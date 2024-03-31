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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:10
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%39.39
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 22
  • Kazandığı İlçe Sayısı 288
  • Kazandığı Belde Sayısı 22
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%24.75
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%12.11 1
İL GENEL MECLİSİ
%9.75
Düzce Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAKOCA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %93.75
FİKRET ALBAYRAK 5560 %32.05 Detay
ÇİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %95.45
CEMİL TINAZ 210 %4.46 Detay
CUMAYERİ
Açılan Sandık Oranı %12.00
0 %0 Detay
GÖLYAKA
Açılan Sandık Oranı %56.67
NECMİ GÜRGEN 146 %3.51 Detay
GÜMÜŞOVA
Açılan Sandık Oranı %56.52
AHMET ÇEKİÇ 56 %1.65 Detay
KAYNAŞLI
Açılan Sandık Oranı %96.00
MUAMMER YILDIRIM 367 %6.26 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %56.37
SEDAT ÇELİKEL 6945 %12.11 Detay
YIĞILCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖNDER ATASOY 35 %1.44 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BEYKÖY
Açılan Sandık Oranı %46.67
EMİNE SATILMIŞ 13 %0.81 Detay
BOĞAZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %46.15
MUSTAFA OCAK 17 %1.29 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı