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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:10
TİP

  • KISALTMA

    TİP

  • GENEL BAŞKAN

    Erkan Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/2015
TİP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.14
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%91.34
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

TİP SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %79.75
%0|0
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %99.36
ERKAN BOZTEMİR
%0.05|56
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %99.04
%0|0
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %97.86
%0|0
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %99.80
LEVENT ATASOY
%0.13|145
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %98.40
%0|0
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %86.82
%0|0
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %88.74
%0|0
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %79.95
%0|0
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %93.46
%0|0
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %98.94
%0|0
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %97.24
%0|0
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %95.70
%0|0
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
BURÇİN ACAR
%0.37|132
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %97.37
%0|0
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %89.59
ASLI NUR YILMAZ
%0.11|102
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %90.23
%0|0
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %96.46
%0|0
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %95.40
%0|0
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %98.07
%0|0
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %82.11
YAĞMUR YALÇIN
%0.22|1.168
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %94.64
%0|0
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ EMRE İPEK
%0.09|88
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %98.20
%0|0
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %99.63
%0|0
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %82.10
%0|0
0 0 0/9 1/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %94.73
%0|0
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %92.46
%0|0
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %96.89
ÖMER ATALAY
%0.12|1.045
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %98.87
%0|0
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %94.92
GÖKHAN ZAN
%2.00|14.774
0 0 1/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %98.07
%0|0
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %92.92
%0|0
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %93.50
%0|0
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %92.69
%0|0
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.60
%0|0
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %93.70
%0|0
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %91.42
SAMİ KİRİK
%0.15|1.086
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %94.69
%0|0
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %99.75
%0|0
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %93.50
OZAN AŞKIN
%0.17|82
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.67
%0|0
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %91.55
MAHMUT HAKAN KOÇAK
%1.05|10.880
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %93.43
BİLAL ORTAKALAYCI
%0.12|1.322
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %93.99
%0|0
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %97.21
BURCU ASLAN
%0.13|476
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %87.14
%0|0
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %94.29
%0|0
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %84.37
%0|0
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %78.14
%0|0
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %85.91
%0|0
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %87.55
%0|0
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %95.20
SEMİH YILDIZ
%0.14|600
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %95.53
%0|0
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %95.20
DİLEK KAÇAR
%0.15|862
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %91.06
%0|0
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %91.24
%0|0
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %93.25
%0|0
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %99.19
%0|0
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %98.06
%0|0
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %85.49
%0|0
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %94.86
%0|0
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %95.81
%0|0
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %94.46
SÜLEYMAN HACIBEKTAŞOĞLU
%0.12|501
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %85.00
%0|0
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.81
%0|0
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %89.64
%0|0
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %98.48
HASAN KAZBEK
%0.17|98
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %88.30
%0|0
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %97.90
%0|0
0 0 0/8 0/17
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %71.86
%0.32|2.653
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %98.74
%0.30|874
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %93.10
%0.22|878
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %95.72
%0|0
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %94.07
%0.18|374
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %89.95
%0.22|415
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %79.66
%0.72|18.237
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %84.25
%0.66|7.911
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %94.60
%0.58|262
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.39
%0.90|940
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %75.83
%0.63|3.146
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %89.30
%0.56|3.929
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %92.69
%0.32|357
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %96.98
%0|0
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %90.79
%0.12|44
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.26|354
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %98.88
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %92.59
%0|0
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %91.25
%0.38|646
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %93.06
%0.33|506
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %85.76
%0.14|2.184
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %94.21
%0.60|1.978
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %96.20
%0.20|233
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %95.32
%0.19|565
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %74.86
%0.22|1.023
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %93.73
%0|0
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %97.84
%0.15|348
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %92.81
%1.14|2.723
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %98.20
%0.17|513
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %88.51
%1.39|1.442
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %94.00
%0.09|294
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %70.31
%0.14|515
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %96.12
%0.15|1.330
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %90.90
%0.17|423
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %84.69
%0.18|110
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %91.79
%0|0
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %88.67
%5.04|34.422
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %96.02
%0.14|356
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %83.18
%0.53|37.987
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %89.16
%1.00|23.168
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %91.90
%0.12|651
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %98.01
%0.16|216
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.16|234
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %99.49
%0|0
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %93.74
%0.05|106
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %89.60
%0.18|1.265
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %92.75
%0.13|93
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %93.92
%0.09|135
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %81.68
%0.61|1.168
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %98.90
%0.15|203
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %87.14
%1.76|17.109
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %92.84
%0.12|1.337
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %90.01
%0.20|607
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %96.52
%0.41|1.520
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %81.69
%0.22|1.560
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %93.65
%0|0
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %79.53
%0.53|4.409
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %73.19
%1.57|7.168
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %86.86
%0|0
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %91.45
%0.76|1.238
0 0 1/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %96.97
%0.16|330
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %93.49
%0.12|513
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %93.48
%0.23|628
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %99.06
%0.15|297
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %92.70
%0.20|1.074
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %86.76
%0.18|1.162
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %89.54
%0.11|890
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %88.02
%0|0
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %91.82
%0.42|509
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %87.06
%0|0
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %85.15
%0.42|1.162
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %91.87
%0.31|1.841
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %86.16
%0.81|2.523
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %93.00
%0.11|477
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %98.26
%1.79|871
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.60
%0.13|295
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %88.45
%0|0
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %75.27
%0.47|525
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %84.04
%0.18|344
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %88.67
%0.59|1.857
0 0 0/8 0/17
Kaynak: Anadolu Ajansı