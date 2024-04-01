SAADET SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %83.55
|HÜSEYİN ACARLAR
|
%0.49|4.786
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAŞİM ASNUK
|
%1.46|1.505
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %99.42
|BEYTULLAH KARATAŞ
|
%0.77|1.020
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %98.29
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %99.80
|LEVENT SERDAR ŞAHİN
|
%0.48|550
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %98.80
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %89.61
|CAFER GÜNEŞ
|
%0.36|10.616
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %92.17
|ERSAN BİLGİN
|
%0.38|5.128
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZAFER ALPASLAN
|
%0.27|31
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜLTEKİN SOYDAN
|
%0.55|80
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %82.81
|FATİH KARAHAN
|
%0.29|1.601
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %94.91
|
%0|0
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %98.94
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %98.73
|MEHMET ONAT
|
%0.61|1.145
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %96.77
|FATİH BURAK
|
%3.71|664
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ETHEM ERSÖZ
|
%0.45|160
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ESER
|
%1.20|554
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %97.37
|EMRAH YURCİ
|
%2.86|634
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %94.42
|İSA SAYIN
|
%0.44|427
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADNAN ERSAN
|
%0.99|494
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %94.03
|İKRAM AKKAYA
|
%1.25|21.075
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %98.39
|ŞABAN SARI
|
%0.15|117
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %98.28
|MUSTAFA ÜNVER
|
%0.41|175
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %98.59
|FARUK CIDIK
|
%1.52|2.006
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %87.12
|
%0|0
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %95.75
|MUHAMMED SABIR FIRAT
|
%0.69|4.735
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NEVFEL KADİR GÜNER
|
%1.24|1.276
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.74
|TEZCAN KARAKÜTÜK
|
%0.32|316
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %99.63
|ABDULLAH AKIN
|
%6.80|11.653
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %84.88
|ALİ CEBECİ
|
%0.85|526
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %95.93
|FAİK ÇALIK
|
%3.27|10.816
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %93.43
|FESİH BİNGÖL
|
%0.37|1.848
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %98.25
|AHMET CENGİZ
|
%1.34|12.090
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ESRA BEKTAŞ
|
%0.83|544
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AKIN DEMİR
|
%0.62|101
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %96.88
|NECMETTİN ÇALIŞKAN
|
%0.79|5.942
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NECMETTİN TURAN
|
%0.22|108
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %98.07
|AYDIN APAYDIN
|
%0.78|991
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %94.66
|BİROL AYDIN
|
%0.47|38.363
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %95.74
|MUSTAFA ERDURAN
|
%0.28|6.981
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %94.80
|
%0|0
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ORHAN GÖKMEN
|
%1.43|857
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KARAKAŞ
|
%1.09|996
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %94.44
|HULUSİ ÖZBEK
|
%0.44|267
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %94.35
|MAHMUT ARIKAN
|
%5.65|41.280
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %94.69
|ZEYNEP GÜLTEKİN
|
%0.40|213
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %99.75
|VEYSEL KUTLUCA
|
%0.61|606
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %98.50
|MEHMET METİN DURSUN
|
%0.13|68
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATMA EKİM TERZİOĞLU
|
%0.76|536
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %94.66
|NURETTİN ÇELİK
|
%1.89|20.283
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %95.92
|ABDULKADİR KARADUMAN
|
%3.35|38.090
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %95.63
|AHMET SUNAR
|
%0.95|1.237
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %98.31
|
%0|0
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %89.69
|
%0|0
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %95.77
|MEHMET ALİ KILIÇ
|
%0.42|1.533
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %89.51
|SONER ÇONTAR
|
%0.41|3.858
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %80.69
|CEBRAİL TÜMENCİ
|
%0.28|1.404
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %86.82
|RIDVAN BOZ
|
%0.89|365
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %92.77
|MERVE IŞIK
|
%0.43|253
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT GÜNGÖRDÜ
|
%1.00|791
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %96.59
|HALİT DUYAR
|
%0.65|2.869
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %95.73
|AHMET KILIÇ
|
%1.14|1.200
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET YILDIZ
|
%2.85|1.553
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %96.33
|ÖMER ABDULLAH AYHAN
|
%12.27|70.587
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %94.45
|
%0|0
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %92.79
|RESUL BEBE
|
%0.81|6.701
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %94.17
|TAHSİN BAYAR
|
%0.60|421
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BARBAROS BALTACI
|
%0.61|185
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %98.06
|MÜCAHİT SANSUR
|
%0.34|128
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %88.02
|ZEKİ KILIÇ
|
%0.75|1.078
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %97.15
|
%0|0
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %97.31
|SELİM IŞIK
|
%0.98|818
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %96.99
|RECEP YAKUPHAN
|
%2.37|10.462
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %87.50
|MUHAMMED NEDİM SADAK
|
%0.07|10
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.81
|RAMAZAN YAVUZ ACAR
|
%0.37|493
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %92.62
|ÖZAY İLHAN
|
%0.64|2.614
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %98.48
|CELAL KORKMAZ
|
%0.74|424
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %90.96
|ZİYA KOÇAK
|
%1.08|454
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %98.32
|CEM DERELİ
|
%1.23|675
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %77.36
|
%0.79|7.001
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %99.12
|
%4.02|11.752
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %94.49
|
%0.95|3.929
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %97.04
|
%1.21|2.342
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %95.10
|
%0.73|1.513
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %91.22
|
%0.73|1.387
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %83.91
|
%0.62|16.709
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %88.84
|
%0.60|7.588
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %96.02
|
%0.67|308
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.39
|
%0.83|868
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %79.57
|
%0.40|2.089
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %92.50
|
%0.92|6.732
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %93.67
|
%2.21|2.499
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %98.11
|
%1.43|3.854
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %93.09
|
%3.45|1.284
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.97|1.314
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %99.13
|
%1.21|1.461
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %93.86
|
%2.93|4.315
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %93.82
|
%1.51|2.679
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %94.47
|
%1.28|2.002
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %91.00
|
%2.37|38.078
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %95.72
|
%0.42|1.408
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %97.42
|
%0.97|1.142
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %96.37
|
%1.21|3.605
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %81.85
|
%0.34|1.720
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %94.89
|
%0.79|5.355
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %98.50
|
%1.39|3.259
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %93.72
|
%0.62|1.508
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %99.13
|
%4.86|14.549
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %90.21
|
%1.23|1.326
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %95.29
|
%2.11|6.983
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %73.15
|
%0.41|1.565
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %97.91
|
%1.23|10.851
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %92.41
|
%1.59|4.075
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %85.37
|
%1.69|1.045
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %93.62
|
%0.41|516
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %91.89
|
%1.52|10.776
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.57|573
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %96.80
|
%0.98|2.421
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %87.21
|
%0.83|62.116
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %92.99
|
%0.35|8.566
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %94.38
|
%1.02|5.535
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %98.94
|
%1.61|2.241
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.24|1.838
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %99.75
|
%0.24|322
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %95.15
|
%1.13|2.548
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %93.61
|
%3.80|27.382
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %93.48
|
%0.71|496
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %95.38
|
%0.92|1.375
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %86.19
|
%0.31|629
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.04
|
%1.04|1.376
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %91.80
|
%2.84|29.059
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %95.76
|
%3.05|34.337
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %92.17
|
%1.90|5.973
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %97.86
|
%1.36|5.056
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %85.36
|
%1.73|13.098
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %94.98
|
%0.69|2.462
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %85.63
|
%0.52|4.602
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %76.43
|
%0.38|1.837
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %88.59
|
%1.19|1.711
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %94.67
|
%0.88|1.499
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %97.42
|
%1.39|2.817
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %95.60
|
%1.03|4.431
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %95.37
|
%0.87|2.415
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %99.16
|
%3.20|6.405
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %94.70
|
%5.26|29.549
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %91.93
|
%1.37|9.682
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %91.46
|
%1.10|8.754
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %88.38
|
%0.58|755
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %92.31
|
%1.49|1.837
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %88.69
|
%0.18|395
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %88.32
|
%0.99|2.899
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %95.86
|
%0.25|1.538
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %89.91
|
%0.95|3.104
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %95.97
|
%4.05|17.470
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %98.64
|
%0.20|100
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.70
|
%0.51|1.155
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %92.04
|
%0.52|2.070
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %80.88
|
%1.24|1.485
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %87.48
|
%0.95|1.884
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %92.19
|
%1.94|6.371
|