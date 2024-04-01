BBP SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %72.81
|
%0|0
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %95.74
|BESİRİ ATCİ
|
%0.48|471
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %97.30
|TAMER KAYIŞOĞLU
|
%0.25|321
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %96.58
|AYHAN KESKİN
|
%0.56|270
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %99.41
|
%0|0
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %98.00
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %81.90
|
%0|0
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %83.31
|
%0|0
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EREN ÇOBAN
|
%0.16|18
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ATAKAN ÖZBAYRAK
|
%0.48|70
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %75.38
|
%0|0
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %90.21
|
%0|0
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %98.41
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %93.20
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %94.62
|KÜRŞAT TURGUT
|
%0.48|82
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENGİN MUSLU
|
%0.74|264
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %96.49
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %84.01
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET TAŞKIN
|
%0.54|267
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %84.02
|
%0|0
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %91.32
|MEVLÜT İŞBİLİR
|
%0.19|132
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %91.95
|
%0|0
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %93.85
|
%0|0
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %74.82
|
%0|0
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %91.59
|
%0|0
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %95.89
|NAİL GÜN
|
%0.09|87
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %98.65
|
%0|0
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %77.78
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %92.67
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %91.15
|
%0|0
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %94.05
|
%0|0
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %97.74
|ABDULLAH KISACIK
|
%0.18|113
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HACI İSMAİL ŞAHİN
|
%0.73|121
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %91.62
|
%0|0
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %94.58
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %90.26
|
%0|0
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %89.68
|
%0|0
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %88.01
|
%0|0
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %96.83
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %95.90
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %86.30
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %85.00
|
%0|0
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %92.65
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %95.81
|MEHMET EMİN YILMAZ
|
%0.36|342
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %85.50
|GÜLFERE HASTÜRK
|
%0.12|51
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.34
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %87.02
|
%0|0
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %88.28
|
%0|0
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %90.89
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %95.57
|
%0|0
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %81.29
|
%0|0
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %91.43
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %78.41
|
%0|0
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %72.47
|
%0|0
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %83.64
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %80.32
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %93.32
|
%0|0
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %92.28
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %90.92
|
%0|0
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %85.04
|
%0|0
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %88.71
|
%0|0
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %92.64
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %99.19
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %98.06
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %84.55
|ADEM UZUN
|
%43.65|56.787
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %89.35
|
%0|0
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %94.61
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %89.68
|
%0|0
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %81.25
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %98.85
|MEHMET KAHVECİ
|
%0.30|392
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %85.88
|
%0|0
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %96.58
|
%0|0
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %86.17
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %97.90
|
%0|0
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %63.12
|
%2.16|15.417
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %96.90
|
%1.48|4.209
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %88.03
|
%0.98|3.737
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %93.77
|
%0.63|1.187
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %92.09
|
%1.71|3.414
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %86.34
|
%0.40|707
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %73.45
|
%1.08|25.289
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %76.12
|
%0.83|8.989
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %91.19
|
%0.25|110
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.24
|
%0.70|737
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %70.43
|
%0.12|573
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %84.69
|
%0.48|3.140
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %89.29
|
%0.32|342
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %93.68
|
%0.27|697
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %89.47
|
%0.83|292
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.12|1.506
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %97.77
|
%0.75|891
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %90.69
|
%2.10|2.953
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %86.60
|
%2.96|4.658
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %89.07
|
%0.47|697
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %77.12
|
%0.23|3.179
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %90.11
|
%0.50|1.550
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %94.02
|
%0.32|351
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %90.80
|
%1.22|3.354
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %65.82
|
%1.42|5.819
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %90.58
|
%0.18|1.141
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %96.72
|
%0.84|1.944
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %86.72
|
%0.13|283
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %96.23
|
%1.85|5.353
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %86.21
|
%1.29|1.280
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %91.68
|
%5.29|16.694
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %66.07
|
%1.14|3.859
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %92.46
|
%1.21|10.226
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %86.00
|
%1.01|2.376
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %82.48
|
%1.51|882
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %89.67
|
%0.53|644
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %82.49
|
%1.10|6.961
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%2.23|2.236
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %89.78
|
%0.25|574
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %77.37
|
%0.41|26.750
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %82.99
|
%0|0
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %86.92
|
%2.08|10.387
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %93.24
|
%0.32|408
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %99.86
|
%0.14|208
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %96.56
|
%0.23|304
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %89.54
|
%0.61|1.248
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %81.78
|
%4.28|26.789
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %90.82
|
%0.49|331
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %88.64
|
%1.01|1.400
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %75.88
|
%0.35|631
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %97.93
|
%2.51|3.284
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %80.45
|
%0|0
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %87.03
|
%3.24|32.978
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %84.04
|
%1.47|4.125
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %94.13
|
%1.60|5.732
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %74.62
|
%0.70|4.574
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %90.30
|
%0.27|896
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %71.45
|
%0.44|3.273
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %65.42
|
%0.01|47
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %83.60
|
%0.27|364
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %84.01
|
%1.54|2.283
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %93.48
|
%2.28|4.411
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %90.17
|
%1.05|4.213
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %87.82
|
%1.61|4.102
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %98.41
|
%2.36|4.672
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %87.37
|
%8.65|44.398
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %77.98
|
%1.56|9.224
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %85.84
|
%1.05|7.870
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %87.66
|
%0.39|500
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %89.87
|
%1.39|1.658
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %84.15
|
%0.31|619
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %82.68
|
%23.91|63.476
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %85.10
|
%0.52|2.844
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %80.90
|
%1.65|4.766
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %87.46
|
%1.39|5.389
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %97.67
|
%0.42|202
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %92.32
|
%0.46|958
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %84.50
|
%0.43|1.557
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %67.98
|
%0.31|311
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %79.50
|
%2.33|4.080
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %83.53
|
%0.40|1.181
|