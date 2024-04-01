60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 00:35
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.38
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 15
  • Kazandığı Belde Sayısı 5
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%87.33
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BBP SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %72.81
%0|0
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %95.74
BESİRİ ATCİ
%0.48|471
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %97.30
TAMER KAYIŞOĞLU
%0.25|321
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %96.58
AYHAN KESKİN
%0.56|270
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %99.41
%0|0
0 0 0/8 1/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %98.00
%0|0
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %81.90
%0|0
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %83.31
%0|0
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
EREN ÇOBAN
%0.16|18
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ATAKAN ÖZBAYRAK
%0.48|70
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %75.38
%0|0
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %90.21
%0|0
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %98.41
%0|0
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %93.20
%0|0
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %94.62
KÜRŞAT TURGUT
%0.48|82
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ENGİN MUSLU
%0.74|264
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %96.49
%0|0
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %84.01
%0|0
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET TAŞKIN
%0.54|267
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %84.02
%0|0
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %91.32
MEVLÜT İŞBİLİR
%0.19|132
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %91.95
%0|0
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %93.85
%0|0
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %74.82
%0|0
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %91.59
%0|0
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %95.89
NAİL GÜN
%0.09|87
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %98.65
%0|0
0 0 1/11 2/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %77.78
%0|0
0 0 1/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %92.67
%0|0
0 0 2/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %91.15
%0|0
0 0 1/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %94.05
%0|0
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %97.74
ABDULLAH KISACIK
%0.18|113
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HACI İSMAİL ŞAHİN
%0.73|121
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %91.62
%0|0
0 0 1/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 1/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %94.58
%0|0
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %90.26
%0|0
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %89.68
%0|0
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %88.01
%0|0
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %96.83
%0|0
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %95.90
%0|0
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %86.30
%0|0
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %85.00
%0|0
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %92.65
%0|0
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %95.81
MEHMET EMİN YILMAZ
%0.36|342
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %85.50
GÜLFERE HASTÜRK
%0.12|51
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.34
%0|0
0 0 1/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %87.02
%0|0
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %88.28
%0|0
0 0 2/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %90.89
%0|0
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %95.57
%0|0
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %81.29
%0|0
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %91.43
%0|0
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %78.41
%0|0
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %72.47
%0|0
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %83.64
%0|0
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %80.32
%0|0
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 1/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %93.32
%0|0
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %92.28
%0|0
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %90.92
%0|0
0 0 2/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %85.04
%0|0
0 0 1/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %88.71
%0|0
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %92.64
%0|0
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %99.19
%0|0
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %98.06
%0|0
0 0 1/7 0/12
SİVAS Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %84.55
ADEM UZUN
%43.65|56.787
0 1 2/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %89.35
%0|0
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %94.61
%0|0
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %89.68
%0|0
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %81.25
%0|0
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %98.85
MEHMET KAHVECİ
%0.30|392
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %85.88
%0|0
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %96.58
%0|0
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %86.17
%0|0
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %97.90
%0|0
0 0 0/8 0/17
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %63.12
%2.16|15.417
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %96.90
%1.48|4.209
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %88.03
%0.98|3.737
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %93.77
%0.63|1.187
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %92.09
%1.71|3.414
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %86.34
%0.40|707
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %73.45
%1.08|25.289
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %76.12
%0.83|8.989
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %91.19
%0.25|110
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.24
%0.70|737
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %70.43
%0.12|573
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %84.69
%0.48|3.140
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %89.29
%0.32|342
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %93.68
%0.27|697
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %89.47
%0.83|292
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.12|1.506
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %97.77
%0.75|891
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %90.69
%2.10|2.953
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %86.60
%2.96|4.658
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %89.07
%0.47|697
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %77.12
%0.23|3.179
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %90.11
%0.50|1.550
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %94.02
%0.32|351
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %90.80
%1.22|3.354
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %65.82
%1.42|5.819
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %90.58
%0.18|1.141
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %96.72
%0.84|1.944
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %86.72
%0.13|283
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %96.23
%1.85|5.353
0 0 0/11 1/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %86.21
%1.29|1.280
0 0 1/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %91.68
%5.29|16.694
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %66.07
%1.14|3.859
0 0 1/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %92.46
%1.21|10.226
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %86.00
%1.01|2.376
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %82.48
%1.51|882
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %89.67
%0.53|644
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %82.49
%1.10|6.961
0 0 1/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%2.23|2.236
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %89.78
%0.25|574
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %77.37
%0.41|26.750
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %82.99
%0|0
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %86.92
%2.08|10.387
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %93.24
%0.32|408
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %99.86
%0.14|208
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %96.56
%0.23|304
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %89.54
%0.61|1.248
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %81.78
%4.28|26.789
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %90.82
%0.49|331
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %88.64
%1.01|1.400
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %75.88
%0.35|631
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %97.93
%2.51|3.284
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %80.45
%0|0
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %87.03
%3.24|32.978
0 0 2/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %84.04
%1.47|4.125
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %94.13
%1.60|5.732
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %74.62
%0.70|4.574
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %90.30
%0.27|896
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %71.45
%0.44|3.273
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %65.42
%0.01|47
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %83.60
%0.27|364
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %84.01
%1.54|2.283
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %93.48
%2.28|4.411
0 0 0/6 1/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %90.17
%1.05|4.213
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %87.82
%1.61|4.102
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %98.41
%2.36|4.672
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %87.37
%8.65|44.398
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %77.98
%1.56|9.224
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %85.84
%1.05|7.870
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %87.66
%0.39|500
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %89.87
%1.39|1.658
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %84.15
%0.31|619
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %82.68
%23.91|63.476
0 0 2/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %85.10
%0.52|2.844
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %80.90
%1.65|4.766
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %87.46
%1.39|5.389
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %97.67
%0.42|202
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %92.32
%0.46|958
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %84.50
%0.43|1.557
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %67.98
%0.31|311
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %79.50
%2.33|4.080
0 0 0/14 1/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %83.53
%0.40|1.181
0 0 0/8 0/17
Kaynak: Anadolu Ajansı