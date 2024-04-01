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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 00:15
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.97
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 11
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 359
  • Kazandığı Belde Sayısı 113
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%84.32
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %68.60
FATİH MEHMET KOCAİSPİR
%37.55|300.919
0 0 1/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %94.89
ZİYA POLAT
%27.60|26.930
0 0 6/9 4/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %95.95
HÜSEYİN CEYLAN ULUÇAY
%31.72|40.923
0 0 10/18 10/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %94.44
MEHMET SALİH AYDIN
%34.56|16.196
0 0 3/8 1/4
AKSARAY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.21
EVREN DİNÇER
%37.46|42.258
0 1 5/8 2/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %98.00
MEHMET UYANIK
%28.56|18.081
0 0 2/7 1/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %77.98
TURGUT ALTINOK
%32.72|831.369
0 0 8/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %79.26
HAKAN TÜTÜNCÜ
%39.84|457.397
0 0 2/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUNUS BAYDAR
%42.22|4.875
0 0 1/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KOCATEPE
%42.84|6.210
0 0 3/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %72.04
MUSTAFA SAVAŞ
%35.99|173.056
0 0 3/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %87.32
YÜCEL YILMAZ
%40.73|281.515
0 0 4/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %98.41
%0|0
0 0 1/4 2/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %90.44
ADİL SEBATİ CEYLAN
%12.61|21.464
0 0 3/6 2/5
BAYBURT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %94.62
METE MEMİŞ
%40.55|6.998
0 1 2/3 1/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA YAMAN
%34.83|12.365
0 0 3/8 1/3
BİNGÖL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERDAL ARIKAN
%33.68|15.593
0 1 5/8 2/3
BİTLİS Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %95.61
NESRULLAH TANĞLAY
%38.39|8.326
0 1 5/7 4/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %79.44
MUHAMMED EMİN DEMİRKOL
%28.54|22.879
0 0 4/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %99.52
MEHMET ŞİMŞEK
%42.87|21.165
0 0 4/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %81.38
ALİNUR AKTAŞ
%38.32|558.352
0 0 9/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %87.78
JÜLİDE İSKENDEROĞLU
%18.34|12.566
0 0 3/12 2/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %86.78
HÜSEYİN FİLİZ
%31.15|11.560
0 0 6/12 2/5
ÇORUM Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %90.69
HALİL İBRAHİM AŞGIN
%40.09|48.505
0 1 6/14 1/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %69.77
OSMAN ZOLAN
%38.09|169.914
0 0 3/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %89.75
MEHMET HALİS BİLDEN
%16.88|108.954
0 0 3/17 0/0
DÜZCE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.53
FARUK ÖZLÜ
%40.09|40.970
0 1 5/8 1/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %93.32
BELGİN İBA
%42.44|39.179
0 0 2/9 3/7
ELAZIĞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %97.91
ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI
%38.08|64.189
0 1 5/11 2/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %75.00
%0|0
0 0 2/9 0/6
ERZURUM Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %90.10
MEHMET SEKMEN
%49.93|153.398
1 0 9/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %89.92
İDRİS NEBİ HATİPOĞLU
%38.83|187.060
0 0 4/14 0/0
GAZİANTEP Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %91.33
FATMA ŞAHİN
%38.10|321.716
1 0 3/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %97.74
AYTEKİN ŞENLİKOĞLU
%38.79|23.802
0 0 8/16 5/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %98.75
ERCAN ÇİMEN
%36.68|6.068
0 0 2/6 1/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %99.17
İSMET ÖLMEZ
%46.63|13.732
0 0 2/5 3/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %87.80
MEHMET ÖNTÜRK
%43.38|295.088
0 0 8/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜLKÜ ÖCAL
%42.83|20.969
0 0 2/4 1/3
ISPARTA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %91.49
ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN
%42.22|49.896
0 1 8/13 2/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %88.54
MURAT KURUM
%40.34|3.067.924
0 0 13/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %86.87
HAMZA DAĞ
%37.05|846.839
0 0 1/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %84.36
FIRAT GÖRGEL
%41.86|204.806
1 0 3/11 0/0
KARABÜK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %96.43
ÖZKAN ÇETİNKAYA
%34.36|19.754
0 1 4/6 1/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEVLÜT AKGÜN
%25.54|23.260
0 0 3/6 2/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %91.28
%0|0
0 0 2/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %80.74
TAHSİN BABAŞ
%36.76|19.106
0 0 9/20 0/0
KAYSERİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %80.70
MEMDUH BÜYÜKKILIÇ
%38.47|240.313
1 0 7/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %91.84
REŞİT POLAT
%27.00|13.808
0 0 1/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %89.66
MEHMET SAYGILI
%22.98|20.391
0 0 6/9 1/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %83.00
%0|0
0 0 4/8 1/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %97.37
OSMAN ARSLAN
%37.17|25.529
0 0 3/7 0/3
KOCAELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %82.82
TAHİR BÜYÜKAKIN
%45.55|426.125
1 0 9/12 0/0
KONYA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %84.39
UĞUR İBRAHİM ALTAY
%49.54|491.550
1 0 15/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %85.97
KAMİL SARAÇOĞLU
%27.54|32.117
0 0 2/13 4/15
MALATYA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %93.88
SAMİ ER
%49.03|178.152
1 0 7/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %77.04
%0|0
0 0 2/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %89.22
ABDULLAH ERİN
%28.47|95.608
0 0 4/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %72.71
%0|0
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %68.58
AYDIN AĞAN AYAYDIN
%32.40|139.911
0 0 2/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %82.27
FEYAT ASYA
%24.40|9.464
0 0 1/6 2/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %74.70
MEHMET SAVRAN
%34.52|16.277
0 0 0/8 1/15
NİĞDE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRAH ÖZDEMİR
%36.30|28.744
0 1 5/6 9/23
ORDU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %91.61
MEHMET HİLMİ GÜLER
%40.09|167.109
1 0 11/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %89.63
%0|0
0 0 4/7 3/7
RİZE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAHMİ METİN
%54.66|29.800
0 1 8/12 5/6
SAKARYA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %87.22
YUSUF ALEMDAR
%47.32|244.028
1 0 8/16 0/0
SAMSUN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %79.87
HALİT DOĞAN
%41.79|258.450
1 0 8/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %86.88
ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL
%35.11|270.627
0 0 5/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %92.64
EKREM OLĞAÇ
%37.64|25.758
0 0 5/7 2/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %96.75
YAKUP ÜÇÜNCÜOĞLU
%39.24|11.510
0 0 4/9 0/0
ŞIRNAK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %97.42
MEHMET YARKA
%48.00|17.821
0 1 3/7 7/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %80.96
HİLMİ BİLGİN
%30.83|36.977
0 0 5/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %86.28
CÜNEYT YÜKSEL
%35.52|199.566
0 0 2/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %91.92
EYÜP EROĞLU
%29.77|23.669
0 0 4/12 5/26
TRABZON Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %86.89
AHMET METİN GENÇ
%51.79|201.720
1 0 11/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %77.50
ERKAN EROĞLU
%14.27|1.839
0 0 2/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %97.88
MEHMET ÇAKIN
%24.47|31.977
0 0 2/6 2/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %83.60
ABDULAHAT ARVAS
%27.77|100.874
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %95.44
MUSTAFA TUTUK
%40.62|22.482
0 0 2/6 2/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %83.51
CELAL KÖSE
%27.44|10.361
0 0 5/14 5/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %97.48
ÖMER SELİM ALAN
%37.65|20.373
0 0 2/8 8/17
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %56.92
%19.44|124.470
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %96.21
%35.33|99.378
0 1 7/9 4/14
AFYONKARAHİSAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %85.15
%34.59|127.472
0 1 7/18 3/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %92.13
%30.73|56.422
0 0 4/8 2/4
AKSARAY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %88.98
%36.85|70.806
0 1 5/8 1/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %84.00
%34.38|59.308
0 0 2/7 1/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %68.53
%30.80|668.241
0 0 9/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %70.69
%26.30|264.594
0 0 3/19 0/0
ARDAHAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %88.64
%28.43|12.003
0 1 1/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.24
%36.71|38.469
0 0 4/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %66.88
%21.78|95.483
0 0 4/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %81.07
%38.08|239.503
0 0 6/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %86.20
%31.10|31.946
0 0 1/4 3/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %91.44
%17.75|43.962
0 0 2/6 1/5
BAYBURT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %89.14
%44.81|15.729
0 1 2/3 1/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.20|37.965
0 0 3/8 1/3
BİNGÖL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %94.91
%33.16|38.367
0 1 5/8 2/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %86.98
%31.70|42.104
0 0 4/7 1/6
BOLU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %83.75
%32.62|48.910
0 1 4/9 0/3
BURDUR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %85.99
%35.96|50.962
0 1 3/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %72.68
%35.04|446.396
0 0 10/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %87.04
%31.11|92.792
0 0 1/12 2/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %91.44
%38.93|41.531
0 0 6/12 2/5
ÇORUM Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %87.79
%34.45|90.705
0 1 4/14 1/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %59.40
%30.44|112.503
0 0 3/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %88.72
%17.12|107.495
0 0 1/17 0/0
DÜZCE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %95.31
%39.38|89.369
0 1 5/8 1/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %83.53
%31.81|67.711
0 0 1/9 2/7
ELAZIĞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %94.37
%33.57|94.816
0 1 6/11 1/9
ERZİNCAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %84.62
%28.70|27.430
0 1 3/9 0/6
ERZURUM Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %89.11
%39.88|121.573
1 0 12/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %61.75
%34.85|110.251
0 0 5/14 0/0
GAZİANTEP Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %89.51
%34.62|283.050
1 0 4/9 0/0
GİRESUN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %82.41
%37.67|84.396
0 1 7/16 5/8
GÜMÜŞHANE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %80.10
%35.49|19.900
0 1 2/6 1/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %87.08
%28.33|33.247
0 0 2/5 2/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %76.91
%31.39|184.905
0 0 7/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.58|30.654
0 0 2/4 1/3
ISPARTA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %85.97
%36.03|78.507
0 1 10/13 2/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %73.08
%40.05|2.488.422
0 0 13/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %78.33
%30.91|625.796
0 0 1/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %83.04
%37.59|178.286
1 0 3/11 0/0
KARABÜK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %90.72
%36.92|45.591
0 1 4/6 1/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %97.20
%29.28|42.130
0 0 3/6 2/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %93.64
%22.41|28.080
0 0 2/8 0/1
KASTAMONU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %86.52
%37.66|73.260
0 1 9/20 0/0
KAYSERİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %76.74
%34.33|201.381
1 0 9/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %89.61
%30.29|19.986
0 0 1/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %83.09
%28.01|35.519
0 0 4/9 1/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %70.67
%23.49|38.725
0 0 3/8 1/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %95.04
%31.04|38.911
0 0 4/7 0/3
KOCAELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %74.54
%39.16|324.771
1 0 9/12 0/0
KONYA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %82.73
%41.07|396.176
1 0 18/31 0/0
KÜTAHYA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %80.36
%33.97|90.219
0 1 5/13 5/15
MALATYA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %92.09
%47.43|166.250
1 0 8/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %68.80
%21.25|127.999
0 0 2/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %86.95
%25.40|81.925
0 0 4/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %64.74
%10.10|67.927
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %61.20
%26.90|102.433
0 0 2/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %79.94
%24.35|30.487
0 0 1/6 3/17
NEVŞEHİR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %76.58
%33.64|44.539
0 1 0/8 1/15
NİĞDE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %92.02
%36.33|68.867
0 1 5/6 7/23
ORDU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %87.80
%40.95|160.284
1 0 13/19 0/0
OSMANİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %82.01
%26.57|62.865
0 1 4/7 1/7
RİZE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %97.84
%45.66|89.881
0 1 9/12 5/6
SAKARYA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %82.41
%37.71|182.071
1 0 13/16 0/0
SAMSUN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %71.83
%38.38|207.616
1 0 12/17 0/0
ŞANLIURFA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %83.26
%35.04|254.219
1 0 4/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %87.54
%37.19|48.033
0 0 4/7 2/5
SİNOP Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %88.52
%36.56|42.619
0 1 3/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %82.43
%23.53|46.488
0 0 3/7 8/12
SİVAS Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %79.23
%27.09|66.883
0 1 5/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %80.33
%30.83|159.985
0 0 0/11 0/0
TOKAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %75.75
%33.14|88.615
0 1 5/12 3/26
TRABZON Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %83.83
%40.09|148.149
1 0 13/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %96.12
%16.71|7.727
0 0 2/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %88.93
%28.64|56.846
0 0 3/6 1/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %82.09
%28.91|101.361
0 0 1/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %61.46
%36.69|32.981
0 0 3/6 1/8
YOZGAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %75.26
%34.42|55.556
0 1 4/14 1/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %78.62
%35.19|97.175
0 0 2/8 5/17
Kaynak: Anadolu Ajansı