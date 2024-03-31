|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAKOCA
Açılan Sandık Oranı %93.75
|FİKRET ALBAYRAK
|5560
|%32.05
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ÇİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %95.45
|CEMİL TINAZ
|210
|%4.46
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CUMAYERİ
Açılan Sandık Oranı %12.00
|0
|%0
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GÖLYAKA
Açılan Sandık Oranı %56.67
|NECMİ GÜRGEN
|146
|%3.51
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GÜMÜŞOVA
Açılan Sandık Oranı %56.52
|AHMET ÇEKİÇ
|56
|%1.65
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KAYNAŞLI
Açılan Sandık Oranı %96.00
|MUAMMER YILDIRIM
|367
|%6.26
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %56.37
|SEDAT ÇELİKEL
|6945
|%12.11
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YIĞILCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖNDER ATASOY
|35
|%1.44
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BEYKÖY
Açılan Sandık Oranı %46.67
|EMİNE SATILMIŞ
|13
|%0.81
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BOĞAZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %46.15
|MUSTAFA OCAK
|17
|%1.29
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