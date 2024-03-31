|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ATKARACALAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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BAYRAMÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|AYTEN İNCİKUŞU
|0
|%0
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ÇERKEŞ
Açılan Sandık Oranı %20.00
|CENGİZ ELVANAĞACI
|213
|%18.51
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ELDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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ILGAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHARREM LAFCI
|208
|%4.55
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KIZILIRMAK
Açılan Sandık Oranı %0
|DÜNDAR ÇAYAN
|0
|%0
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KORGUN
Açılan Sandık Oranı %83.33
|RECEP SARGIN
|29
|%2.61
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KURŞUNLU
Açılan Sandık Oranı %85.00
|CAN TENEKE
|28
|%1.03
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %33.91
|İLHAN TEKİN
|361
|%2.57
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ORTA
Açılan Sandık Oranı %11.11
|0
|%0
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ŞABANÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %34.78
|SADIK DÜLGER
|173
|%8.51
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YAPRAKLI
Açılan Sandık Oranı %14.29
|CESUR ÇAĞLAR
|3
|%1.40
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