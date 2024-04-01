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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:35
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.06
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%93.52
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

SAADET SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %83.55
HÜSEYİN ACARLAR
%0.49|4.786
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAŞİM ASNUK
%1.46|1.505
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %99.42
BEYTULLAH KARATAŞ
%0.77|1.020
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %98.29
%0|0
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %99.80
LEVENT SERDAR ŞAHİN
%0.48|550
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %98.80
%0|0
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %89.61
CAFER GÜNEŞ
%0.36|10.616
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %92.17
ERSAN BİLGİN
%0.38|5.128
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZAFER ALPASLAN
%0.27|31
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜLTEKİN SOYDAN
%0.55|80
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %82.81
FATİH KARAHAN
%0.29|1.601
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %94.91
%0|0
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %98.94
%0|0
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %98.73
MEHMET ONAT
%0.61|1.145
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %96.77
FATİH BURAK
%3.71|664
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ETHEM ERSÖZ
%0.45|160
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ESER
%1.20|554
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %97.37
EMRAH YURCİ
%2.86|634
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %94.42
İSA SAYIN
%0.44|427
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADNAN ERSAN
%0.99|494
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %94.03
İKRAM AKKAYA
%1.25|21.075
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %98.39
ŞABAN SARI
%0.15|117
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %98.28
MUSTAFA ÜNVER
%0.41|175
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %98.59
FARUK CIDIK
%1.52|2.006
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %87.12
%0|0
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %95.75
MUHAMMED SABIR FIRAT
%0.69|4.735
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
NEVFEL KADİR GÜNER
%1.24|1.276
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.74
TEZCAN KARAKÜTÜK
%0.32|316
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %99.63
ABDULLAH AKIN
%6.80|11.653
0 0 0/11 1/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %84.88
ALİ CEBECİ
%0.85|526
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %95.93
FAİK ÇALIK
%3.27|10.816
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %93.43
FESİH BİNGÖL
%0.37|1.848
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %98.25
AHMET CENGİZ
%1.34|12.090
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ESRA BEKTAŞ
%0.83|544
0 0 1/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AKIN DEMİR
%0.62|101
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %96.88
NECMETTİN ÇALIŞKAN
%0.79|5.942
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECMETTİN TURAN
%0.22|108
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %98.07
AYDIN APAYDIN
%0.78|991
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %94.66
BİROL AYDIN
%0.47|38.363
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %95.74
MUSTAFA ERDURAN
%0.28|6.981
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %94.80
%0|0
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ORHAN GÖKMEN
%1.43|857
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KARAKAŞ
%1.09|996
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %94.44
HULUSİ ÖZBEK
%0.44|267
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %94.35
MAHMUT ARIKAN
%5.65|41.280
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %94.69
ZEYNEP GÜLTEKİN
%0.40|213
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %99.75
VEYSEL KUTLUCA
%0.61|606
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %98.50
MEHMET METİN DURSUN
%0.13|68
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATMA EKİM TERZİOĞLU
%0.76|536
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %94.66
NURETTİN ÇELİK
%1.89|20.283
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %95.92
ABDULKADİR KARADUMAN
%3.35|38.090
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %95.63
AHMET SUNAR
%0.95|1.237
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %98.31
%0|0
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %89.69
%0|0
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %95.77
MEHMET ALİ KILIÇ
%0.42|1.533
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %89.51
SONER ÇONTAR
%0.41|3.858
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %80.69
CEBRAİL TÜMENCİ
%0.28|1.404
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %86.82
RIDVAN BOZ
%0.89|365
0 0 0/6 1/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %92.77
MERVE IŞIK
%0.43|253
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT GÜNGÖRDÜ
%1.00|791
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %96.59
HALİT DUYAR
%0.65|2.869
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %95.73
AHMET KILIÇ
%1.14|1.200
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET YILDIZ
%2.85|1.553
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %96.33
ÖMER ABDULLAH AYHAN
%12.27|70.587
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %94.45
%0|0
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %92.79
RESUL BEBE
%0.81|6.701
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %94.17
TAHSİN BAYAR
%0.60|421
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
BARBAROS BALTACI
%0.61|185
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %98.06
MÜCAHİT SANSUR
%0.34|128
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %88.02
ZEKİ KILIÇ
%0.75|1.078
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %97.15
%0|0
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %97.31
SELİM IŞIK
%0.98|818
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %96.99
RECEP YAKUPHAN
%2.37|10.462
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %87.50
MUHAMMED NEDİM SADAK
%0.07|10
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.81
RAMAZAN YAVUZ ACAR
%0.37|493
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %92.62
ÖZAY İLHAN
%0.64|2.614
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %98.48
CELAL KORKMAZ
%0.74|424
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %90.96
ZİYA KOÇAK
%1.08|454
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %98.32
CEM DERELİ
%1.23|675
0 0 0/8 0/17
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %77.36
%0.79|7.001
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %99.12
%4.02|11.752
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %94.49
%0.95|3.929
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %97.04
%1.21|2.342
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %95.10
%0.73|1.513
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %91.22
%0.73|1.387
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %83.91
%0.62|16.709
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %88.84
%0.60|7.588
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %96.02
%0.67|308
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.39
%0.83|868
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %79.57
%0.40|2.089
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %92.50
%0.92|6.732
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %93.67
%2.21|2.499
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %98.11
%1.43|3.854
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %93.09
%3.45|1.284
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.97|1.314
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %99.13
%1.21|1.461
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %93.86
%2.93|4.315
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %93.82
%1.51|2.679
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %94.47
%1.28|2.002
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %91.00
%2.37|38.078
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %95.72
%0.42|1.408
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %97.42
%0.97|1.142
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %96.37
%1.21|3.605
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %81.85
%0.34|1.720
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %94.89
%0.79|5.355
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %98.50
%1.39|3.259
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %93.72
%0.62|1.508
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %99.13
%4.86|14.549
0 0 0/11 1/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %90.21
%1.23|1.326
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %95.29
%2.11|6.983
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %73.15
%0.41|1.565
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %97.91
%1.23|10.851
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %92.41
%1.59|4.075
0 0 1/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %85.37
%1.69|1.045
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %93.62
%0.41|516
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %91.89
%1.52|10.776
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.57|573
0 0 0/4 1/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %96.80
%0.98|2.421
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %87.21
%0.83|62.116
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %92.99
%0.35|8.566
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %94.38
%1.02|5.535
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %98.94
%1.61|2.241
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.24|1.838
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %99.75
%0.24|322
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %95.15
%1.13|2.548
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %93.61
%3.80|27.382
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %93.48
%0.71|496
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %95.38
%0.92|1.375
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %86.19
%0.31|629
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.04
%1.04|1.376
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %91.80
%2.84|29.059
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %95.76
%3.05|34.337
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %92.17
%1.90|5.973
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %97.86
%1.36|5.056
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %85.36
%1.73|13.098
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %94.98
%0.69|2.462
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %85.63
%0.52|4.602
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %76.43
%0.38|1.837
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %88.59
%1.19|1.711
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %94.67
%0.88|1.499
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %97.42
%1.39|2.817
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %95.60
%1.03|4.431
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %95.37
%0.87|2.415
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %99.16
%3.20|6.405
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %94.70
%5.26|29.549
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %91.93
%1.37|9.682
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %91.46
%1.10|8.754
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %88.38
%0.58|755
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %92.31
%1.49|1.837
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %88.69
%0.18|395
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %88.32
%0.99|2.899
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %95.86
%0.25|1.538
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %89.91
%0.95|3.104
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %95.97
%4.05|17.470
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %98.64
%0.20|100
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.70
%0.51|1.155
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %92.04
%0.52|2.070
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %80.88
%1.24|1.485
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %87.48
%0.95|1.884
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %92.19
%1.94|6.371
0 0 0/8 0/17
Kaynak: Anadolu Ajansı