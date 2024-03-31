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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:30
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%38.98
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 22
  • Kazandığı İlçe Sayısı 305
  • Kazandığı Belde Sayısı 24
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%29.33
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%2.57 0
İL GENEL MECLİSİ
%6.77
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İLÇE ADAY OY ORAN
ATKARACALAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BAYRAMÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
AYTEN İNCİKUŞU 0 %0 Detay
ÇERKEŞ
Açılan Sandık Oranı %20.00
CENGİZ ELVANAĞACI 213 %18.51 Detay
ELDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ILGAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHARREM LAFCI 208 %4.55 Detay
KIZILIRMAK
Açılan Sandık Oranı %0
DÜNDAR ÇAYAN 0 %0 Detay
KORGUN
Açılan Sandık Oranı %83.33
RECEP SARGIN 29 %2.61 Detay
KURŞUNLU
Açılan Sandık Oranı %85.00
CAN TENEKE 28 %1.03 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %33.91
İLHAN TEKİN 361 %2.57 Detay
ORTA
Açılan Sandık Oranı %11.11
0 %0 Detay
ŞABANÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %34.78
SADIK DÜLGER 173 %8.51 Detay
YAPRAKLI
Açılan Sandık Oranı %14.29
CESUR ÇAĞLAR 3 %1.40 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇARDAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KALFAT
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SAÇAK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YAYLAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı