Millet SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %81.45
|ALİ GEÇİOĞLU
|
%0.06|538
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %99.36
|MEHMET SAİT İNCEARIK
|
%0.04|36
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %99.04
|ÖMER SARIGÜL
|
%0.15|201
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %97.86
|NURİ KAYA
|
%0.06|31
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %99.80
|MURAT ERDOĞAN
|
%0.05|54
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %98.40
|MUSTAFA FARUK ÇINAR
|
%0.17|108
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %87.89
|SALİH KOÇ
|
%0.04|1.162
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %90.26
|SADETTİN GÜNDÜZ
|
%0.05|664
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UĞUR NAZİK
|
%0.09|10
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AKİF AKYILDIZ
|
%0.03|5
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %81.05
|SALİH ŞİNASİ YEGEN
|
%0.07|385
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %94.23
|EYÜP BAŞ
|
%0.03|262
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %98.94
|HASAN KILINÇ
|
%0.31|133
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %97.24
|AHMET GÖKTEKİN
|
%0.04|77
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %95.70
|MEHMET KISA
|
%0.09|16
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜLŞEN YILDIZAN
|
%0.10|36
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAYRAM ÖRNEK
|
%0.06|27
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %97.37
|AHMET MALLI
|
%0.10|23
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %92.13
|LATİF URAL
|
%0.04|42
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA TIBIK
|
%0.05|27
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %91.96
|ABDURRAHMAN ÖNDER
|
%0.06|1.041
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %96.78
|İBRAHİM HALİL SİPAHİ
|
%0.01|9
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %95.98
|KADİR ÇALIŞKAN
|
%0.07|30
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %98.07
|CAFER TAYYAR DOĞAN
|
%0.05|60
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %84.12
|HÜSNÜ ÇATAL
|
%0.07|357
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %95.22
|LEYLA KARAKAYA
|
%0.05|362
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.49
|HİKMET SOFU
|
%0.04|36
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %99.63
|HAFİZE ŞENAY URAL
|
%0.04|70
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %82.41
|ÖZCAN YAY
|
%0.13|77
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %95.16
|SEYYİTHAN ÖMER ŞİMŞEK
|
%0.10|335
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %92.93
|İBRAHİM ÇELİK
|
%0.04|219
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %97.55
|ALİ GALİP EMRULLAH
|
%0.09|780
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %99.62
|ABDULLAH ABANOZ
|
%0.03|18
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FEVZİ ÜLKER
|
%0.07|11
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET BAL
|
%0.04|13
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %95.59
|HÜSNÜ AYHAN
|
%0.04|278
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KARAKOYUNLU
|
%0.06|31
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %98.07
|MEHMET ZEKİ ÖZEN
|
%0.04|46
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %93.78
|HASAN HÜSNÜ GÜNER
|
%0.02|1.231
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %94.52
|
%0|0
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %93.59
|MEHMET ÇETİNER
|
%0.09|478
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.60
|KAMİL ŞENTÜRK
|
%0.05|28
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SALİH MISRAL
|
%0.26|240
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞÜKRÜ KAYA
|
%0.35|165
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %93.70
|YUSUF ZAİM
|
%0.03|18
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %92.68
|MEHMET SÜMER
|
%0.11|771
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %94.69
|CANER EKİNCİ
|
%0.15|79
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %99.75
|MUAMMER AÇIKGÖZ
|
%0.05|54
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %94.00
|MEHMET YETİMOVA
|
%0.14|66
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.67
|ALİ OSMAN TÜRKMEN
|
%0.06|41
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %92.46
|ATAKAN DAŞDAN
|
%0.04|462
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %94.31
|MEHMET ÇANKAYA
|
%0.11|1.225
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %93.99
|MUAMMER SARIKAŞ
|
%0.34|441
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %97.66
|MUHAMMET BEKİR İNCEARIK
|
%0.02|90
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %87.66
|KAZIM TOPAL
|
%0.33|2.533
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %94.58
|AHMET KARA
|
%0.04|137
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %87.01
|HASAN TAHSİN UYSAL
|
%0.09|855
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %78.79
|HÜSEYİN KARA
|
%0.07|360
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %85.91
|ÖMER ÇAVUŞ
|
%0.08|32
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %89.56
|NADİ KAYNAK
|
%0.06|34
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM GÜNDOĞAN
|
%0.15|119
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %96.01
|RIFAT YILMAZ
|
%0.05|217
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %95.53
|HALİL İBRAHİM BOZOĞLAN
|
%0.20|207
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYKUT YALÇINKAYA
|
%0.06|33
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %95.57
|İSMET ERGEZEN
|
%0.10|586
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %92.59
|ŞAHİN ÇETİN
|
%0.08|582
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %91.60
|ÖMER HURMA
|
%0.04|341
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %93.25
|MERYEM SEBAT TAŞDELEN
|
%0.07|47
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KARAGÖZ
|
%0.04|13
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %98.06
|GÜLNAZ KÜÇÜKGÜZEL
|
%0.13|50
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %86.82
|MUSTAFA YILMAZ
|
%0.04|57
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %95.75
|SEYFETTİN ÖZYURT
|
%0.06|379
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %96.71
|HASAN AYDIN
|
%0.28|236
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %95.44
|YUSUF AYDIN
|
%0.09|387
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %85.00
|MEHMET PINAR
|
%0.02|3
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.81
|MİKAİL YILDIZ
|
%0.10|129
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %90.78
|RAFET KAYA
|
%0.05|192
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %98.48
|MÜRŞİT ATLIAKIN
|
%0.04|25
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %89.89
|MİRAÇ DENGİZ
|
%0.34|141
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %97.90
|CEMAL CEYLAN
|
%0.02|11
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %74.22
|
%0|0
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %98.74
|
%0.29|843
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %93.15
|
%0.31|1.252
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %95.72
|
%0.06|106
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %94.44
|
%0.15|307
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %89.95
|
%0.13|243
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %81.13
|
%0.08|2.079
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %86.33
|
%0.04|554
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %94.60
|
%0.11|51
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.39
|
%0.10|101
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %77.41
|
%0|0
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %91.11
|
%0|0
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %92.86
|
%0.49|545
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %96.98
|
%0.05|131
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %90.79
|
%0.53|191
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.11|153
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %98.88
|
%0.08|98
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %93.02
|
%0.03|39
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %92.11
|
%0.13|225
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %93.32
|
%0.08|122
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %88.13
|
%0.09|1.393
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %94.39
|
%0.11|371
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %96.60
|
%0.16|182
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %95.48
|
%0.15|429
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %77.17
|
%0.05|265
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %94.31
|
%0|0
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %98.31
|
%0.22|509
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %93.18
|
%0.06|141
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %98.26
|
%0.20|604
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %88.51
|
%0.14|147
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %94.43
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %71.79
|
%0.05|189
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %96.98
|
%0.10|862
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %91.10
|
%0.08|194
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %84.69
|
%0.08|47
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %92.55
|
%0.02|25
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %90.11
|
%0.01|48
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %96.19
|
%0.09|211
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %85.14
|
%0.03|2.336
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %90.94
|
%0|26
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %92.88
|
%0.07|386
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %98.41
|
%0.12|172
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.20|289
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %99.49
|
%0.06|78
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %94.15
|
%0.12|259
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %91.56
|
%0.10|690
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %92.75
|
%0.23|161
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %94.72
|
%0.26|385
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %82.88
|
%0.12|230
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %98.90
|
%0.18|232
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %88.67
|
%0.01|92
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %94.19
|
%0.01|112
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %90.53
|
%0.39|1.206
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %97.21
|
%0|0
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %82.21
|
%0.18|1.306
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %93.94
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %82.30
|
%0.01|54
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %74.22
|
%0.01|64
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %87.47
|
%0.07|100
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %92.19
|
%0.15|244
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %97.19
|
%0.32|648
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %94.53
|
%0|0
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %93.64
|
%0.20|533
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %99.06
|
%0.02|45
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %93.61
|
%0.15|854
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %89.09
|
%0|0
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %90.02
|
%0.04|334
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %88.02
|
%0.03|37
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %91.94
|
%0.21|263
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %87.06
|
%0.09|180
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %86.71
|
%0.09|253
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %93.57
|
%0.09|557
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %88.01
|
%0.35|1.125
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %94.11
|
%0.06|262
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %98.26
|
%0.02|8
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.70
|
%0.16|362
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %89.92
|
%0|0
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %76.78
|
%0.09|105
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %85.43
|
%0.23|433
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %90.67
|
%0.01|32
|