60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
TÜRKİYE GENELİ AÇILAN SANDIK ORANI
%100.00
  • Toplam Seçmen 61.430.934
  • Açılan Sandık 206.806
  • Kullanılan Oy 48.256.541
  • Geçerli Oy 46.046.499
  • Geçersiz Oy 2.210.042
  • Katılım Oranı %78.55

İL İL SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM
İL AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ADANA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.43 442.486
%46.57|550.531
ZEYDAN KARALAR 		%0 0 %4.26 50.373 %5.60 66.221 %0.09 1.049 %6.04 71.383
ADIYAMAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.43 28.285
%49.74|51.299
ABDURRAHMAN TUTDERE 		%0 0 %0.81 835 %2.66 2.742 %0.99 1.022 %18.37 18.941
AFYONKARAHİSAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.82 42.703
%50.73|68.072
BURCU KÖKSAL 		%10.87 14.590 %1.56 2.090 %0.15 201 %0.03 35 %4.84 6.493
AĞRI Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.70 16.747 %2.57 1.278 %0 0 %1.03 513
%51.07|25.374
HAZAL ARAS 		%0.15 73 %11.48 5.702
AKSARAY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.85|42.769
EVREN DİNÇER 		%7.79 9.046 %28.72 33.331 %20.29 23.541 %0.28 324 %0.23 265 %5.84 6.775
AMASYA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.96 18.405
%43.03|27.352
TURGAY SEVİNDİ 		%23.00 14.618 %0.68 435 %0.06 40 %0.17 110 %4.10 2.604
ANKARA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.68 1.048.076
%60.44|1.999.281
MANSUR YAVAŞ 		%0 0 %0.91 30.041 %0.80 26.484 %0.05 1.493 %6.12 202.593
ANTALYA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.03 580.891
%48.71|706.877
MUHİTTİN BÖCEK 		%0 0 %2.68 38.876 %3.11 45.070 %0.15 2.177 %5.33 77.378
ARDAHAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.51 4.875
%45.06|5.049
FARUK DEMİR 		%0 0 %0.62 70 %0 0 %0.87 98 %9.93 1.113
ARTVİN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.74 6.262
%45.22|6.475
BİLGEHAN ERDEM 		%0 0 %6.02 862 %0.17 24 %0 0 %4.85 695
AYDIN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.72 250.019
%50.53|344.003
ÖZLEM ÇERÇİOĞLU 		%0 0 %4.27 29.089 %3.42 23.284 %0.07 449 %4.99 33.989
BALIKESİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.54 323.123
%51.10|407.306
AHMET AKIN 		%0 0 %3.05 24.302 %0.85 6.811 %0.37 2.964 %4.08 32.509
BARTIN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%51.29|22.383
MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA 		%36.61 15.978 %2.71 1.183 %0.20 86 %0 0 %9.18 4.008
BATMAN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%12.42 23.511 %1.80 3.411 %0 0 %0.37 696
%64.52|122.143
GÜLÜSTAN SÖNÜK 		%0.56 1.067 %20.32 38.469
BAYBURT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.08|7.344
METE MEMİŞ 		%4.33 813 %37.88 7.118 %1.29 242 %0.24 45 %1.00 188 %16.18 3.041
BİLECİK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.54 12.328
%48.88|17.447
MELEK MIZRAK SUBAŞI 		%0 0 %2.86 1.020 %0.80 284 %0.50 178 %12.42 4.434
BİNGÖL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.69|15.593
ERDAL ARIKAN 		%2.35 1.087 %0 0 %0.36 166 %25.85 11.965 %0 0 %37.75 17.473
BİTLİS Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.23|8.900
NESRULLAH TANĞLAY 		%2.06 480 %0 0 %1.44 336 %37.38 8.702 %0.24 55 %20.65 4.808
BOLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.84 29.371
%52.90|53.881
TANJU ÖZCAN 		%12.13 12.359 %0.89 904 %0.61 623 %0 0 %4.63 4.720
BURDUR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.90 21.324
%46.28|23.007
ALİ ORKUN ERCENGİZ 		%0 0 %3.36 1.671 %0.38 189 %0.05 27 %7.03 3.494
BURSA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.35 693.031
%47.62|860.490
MUSTAFA BOZBEY 		%0 0 %2.27 40.953 %1.63 29.389 %0.08 1.371 %10.05 181.659
ÇANAKKALE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%18.27 14.291
%39.70|31.058
MUHARREM ERKEK 		%0 0 %36.89 28.861 %1.68 1.311 %0.04 33 %3.42 2.676
ÇANKIRI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.22 13.445 %2.69 1.160
%59.80|25.748
İSMAİL HAKKI ESEN 		%1.93 832 %0.09 40 %0.27 115 %3.99 1.719
ÇORUM Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.55|54.805
HALİL İBRAHİM AŞGIN 		%36.98 49.974 %0 0 %1.72 2.325 %0.20 269 %0.36 486 %20.19 27.293
DENİZLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.88 247.347
%48.12|306.174
BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU 		%0 0 %4.63 29.435 %1.14 7.262 %0.12 739 %7.12 45.293
DİYARBAKIR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%16.83 121.571 %3.49 25.221 %0 0 %0.43 3.091
%64.09|463.022
AYŞE SERRA BUCAK KÜÇÜK 		%0.10 754 %15.05 108.748
DÜZCE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.22|41.233
FARUK ÖZLÜ 		%13.37 13.711 %4.09 4.198 %6.13 6.286 %0.59 607 %0.09 92 %35.50 36.398
EDİRNE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.49 42.119
%46.67|46.260
FİLİZ GENCAN AKIN 		%0 0 %5.44 5.391 %1.00 987 %0.10 104 %4.29 4.255
ELAZIĞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.19|65.682
ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI 		%16.49 28.368 %10.92 18.785 %0.58 1.004 %2.33 4.014 %0.05 79 %31.44 54.074
ERZİNCAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %21.08 15.745
%40.45|30.217
BEKİR AKSUN 		%1.61 1.202 %0.45 338 %29.24 21.841 %7.18 5.362
ERZURUM Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.42|174.759
MEHMET SEKMEN 		%6.52 22.599 %0 0 %22.18 76.893 %7.80 27.044 %0 0 %13.07 45.305
ESKİŞEHİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.85 204.504
%51.03|275.739
AYŞE ÜNLÜCE 		%0 0 %3.59 19.417 %0.88 4.734 %0.10 566 %6.54 35.359
GAZİANTEP Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.83|358.590
FATMA ŞAHİN 		%28.12 259.679 %0 0 %1.72 15.898 %5.47 50.517 %0.46 4.293 %25.40 234.537
GİRESUN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.62 24.615
%54.56|35.696
FUAT KÖSE 		%0 0 %1.34 879 %0.06 42 %0.09 61 %6.32 4.132
GÜMÜŞHANE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.20 6.141 %13.36 2.148
%41.62|6.690
VEDAT SONER BAŞER 		%1.24 199 %0.14 22 %0 0 %5.44 875
HAKKARİ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.58 13.833 %1.43 424 %0 0 %0.42 124
%48.92|14.528
MEHMET SIDDIK AKIŞ 		%0.04 11 %2.63 780
HATAY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.48|346.060
MEHMET ÖNTÜRK 		%44.05 342.699 %0 0 %1.81 14.086 %1.08 8.428 %0.06 484 %8.51 66.196
IĞDIR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.23 20.975 %2.88 1.433 %0 0 %4.48 2.225
%46.70|23.196
MEHMET NURİ GÜNEŞ 		%0.18 90 %3.53 1.754
ISPARTA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.95|54.433
ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN 		%21.11 27.386 %10.11 13.118 %17.68 22.944 %0.45 581 %0.18 229 %8.52 11.053
İSTANBUL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.59 3.431.588
%51.14|4.432.862
EKREM İMAMOĞLU 		%0 0 %0.63 54.619 %2.12 183.805 %0.17 15.114 %6.34 549.524
İZMİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.06 977.895
%48.97|1.292.118
CEMİL TUGAY 		%0 0 %3.64 96.115 %4.19 110.600 %0.08 2.003 %6.06 159.781
KAHRAMANMARAŞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.41|247.880
FIRAT GÖRGEL 		%15.22 88.947 %0 0 %3.50 20.477 %0.55 3.223 %0.57 3.335 %37.75 220.690
KARABÜK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.71|20.572
ÖZKAN ÇETİNKAYA 		%11.09 6.770 %26.28 16.039 %1.16 710 %0.21 129 %0.05 33 %27.48 16.769
KARAMAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.05 22.023 %18.02 16.502
%49.24|45.095
SAVAŞ KALAYCI 		%1.11 1.019 %0.18 164 %0.07 67 %7.32 6.704
KARS Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %17.24 7.805
%36.20|16.384
ÖTÜKEN SENGER 		%9.19 4.162 %28.98 13.120 %1.63 740 %6.75 3.054
KASTAMONU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.15 23.390
%49.17|31.810
HASAN BALTACI 		%6.90 4.464 %0.81 526 %0.10 65 %1.33 859 %5.53 3.580
KAYSERİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.61|296.495
MEMDUH BÜYÜKKILIÇ 		%14.33 110.074 %0 0 %14.39 110.481 %0.59 4.494 %0.27 2.099 %31.82 244.356
KİLİS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.28 15.250
%41.98|23.467
HAKAN BİLECEN 		%23.74 13.274 %1.23 685 %0.24 135 %0.14 76 %5.40 3.020
KIRIKKALE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%23.17 23.062
%49.90|49.681
AHMET ÖNAL 		%19.15 19.064 %1.23 1.221 %0.08 84 %0.14 138 %6.33 6.305
KIRKLARELİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %40.71 20.770
%41.50|21.173
DERYA BULUT 		%5.77 2.944 %0.68 347 %6.72 3.427 %4.63 2.360
KIRŞEHİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.42 26.462
%52.86|37.377
SELAHATTİN EKİCİOĞLU 		%0 0 %2.82 1.994 %1.23 872 %0.21 152 %5.45 3.850
KOCAELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.83|514.672
TAHİR BÜYÜKAKIN 		%28.97 325.280 %0 0 %5.01 56.278 %3.26 36.613 %0.11 1.269 %16.82 188.857
KONYA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.44|586.529
UĞUR İBRAHİM ALTAY 		%12.77 151.532 %0 0 %2.95 34.972 %1.79 21.181 %0.15 1.725 %32.91 390.421
KÜTAHYA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.71 37.992
%29.69|40.712
EYÜP KAHVECİ 		%29.25 40.110 %1.85 2.535 %0.14 193 %0.13 181 %11.22 15.388
MALATYA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.97|190.165
SAMİ ER 		%37.28 144.775 %0 0 %0.51 1.986 %0.54 2.096 %1.49 5.790 %11.22 43.557
MANİSA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%57.26|507.563
FERDİ ZEYREK 		%29.78 264.026 %4.91 43.557 %0 0 %0 0 %8.04 71.313
MARDİN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.78 105.528 %2.50 9.483 %0 0 %0.61 2.307
%57.40|218.042
AHMET TÜRK 		%0.16 602 %11.56 43.894
MERSİN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%59.52|625.102
VAHAP SEÇER 		%31.04 326.041 %3.45 36.210 %0 0 %0.07 723 %5.93 62.249
MUĞLA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.69 207.744
%55.01|349.575
AHMET ARAS 		%0 0 %5.69 36.180 %1.83 11.605 %0.10 649 %4.68 29.738
MUŞ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.27 11.399 %1.53 692 %0 0 %4.61 2.082
%42.88|19.347
SIRRI SÖYLEMEZ 		%3.15 1.422 %22.55 10.174
NEVŞEHİR İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.50 22.061 %3.24 2.074 %6.25 3.996
%52.03|33.268
RASİM ARI 		%0.22 140 %0 0 %3.76 2.402
NİĞDE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.23|28.793
EMRAH ÖZDEMİR 		%25.59 20.341 %19.06 15.150 %11.62 9.236 %0.19 148 %0.14 111 %7.17 5.700
ORDU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.07|182.733
MEHMET HİLMİ GÜLER 		%16.58 75.615 %0 0 %36.53 166.595 %0.10 476 %0.08 367 %6.64 30.291
OSMANİYE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %21.80 24.168
%39.80|44.125
İBRAHİM ÇENET 		%23.73 26.314 %2.60 2.878 %0.33 364 %11.75 13.027
RİZE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.70|29.839
RAHMİ METİN 		%12.14 6.623 %0 0 %6.45 3.516 %0.18 97 %0 0 %26.53 14.472
SAKARYA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.19|285.255
YUSUF ALEMDAR 		%16.46 99.525 %0 0 %3.98 24.034 %0.90 5.432 %0.12 724 %31.35 189.526
SAMSUN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.17|330.636
HALİT DOĞAN 		%27.01 211.756 %0 0 %14.12 110.692 %0.14 1.088 %0.28 2.169 %16.29 127.708
ŞANLIURFA Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.64 300.830 %1.51 13.522 %0 0 %0.51 4.579 %21.16 189.221 %0 0 %43.18 386.216
SİİRT Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.14 27.844 %1.91 1.433 %0 0 %0.67 504
%49.64|37.216
SOFYA ALAĞAŞ 		%1.35 1.015 %9.28 6.961
SİNOP Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.41 11.877
%49.36|14.875
METİN GÜRBÜZ 		%0 0 %4.89 1.474 %0.15 45 %0.87 261 %5.32 1.602
ŞIRNAK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.58|18.033
MEHMET YARKA 		%4.03 1.528 %0 0 %0 0 %41.04 15.553 %0.31 119 %7.04 2.667
SİVAS Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.18 52.669 %8.54 15.415 %11.21 20.235 %0.90 1.621 %0.12 210 %0 0 %50.05 90.320
TEKİRDAĞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.59 232.671
%50.26|328.571
CANDAN YÜCEER 		%0 0 %3.09 20.200 %3.52 22.992 %0.10 640 %7.44 48.652
TOKAT Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.18 25.732 %9.36 7.980
%54.86|46.778
MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU 		%1.29 1.101 %0.12 104 %0.10 88 %4.08 3.478
TRABZON Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.48|234.839
AHMET METİN GENÇ 		%28.46 129.820 %0 0 %4.23 19.307 %0.17 763 %0.22 1.016 %15.43 70.389
TUNCELİ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%13.34 2.242 %33.33 5.604 %0 0 %0.67 113
%40.22|6.761
CEVDET KONAK 		%8.72 1.466 %3.72 626
UŞAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.31 32.555
%40.89|54.767
ÖZKAN YALIM 		%12.60 16.873 %16.76 22.446 %0.55 741 %0.03 37 %4.86 6.506
VAN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.15 120.147 %2.69 11.892 %0 0 %0.63 2.808
%55.48|245.573
ABDULLAH ZEYDAN 		%2.01 8.905 %12.04 53.286
YALOVA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.35 23.589
%46.39|27.122
MEHMET GÜREL 		%0 0 %1.59 930 %3.08 1.802 %0.10 56 %8.49 4.966
YOZGAT Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.81 12.651 %2.13 1.007 %29.78 14.049 %1.70 803 %0.13 63 %0.19 89 %39.25 18.520
ZONGULDAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.60 20.869
%54.52|30.256
TAHSİN ERDEM 		%0 0 %0.88 489 %0.11 63 %0 0 %6.88 3.820
AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM
İL AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ADANA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%19.85 230.106
%41.29|478.561
 %12.95 150.121 %6.79 78.752 %6.63 76.858 %0.42 4.905 %12.07 139.857
ADIYAMAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.01|103.371
 %26.20 77.362 %4.90 14.474 %1.51 4.465 %5.97 17.618 %0.03 98 %26.34 77.766
AFYONKARAHİSAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.99|154.124
 %25.26 111.273 %22.23 97.936 %6.71 29.554 %0.10 455 %0.04 166 %10.66 46.972
AĞRI Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.25 52.325 %6.10 12.161 %2.31 4.602 %1.89 3.777
%46.19|92.095
 %0.13 262 %17.13 34.146
AKSARAY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.65|80.936
 %9.01 19.901 %28.56 63.070 %13.92 30.727 %0.25 554 %1.85 4.089 %9.75 21.524
AMASYA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.48 73.211
%35.13|74.588
 %19.95 42.365 %3.29 6.993 %0.05 98 %0 0 %7.11 15.091
ANKARA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.11 922.554
%49.37|1.620.164
 %4.73 155.213 %2.89 94.964 %0.98 32.089 %0.17 5.549 %13.74 450.952
ANTALYA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.39 394.071
%46.38|667.460
 %5.95 85.688 %6.19 89.105 %2.88 41.388 %1.06 15.305 %10.14 145.945
ARDAHAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.27|13.863
 %28.04 13.748 %12.36 6.059 %2.71 1.327 %11.89 5.831 %4.12 2.018 %12.62 6.187
ARTVİN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.41 38.704
%37.72|40.093
 %11.80 12.546 %4.29 4.557 %0.10 101 %0 0 %9.69 10.297
AYDIN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%19.44 130.424
%46.70|313.392
 %14.15 94.919 %8.52 57.142 %3.42 22.954 %0.11 761 %7.66 51.419
BALIKESİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.66 297.869
%45.37|358.800
 %1.45 11.440 %5.46 43.151 %0.80 6.336 %0.37 2.901 %8.90 70.394
BARTIN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.99 37.958
%33.25|40.735
 %16.59 20.318 %1.80 2.207 %0.19 227 %0.02 24 %17.17 21.031
BATMAN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%17.36 47.754 %4.00 10.992 %1.46 4.021 %0.53 1.451
%55.97|154.003
 %0 0 %20.69 56.919
BAYBURT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.84|18.137
 %6.13 2.537 %28.61 11.835 %4.27 1.765 %0.17 72 %0 0 %16.98 7.026
BİLECİK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.34 37.228
%33.50|45.624
 %10.99 14.962 %13.34 18.167 %0 0 %1.60 2.172 %13.23 18.020
BİNGÖL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.11|40.221
 %4.39 5.332 %3.48 4.226 %1.08 1.317 %19.83 24.086 %0.19 229 %37.93 46.075
BİTLİS Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.09 50.624 %2.60 4.096 %4.15 6.554 %2.62 4.133
%35.34|55.743
 %0 0 %23.20 36.588
BOLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.09 62.377
%33.25|64.644
 %19.07 37.069 %2.01 3.912 %0.37 712 %0.45 873 %12.76 24.807
BURDUR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.61|59.646
 %34.54 57.849 %18.26 30.591 %4.73 7.922 %0.13 223 %0 0 %6.73 11.274
BURSA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.35 631.876
%39.04|697.730
 %1.74 31.031 %4.80 85.853 %2.18 38.954 %0.15 2.689 %16.74 299.111
ÇANAKKALE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.54 107.666
%39.70|139.936
 %9.38 33.074 %13.24 46.684 %1.14 4.028 %0.02 74 %5.95 20.988
ÇANKIRI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.47 46.430 %7.07 8.532
%42.20|50.932
 %3.59 4.334 %0.03 41 %1.22 1.469 %7.42 8.954
ÇORUM Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.06|106.954
 %26.19 82.246 %20.10 63.129 %3.72 11.689 %0 0 %0.56 1.759 %15.37 48.264
DENİZLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.50 191.810
%47.69|299.914
 %2.56 16.069 %6.99 43.950 %1.15 7.252 %0.34 2.137 %10.77 67.755
DİYARBAKIR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%17.06 121.449 %3.84 27.359 %0.01 101 %0.34 2.396
%62.57|445.365
 %0.24 1.715 %15.93 113.358
DÜZCE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.37|94.208
 %13.63 32.600 %14.08 33.678 %5.51 13.180 %0.26 619 %0 0 %27.16 64.978
EDİRNE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.50 84.179
%48.16|124.735
 %4.41 11.427 %8.44 21.872 %0.23 608 %0 0 %6.25 16.187
ELAZIĞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.75|102.177
 %13.47 40.777 %14.05 42.539 %1.18 3.582 %4.58 13.871 %0.65 1.975 %32.24 97.592
ERZİNCAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.62 37.428 %27.80 36.358
%28.75|37.597
 %1.77 2.320 %0 0 %1.31 1.715 %11.73 15.333
ERZURUM Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.01|139.775
 %6.24 21.814 %2.15 7.501 %12.15 42.438 %6.85 23.942 %0.80 2.781 %31.80 111.067
ESKİŞEHİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.28 184.206
%48.02|258.033
 %2.21 11.850 %3.58 19.245 %0.39 2.084 %0.01 68 %10.99 59.076
GAZİANTEP Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.46|323.749
 %28.39 259.195 %1.62 14.750 %2.25 20.535 %5.54 50.590 %0.19 1.764 %26.54 242.308
GİRESUN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.85|104.008
 %29.88 84.334 %16.64 46.964 %5.39 15.203 %0.03 86 %0.44 1.233 %10.73 30.295
GÜMÜŞHANE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.58|28.562
 %7.46 5.823 %35.03 27.352 %3.54 2.761 %0.04 34 %0 0 %17.34 13.540
HAKKARİ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.32 37.904 %2.69 3.605 %1.49 1.992 %0.19 254
%54.11|72.423
 %0 0 %13.19 17.658
HATAY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.12 256.375
%36.22|280.376
 %5.57 43.110 %3.54 27.384 %1.01 7.816 %0.16 1.210 %20.39 157.819
IĞDIR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.73 25.182 %5.45 5.552 %11.84 12.054 %2.94 2.996
%45.03|45.857
 %0.84 860 %9.03 9.196
ISPARTA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.88|91.786
 %21.73 55.581 %18.18 46.520 %13.07 33.445 %0.28 713 %0.06 151 %10.80 27.631
İSTANBUL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.24 3.323.133
%45.69|3.970.679
 %0.59 51.441 %1.49 129.564 %1.74 151.246 %0.11 9.440 %12.14 1.054.997
İZMİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.00 809.582
%48.21|1.258.986
 %2.30 59.975 %4.04 105.635 %4.51 117.783 %0.23 5.887 %9.72 253.719
KAHRAMANMARAŞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.10|219.429
 %12.75 73.419 %1.49 8.597 %4.81 27.693 %0.47 2.718 %0.84 4.829 %41.55 239.316
KARABÜK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.63|51.956
 %19.41 27.523 %21.25 30.142 %2.55 3.620 %0.08 118 %0.05 78 %20.01 28.387
KARAMAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.75 42.721 %20.76 30.847
%35.71|53.077
 %2.19 3.252 %0.15 216 %2.33 3.468 %9.73 14.459
KARS Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%21.92 29.233 %18.42 24.559 %18.25 24.333 %7.28 9.712
%24.58|32.782
 %0.52 695 %9.03 12.043
KASTAMONU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.38|90.487
 %24.74 59.890 %24.69 59.760 %2.45 5.921 %0.04 104 %0.84 2.042 %9.86 23.864
KAYSERİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.05|259.955
 %15.47 118.074 %2.61 19.926 %14.01 106.958 %0.25 1.886 %0 0 %33.62 256.684
KİLİS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.34 23.240
%33.22|25.450
 %22.49 17.228 %4.05 3.100 %0.33 255 %0 0 %9.57 7.329
KIRIKKALE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.55 45.463
%35.83|57.060
 %21.27 33.873 %2.69 4.282 %0.11 180 %0 0 %11.55 18.395
KIRKLARELİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%23.24 55.064
%50.48|119.632
 %10.86 25.731 %5.64 13.370 %0.60 1.417 %1.27 3.007 %7.78 18.434
KIRŞEHİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.29 41.947
%37.53|50.303
 %14.70 19.702 %4.93 6.613 %1.48 1.984 %0 0 %10.07 13.496
KOCAELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.29|435.670
 %30.04 333.068 %0 0 %6.71 74.440 %2.72 30.205 %0.47 5.181 %20.76 230.171
KONYA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.60|465.948
 %14.57 171.459 %4.48 52.717 %3.84 45.161 %1.71 20.143 %0.15 1.799 %35.65 419.509
KÜTAHYA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.68|117.501
 %18.51 64.563 %25.63 89.412 %3.92 13.682 %0.06 224 %0 0 %18.19 63.455
MALATYA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.17|180.359
 %27.85 106.489 %1.62 6.211 %1.36 5.197 %0.88 3.355 %0.14 524 %20.98 80.214
MANİSA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%20.50 182.637
%45.84|408.364
 %13.42 119.572 %6.16 54.917 %1.68 14.982 %0.40 3.545 %11.99 106.780
MARDİN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.91 93.655 %2.84 10.685 %0.01 49 %0.75 2.834
%53.77|202.154
 %1.22 4.590 %16.47 61.911
MERSİN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%9.09 94.772
%47.40|494.303
 %23.29 242.912 %6.91 72.082 %4.18 43.598 %0.18 1.837 %8.94 93.272
MUĞLA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.84 162.952
%49.68|313.270
 %6.75 42.585 %8.47 53.438 %2.09 13.176 %0.08 490 %7.09 44.722
MUŞ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.22 41.671 %4.08 6.747 %4.19 6.930 %3.61 5.968
%43.19|71.362
 %1.59 2.627 %18.07 29.849
NEVŞEHİR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.46|60.729
 %16.74 30.381 %23.86 43.309 %15.92 28.888 %0.18 331 %0.15 279 %9.67 17.542
NİĞDE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.09|75.448
 %24.06 50.290 %23.51 49.151 %4.91 10.258 %0.10 210 %0.32 662 %11.00 23.000
ORDU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.78|183.416
 %25.57 114.976 %1.84 8.277 %19.81 89.097 %0.06 248 %0.51 2.277 %11.42 51.380
OSMANİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.96|79.007
 %24.75 72.529 %26.21 76.818 %11.46 33.587 %0 0 %0.41 1.196 %10.20 29.882
RİZE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.63|92.222
 %17.10 34.565 %14.33 28.972 %3.68 7.433 %0.07 146 %0.08 153 %19.11 38.622
SAKARYA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.52|224.969
 %18.83 112.898 %2.95 17.668 %5.20 31.194 %0.24 1.456 %0.47 2.840 %34.78 208.493
SAMSUN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.43|289.917
 %23.71 183.658 %1.97 15.289 %12.57 97.343 %0.06 458 %0.14 1.089 %24.12 186.869
ŞANLIURFA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.47|294.651
 %2.21 19.497 %2.38 20.951 %0.79 6.937 %24.06 211.802 %1.01 8.926 %36.08 317.644
SİİRT Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.68 55.062 %2.33 3.596 %7.81 12.053 %0.94 1.454
%42.76|65.977
 %0.17 264 %10.29 15.884
SİNOP Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.45|49.492
 %28.19 39.357 %18.25 25.476 %4.28 5.978 %0.07 94 %0.34 471 %13.44 18.760
ŞIRNAK Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.24 59.040 %5.74 13.973 %0.93 2.260 %0 0
%55.46|135.091
 %0.45 1.097 %13.19 32.122
SİVAS Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.90|99.223
 %15.63 55.592 %17.47 62.127 %1.70 6.041 %0.08 282 %0.63 2.255 %36.58 130.107
TEKİRDAĞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.04 201.088
%47.02|304.602
 %1.66 10.738 %5.88 38.116 %3.82 24.756 %0 28 %10.58 68.512
TOKAT Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.45 120.133 %21.04 77.894
%32.82|121.527
 %4.30 15.932 %0.08 291 %0 0 %9.31 34.480
TRABZON Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.82|179.825
 %26.15 118.121 %2.37 10.713 %6.73 30.390 %0.03 124 %2.01 9.075 %22.89 103.378
TUNCELİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%16.21 8.180
%35.05|17.693
 %3.82 1.927 %0.79 398 %13.75 6.941 %14.10 7.117 %16.28 8.219
UŞAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.53 64.395
%39.66|89.508
 %12.35 27.868 %11.36 25.648 %0.43 975 %0 0 %7.67 17.307
VAN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.91 121.569 %3.14 13.696 %0 0 %0.56 2.422
%55.17|240.288
 %0.38 1.649 %12.84 55.936
YALOVA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.04 55.861
%41.04|61.893
 %7.54 11.371 %2.17 3.279 %0.56 845 %0 0 %11.65 17.571
YOZGAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.70|83.203
 %11.11 26.640 %32.81 78.675 %4.73 11.341 %0.03 73 %0 0 %16.61 39.834
ZONGULDAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.84 125.466
%39.28|141.438
 %7.77 27.987 %6.03 21.722 %0.03 122 %0.03 97 %12.01 43.242