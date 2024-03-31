|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAHÇE
Açılan Sandık Oranı %50.00
|EMRAH YILMAZ
|30
|%0.62
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DÜZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %58.20
|SÜLEYMAN ALGAN
|5189
|%28.10
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HASANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ERDOĞAN BORAN
|0
|%0
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KADİRLİ
Açılan Sandık Oranı %6.10
|MUSTAFA MERT OLCAR
|1459
|%47.90
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %31.91
|SERKAN KARAYİĞİT
|7887
|%22.92
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SUMBAS
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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TOPRAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|RECEP AYDEDE
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ATALAN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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BÖCEKLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA DONBALOĞLU
|0
|%0
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CEVDETİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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ELLEK
Açılan Sandık Oranı %5.88
|0
|%0
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MEHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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TÜRKMEN
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM DEMİRCİ
|0
|%0
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YARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %54.55
|MUSTAFA KAYNAR
|394
|%28.51
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