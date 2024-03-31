60
Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:10
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%39.39
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 22
  • Kazandığı İlçe Sayısı 288
  • Kazandığı Belde Sayısı 22
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%24.75
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%22.92 1
İL GENEL MECLİSİ
%26.90
Osmaniye Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAHÇE
Açılan Sandık Oranı %50.00
EMRAH YILMAZ 30 %0.62 Detay
DÜZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %58.20
SÜLEYMAN ALGAN 5189 %28.10 Detay
HASANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
ERDOĞAN BORAN 0 %0 Detay
KADİRLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %6.10
MUSTAFA MERT OLCAR 1459 %47.90 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %31.91
SERKAN KARAYİĞİT 7887 %22.92 Detay
SUMBAS
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
TOPRAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
RECEP AYDEDE 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ATALAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BÖCEKLİ
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA DONBALOĞLU 0 %0 Detay
CEVDETİYE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ELLEK
Açılan Sandık Oranı %5.88
0 %0 Detay
MEHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
TÜRKMEN
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM DEMİRCİ 0 %0 Detay
YARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %54.55
MUSTAFA KAYNAR 394 %28.51 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı