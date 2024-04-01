AP SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %67.50
|KAZIM KÜRŞAD ERDİL
|
%0.05|369
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %94.04
|
%0|0
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %95.18
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %93.59
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %98.62
|
%0|0
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %98.00
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %76.68
|
%0|0
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %78.26
|OSMAN KOÇ
|
%0.04|461
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FIRAT BÜYÜK
|
%0.04|6
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %70.46
|
%0|0
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %86.22
|
%0|0
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %98.41
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %88.82
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %94.62
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %95.61
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %78.93
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %99.52
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %80.50
|
%0|0
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %85.53
|
%0|0
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %83.33
|
%0|0
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %90.16
|
%0|0
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %68.93
|
%0|0
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %88.47
|
%0|0
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %99.53
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %92.80
|
%0|0
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %96.92
|
%0|0
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %73.46
|BARAN ŞAHİN
|
%0.29|157
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %89.76
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %89.62
|
%0|0
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %90.60
|MURAT DENİZ
|
%0.04|304
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %97.74
|
%0|0
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %98.75
|ZEYNEL ABİDİN ÇORLU
|
%0.10|16
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %99.17
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %86.60
|ORHAN DEDE
|
%0.05|350
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %90.14
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %88.07
|
%0|0
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %86.28
|
%0|0
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %83.60
|
%0|0
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %96.43
|ÖMER AYDOĞDU
|
%0.05|26
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %90.26
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %79.26
|MUAMMER KÖKSAL
|
%0.07|37
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %80.02
|
%0|0
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %91.02
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %87.93
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %82.50
|
%0|0
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %96.05
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %81.21
|
%0|0
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %83.07
|HASAN İGEÖZ
|
%0.05|537
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %83.42
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %93.33
|
%0|0
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %75.71
|
%0|0
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %88.43
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %71.92
|
%0|0
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %66.30
|
%0|0
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %82.27
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %73.49
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %91.16
|
%0|0
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %88.41
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECEP KÖSE
|
%0.08|43
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %85.97
|
%0|0
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %78.20
|
%0|0
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %86.29
|
%0|0
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %92.64
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %96.75
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %97.42
|EŞREF BAYRAK
|
%0.09|34
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %80.96
|
%0|0
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %85.18
|İSA IŞIK
|
%0.05|302
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %91.92
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %86.35
|
%0|0
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %76.25
|HIDIR AÇIKBAŞ
|
%0.06|7
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %97.69
|
%0|0
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %83.07
|
%0|0
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %95.44
|FATMA YÜKSEL HÜNER
|
%0.02|13
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %83.51
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %97.48
|
%0|0
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %55.23
|
%0|0
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %94.69
|
%0|0
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %83.76
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %91.20
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %87.76
|
%0|0
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %82.83
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %67.05
|
%0.01|165
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %69.19
|
%0.05|493
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %87.78
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.24
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %64.79
|
%0|0
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %79.97
|
%0|26
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %84.42
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %89.26
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %89.14
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %93.92
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %86.46
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %82.70
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %85.09
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %71.45
|
%0.01|99
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %84.93
|
%0|0
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %90.22
|
%0|0
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %86.34
|
%0|0
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %58.37
|
%0|0
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %87.61
|
%0|0
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %95.22
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %82.17
|
%0|0
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %93.67
|
%0|0
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %83.52
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %88.56
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %60.95
|
%0|0
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %88.70
|
%0|38
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %80.62
|
%0|0
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %78.91
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %86.32
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %75.25
|
%0.08|484
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %85.11
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %71.94
|
%0|163
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %76.92
|
%0|46
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %82.17
|
%0|0
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %89.66
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %95.80
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %93.26
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %85.64
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %75.63
|
%0|0
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %88.89
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %80.58
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %68.87
|
%0|0
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %92.29
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %72.02
|
%0|0
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %81.32
|
%0.01|107
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %78.26
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %91.39
|
%0|0
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %67.41
|
%0|0
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %85.82
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %63.75
|
%0|0
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %58.91
|
%0.02|88
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %78.82
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %74.35
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %91.35
|
%0|0
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %87.21
|
%0|0
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %79.73
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %97.38
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %80.90
|
%0|0
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %69.75
|
%0|0
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %82.99
|
%0|0
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %87.54
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %87.30
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %81.83
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %78.61
|
%0|0
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %78.78
|
%0|0
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %74.44
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %83.07
|
%0|0
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %94.96
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %87.64
|
%0|0
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %80.82
|
%0|0
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %61.00
|
%0|0
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %74.45
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %77.53
|
%0|0
|