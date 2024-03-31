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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:00
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%39.24
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 22
  • Kazandığı İlçe Sayısı 284
  • Kazandığı Belde Sayısı 22
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%22.17
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%58.39 6
İL GENEL MECLİSİ
%46.83
Mersin Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %1.81
NESİBE TEKER HAZİM 708 %24.70 Detay
ANAMUR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %2.67
DURMUŞ DENİZ 286 %49.91 Detay
AYDINCIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %12.50
ÖZKAN KILIÇARPA 660 %66.53 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %37.84
BAYKAL ARIDENİZ 1668 %29.28 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
GÜLAY ŞİMŞEK 0 %0 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %1.88
MEHMET MAVİ 400 %35.49 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %28.12
BAYRAM ALİ DEDE 1460 %32.17 Detay
MEZİTLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %6.49
AHMET SERKAN TUNCER 4669 %67.49 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %2.02
GÜLSÜM KEVSER MUT 42 %14.74 Detay
SİLİFKE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %13.29
MUSTAFA TURGUT 5440 %50.74 Detay
TARSUS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %1.73
ALİ BOLTAÇ 1367 %46.34 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %0.72
ABDURRAHMAN YILDIZ 356 %31.37 Detay
YENİŞEHİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %1.52
ABDULLAH ÖZYİĞİT 1335 %68.46 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı