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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:50
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 38
  • Kazandığı Belde Sayısı 20
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%94.50
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

Yeniden Refah SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %85.29
SELAHATTİN BAYSAL
%1.75|17.657
0 0 1/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAZİF ATALAY
%13.74|14.173
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %99.61
ŞÜKRÜ SARIDERE
%2.03|2.707
0 0 0/18 1/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %99.15
MEHMETŞAFİ ERİM
%4.57|2.249
0 0 1/8 2/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %99.80
SALİM İÇLİ
%2.21|2.524
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %98.80
SEMRA SÖKME
%2.03|1.283
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %90.76
SUAT KILIÇ
%2.68|79.820
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %93.77
ÜMİT ÖZKURT
%1.06|14.420
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERHAN ÇOBAN
%0.97|110
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
CİHAN DEMİRCİ
%1.71|248
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %83.53
SERDAL BULUT
%0.86|4.834
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %95.67
TANJU AKÇE
%1.96|14.944
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %98.94
FARUK TUTKUN
%4.30|1.828
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %99.19
TAHİR ZAMAN
%1.50|2.818
0 0 1/6 1/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %97.85
MUSTAFA GÜNCAN
%7.33|1.325
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
CAFER ARSLANBOĞA
%7.00|2.492
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ZİYA BUYANKARA
%21.22|9.823
0 0 1/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %98.25
CELALETTİN MERMER
%7.72|1.732
0 0 1/7 1/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %94.92
FARUK BAYRAKDAR
%1.96|1.889
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
UFUK KAZANCI
%1.65|822
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %95.23
SEDAT YALÇIN
%4.52|77.576
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %99.36
CAHİT BOLELLİ
%0.36|283
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %98.28
SELMAN MÜJDECİ
%1.87|792
0 0 0/12 1/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %99.12
YAŞAR ANAÇ
%14.46|19.231
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %87.81
NAZİF MANAV
%2.64|14.800
0 0 1/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %96.27
HİKMET KAPLAN
%3.59|24.934
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
DAVUT GÜLOĞLU
%29.58|30.368
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.74
ALİ YALÇINDAĞ
%0.33|328
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %99.88
FARUK SEPTİOĞLU
%21.13|36.322
0 0 3/11 3/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %87.04
ŞAFAK SOY
%1.98|1.270
0 0 0/9 1/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %96.57
%0|0
0 0 2/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %93.77
KADİR ÇALIŞICI
%1.46|7.340
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %98.75
ŞÜKRÜ YILMAZ
%17.02|153.841
0 0 2/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MESUT AYDIN
%2.41|1.570
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF ÇİMEN
%1.53|248
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN AZİZOĞLU
%0.75|222
0 0 1/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %97.90
NURİ PARLAK
%2.52|19.203
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN ERDOĞAN
%1.09|533
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %98.26
MUSTAFA AYDEMİR
%1.94|2.478
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %95.35
MEHMET ALTINÖZ
%2.33|191.709
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %96.37
CEMAL ARIKAN
%0.75|19.101
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %96.04
MUHAMMED AYDOĞAR
%33.58|188.584
0 0 3/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL ÖZER
%23.19|13.879
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
DURDU ELİF ÇELİKTAŞ
%3.43|3.151
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
UĞUR ŞEN
%3.43|1.587
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %94.44
METİN TOPALOĞLU
%2.96|1.808
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %94.93
ABDULLAH ÖZKIRIŞ
%19.64|144.429
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %95.51
AHMET ÇETİN
%2.18|1.166
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %99.75
MUHAMMET ALİ TEKİNAY
%3.70|3.677
0 0 1/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %99.00
ZEKAİ NARİN
%0.30|151
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ KAAN KILIÇOĞLU
%2.48|1.758
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %96.34
DOĞAN AYDAL
%7.35|80.138
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %97.08
MEHMET KÖSEOĞLU
%23.34|268.260
0 0 5/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %96.17
OSMAN GEZGİN
%7.89|10.372
0 0 1/13 2/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %98.56
BİLAL YILDIRIM
%9.35|35.702
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %90.87
HATİCE NUR GERMİR
%3.28|26.453
0 0 1/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %96.50
İBRAHİM ATMACA
%4.61|16.864
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %90.93
İZZEDDİN ALKAN
%1.11|10.618
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %82.44
MEHMET MELİH TATLICI
%1.07|5.588
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %87.27
AZİZ SÜNE
%12.16|4.986
0 0 0/6 5/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %95.58
NAİL ÇELİK
%1.61|981
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
İDRİS TURGUT
%4.13|3.281
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %97.44
ADEM AĞCA
%3.82|16.987
0 0 1/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %96.34
%0|0
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEMİL ÇOLAK
%17.72|9.664
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %97.20
SELÇUK GEYVELİ
%12.78|74.232
0 0 3/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %95.79
ADEM GÜNEY
%12.40|92.929
0 0 3/17 0/0
ŞANLIURFA Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %94.17
MEHMET KASIM GÜLPINAR
%38.85|324.986
1 0 1/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %94.17
UMUT BARDAK
%2.23|1.556
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
METE ÇAĞDAŞ
%2.01|608
0 0 1/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %98.06
SABRİ TATAR
%3.22|1.201
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %89.88
FATİH KALKAN
%3.00|4.453
0 0 1/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %97.97
FİLTEKİN ŞEN
%3.25|20.823
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %99.10
MUHAMMED BAKİ GÜZEY
%1.78|1.503
0 0 0/12 1/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %97.78
LOKMAN ÖZTÜRK
%9.15|40.716
0 0 1/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %92.50
ERDAL SAYLAN
%0.63|97
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.81
EROL KORKMAZ
%0.99|1.319
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %93.51
ABDULLAH SADIKSOY
%5.33|21.919
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYHAN POLAT
%2.34|1.367
0 0 0/6 0/8
YOZGAT Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %93.62
KAZIM ARSLAN
%36.23|15.828
0 1 2/14 2/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %99.16
KENAN ZEREN
%2.44|1.346
0 0 0/8 0/17
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %80.37
%3.07|28.304
0 0 1/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %99.30
%13.19|38.629
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %95.93
%5.38|22.658
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %98.13
%8.06|15.775
0 0 0/8 1/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %95.57
%3.63|7.584
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %92.49
%3.22|6.212
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %85.84
%4.27|117.833
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %90.98
%1.53|19.894
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %97.16
%5.73|2.698
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.39
%3.77|3.954
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %80.64
%0.94|5.039
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %93.41
%3.23|23.729
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %93.99
%9.37|10.633
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %98.95
%3.96|10.777
0 0 1/6 1/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %94.74
%8.40|3.207
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%7.26|9.872
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %99.26
%17.21|20.707
0 0 1/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %94.60
%12.27|18.228
0 0 0/7 2/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %94.68
%4.53|8.152
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %95.76
%1.93|3.076
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %92.81
%6.36|104.430
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %96.68
%1.10|3.721
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %98.10
%4.20|4.968
0 0 0/12 1/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %97.49
%9.08|27.499
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %83.02
%3.41|17.751
0 0 1/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %95.59
%4.08|27.685
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %98.87
%20.38|48.112
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %94.45
%0.55|1.343
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %99.77
%18.74|56.589
0 0 3/11 2/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %91.21
%4.08|4.469
0 0 0/9 1/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %96.10
%17.00|56.755
0 0 1/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %73.78
%1.80|6.888
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %98.57
%16.46|146.445
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %93.52
%5.65|14.665
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %86.56
%8.99|5.675
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %93.77
%8.13|10.219
0 0 1/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %93.11
%5.25|37.812
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%4.18|4.222
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %97.58
%3.08|7.675
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %88.74
%3.43|261.754
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %94.12
%1.00|24.396
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %95.85
%33.87|186.779
0 0 3/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.07
%13.71|19.108
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%4.76|7.057
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%4.17|5.640
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %96.10
%5.53|12.645
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %94.29
%19.13|138.730
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %93.96
%3.64|2.563
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %96.30
%6.30|9.561
0 0 1/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %88.59
%0.48|1.012
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.17
%2.89|3.840
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %94.17
%8.88|93.432
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %97.10
%22.69|258.771
0 0 5/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %93.80
%12.12|38.997
0 0 1/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %98.11
%14.78|55.307
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %87.48
%4.42|34.264
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %96.01
%6.39|23.041
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %87.57
%1.45|13.197
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %78.64
%1.00|4.903
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %89.10
%9.41|13.654
0 0 0/6 5/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %96.41
%3.57|6.206
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %98.43
%4.77|9.792
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %96.59
%6.69|28.976
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %95.92
%2.05|5.739
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %99.63
%9.25|18.623
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %96.37
%15.16|86.782
0 0 1/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %93.65
%16.16|116.341
0 0 1/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %92.97
%30.59|248.728
0 0 2/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %88.74
%2.19|2.865
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %92.55
%6.33|7.851
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %90.23
%2.28|4.998
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %90.29
%5.86|17.766
0 0 1/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %97.15
%3.99|25.128
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %92.78
%3.98|13.464
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %96.77
%11.68|50.845
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %99.03
%1.18|585
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %99.70
%1.98|4.442
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %92.94
%6.17|24.844
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %81.94
%3.00|3.651
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %90.19
%11.50|23.846
0 0 1/14 2/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %93.94
%6.08|20.436
0 0 0/8 0/17
Kaynak: Anadolu Ajansı