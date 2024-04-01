TİP SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %79.75
|
%0|0
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %99.36
|ERKAN BOZTEMİR
|
%0.05|56
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %99.04
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %97.86
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %99.80
|LEVENT ATASOY
|
%0.13|145
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %98.40
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %86.82
|
%0|0
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %88.74
|
%0|0
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %79.95
|
%0|0
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %93.46
|
%0|0
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %98.94
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %97.24
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %95.70
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BURÇİN ACAR
|
%0.37|132
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %97.37
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %89.59
|ASLI NUR YILMAZ
|
%0.11|102
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %90.23
|
%0|0
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %96.46
|
%0|0
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %95.40
|
%0|0
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %98.07
|
%0|0
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %82.11
|YAĞMUR YALÇIN
|
%0.22|1.168
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %94.64
|
%0|0
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ EMRE İPEK
|
%0.09|88
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %98.20
|
%0|0
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %99.63
|
%0|0
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %82.10
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %94.73
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %92.46
|
%0|0
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %96.89
|ÖMER ATALAY
|
%0.12|1.045
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %98.87
|
%0|0
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %94.92
|GÖKHAN ZAN
|
%2.00|14.774
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %98.07
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %92.92
|
%0|0
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %93.50
|
%0|0
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %92.69
|
%0|0
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.60
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %93.70
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %91.42
|SAMİ KİRİK
|
%0.15|1.086
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %94.69
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %99.75
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %93.50
|OZAN AŞKIN
|
%0.17|82
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.67
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %91.55
|MAHMUT HAKAN KOÇAK
|
%1.05|10.880
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %93.43
|BİLAL ORTAKALAYCI
|
%0.12|1.322
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %93.99
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %97.21
|BURCU ASLAN
|
%0.13|476
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %87.14
|
%0|0
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %94.29
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %84.37
|
%0|0
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %78.14
|
%0|0
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %85.91
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %87.55
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %95.20
|SEMİH YILDIZ
|
%0.14|600
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %95.53
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %95.20
|DİLEK KAÇAR
|
%0.15|862
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %91.06
|
%0|0
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %91.24
|
%0|0
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %93.25
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %99.19
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %98.06
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %85.49
|
%0|0
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %94.86
|
%0|0
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %95.81
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %94.46
|SÜLEYMAN HACIBEKTAŞOĞLU
|
%0.12|501
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %85.00
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.81
|
%0|0
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %89.64
|
%0|0
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %98.48
|HASAN KAZBEK
|
%0.17|98
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %88.30
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %97.90
|
%0|0
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %71.86
|
%0.32|2.653
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %98.74
|
%0.30|874
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %93.10
|
%0.22|878
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %95.72
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %94.07
|
%0.18|374
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %89.95
|
%0.22|415
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %79.66
|
%0.72|18.237
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %84.25
|
%0.66|7.911
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %94.60
|
%0.58|262
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.39
|
%0.90|940
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %75.83
|
%0.63|3.146
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %89.30
|
%0.56|3.929
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %92.69
|
%0.32|357
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %96.98
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %90.79
|
%0.12|44
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.26|354
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %98.88
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %92.59
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %91.25
|
%0.38|646
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %93.06
|
%0.33|506
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %85.76
|
%0.14|2.184
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %94.21
|
%0.60|1.978
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %96.20
|
%0.20|233
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %95.32
|
%0.19|565
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %74.86
|
%0.22|1.023
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %93.73
|
%0|0
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %97.84
|
%0.15|348
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %92.81
|
%1.14|2.723
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %98.20
|
%0.17|513
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %88.51
|
%1.39|1.442
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %94.00
|
%0.09|294
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %70.31
|
%0.14|515
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %96.12
|
%0.15|1.330
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %90.90
|
%0.17|423
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %84.69
|
%0.18|110
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %91.79
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %88.67
|
%5.04|34.422
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %96.02
|
%0.14|356
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %83.18
|
%0.53|37.987
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %89.16
|
%1.00|23.168
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %91.90
|
%0.12|651
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %98.01
|
%0.16|216
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.16|234
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %99.49
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %93.74
|
%0.05|106
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %89.60
|
%0.18|1.265
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %92.75
|
%0.13|93
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %93.92
|
%0.09|135
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %81.68
|
%0.61|1.168
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %98.90
|
%0.15|203
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %87.14
|
%1.76|17.109
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %92.84
|
%0.12|1.337
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %90.01
|
%0.20|607
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %96.52
|
%0.41|1.520
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %81.69
|
%0.22|1.560
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %93.65
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %79.53
|
%0.53|4.409
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %73.19
|
%1.57|7.168
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %86.86
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %91.45
|
%0.76|1.238
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %96.97
|
%0.16|330
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %93.49
|
%0.12|513
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %93.48
|
%0.23|628
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %99.06
|
%0.15|297
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %92.70
|
%0.20|1.074
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %86.76
|
%0.18|1.162
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %89.54
|
%0.11|890
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %88.02
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %91.82
|
%0.42|509
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %87.06
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %85.15
|
%0.42|1.162
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %91.87
|
%0.31|1.841
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %86.16
|
%0.81|2.523
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %93.00
|
%0.11|477
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %98.26
|
%1.79|871
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.60
|
%0.13|295
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %88.45
|
%0|0
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %75.27
|
%0.47|525
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %84.04
|
%0.18|344
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %88.67
|
%0.59|1.857
|