|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %17.30
|ÇAĞATAY GÜÇ
|3477
|%41.63
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|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %7.57
|ONUR YİĞİT
|2138
|%61.79
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BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %12.40
|DAVUT SAKARSU
|1473
|%53.76
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BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %2.46
|İRFAN ÖNAL
|1901
|%47.56
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BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %10.49
|TANJU ÇELİK
|1917
|%46.76
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BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %19.05
|ŞAKİR BAŞARAN
|475
|%52.90
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BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %3.72
|ÖMER EŞKİ
|5044
|%41.21
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BUCA
Açılan Sandık Oranı %1.55
|GÖRKEM DUMAN
|1979
|%46.65
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ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %12.98
|LAL DENİZLİ
|1747
|%56.48
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ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %1.62
|ONUR EMRAH YILDIZ
|733
|%37.49
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DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %2.96
|ADİL KIRGÖZ
|290
|%42.52
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FOÇA
Açılan Sandık Oranı %16.85
|SANİYE FIÇI
|1626
|%51.34
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GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %3.56
|ÜNAL IŞIK
|1274
|%44.44
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GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %3.37
|MUSTAFA GÜNAY
|233
|%46.05
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KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %3.74
|EMİNE HELİL İNAY KINAY
|3826
|%39.61
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KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %11.63
|İLKAY GİRGİN ERDOĞAN
|483
|%57.30
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KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %1.09
|BEHİCE YILDIZ ÜNSAL
|1338
|%66.30
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %5.65
|MEHMET TÜRKMEN
|1692
|%45.12
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KINIK
Açılan Sandık Oranı %16.28
|SEMA BODUR
|1147
|%54.83
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KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %9.52
|NASUH COŞKUN
|1100
|%52.96
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KONAK
Açılan Sandık Oranı %3.06
|NİLÜFER ÇINARLI MUTLU
|1532
|%44.90
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MENDERES
Açılan Sandık Oranı %5.36
|İLKAY ÇİÇEK
|1448
|%46.41
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MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %6.79
|DENİZ KARAKURT
|2730
|%40.40
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NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %1.35
|ERMAN UZUN
|310
|%79.08
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ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %4.76
|MUSTAFA TURAN
|1205
|%34.93
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SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0.70
|İSMAİL YETİŞKİN
|33
|%36.26
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SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %3.16
|FİLİZ CERİTOĞLU SENGEL
|149
|%33.79
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TİRE
Açılan Sandık Oranı %16.12
|HAYATİ OKUROĞLU
|4257
|%48.32
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TORBALI
Açılan Sandık Oranı %1.23
|ÖVÜNÇ DEMİR
|528
|%49.53
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URLA
Açılan Sandık Oranı %3.16
|SELÇUK BALKAN
|1079
|%78.25
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