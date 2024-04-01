Yeniden Refah SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %85.29
|SELAHATTİN BAYSAL
|
%1.75|17.657
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAZİF ATALAY
|
%13.74|14.173
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %99.61
|ŞÜKRÜ SARIDERE
|
%2.03|2.707
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %99.15
|MEHMETŞAFİ ERİM
|
%4.57|2.249
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %99.80
|SALİM İÇLİ
|
%2.21|2.524
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %98.80
|SEMRA SÖKME
|
%2.03|1.283
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %90.76
|SUAT KILIÇ
|
%2.68|79.820
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %93.77
|ÜMİT ÖZKURT
|
%1.06|14.420
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERHAN ÇOBAN
|
%0.97|110
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CİHAN DEMİRCİ
|
%1.71|248
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %83.53
|SERDAL BULUT
|
%0.86|4.834
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %95.67
|TANJU AKÇE
|
%1.96|14.944
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %98.94
|FARUK TUTKUN
|
%4.30|1.828
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %99.19
|TAHİR ZAMAN
|
%1.50|2.818
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %97.85
|MUSTAFA GÜNCAN
|
%7.33|1.325
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CAFER ARSLANBOĞA
|
%7.00|2.492
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ZİYA BUYANKARA
|
%21.22|9.823
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %98.25
|CELALETTİN MERMER
|
%7.72|1.732
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %94.92
|FARUK BAYRAKDAR
|
%1.96|1.889
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UFUK KAZANCI
|
%1.65|822
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %95.23
|SEDAT YALÇIN
|
%4.52|77.576
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %99.36
|CAHİT BOLELLİ
|
%0.36|283
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %98.28
|SELMAN MÜJDECİ
|
%1.87|792
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %99.12
|YAŞAR ANAÇ
|
%14.46|19.231
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %87.81
|NAZİF MANAV
|
%2.64|14.800
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %96.27
|HİKMET KAPLAN
|
%3.59|24.934
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DAVUT GÜLOĞLU
|
%29.58|30.368
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.74
|ALİ YALÇINDAĞ
|
%0.33|328
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %99.88
|FARUK SEPTİOĞLU
|
%21.13|36.322
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %87.04
|ŞAFAK SOY
|
%1.98|1.270
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %96.57
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %93.77
|KADİR ÇALIŞICI
|
%1.46|7.340
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %98.75
|ŞÜKRÜ YILMAZ
|
%17.02|153.841
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MESUT AYDIN
|
%2.41|1.570
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF ÇİMEN
|
%1.53|248
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN AZİZOĞLU
|
%0.75|222
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %97.90
|NURİ PARLAK
|
%2.52|19.203
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN ERDOĞAN
|
%1.09|533
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %98.26
|MUSTAFA AYDEMİR
|
%1.94|2.478
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %95.35
|MEHMET ALTINÖZ
|
%2.33|191.709
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %96.37
|CEMAL ARIKAN
|
%0.75|19.101
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %96.04
|MUHAMMED AYDOĞAR
|
%33.58|188.584
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL ÖZER
|
%23.19|13.879
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DURDU ELİF ÇELİKTAŞ
|
%3.43|3.151
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UĞUR ŞEN
|
%3.43|1.587
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %94.44
|METİN TOPALOĞLU
|
%2.96|1.808
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %94.93
|ABDULLAH ÖZKIRIŞ
|
%19.64|144.429
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %95.51
|AHMET ÇETİN
|
%2.18|1.166
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %99.75
|MUHAMMET ALİ TEKİNAY
|
%3.70|3.677
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %99.00
|ZEKAİ NARİN
|
%0.30|151
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ KAAN KILIÇOĞLU
|
%2.48|1.758
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %96.34
|DOĞAN AYDAL
|
%7.35|80.138
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %97.08
|MEHMET KÖSEOĞLU
|
%23.34|268.260
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %96.17
|OSMAN GEZGİN
|
%7.89|10.372
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %98.56
|BİLAL YILDIRIM
|
%9.35|35.702
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %90.87
|HATİCE NUR GERMİR
|
%3.28|26.453
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %96.50
|İBRAHİM ATMACA
|
%4.61|16.864
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %90.93
|İZZEDDİN ALKAN
|
%1.11|10.618
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %82.44
|MEHMET MELİH TATLICI
|
%1.07|5.588
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %87.27
|AZİZ SÜNE
|
%12.16|4.986
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %95.58
|NAİL ÇELİK
|
%1.61|981
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İDRİS TURGUT
|
%4.13|3.281
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %97.44
|ADEM AĞCA
|
%3.82|16.987
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %96.34
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEMİL ÇOLAK
|
%17.72|9.664
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %97.20
|SELÇUK GEYVELİ
|
%12.78|74.232
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %95.79
|ADEM GÜNEY
|
%12.40|92.929
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %94.17
|MEHMET KASIM GÜLPINAR
|
%38.85|324.986
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %94.17
|UMUT BARDAK
|
%2.23|1.556
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METE ÇAĞDAŞ
|
%2.01|608
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %98.06
|SABRİ TATAR
|
%3.22|1.201
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %89.88
|FATİH KALKAN
|
%3.00|4.453
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %97.97
|FİLTEKİN ŞEN
|
%3.25|20.823
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %99.10
|MUHAMMED BAKİ GÜZEY
|
%1.78|1.503
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %97.78
