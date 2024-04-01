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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:20
Millet

  • KISALTMA

    MİLLET

  • GENEL BAŞKAN

    Cuma Nacar

  • KURULUŞ TARİHİ

    22/03/1984
MİLLET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.08
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%92.20
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

Millet SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %81.45
ALİ GEÇİOĞLU
%0.06|538
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %99.36
MEHMET SAİT İNCEARIK
%0.04|36
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %99.04
ÖMER SARIGÜL
%0.15|201
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %97.86
NURİ KAYA
%0.06|31
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %99.80
MURAT ERDOĞAN
%0.05|54
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %98.40
MUSTAFA FARUK ÇINAR
%0.17|108
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %87.89
SALİH KOÇ
%0.04|1.162
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %90.26
SADETTİN GÜNDÜZ
%0.05|664
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
UĞUR NAZİK
%0.09|10
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
AKİF AKYILDIZ
%0.03|5
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %81.05
SALİH ŞİNASİ YEGEN
%0.07|385
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %94.23
EYÜP BAŞ
%0.03|262
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %98.94
HASAN KILINÇ
%0.31|133
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %97.24
AHMET GÖKTEKİN
%0.04|77
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %95.70
MEHMET KISA
%0.09|16
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜLŞEN YILDIZAN
%0.10|36
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAYRAM ÖRNEK
%0.06|27
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %97.37
AHMET MALLI
%0.10|23
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %92.13
LATİF URAL
%0.04|42
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA TIBIK
%0.05|27
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %91.96
ABDURRAHMAN ÖNDER
%0.06|1.041
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %96.78
İBRAHİM HALİL SİPAHİ
%0.01|9
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %95.98
KADİR ÇALIŞKAN
%0.07|30
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %98.07
CAFER TAYYAR DOĞAN
%0.05|60
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %84.12
HÜSNÜ ÇATAL
%0.07|357
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %95.22
LEYLA KARAKAYA
%0.05|362
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.49
HİKMET SOFU
%0.04|36
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %99.63
HAFİZE ŞENAY URAL
%0.04|70
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %82.41
ÖZCAN YAY
%0.13|77
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %95.16
SEYYİTHAN ÖMER ŞİMŞEK
%0.10|335
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %92.93
İBRAHİM ÇELİK
%0.04|219
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %97.55
ALİ GALİP EMRULLAH
%0.09|780
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %99.62
ABDULLAH ABANOZ
%0.03|18
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
FEVZİ ÜLKER
%0.07|11
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET BAL
%0.04|13
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %95.59
HÜSNÜ AYHAN
%0.04|278
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KARAKOYUNLU
%0.06|31
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %98.07
MEHMET ZEKİ ÖZEN
%0.04|46
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %93.78
HASAN HÜSNÜ GÜNER
%0.02|1.231
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %94.52
%0|0
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %93.59
MEHMET ÇETİNER
%0.09|478
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.60
KAMİL ŞENTÜRK
%0.05|28
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SALİH MISRAL
%0.26|240
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞÜKRÜ KAYA
%0.35|165
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %93.70
YUSUF ZAİM
%0.03|18
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %92.68
MEHMET SÜMER
%0.11|771
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %94.69
CANER EKİNCİ
%0.15|79
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %99.75
MUAMMER AÇIKGÖZ
%0.05|54
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %94.00
MEHMET YETİMOVA
%0.14|66
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.67
ALİ OSMAN TÜRKMEN
%0.06|41
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %92.46
ATAKAN DAŞDAN
%0.04|462
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %94.31
MEHMET ÇANKAYA
%0.11|1.225
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %93.99
MUAMMER SARIKAŞ
%0.34|441
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %97.66
MUHAMMET BEKİR İNCEARIK
%0.02|90
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %87.66
KAZIM TOPAL
%0.33|2.533
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %94.58
AHMET KARA
%0.04|137
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %87.01
HASAN TAHSİN UYSAL
%0.09|855
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %78.79
HÜSEYİN KARA
%0.07|360
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %85.91
ÖMER ÇAVUŞ
%0.08|32
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %89.56
NADİ KAYNAK
%0.06|34
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADEM GÜNDOĞAN
%0.15|119
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %96.01
RIFAT YILMAZ
%0.05|217
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %95.53
HALİL İBRAHİM BOZOĞLAN
%0.20|207
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYKUT YALÇINKAYA
%0.06|33
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %95.57
İSMET ERGEZEN
%0.10|586
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %92.59
ŞAHİN ÇETİN
%0.08|582
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %91.60
ÖMER HURMA
%0.04|341
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %93.25
MERYEM SEBAT TAŞDELEN
%0.07|47
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KARAGÖZ
%0.04|13
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %98.06
GÜLNAZ KÜÇÜKGÜZEL
%0.13|50
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %86.82
MUSTAFA YILMAZ
%0.04|57
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %95.75
SEYFETTİN ÖZYURT
%0.06|379
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %96.71
HASAN AYDIN
%0.28|236
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %95.44
YUSUF AYDIN
%0.09|387
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %85.00
MEHMET PINAR
%0.02|3
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.81
MİKAİL YILDIZ
%0.10|129
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %90.78
RAFET KAYA
%0.05|192
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %98.48
MÜRŞİT ATLIAKIN
%0.04|25
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %89.89
MİRAÇ DENGİZ
%0.34|141
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %97.90
CEMAL CEYLAN
%0.02|11
0 0 0/8 0/17
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %74.22
%0|0
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %98.74
%0.29|843
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %93.15
%0.31|1.252
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %95.72
%0.06|106
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %94.44
%0.15|307
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %89.95
%0.13|243
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %81.13
%0.08|2.079
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %86.33
%0.04|554
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %94.60
%0.11|51
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.39
%0.10|101
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %77.41
%0|0
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %91.11
%0|0
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %92.86
%0.49|545
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %96.98
%0.05|131
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %90.79
%0.53|191
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.11|153
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %98.88
%0.08|98
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %93.02
%0.03|39
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %92.11
%0.13|225
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %93.32
%0.08|122
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %88.13
%0.09|1.393
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %94.39
%0.11|371
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %96.60
%0.16|182
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %95.48
%0.15|429
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %77.17
%0.05|265
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %94.31
%0|0
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %98.31
%0.22|509
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %93.18
%0.06|141
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %98.26
%0.20|604
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %88.51
%0.14|147
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %94.43
%0|0
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %71.79
%0.05|189
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %96.98
%0.10|862
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %91.10
%0.08|194
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %84.69
%0.08|47
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %92.55
%0.02|25
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %90.11
%0.01|48
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %96.19
%0.09|211
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %85.14
%0.03|2.336
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %90.94
%0|26
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %92.88
%0.07|386
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %98.41
%0.12|172
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.20|289
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %99.49
%0.06|78
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %94.15
%0.12|259
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %91.56
%0.10|690
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %92.75
%0.23|161
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %94.72
%0.26|385
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %82.88
%0.12|230
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %98.90
%0.18|232
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %88.67
%0.01|92
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %94.19
%0.01|112
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %90.53
%0.39|1.206
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %97.21
%0|0
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %82.21
%0.18|1.306
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %93.94
%0|0
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %82.30
%0.01|54
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %74.22
%0.01|64
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %87.47
%0.07|100
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %92.19
%0.15|244
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %97.19
%0.32|648
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %94.53
%0|0
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %93.64
%0.20|533
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %99.06
%0.02|45
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %93.61
%0.15|854
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %89.09
%0|0
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %90.02
%0.04|334
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %88.02
%0.03|37
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %91.94
%0.21|263
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %87.06
%0.09|180
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %86.71
%0.09|253
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %93.57
%0.09|557
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %88.01
%0.35|1.125
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %94.11
%0.06|262
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %98.26
%0.02|8
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.70
%0.16|362
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %89.92
%0|0
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %76.78
%0.09|105
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %85.43
%0.23|433
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %90.67
%0.01|32
0 0 0/8 0/17
Kaynak: Anadolu Ajansı