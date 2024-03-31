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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 19:45
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%38.20
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 22
  • Kazandığı İlçe Sayısı 264
  • Kazandığı Belde Sayısı 18
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%17.45
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%47.92 24
İL GENEL MECLİSİ
%48.06
İzmir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %17.30
ÇAĞATAY GÜÇ 3477 %41.63 Detay
BALÇOVA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %7.57
ONUR YİĞİT 2138 %61.79 Detay
BAYINDIR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %12.40
DAVUT SAKARSU 1473 %53.76 Detay
BAYRAKLI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %2.46
İRFAN ÖNAL 1901 %47.56 Detay
BERGAMA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %10.49
TANJU ÇELİK 1917 %46.76 Detay
BEYDAĞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %19.05
ŞAKİR BAŞARAN 475 %52.90 Detay
BORNOVA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %3.72
ÖMER EŞKİ 5044 %41.21 Detay
BUCA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %1.55
GÖRKEM DUMAN 1979 %46.65 Detay
ÇEŞME Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %12.98
LAL DENİZLİ 1747 %56.48 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %1.62
ONUR EMRAH YILDIZ 733 %37.49 Detay
DİKİLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %2.96
ADİL KIRGÖZ 290 %42.52 Detay
FOÇA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %16.85
SANİYE FIÇI 1626 %51.34 Detay
GAZİEMİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %3.56
ÜNAL IŞIK 1274 %44.44 Detay
GÜZELBAHÇE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %3.37
MUSTAFA GÜNAY 233 %46.05 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %3.74
EMİNE HELİL İNAY KINAY 3826 %39.61 Detay
KARABURUN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %11.63
İLKAY GİRGİN ERDOĞAN 483 %57.30 Detay
KARŞIYAKA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %1.09
BEHİCE YILDIZ ÜNSAL 1338 %66.30 Detay
KEMALPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %5.65
MEHMET TÜRKMEN 1692 %45.12 Detay
KINIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %16.28
SEMA BODUR 1147 %54.83 Detay
KİRAZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %9.52
NASUH COŞKUN 1100 %52.96 Detay
KONAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %3.06
NİLÜFER ÇINARLI MUTLU 1532 %44.90 Detay
MENDERES Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %5.36
İLKAY ÇİÇEK 1448 %46.41 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %6.79
DENİZ KARAKURT 2730 %40.40 Detay
NARLIDERE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %1.35
ERMAN UZUN 310 %79.08 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %4.76
MUSTAFA TURAN 1205 %34.93 Detay
SEFERİHİSAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %0.70
İSMAİL YETİŞKİN 33 %36.26 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %3.16
FİLİZ CERİTOĞLU SENGEL 149 %33.79 Detay
TİRE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %16.12
HAYATİ OKUROĞLU 4257 %48.32 Detay
TORBALI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %1.23
ÖVÜNÇ DEMİR 528 %49.53 Detay
URLA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %3.16
SELÇUK BALKAN 1079 %78.25 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı