
OCAK

  • KISALTMA

    OCAK

  • GENEL BAŞKAN

    Kadir Canpolat

  • KURULUŞ TARİHİ

    16/09/2020
OCAK TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%93.13
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

OCAK SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %83.06
AZAD SEYİTOĞLU
%0.03|326
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %99.79
%0|0
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %99.42
%0|0
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %98.29
%0|0
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %99.80
%0|0
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %98.80
%0|0
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %88.84
MURAT YARDIMCI
%0.01|376
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %91.14
%0|0
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %82.02
MEHMET TEMEL
%0.02|111
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %94.77
%0|0
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %98.94
%0|0
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %98.73
%0|0
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %96.77
%0|0
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %97.37
%0|0
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %93.91
%0|0
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %93.06
SERKAN KALKAN
%0.01|245
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %98.07
%0|0
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %98.28
%0|0
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %98.42
%0|0
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %85.11
%0|0
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %95.72
%0|0
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.74
%0|0
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %99.63
%0|0
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %84.88
%0|0
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %95.89
%0|0
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %93.10
%0|0
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %98.05
%0|0
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %96.73
%0|0
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %98.07
%0|0
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %94.32
OSMAN ÇELİK
%0.01|573
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %95.47
%0|0
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %94.35
%0|0
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.60
%0|0
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %94.44
%0|0
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %93.32
%0|0
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %94.69
%0|0
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %99.75
%0|0
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %98.00
%0|0
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %94.28
%0|0
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %95.57
%0|0
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %95.45
%0|0
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %98.06
MEHMET COŞKUN
%0.02|63
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %89.41
%0|0
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %95.52
%0|0
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %88.40
%0|0
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %80.43
%0|0
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %86.82
%0|0
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %92.37
%0|0
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %96.46
%0|0
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %95.73
%0|0
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %96.22
%0|0
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %93.76
%0|0
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %92.79
%0|0
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %94.17
%0|0
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %98.06
%0|0
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %88.02
%0|0
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %96.86
%0|0
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %97.31
%0|0
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %96.59
%0|0
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %87.50
%0|0
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.81
%0|0
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %91.51
%0|0
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %98.48
%0|0
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %90.96
%0|0
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %98.32
%0|0
0 0 0/8 0/17
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %76.63
%0.04|393
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %99.12
%0|0
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %94.49
%0|0
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %97.04
%0|0
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %95.01
%0|0
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %91.22
%0|0
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %82.74
%0|18
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %87.72
%0|49
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %96.02
%0|0
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.39
%0|0
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %78.54
%0.02|99
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %92.22
%0|0
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %93.67
%0|0
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %98.11
%0|0
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %93.09
%0|0
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %99.13
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %93.86
%0|0
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %93.63
%0|0
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %94.47
%0|0
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %89.69
%0.01|127
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %95.42
%0|0
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %97.42
%0|0
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %96.21
%0|0
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %79.00
%0|0
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %94.86
%0|0
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %98.50
%0|0
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %93.72
%0|0
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %99.13
%0|0
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %90.21
%0|0
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %95.16
%0|0
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %72.22
%0|0
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %97.57
%0|0
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %92.34
%0|0
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %85.37
%0|0
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %93.62
%0|0
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %91.36
%0|0
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %96.80
%0|0
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %86.30
%0|84
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %92.61
%0.01|255
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %93.78
%0|0
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %98.94
%0|0
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %99.75
%0|0
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %95.15
%0|0
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %92.44
%0|0
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %93.24
%0|0
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %95.24
%0|0
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %85.29
%0|0
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.04
%0|0
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %90.91
%0|0
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %95.46
%0|0
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %92.11
%0|0
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %97.76
%0.02|77
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %85.02
%0|0
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %94.83
%0|0
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %84.53
%0|0
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %76.01
%0|0
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %88.59
%0|0
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %94.55
%0|0
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %97.42
%0|0
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %95.29
%0.01|58
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %95.13
%0|0
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %99.16
%0|0
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %94.48
%0|0
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %90.75
%0|0
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %91.46
%0|0
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %88.38
%0|0
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %92.31
%0|0
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %88.60
%0|0
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %88.32
%0|0
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %95.08
%0|0
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %89.91
%0|0
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %95.44
%0|0
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %98.64
%0|0
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.70
%0|0
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %90.62
%0|0
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %78.60
%0|0
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %87.41
%0|0
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %91.34
%0|0
0 0 0/8 0/17
Kaynak: Anadolu Ajansı