60
Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:30
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%38.98
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 22
  • Kazandığı İlçe Sayısı 305
  • Kazandığı Belde Sayısı 24
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%29.33
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%37.29 2
İL GENEL MECLİSİ
%25.47
Çorum Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALACA
Açılan Sandık Oranı %10.64
HÜSEYİN GAZİ CENİK 17 %1.68 Detay
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %11.76
0 %0 Detay
BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %0
DURAN YAZIRLIOĞLU 0 %0 Detay
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %89.13
YUSUF VAR 466 %3.89 Detay
KARGI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %12.50
HAMİT DERELİ 209 %53.87 Detay
LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
MECİTÖZÜ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
VELİ AYLAR 1201 %43.59 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %43.41
HASAN LEVENT ÇÖPHÜSEYİNOĞLU 20878 %37.29 Detay
OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA CEBECİ 0 %0 Detay
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %55.56
NECİP ERDEMİRCİ 127 %9.12 Detay
OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %36.00
HÜSEYİN KESENEK 638 %10.21 Detay
SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %3.90
MÜSLÜME SALO 23 %4.60 Detay
UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %30.77
ERGÜLÜ AKSIT 5 %0.48 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AŞTAVUL
Açılan Sandık Oranı %0
ŞENOL ÖNCÜL 0 %0 Detay
DÜVENCİ
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN TÜRK 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı