|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALACA
Açılan Sandık Oranı %10.64
|HÜSEYİN GAZİ CENİK
|17
|%1.68
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BAYAT
Açılan Sandık Oranı %11.76
|0
|%0
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BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|DURAN YAZIRLIOĞLU
|0
|%0
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DODURGA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %89.13
|YUSUF VAR
|466
|%3.89
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KARGI
Açılan Sandık Oranı %12.50
|HAMİT DERELİ
|209
|%53.87
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LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VELİ AYLAR
|1201
|%43.59
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %43.41
|HASAN LEVENT ÇÖPHÜSEYİNOĞLU
|20878
|%37.29
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OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA CEBECİ
|0
|%0
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ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %55.56
|NECİP ERDEMİRCİ
|127
|%9.12
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OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %36.00
|HÜSEYİN KESENEK
|638
|%10.21
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SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %3.90
|MÜSLÜME SALO
|23
|%4.60
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UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %30.77
|ERGÜLÜ AKSIT
|5
|%0.48
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AŞTAVUL
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞENOL ÖNCÜL
|0
|%0
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DÜVENCİ
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN TÜRK
|0
|%0
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