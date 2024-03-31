|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|EROL MENGÜÇ
|0
|%0
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ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %2.50
|HÜSEYİN AKSOY
|1154
|%42.76
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ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %0.83
|SAMİ ÜSTÜN
|16
|%72.73
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BELEN
Açılan Sandık Oranı %12.35
|ÖMER SAĞLAM
|444
|%16.31
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DEFNE
Açılan Sandık Oranı %1.55
|HALİL İBRAHİM ÖZGÜN
|660
|%59.78
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DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %0.36
|BAHADIR AMAÇ
|102
|%42.68
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ERZİN
Açılan Sandık Oranı %22.22
|ÖKKEŞ ELMASOĞLU
|2324
|%47.62
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HASSA
Açılan Sandık Oranı %0.75
|HÜSEYİN BAĞCI
|0
|%0
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İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %1.79
|MEHMET DUDUOĞLU
|754
|%32.24
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KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %14.69
|ZEYNEP SAĞIROĞLU
|544
|%7.75
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KUMLU
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ ÇİMER
|0
|%0
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PAYAS
Açılan Sandık Oranı %3.09
|MEHMET YILMAZ
|156
|%18.48
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REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %14.29
|FEVZİ SUVAROĞLU
|2224
|%29.71
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SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %2.16
|SÜLEYMAN BEDİR ABACI
|574
|%42.11
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YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %3.81
|0
|%0
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