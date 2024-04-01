|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ADİLCEVAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET REŞİT ÖNAL
|47
|%0.65
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AHLAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BÜLENT KELEŞ
|157
|%1.15
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GÜROYMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAİM ŞİPALLI
|97
|%0.73
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HİZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEZAİL AKTAŞ
|823
|%12.73
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELİM SOYUGÜZEL
|480
|%2.06
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MUTKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURETTİN YOL
|91
|%6.11
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TATVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DARA TOPAL
|642
|%1.78
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AYDINLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GÜNKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET BAKIR AYDEMİR
|122
|%5.28
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KAVAKBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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OVAKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YOLALAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TAHSİN KANLİBAŞ
|16
|%1.21
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