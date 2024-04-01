AK PARTİ SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %68.60
|FATİH MEHMET KOCAİSPİR
|
%37.55|300.919
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %94.89
|ZİYA POLAT
|
%27.60|26.930
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %95.95
|HÜSEYİN CEYLAN ULUÇAY
|
%31.72|40.923
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %94.44
|MEHMET SALİH AYDIN
|
%34.56|16.196
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %99.21
|EVREN DİNÇER
|
%37.46|42.258
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %98.00
|MEHMET UYANIK
|
%28.56|18.081
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %77.98
|TURGUT ALTINOK
|
%32.72|831.369
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %79.26
|HAKAN TÜTÜNCÜ
|
%39.84|457.397
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUNUS BAYDAR
|
%42.22|4.875
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KOCATEPE
|
%42.84|6.210
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %72.04
|MUSTAFA SAVAŞ
|
%35.99|173.056
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %87.32
|YÜCEL YILMAZ
|
%40.73|281.515
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %98.41
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %90.44
|ADİL SEBATİ CEYLAN
|
%12.61|21.464
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %94.62
|METE MEMİŞ
|
%40.55|6.998
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA YAMAN
|
%34.83|12.365
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERDAL ARIKAN
|
%33.68|15.593
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %95.61
|NESRULLAH TANĞLAY
|
%38.39|8.326
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %79.44
|MUHAMMED EMİN DEMİRKOL
|
%28.54|22.879
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %99.52
|MEHMET ŞİMŞEK
|
%42.87|21.165
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %81.38
|ALİNUR AKTAŞ
|
%38.32|558.352
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %87.78
|JÜLİDE İSKENDEROĞLU
|
%18.34|12.566
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %86.78
|HÜSEYİN FİLİZ
|
%31.15|11.560
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %90.69
|HALİL İBRAHİM AŞGIN
|
%40.09|48.505
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %69.77
|OSMAN ZOLAN
|
%38.09|169.914
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %89.75
|MEHMET HALİS BİLDEN
|
%16.88|108.954
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %99.53
|FARUK ÖZLÜ
|
%40.09|40.970
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %93.32
|BELGİN İBA
|
%42.44|39.179
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %97.91
|ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI
|
%38.08|64.189
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %75.00
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %90.10
|MEHMET SEKMEN
|
%49.93|153.398
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %89.92
|İDRİS NEBİ HATİPOĞLU
|
%38.83|187.060
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %91.33
|FATMA ŞAHİN
|
%38.10|321.716
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %97.74
|AYTEKİN ŞENLİKOĞLU
|
%38.79|23.802
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %98.75
|ERCAN ÇİMEN
|
%36.68|6.068
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %99.17
|İSMET ÖLMEZ
|
%46.63|13.732
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %87.80
|MEHMET ÖNTÜRK
|
%43.38|295.088
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜLKÜ ÖCAL
|
%42.83|20.969
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %91.49
|ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN
|
%42.22|49.896
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %88.54
|MURAT KURUM
|
%40.34|3.067.924
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %86.87
|HAMZA DAĞ
|
%37.05|846.839
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %84.36
|FIRAT GÖRGEL
|
%41.86|204.806
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %96.43
|ÖZKAN ÇETİNKAYA
|
%34.36|19.754
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEVLÜT AKGÜN
|
%25.54|23.260
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %91.28
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %80.74
|TAHSİN BABAŞ
|
%36.76|19.106
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %80.70
|MEMDUH BÜYÜKKILIÇ
|
%38.47|240.313
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %91.84
|REŞİT POLAT
|
%27.00|13.808
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %89.66
|MEHMET SAYGILI
|
%22.98|20.391
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %83.00
|
%0|0
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %97.37
|OSMAN ARSLAN
|
%37.17|25.529
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %82.82
|TAHİR BÜYÜKAKIN
|
%45.55|426.125
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %84.39
|UĞUR İBRAHİM ALTAY
|
%49.54|491.550
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %85.97
|KAMİL SARAÇOĞLU
|
%27.54|32.117
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %93.88
|SAMİ ER
|
%49.03|178.152
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %77.04
|
%0|0
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %89.22
|ABDULLAH ERİN
|
%28.47|95.608
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %72.71
|
%0|0
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %68.58
|AYDIN AĞAN AYAYDIN
|
%32.40|139.911
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %82.27
|FEYAT ASYA
|
%24.40|9.464
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %74.70
|MEHMET SAVRAN
|
%34.52|16.277
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMRAH ÖZDEMİR
|
%36.30|28.744
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %91.61
|MEHMET HİLMİ GÜLER
|
%40.09|167.109
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %89.63
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAHMİ METİN
|
%54.66|29.800
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %87.22
|YUSUF ALEMDAR
|
%47.32|244.028
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %79.87
|HALİT DOĞAN
|
%41.79|258.450
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %86.88
|ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL
|
%35.11|270.627
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %92.64
|EKREM OLĞAÇ
|
%37.64|25.758
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %96.75
|YAKUP ÜÇÜNCÜOĞLU
|
%39.24|11.510
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %97.42
|MEHMET YARKA
|
%48.00|17.821
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %80.96
|HİLMİ BİLGİN
|
%30.83|36.977
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %86.28
|CÜNEYT YÜKSEL
|
%35.52|199.566
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %91.92
|EYÜP EROĞLU
|
%29.77|23.669
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %86.89
|AHMET METİN GENÇ
|
%51.79|201.720
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %77.50
|ERKAN EROĞLU
|
%14.27|1.839
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %97.88
|MEHMET ÇAKIN
|
%24.47|31.977
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %83.60
|ABDULAHAT ARVAS
|
%27.77|100.874
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %95.44
|MUSTAFA TUTUK
|
%40.62|22.482
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %83.51
|CELAL KÖSE
|
%27.44|10.361
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %97.48
|ÖMER SELİM ALAN
|
%37.65|20.373
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %56.92
|
%19.44|124.470
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %96.21
|
%35.33|99.378
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %85.15
|
%34.59|127.472
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %92.13
|
%30.73|56.422
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %88.98
|
%36.85|70.806
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %84.00
|
%34.38|59.308
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %68.53
|
%30.80|668.241
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %70.69
|
%26.30|264.594
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %88.64
|
%28.43|12.003
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.24
|
%36.71|38.469
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %66.88
|
%21.78|95.483
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %81.07
|
%38.08|239.503
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %86.20
|
%31.10|31.946
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %91.44
|
%17.75|43.962
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %89.14
|
%44.81|15.729
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%28.20|37.965
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %94.91
|
%33.16|38.367
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %86.98
|
%31.70|42.104
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %83.75
|
%32.62|48.910
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %85.99
|
%35.96|50.962
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %72.68
|
%35.04|446.396
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %87.04
|
%31.11|92.792
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %91.44
|
%38.93|41.531
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %87.79
|
%34.45|90.705
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %59.40
|
%30.44|112.503
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %88.72
|
%17.12|107.495
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %95.31
|
%39.38|89.369
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %83.53
|
%31.81|67.711
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %94.37
|
%33.57|94.816
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %84.62
|
%28.70|27.430
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %89.11
|
%39.88|121.573
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %61.75
|
%34.85|110.251
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %89.51
|
%34.62|283.050
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %82.41
|
%37.67|84.396
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %80.10
|
%35.49|19.900
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %87.08
|
%28.33|33.247
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %76.91
|
%31.39|184.905
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%30.58|30.654
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %85.97
|
%36.03|78.507
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %73.08
|
%40.05|2.488.422
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %78.33
|
%30.91|625.796
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %83.04
|
%37.59|178.286
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %90.72
|
%36.92|45.591
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %97.20
|
%29.28|42.130
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %93.64
|
%22.41|28.080
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %86.52
|
%37.66|73.260
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %76.74
|
%34.33|201.381
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %89.61
|
%30.29|19.986
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %83.09
|
%28.01|35.519
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %70.67
|
%23.49|38.725
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %95.04
|
%31.04|38.911
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %74.54
|
%39.16|324.771
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %82.73
|
%41.07|396.176
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %80.36
|
%33.97|90.219
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %92.09
|
%47.43|166.250
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %68.80
|
%21.25|127.999
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %86.95
|
%25.40|81.925
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %64.74
|
%10.10|67.927
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %61.20
|
%26.90|102.433
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %79.94
|
%24.35|30.487
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %76.58
|
%33.64|44.539
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %92.02
|
%36.33|68.867
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %87.80
|
%40.95|160.284
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %82.01
|
%26.57|62.865
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %97.84
|
%45.66|89.881
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %82.41
|
%37.71|182.071
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %71.83
|
%38.38|207.616
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %83.26
|
%35.04|254.219
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %87.54
|
%37.19|48.033
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %88.52
|
%36.56|42.619
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %82.43
|
%23.53|46.488
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %79.23
|
%27.09|66.883
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %80.33
|
%30.83|159.985
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %75.75
|
%33.14|88.615
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %83.83
|
%40.09|148.149
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %96.12
|
%16.71|7.727
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %88.93
|
%28.64|56.846
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %82.09
|
%28.91|101.361
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %61.46
|
%36.69|32.981
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %75.26
|
%34.42|55.556
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %78.62
|
%35.19|97.175
|