|LOKMAN ÖZTÜRK
|
%9.15|40.716
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %92.50
|ERDAL SAYLAN
|
%0.63|97
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.81
|EROL KORKMAZ
|
%0.99|1.319
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %93.51
|ABDULLAH SADIKSOY
|
%5.33|21.919
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYHAN POLAT
|
%2.34|1.367
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %93.62
|KAZIM ARSLAN
|
%36.23|15.828
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %99.16
|KENAN ZEREN
|
%2.44|1.346
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %80.37
|
%3.07|28.304
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %99.30
|
%13.19|38.629
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %95.93
|
%5.38|22.658
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %98.13
|
%8.06|15.775
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %95.57
|
%3.63|7.584
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %92.49
|
%3.22|6.212
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %85.84
|
%4.27|117.833
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %90.98
|
%1.53|19.894
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %97.16
|
%5.73|2.698
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.39
|
%3.77|3.954
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %80.64
|
%0.94|5.039
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %93.41
|
%3.23|23.729
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %93.99
|
%9.37|10.633
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %98.95
|
%3.96|10.777
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %94.74
|
%8.40|3.207
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%7.26|9.872
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %99.26
|
%17.21|20.707
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %94.60
|
%12.27|18.228
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %94.68
|
%4.53|8.152
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %95.76
|
%1.93|3.076
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %92.81
|
%6.36|104.430
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %96.68
|
%1.10|3.721
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %98.10
|
%4.20|4.968
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %97.49
|
%9.08|27.499
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %83.02
|
%3.41|17.751
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %95.59
|
%4.08|27.685
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %98.87
|
%20.38|48.112
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %94.45
|
%0.55|1.343
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %99.77
|
%18.74|56.589
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %91.21
|
%4.08|4.469
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %96.10
|
%17.00|56.755
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %73.78
|
%1.80|6.888
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %98.57
|
%16.46|146.445
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %93.52
|
%5.65|14.665
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %86.56
|
%8.99|5.675
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %93.77
|
%8.13|10.219
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %93.11
|
%5.25|37.812
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%4.18|4.222
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %97.58
|
%3.08|7.675
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %88.74
|
%3.43|261.754
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %94.12
|
%1.00|24.396
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %95.85
|
%33.87|186.779
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.07
|
%13.71|19.108
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%4.76|7.057
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%4.17|5.640
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %96.10
|
%5.53|12.645
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %94.29
|
%19.13|138.730
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %93.96
|
%3.64|2.563
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %96.30
|
%6.30|9.561
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %88.59
|
%0.48|1.012
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.17
|
%2.89|3.840
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %94.17
|
%8.88|93.432
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %97.10
|
%22.69|258.771
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %93.80
|
%12.12|38.997
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %98.11
|
%14.78|55.307
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %87.48
|
%4.42|34.264
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %96.01
|
%6.39|23.041
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %87.57
|
%1.45|13.197
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %78.64
|
%1.00|4.903
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %89.10
|
%9.41|13.654
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %96.41
|
%3.57|6.206
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %98.43
|
%4.77|9.792
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %96.59
|
%6.69|28.976
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %95.92
|
%2.05|5.739
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %99.63
|
%9.25|18.623
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %96.37
|
%15.16|86.782
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %93.65
|
%16.16|116.341
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %92.97
|
%30.59|248.728
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %88.74
|
%2.19|2.865
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %92.55
|
%6.33|7.851
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %90.23
|
%2.28|4.998
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %90.29
|
%5.86|17.766
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %97.15
|
%3.99|25.128
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %92.78
|
%3.98|13.464
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %96.77
|
%11.68|50.845
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %99.03
|
%1.18|585
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.70
|
%1.98|4.442
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %92.94
|
%6.17|24.844
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %81.94
|
%3.00|3.651
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %90.19
|
%11.50|23.846
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %93.94
|
%6.08|20.436
|