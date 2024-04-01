DEM Parti SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %77.17
|MAHFUZ GÜLERYÜZ
|
%4.48|40.610
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %97.02
|MEHMET BAHATTİN BİLGİN
|
%2.63|2.629
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %98.65
|ZEHRA YALÇIN
|
%0.15|201
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %97.86
|HAZAL ARAS
|
%50.88|24.767
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %99.80
|KIYMET TEMEL
|
%0.25|281
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %98.40
|DENİZ YILMAZ
|
%0.06|37
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %85.20
|GÜLTAN KIŞANAK
|
%0.61|17.011
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %87.93
|KEMAL BÜLBÜL
|
%2.87|36.554
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|LEVENT SERHAN
|
%0.22|32
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %78.61
|SUZAN KOÇ
|
%3.24|17.120
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %92.64
|MEHMET RAUF KOCAMAN
|
%0.80|5.874
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %98.94
|RAMAZAN KARADUMAN
|
%0.18|76
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %95.39
|GÜLÜSTAN SÖNÜK
|
%64.48|116.031
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %94.62
|TÜLAY KILINÇ
|
%0.27|46
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER EGE
|
%0.69|246
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYDIN BÜRÇÜN
|
%25.85|11.965
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %96.49
|MEHMET NEZİR KARABAŞ
|
%37.87|8.338
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %87.56
|VELİ SAÇILIK
|
%0.56|494
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATMA ARSLAN
|
%0.36|179
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %89.13
|İHSAN SEYLAN
|
%1.46|23.314
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %95.82
|CANAN AYTAÇ
|
%1.69|1.263
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %94.83
|SADİYE AKOĞLU
|
%0.12|48
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %97.36
|ÜMİT KÜÇÜKBAYATLILI
|
%0.25|327
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %81.39
|CEVAHİR KAYAR
|
%1.05|5.437
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %93.83
|AYŞE SERRA BUCAK KÜÇÜK
|
%64.20|433.989
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYFER FATMA ÇELİK
|
%0.42|436
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %97.17
|AYLİN HACALOĞLU
|
%1.00|959
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %99.14
|HAYRETTİN KAYA
|
%2.31|3.936
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %79.01
|EVREN ÇEVİK
|
%0.41|234
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %94.13
|GÜLDEREN VARLİ
|
%7.55|24.440
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %92.33
|İZZETTİN ALTUN
|
%0.51|2.530
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %96.73
|SELMAN TUTUMLU
|
%5.08|45.365
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %98.87
|FERİDE KIZGİT
|
%0.03|18
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULKERİM ZIRIĞ
|
%0.07|12
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET SIDDIK AKIŞ
|
%48.93|14.534
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %93.70
|PERİHAN PAKİZE SİNEMİLLİOĞLU
|
%1.01|7.369
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET NURİ GÜNEŞ
|
%46.77|22.908
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %97.87
|MERAL KARAKUŞ
|
%0.36|459
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %92.35
|MERAL DANIŞ BEŞTAŞ
|
%1.95|155.452
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %92.14
|AKIN BİRDAL
|
%3.68|89.245
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %91.59
|ALİ ARDIÇ
|
%0.51|2.731
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.60
|EMİNE KAYA
|
%0.17|100
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZOZAN EFETÜRK
|
%0.22|199
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KENAN KARAHANCI
|
%28.43|13.399
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %91.85
|YAKUP AKYOL
|
%0.12|71
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %90.36
|İHSAN SARIYAR
|
%0.49|3.412
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %93.06
|AHMET ÜÇER
|
%0.18|96
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %98.77
|CAHİDE DORAK
|
%0.09|89
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %91.00
|MİZGİN ÖZKURT AKSU
|
%0.28|133
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.67
|KADRİYE TURAN
|
%1.24|876
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %90.49
|HASAN ÖZGÜNEŞ
|
%2.99|30.614
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %92.15
|BÜLENT KILIÇ
|
%1.75|19.081
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %92.71
|SİBEL TEMEL
|
%0.15|190
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %97.01
|ABDULVAHAP EKİM
|
%0.54|2.024
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %85.08
|
%0|0
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %93.65
|AHMET TÜRK
|
%55.98|198.536
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %83.65
|
%0|0
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %76.47
|YUSUF ULUDAĞ
|
%1.61|7.733
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %85.91
|SIRRI SÖYLEMEZ
|
%40.49|16.590
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %85.54
|HELİN ELİF GEYİK
|
%0.28|154
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAŞAK CANER AKTAŞ
|
%0.20|158
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %94.71
|NECMETTİN DURMUŞ
|
%0.10|410
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %94.92
|ZİVER GÜMÜŞ
|
%2.64|2.750
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURETTİN AYDIN
|
%0.17|94
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %94.06
|ENGİN GÜLESER
|
%0.88|4.917
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %89.63
|İNCİ AYDIN
|
%0.20|1.386
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %90.51
|CELALEDİN ERKMEN
|
%20.31|162.942
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %92.94
|SOFYA ALAĞAŞ
|
%50.19|34.525
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %99.19
|SEDEF KARAKURT
|
%0.14|43
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %98.06
|TURAN SALTAN
|
%40.45|15.094
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %85.49
|SEMİHA ŞAHİN
|
%0.11|153
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %93.46
|SADİ ÖZDEMİR
|
%3.35|20.444
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %95.81
|GÜLCE VİDİNLİ
|
%0.14|116
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %93.40
|BEDRİYE ZIRIĞ
|
%0.15|644
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %83.75
|CEVDET KONAK
|
%39.57|5.551
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.81
|SANYA HAKİMOĞULLARI
|
%0.47|629
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %88.82
|ABDULLAH ZEYDAN
|
%55.30|214.760
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %98.48
|CENGİZ TOPBAŞLI
|
%3.05|1.748
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %88.30
|MERVE EYLÜL BÜTÜN
|
%0.12|49
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %97.90
|CEYLAN TURĞUT
|
%0.13|72
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %69.50
|
%5.37|42.475
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %97.79
|
%6.01|17.237
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %90.96
|
%0.10|402
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %95.09
|
%44.87|85.351
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %92.94
|
%0.21|425
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %88.29
|
%0.04|73
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %78.00
|
%0.68|17.019
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %82.91
|
%2.73|32.305
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %93.75
|
%12.09|5.481
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.39
|
%0.14|150
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %74.42
|
%3.31|16.257
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %87.80
|
%0.74|5.110
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %92.05
|
%0.18|203
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %95.79
|
%55.71|145.714
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %89.80
|
%0.11|39
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %98.64
|
%19.99|23.913
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %92.17
|
%37.03|53.173
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %89.35
|
%0.28|462
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %91.77
|
%0.16|236
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %83.91
|
%1.84|27.221
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %92.83
|
%1.04|3.367
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %95.79
|
%0.08|93
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %93.75
|
%0|0
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %73.38
|
%1.12|5.109
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %92.95
|
%62.63|413.162
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %97.47
|
%0.17|401
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %91.08
|
%0.24|561
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %97.74
|
%4.57|13.465
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %87.41
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %93.44
|
%6.62|21.420
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %69.80
|
%0.38|1.360
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %95.85
|
%5.13|44.855
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %90.14
|
%0.02|58
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %83.84
|
%0.04|23
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %90.43
|
%53.56|65.168
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %86.95
|
%1.06|7.113
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%40.15|40.237
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %94.03
|
%0.18|424
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %81.88
|
%1.69|118.163
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %87.10
|
%3.95|89.172
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %90.65
|
%0.50|2.584
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %97.48
|
%0.12|158
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.14|214
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %99.11
|
%23.56|31.588
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %92.79
|
%0.04|80
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %88.34
|
%0.25|1.684
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %91.79
|
%0.31|212
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %93.66
|
%0.08|125
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %79.58
|
%0.45|846
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %98.62
|
%1.49|1.971
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %85.62
|
%2.42|23.173
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %91.35
|
%1.70|18.177
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %87.78
|
%0.07|212
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %96.17
|
%0.87|3.170
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %79.36
|
%1.24|8.665
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %92.91
|
%52.00|181.115
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %78.54
|
%3.52|28.755
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %70.34
|
%1.83|8.036
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %86.46
|
%43.70|61.037
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %89.47
|
%0.18|291
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %95.39
|
%0.11|211
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %92.64
|
%0.06|265
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %91.59
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %98.69
|
%0.07|149
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %91.23
|
%0.24|1.271
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %84.46
|
%0.05|332
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %88.46
|
%22.24|171.588
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %88.02
|
%41.23|53.567
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %91.33
|
%0.10|125
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %85.95
|
%56.00|116.076
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %84.82
|
%0.07|190
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %90.46
|
%3.62|21.204
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %84.48
|
%0.09|259
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %91.67
|
%0.03|106
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %97.87
|
%12.82|6.178
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.60
|
%0.33|751
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %87.60
|
%54.82|206.324
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %74.51
|
%0.56|611
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %82.87
|
%0.03|64
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %87.89
|
%0.03|107
|