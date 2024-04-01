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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:00
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.60
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 64
  • Kazandığı Belde Sayısı 6
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%90.32
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

DEM Parti SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %77.17
MAHFUZ GÜLERYÜZ
%4.48|40.610
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %97.02
MEHMET BAHATTİN BİLGİN
%2.63|2.629
0 0 0/9 1/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %98.65
ZEHRA YALÇIN
%0.15|201
0 0 0/18 0/42
AĞRI Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %97.86
HAZAL ARAS
%50.88|24.767
0 1 4/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %99.80
KIYMET TEMEL
%0.25|281
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %98.40
DENİZ YILMAZ
%0.06|37
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %85.20
GÜLTAN KIŞANAK
%0.61|17.011
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %87.93
KEMAL BÜLBÜL
%2.87|36.554
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
LEVENT SERHAN
%0.22|32
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %78.61
SUZAN KOÇ
%3.24|17.120
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %92.64
MEHMET RAUF KOCAMAN
%0.80|5.874
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %98.94
RAMAZAN KARADUMAN
%0.18|76
0 0 0/4 0/4
BATMAN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %95.39
GÜLÜSTAN SÖNÜK
%64.48|116.031
0 1 1/6 1/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %94.62
TÜLAY KILINÇ
%0.27|46
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER EGE
%0.69|246
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYDIN BÜRÇÜN
%25.85|11.965
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %96.49
MEHMET NEZİR KARABAŞ
%37.87|8.338
0 0 1/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %87.56
VELİ SAÇILIK
%0.56|494
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATMA ARSLAN
%0.36|179
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %89.13
İHSAN SEYLAN
%1.46|23.314
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %95.82
CANAN AYTAÇ
%1.69|1.263
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %94.83
SADİYE AKOĞLU
%0.12|48
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %97.36
ÜMİT KÜÇÜKBAYATLILI
%0.25|327
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %81.39
CEVAHİR KAYAR
%1.05|5.437
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %93.83
AYŞE SERRA BUCAK KÜÇÜK
%64.20|433.989
1 0 14/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYFER FATMA ÇELİK
%0.42|436
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %97.17
AYLİN HACALOĞLU
%1.00|959
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %99.14
HAYRETTİN KAYA
%2.31|3.936
0 0 1/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %79.01
EVREN ÇEVİK
%0.41|234
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %94.13
GÜLDEREN VARLİ
%7.55|24.440
0 0 3/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %92.33
İZZETTİN ALTUN
%0.51|2.530
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %96.73
SELMAN TUTUMLU
%5.08|45.365
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %98.87
FERİDE KIZGİT
%0.03|18
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULKERİM ZIRIĞ
%0.07|12
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET SIDDIK AKIŞ
%48.93|14.534
0 1 2/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %93.70
PERİHAN PAKİZE SİNEMİLLİOĞLU
%1.01|7.369
0 0 0/15 0/0
IĞDIR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET NURİ GÜNEŞ
%46.77|22.908
0 1 1/4 1/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %97.87
MERAL KARAKUŞ
%0.36|459
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %92.35
MERAL DANIŞ BEŞTAŞ
%1.95|155.452
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %92.14
AKIN BİRDAL
%3.68|89.245
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %91.59
ALİ ARDIÇ
%0.51|2.731
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.60
EMİNE KAYA
%0.17|100
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZOZAN EFETÜRK
%0.22|199
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
KENAN KARAHANCI
%28.43|13.399
0 0 2/8 1/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %91.85
YAKUP AKYOL
%0.12|71
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %90.36
İHSAN SARIYAR
%0.49|3.412
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %93.06
AHMET ÜÇER
%0.18|96
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %98.77
CAHİDE DORAK
%0.09|89
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %91.00
MİZGİN ÖZKURT AKSU
%0.28|133
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.67
KADRİYE TURAN
%1.24|876
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %90.49
HASAN ÖZGÜNEŞ
%2.99|30.614
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %92.15
BÜLENT KILIÇ
%1.75|19.081
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %92.71
SİBEL TEMEL
%0.15|190
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %97.01
ABDULVAHAP EKİM
%0.54|2.024
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %85.08
%0|0
0 0 0/17 0/0
MARDİN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %93.65
AHMET TÜRK
%55.98|198.536
1 0 6/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %83.65
%0|0
0 0 1/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %76.47
YUSUF ULUDAĞ
%1.61|7.733
0 0 0/13 0/0
MUŞ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %85.91
SIRRI SÖYLEMEZ
%40.49|16.590
0 1 4/6 1/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %85.54
HELİN ELİF GEYİK
%0.28|154
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAŞAK CANER AKTAŞ
%0.20|158
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %94.71
NECMETTİN DURMUŞ
%0.10|410
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %94.92
ZİVER GÜMÜŞ
%2.64|2.750
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURETTİN AYDIN
%0.17|94
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %94.06
ENGİN GÜLESER
%0.88|4.917
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %89.63
İNCİ AYDIN
%0.20|1.386
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %90.51
CELALEDİN ERKMEN
%20.31|162.942
0 0 6/13 0/0
SİİRT Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %92.94
SOFYA ALAĞAŞ
%50.19|34.525
0 1 2/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %99.19
SEDEF KARAKURT
%0.14|43
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %98.06
TURAN SALTAN
%40.45|15.094
0 0 3/7 1/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %85.49
SEMİHA ŞAHİN
%0.11|153
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %93.46
SADİ ÖZDEMİR
%3.35|20.444
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %95.81
GÜLCE VİDİNLİ
%0.14|116
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %93.40
BEDRİYE ZIRIĞ
%0.15|644
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %83.75
CEVDET KONAK
%39.57|5.551
0 1 1/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.81
SANYA HAKİMOĞULLARI
%0.47|629
0 0 0/6 0/5
VAN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %88.82
ABDULLAH ZEYDAN
%55.30|214.760
1 0 12/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %98.48
CENGİZ TOPBAŞLI
%3.05|1.748
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %88.30
MERVE EYLÜL BÜTÜN
%0.12|49
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %97.90
CEYLAN TURĞUT
%0.13|72
0 0 0/8 0/17
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %69.50
%5.37|42.475
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %97.79
%6.01|17.237
0 0 0/9 1/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %90.96
%0.10|402
0 0 0/18 0/42
AĞRI Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %95.09
%44.87|85.351
0 1 4/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %92.94
%0.21|425
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %88.29
%0.04|73
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %78.00
%0.68|17.019
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %82.91
%2.73|32.305
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %93.75
%12.09|5.481
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.39
%0.14|150
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %74.42
%3.31|16.257
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %87.80
%0.74|5.110
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %92.05
%0.18|203
0 0 0/4 0/4
BATMAN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %95.79
%55.71|145.714
0 1 2/6 1/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %89.80
%0.11|39
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %98.64
%19.99|23.913
0 0 0/8 0/3
BİTLİS Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %92.17
%37.03|53.173
0 1 2/7 1/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %89.35
%0.28|462
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %91.77
%0.16|236
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %83.91
%1.84|27.221
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %92.83
%1.04|3.367
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %95.79
%0.08|93
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %93.75
%0|0
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %73.38
%1.12|5.109
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %92.95
%62.63|413.162
1 0 15/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %97.47
%0.17|401
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %91.08
%0.24|561
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %97.74
%4.57|13.465
0 0 1/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %87.41
%0|0
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %93.44
%6.62|21.420
0 0 3/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %69.80
%0.38|1.360
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %95.85
%5.13|44.855
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %90.14
%0.02|58
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %83.84
%0.04|23
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %90.43
%53.56|65.168
0 1 2/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %86.95
%1.06|7.113
0 0 0/15 0/0
IĞDIR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.15|40.237
0 1 1/4 1/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %94.03
%0.18|424
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %81.88
%1.69|118.163
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %87.10
%3.95|89.172
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %90.65
%0.50|2.584
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %97.48
%0.12|158
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.14|214
0 0 0/6 0/5
KARS Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.11
%23.56|31.588
0 1 2/8 1/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %92.79
%0.04|80
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %88.34
%0.25|1.684
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %91.79
%0.31|212
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %93.66
%0.08|125
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %79.58
%0.45|846
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %98.62
%1.49|1.971
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %85.62
%2.42|23.173
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %91.35
%1.70|18.177
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %87.78
%0.07|212
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %96.17
%0.87|3.170
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %79.36
%1.24|8.665
0 0 0/17 0/0
MARDİN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %92.91
%52.00|181.115
1 0 6/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %78.54
%3.52|28.755
0 0 1/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %70.34
%1.83|8.036
0 0 0/13 0/0
MUŞ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %86.46
%43.70|61.037
0 1 4/6 1/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %89.47
%0.18|291
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %95.39
%0.11|211
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %92.64
%0.06|265
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %91.59
%0|0
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %98.69
%0.07|149
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %91.23
%0.24|1.271
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %84.46
%0.05|332
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %88.46
%22.24|171.588
0 0 6/13 0/0
SİİRT Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %88.02
%41.23|53.567
0 1 3/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %91.33
%0.10|125
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %85.95
%56.00|116.076
0 1 5/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %84.82
%0.07|190
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %90.46
%3.62|21.204
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %84.48
%0.09|259
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %91.67
%0.03|106
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %97.87
%12.82|6.178
0 0 1/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.60
%0.33|751
0 0 0/6 0/5
VAN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %87.60
%54.82|206.324
1 0 12/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %74.51
%0.56|611
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %82.87
%0.03|64
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %87.89
%0.03|107
0 0 0/8 0/17
Kaynak: Anadolu Ajansı