|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %1.81
|NESİBE TEKER HAZİM
|708
|%24.70
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %2.67
|DURMUŞ DENİZ
|286
|%49.91
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %12.50
|ÖZKAN KILIÇARPA
|660
|%66.53
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BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %37.84
|BAYKAL ARIDENİZ
|1668
|%29.28
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ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜLAY ŞİMŞEK
|0
|%0
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ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %1.88
|MEHMET MAVİ
|400
|%35.49
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GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %28.12
|BAYRAM ALİ DEDE
|1460
|%32.17
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MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %6.49
|AHMET SERKAN TUNCER
|4669
|%67.49
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MUT
Açılan Sandık Oranı %2.02
|GÜLSÜM KEVSER MUT
|42
|%14.74
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SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %13.29
|MUSTAFA TURGUT
|5440
|%50.74
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TARSUS
Açılan Sandık Oranı %1.73
|ALİ BOLTAÇ
|1367
|%46.34
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TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %0.72
|ABDURRAHMAN YILDIZ
|356
|%31.37
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %1.52
|ABDULLAH ÖZYİĞİT
|1335
|%68.46
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