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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 19:55
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%38.98
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 23
  • Kazandığı İlçe Sayısı 283
  • Kazandığı Belde Sayısı 21
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%20.69
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%38.49 4
İL GENEL MECLİSİ
%29.60
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
EROL MENGÜÇ 0 %0 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %2.50
HÜSEYİN AKSOY 1154 %42.76 Detay
ARSUZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %0.83
SAMİ ÜSTÜN 16 %72.73 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %12.35
ÖMER SAĞLAM 444 %16.31 Detay
DEFNE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %1.55
HALİL İBRAHİM ÖZGÜN 660 %59.78 Detay
DÖRTYOL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %0.36
BAHADIR AMAÇ 102 %42.68 Detay
ERZİN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %22.22
ÖKKEŞ ELMASOĞLU 2324 %47.62 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %0.75
HÜSEYİN BAĞCI 0 %0 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %1.79
MEHMET DUDUOĞLU 754 %32.24 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %14.69
ZEYNEP SAĞIROĞLU 544 %7.75 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ ÇİMER 0 %0 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %3.09
MEHMET YILMAZ 156 %18.48 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %14.29
FEVZİ SUVAROĞLU 2224 %29.71 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %2.16
SÜLEYMAN BEDİR ABACI 574 %42.11 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %3.81
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı