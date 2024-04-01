OCAK SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %83.06
|AZAD SEYİTOĞLU
|
%0.03|326
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %99.79
|
%0|0
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %99.42
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %98.29
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %99.80
|
%0|0
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %98.80
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %88.84
|MURAT YARDIMCI
|
%0.01|376
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %91.14
|
%0|0
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %82.02
|MEHMET TEMEL
|
%0.02|111
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %94.77
|
%0|0
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %98.94
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %98.73
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %96.77
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %97.37
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %93.91
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %93.06
|SERKAN KALKAN
|
%0.01|245
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %98.07
|
%0|0
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %98.28
|
%0|0
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %98.42
|
%0|0
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %85.11
|
%0|0
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %95.72
|
%0|0
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.74
|
%0|0
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %99.63
|
%0|0
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %84.88
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %95.89
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %93.10
|
%0|0
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %98.05
|
%0|0
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %96.73
|
%0|0
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %98.07
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %94.32
|OSMAN ÇELİK
|
%0.01|573
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %95.47
|
%0|0
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %94.35
|
%0|0
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.60
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %94.44
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %93.32
|
%0|0
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %94.69
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %99.75
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %98.00
|
%0|0
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %94.28
|
%0|0
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %95.57
|
%0|0
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %95.45
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %98.06
|MEHMET COŞKUN
|
%0.02|63
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %89.41
|
%0|0
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %95.52
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %88.40
|
%0|0
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %80.43
|
%0|0
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %86.82
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %92.37
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %96.46
|
%0|0
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %95.73
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %96.22
|
%0|0
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %93.76
|
%0|0
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %92.79
|
%0|0
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %94.17
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %98.06
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %88.02
|
%0|0
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %96.86
|
%0|0
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %97.31
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %96.59
|
%0|0
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %87.50
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.81
|
%0|0
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %91.51
|
%0|0
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %98.48
|
%0|0
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %90.96
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %98.32
|
%0|0
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %76.63
|
%0.04|393
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %99.12
|
%0|0
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %94.49
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %97.04
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %95.01
|
%0|0
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %91.22
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %82.74
|
%0|18
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %87.72
|
%0|49
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %96.02
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.39
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %78.54
|
%0.02|99
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %92.22
|
%0|0
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %93.67
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %98.11
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %93.09
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %99.13
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %93.86
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %93.63
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %94.47
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %89.69
|
%0.01|127
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %95.42
|
%0|0
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %97.42
|
%0|0
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %96.21
|
%0|0
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %79.00
|
%0|0
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %94.86
|
%0|0
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %98.50
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %93.72
|
%0|0
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %99.13
|
%0|0
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %90.21
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %95.16
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %72.22
|
%0|0
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %97.57
|
%0|0
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %92.34
|
%0|0
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %85.37
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %93.62
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %91.36
|
%0|0
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %96.80
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %86.30
|
%0|84
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %92.61
|
%0.01|255
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %93.78
|
%0|0
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %98.94
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %99.75
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %95.15
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %92.44
|
%0|0
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %93.24
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %95.24
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %85.29
|
%0|0
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.04
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %90.91
|
%0|0
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %95.46
|
%0|0
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %92.11
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %97.76
|
%0.02|77
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %85.02
|
%0|0
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %94.83
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %84.53
|
%0|0
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %76.01
|
%0|0
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %88.59
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %94.55
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %97.42
|
%0|0
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %95.29
|
%0.01|58
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %95.13
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %99.16
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %94.48
|
%0|0
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %90.75
|
%0|0
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %91.46
|
%0|0
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %88.38
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %92.31
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %88.60
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %88.32
|
%0|0
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %95.08
|
%0|0
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %89.91
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %95.44
|
%0|0
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %98.64
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.70
|
%0|0
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %90.62
|
%0|0
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %78.60
|
%0|0
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %87.41
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %91.34
|
%0|0
|